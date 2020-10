Keller: Je tu skupina hladovějících, ale umělci to nejsou. Opozice? Asi blázni

reklama

Od středy máme zavřené školy, restaurace, mimo provoz jsou divadla, sportovní zařízení, setkávat se může maximálně šest lidí, platí také zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti a roušku musíme nosit i na zastávkách MHD. Pane profesore, co říkáte přijatým opatřením?

Neříkám jim nic, budu je prostě dodržovat. Jsem si jistý, že pokud by nebyla nezbytná, nebyla by přijata. Proč jsem si tím jistý? Jednak jsou na západ od našich hranic v zemích, které jsou momentálně zasažené méně než ta naše, opatření mnohde přísnější. No a ta druhá věc: žádná vláda, tedy ani ta Babišova, si nebude schválně snižovat preference zaváděním opatření, která nepovažuje za nutná, ale je si vědoma jejich nepopulárnosti.

Pondělní tisková konference, na které byla nařízení oznamována, přinesla spoustu ohlasů. Co zaujalo vás?

Abych pravdu řekl, ty ohlasy jsem nesledoval. Celé pondělí jsem byl na fakultě, kde jsme v rouškách, s patřičnými rozestupy a s umytýma rukama nejprve zasedali jako komise při doktorské zkoušce, potom celé odpoledne zasedali jako oborová rada on-line s kolegy ze Slovenska a z Polska. Když člověk i ve ztížených podmínkách pracuje, pak nemá čas na sledování nějakých ohlasů. Tím spíše, že si mnohé z nich dokážu představit, protože vím, co se od kterých lidí naší veřejné scény dá čekat.



Podle CVVM postupně roste podíl lidí, kteří opatření proti koronaviru vnímají jako neúčinná. Ještě v červnu jim věřilo 86 procent lidí, v září důvěra klesla na 48 procent. O čem to svědčí?

To je trochu složitější. V další části té zprávy se mluví o tom, že důvěra ve vládní opatření klesla jednak proto, že část lidí je považuje za příliš přísná, jednak ale také proto, že část lidí je považuje za příliš mírná. Když je vláda zpřísní, naroste tábor těch, kterým to bude vadit. Když je zmírní, naroste zase tábor těch, kterým bude vadit to zmírnění. To by se týkalo každé vlády. Přiznám se, že příliš nerozumím politikům, kteří se v takové situaci na Babišovo místo tlačí. Vládě může dnes závidět a toužit ji nahradit opravdu jenom blázen. Příjemné podmínky pro vládnutí u nás přece už byly.

V uplynulých dnech se v médiích hned několikrát vyjadřoval prezident Miloš Zeman: neschopní ať zkrachují, pražská smetánka ať raději čte knihy. Domníváte se, že současná koronavirová krize jen „pročistí“ stav podnikatelů a zničí ty horší, nebo je to složitější a prezident přestřelil?

Domnívám se, že v této věci se pan prezident mýlí. Není to tak, že by krachovali ti neschopní a přežívali schopnější. Krachem je ohrožena velká část firem a provozů, kde poskytovatel služby přichází do přímého kontaktu s klienty. Naopak prosperitu zažívají odvětví, kde kontakt s klienty je minimalizován. Hovořit o jakémsi „pročištění“ stavu podnikatelů je nesmysl. Sebeschopnější majitel hotelu či restaurace zkrachuje s vyšší pravděpodobností než sebeneschopnější provozovatel výrob či služeb, které přímý kontakt s klientem nevynucují.

Prezident Zeman by také pokutoval nenošení roušek. Sankce by podle něj mohla představovat dva až tři tisíce korun. Máme v poslední době problém s lidskou bezohledností, nebo jsou problémem spíše roušky samotné?



V sousedním Německu je nenošení roušek pokutováno částkou 50 eur. Případná pokuta je trestem za nedisciplinovanost, nikoliv za míru ohrožení druhých. Pokud někdo nosí tu samou roušku od března (vím o takových případech), pak by pokutu neplatil, i když by byl pravděpodobně pro druhé ještě nebezpečnější než ten bez roušky. Četl jsem spoustu argumentů, v čem roušky prospívají, a spoustu argumentů, v čem škodí anebo škodit mohou. Nemám vzdělání toho typu, abych mohl posoudit, které z nich jsou závažnější. O to více závidím těm, kteří toto vzdělání sice také nemají, ale přesně vědí, kde je pravda. Myslím si, že mají život mnohem jednodušší než já. Pokud se ale i přes svoji vševědoucnost přece jen mýlí, budou ho mít možná také kratší.

„Umělci vytvořili svá nejkrásnější díla tehdy, když byli hladoví,“ uvedl ještě Zeman na adresu pracovníků v zábavním průmyslu. Myslíte si, že s podporou umělcům se to nemá přehánět? Jak situaci umělců hodnotíte vy?

Náš systém sociálního zabezpečení je stále ještě na takové úrovni, že ani těm, kdo se stanou profesně neúspěšní, hladovění nehrozí. Kategorií, které u nás akutně hrozí nedostatek kvalitních potravin, jsou starší ženy, vdovy, které platí vysoký nájem a kvůli svému zdravotnímu stavu potřebují léky, jež jsou u nás všeobecně hodně drahé. Jejich situace nemá ovšem nic společného s tím, zda v době své ekonomické aktivity působily v oblasti umění. Po faktické stránce tedy prezidentův výrok nedává smysl.



Brněnská právnička Vendula Zahumenská prohlásila, že jí je jedno, kdo všechno zemře na covid, protože ji zajímá jen budoucnost jejích dětí. „Je mi srdečně jedno, kdo s tím covidem zemře. Je mi to fuk. Jde mi jen o život mých dětí,“ uvedla doslova. Co na tato slova říci?

To musí být nějaký informační šum. Nevěřím, že by kdokoliv soudný mohl veřejně pronést takovou stupiditu. Pokud to skutečně pronesla, mohla být třeba pod drogami anebo ve vysokých horečkách. To se určitě nějak vysvětlí.

Je podle vás v české společnosti jistá část, která se nyní chová zcela sobecky vůči starým a nemocným? Nebo jsou to lidé, kteří jen zoufale upozorňují na to, že další uzavírka by nás kromě svobod stála i celou ekonomiku?

Myslím, že pravda je to první i to druhé. V každé společnosti najdeme lidi, kterým je absolutně jedno, jak dopadnou staří a nemocní. Je záležitostí sociální patologie, aby zkoumala, nakolik jsou takové asociální postoje vrozené a nakolik získané špatnou výchovou. Mám ovšem pochopení pro ty, kdo se upřímně strachují o budoucnost naší ekonomiky. A přeji jim, aby nedopadli jako já. Dlouhodobě tvrdím, že naše ekonomika a systém sociálního zajištění by zkolabovaly v případě, že se otevřeme přílivu migrantů. Jsem za to některými (převážně mladými a levicovými) označován za nácka či fašistu. Doufám, že těm, kdo mají podobně oprávněné obavy z dopadů úplného uzavření ekonomiky, nebudou adresovány ze stejných kruhů stejné nadávky. Zároveň jsem přesvědčen, že vláda neusiluje ani o naši svobodu, ani o krach ekonomiky, za jejíž fungování bude ještě minimálně do příštích voleb odpovídat.

Senátní volby ovládlo hnutí STAN, které obsadilo 11 z 27 křesel, o které se hrálo. Bylo by ze strany STAN taktičtější ve funkci ponechat Miloše Vystrčila, aby se tak vyhovělo ODS s ohledem na blížící se parlamentní volby?

Tak tohle je mi ještě lhostejnější než to, jak dopadne Vendula Záhumenská, pokud řekla to, co tvrdíte.



Jiří Drahoš na dotaz, zda se bude o funkci také ucházet, uvedl, že to závisí na vyjednávání klubu. „Této pozice se nezříkám,“ řekl. Byl by Drahoš v pozici lídra Senátu protiváhou Zemanovi?

Pokud bude Miloš Zeman pokračovat ve svých nešťastných výrocích, mohl by mu být protiváhou dokonce i Jiří Drahoš. Osobně si myslím, že by to byla velká škoda pro naši zemi, která i bez Drahoše bude na tom teď asi po dlouhou dobu docela špatně.

Co říkáte na výsledek ANO a ČSSD v senátních volbách? Milan Štěch odchází ze Senátu po 24 letech…

Předseda ČSSD Jan Hamáček prohlásil, že voliči sociální demokracie nemají zájem o senátní volby. Zatím to vypadá tak, že za rok prohlásí, že voliči sociální demokracie nemají očividně zájem ani o volby parlamentní. V případě Milana Štěcha mne pobavilo jeho bědování nad tím, že předseda Senátu Miloš Vystrčil přijel osobně podpořit ve druhém kole jeho protikandidáta, i když Štěch schvaloval Vystrčilovu cestu na Tchaj-wan. Myslím, že tento výrok by byl ozdobou každé učebnice o politické prodejnosti.



