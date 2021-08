Kdyby ti ekologičtí fanatici použili mozek... To se v Bruselu líbit nebude. Kateřina Konečná rozcupovala „zelené“ plány eurokomise

PŮLNOČNÍ ROZHOVOR „Podlézání developerům, vzývání bank a jejich předražených hypoték, byrokratický moloch, tomu všemu je třeba vystavit STOPku,“ říká v souvislosti s „bytovou problematikou“ europoslankyně z KSČM Kateřina Konečná. Ohledně EU promluvila nejen o výši platů a důchodů. Vyjádřila se také k balíčku opatření Evropské komise ohledně snahy o snížení emisí i k obavám z citelného zdražování. Přečtěte si, co na závěr řekla k dnes už legendárnímu seriálu Chalupáři. Zmínila i Troškovu trilogii Slunce, seno...

„Neberte nám auta“, napsala jste ve svém blogu. Reagujete tak na balíček opatření Evropské komise, podle kterého má být po roce 2035 například zakázán na unijním trhu prodej klasických automobilů a autobusů. Jaký to podle Vás bude mít vliv na automobilový průmysl? A jak moc se podle Vás sníží dostupnost automobilů pro „běžné“ lidi?

Už nyní je koupě nového auta pro mnoho lidí z říše snů. Zkrátka proto, že spousta občanů na něj nemá ani oněch 300 tisíc. Slavné tabulky o tom, kolik se prodalo nových vozidel, jsou sice krásné, ale málokdo k tomu dodává, že tyto nákupy jsou ze 70 % pro podniky do firemních flotil. Stejně jako „skvělá dostupnost“ auta za pár průměrných výplat. Ve stavu, kdy průměrné mzdy nedosahují dvě třetiny pracujících, je to vyložený výsměch komentátorů v bílých límečcích, kteří nám to z obrazovek televizí a stránek novin říkají.

No a teď si vezměte, co s tím udělají elektromobily. Ty s použitelným dojezdem a rozumnou velikostí startují na milionu korun. Není dořešena infrastruktura, nevíme celkovou zátěž CO2 za životní cyklus elektromobilu (od výroby, přes provoz až po likvidaci), v oblasti nákladní dopravy je pak situace ještě horší. Otázkou také je, co zvýšená poptávka po elektrické energii udělá s její cenou.

Všechny tyto faktory mohou navíc vést k tomu, že lidé se budou snažit udržovat vozidla se spalovacími motory. To by pak zvýšilo věk vozového parku (už nyní jsme nad průměrem EU) a dostáváme se do začarovaného kruhu. O tomto páni eurokomisaři nepřemýšleli?

A co celkově říci na plánovaný balíček radikálních kroků, jehož cílem je snížit emise o 55 procent oproti roku 1990? Jsou na místě obavy z citelného zdražování? Čeho především?

Pokud nebudou dořešeny zásadní otazníky, které jsem nastínila v mém komentáři „Neberte nám auta“, tak všeho. Doprava se promítá do cen zboží i služeb. Stejně jako elektrická energie, kterou potřebujete dnes rovněž všude. V domácnosti, ve výrobě, zkrátka všude.

Možná kdyby ekologičtí fanatici (na jedné straně bezhlavě prosazující rádoby zelená řešení a na straně druhé do krve bránící kapitalismus) použili mozek, tak by museli dojít k závěru, že kapitalistické zřízení a ekologické otázky se v důsledku vzájemně vylučují.

Výsledkem je pak to, že obchodník v ČR prodá kamion jablek do Polska, aby jiný obchodník zase do ČR objednal kamion jablek z Polska. Výsledkem je také to, že místo toho, aby se potraviny nesplňující kupříkladu estetická měřítka obchodů rozdaly lidem, tak se likvidují. Holt volný trh se svou neviditelnou rukou.

Na svém facebookovém profilu jste se také vyjádřila k nedávno zveřejněnému grafu ohledně dostupnosti bytů pro obyvatele v různých zemích. Co říci na to, že v ČR potřebujeme podle této tabulky více než dvanáct ročních platů k pořízení bytu? Jak toto změnit? Je vůbec nějaká cesta, jak zajistit lepší dostupnost bytů, jejichž ceny rostou velmi rychle?

Jako KSČM jsme tento problém nadnesli v rámci tolerance vlády A. Babiše. Do té doby všichni jen žvanili. Zejména před volbami. Třicet let stáli u toho a mohli to měnit. Koalice SPOLU se probrala a chce stavět 40 tisíc bytů ročně? Super. Tleskám. Ale kde byli? Vždyť ODS a lidovci seděli a sedí ve všech úrovních – od pozic starostů, primátorů, přes krajské rady, hejtmany až po vládní angažmá, které – zejména u KDU-ČSL – bylo velmi bohaté. Proč už dávno své recepty nerealizovali?

U Pirátů a STAN jsem možná naopak ráda, že své představy si zatím ponechali jen ve svých komentářích na sociálních sítích, neboť třeba pro občany mající domek na venkově by byly nápady pirátských funkcionářů doslova pohromou. Byť teze o přemrštěné dani z nemovitosti dementovali, věřím jim to asi tak, jako když Ivan Bartoš říká, že uprchlíky nechce, přitom jednoznačně před několika lety prohlašoval, že by je ČR měla přijímat.

Kdyby si v minulosti politici neulehčovali bytovou otázku odkazem na dnes již zmiňovanou neviditelnou ruku trhu, nemuseli jsme se dneska s tak astronomickými cenami za bydlení potýkat. Podlézání developerům, vzývání bank a jejich předražených hypoték, byrokratický moloch, tomu všemu je třeba vystavit STOPku. A jak se ukázalo, nikdo jiný než KSČM k tomu evidentně nemá odvahu.

Co říci na vyjádření některých, že jsme v ČR zvyklí na to, že máme vlastní byty, zatímco v řadě ostatních států jsou lidé v nájmech naprosto běžnou věcí?

Připadá mi to jako účelový argument k tomu, aby nám řekli, že vlastně jinde se mají hůř. Ano. To je pravda. Ale jinde – a to i v nám přímo sousedních státech – se mají mnohem líp. A já vždy raději doháněla ty lepší, než se utěšovala tím, že je na tom někdo hůř než já.

Mimochodem zase se té pravdy říká jenom kousek. Nájemní bydlení má celkem systematicky vyřešena třeba Vídeň. Ale o tom, že v Německu nedávno demonstrovaly desetitisíce lidí za to, aby byly tisíce bytů developerů vyvlastněny, o tom už se moc nemluví. Výsledkem je kupříkladu v Berlíně zmrazení nájmů na 5 let. A to si srovnejte, jaký je průměrný příjem Němce a Čecha.

Přidala jste také příspěvek k platům a důchodům v EU. Jak se dívat na to, že cenami jsme už vyspělé státy EU dohnaly, jak sama uvádíte, ale ohledně platů a důchodů se o tom mluvit ani zdaleka nedá? V čem je více než 30 let po revoluci háček?

Problém je v tom, že nedokážeme uspokojit nejbohatší a obviňováni jsou z toho zaměstnanci a živnostníci. Tu proto, že si dovolují vůbec chtít něco jako minimální mzdu; tu proto, že by rádi 5 týdnů dovolené; tu proto, že se zaměstnanec chce organizovat v odborech. Tolik diskutované zvýšení důchodů o pár stovek stálo státní pokladnu asi 11 mld. korun. Ale proč není stejný humbuk kolem toho, že nadnárodní firmy, korporace, banky a pojišťovny vyvedou z naší země ročně částku 350 mld., tedy 30x vyšší?!

Rozhodnutí vlády Viktora Orbána, že v maďarských školách bude platit zákaz vzdělávání o sexuálních menšinách, vyvolalo obrovskou diskuzi napříč EU. Nizozemský premiér Mark Rutte v reakci na to dokonce uvedl, že pokud Maďarsko zákon nezruší, mělo by opustit EU. Co na to jako europoslankyně říkáte?

Jsem toho názoru, že do vzdělávacího systému se politika nemá míchat. To je bohužel i v ČR soustavně porušováno. Před necelými dvěma lety například 20 z 21 českých europoslanců (já jsem jako jediná byla proti) zvedlo ruku pro rezoluci o „významu společné paměti pro budoucnost Evropy“. Ta – mimo děsný fakt, že staví SSSR na roveň nacistického Německa – v jednom ze svých článků říká, že takto to mají také školy učit.

„Koncept EU se zcela zvrhl a měl skončit u původního volného pohybu osob, zboží, služeb a peněz. Vše ostatní je zbytečné a je to potřeba zrušit,“ uvedl mimo jiné v rozhovoru pro PL Tomio Okamura. Jak to vidíte Vy?

No já jsem skromnější a stačilo by mi, kdyby zůstal naplněn původní cíl, což bylo mírové soužití v zemích Evropy. Ostatně kam vede volný pohyb osob, ale hlavně peněz a zboží, to vidíme dnes a denně. Někteří výrobci si z nás udělali odpadkový koš Evropy. Málokdo má přehled, co po našich silnicích putuje – odpadem ze zahraničí počínaje, pašovaným zbožím konče.

Co by v tuto chvíli pro ČR znamenalo případné vystoupení z EU, jak právě SPD navrhuje?

Jinak EU není na věčné časy. ČR zde byla před Evropskou unií, bude i po ní.

Když zcela odbočíme, ČT v těchto dnech opět reprízuje dnes již legendární seriál Chalupáři. „Někde jsem četla, že je to nechutný normalizační hnus. Nevím no, osobně (nejen) tento seriál považuji za inteligentní počin československé filmové tvorby,“ napsala jste na Facebooku. Čím si vysvětlujete, že jsou seriály z této doby stále tak velkým trnem v oku některým lidem a naopak, že mají stále tak velkou sledovanost?

ČT – jinak každým coulem jakoukoli přednost minulého režimu zpochybňující – tyto pořady z předlistopadových dob reprízuje pravidelně. A nejen ČT. Pokud chce mít jakákoli stanice zajištěnou sledovanost, stačí nasadit Troškovu komedii Slunce, seno,…nebo seriál Sanitka, Plechová kavalerie, Malý pitaval. Jen se divím, že ti absolutně nekulturní komunisti toho tolik natočili.

A proč jsou trnem v oku? Protože ti ubožáci, kteří se takto o těch filmech a seriálech vyjadřují, nikdy takového věhlasu nedosáhnou.

Když to srovnáme s dnešní tvorbou… Co k tomu říci?

Snad raději nic. Ať si každý kouká, na co chce, pokud se mu to líbí.

Ing. Kateřina Konečná

Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi

europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

