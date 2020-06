Klaus ml.: Prodejte ČT Bruselu, ať si to platí sám. Vím, jak to bylo při volbě Xavera a Lipovské

ROZHOVOR Brusel ani nikdo jiný nám nemá co kecat do toho, jak hlasují svobodně zvolení čeští poslanci. Předseda Trikolóry a poslanec Václav Klaus se rozčílil poté, co mu dorazil „vytýkací dopis“, že při volbě členů Rady ČT volil špatné kandidáty. „Leze mi to krkem, jako mi lezlo krkem, když nám diktoval Brežněv,“ rozohnil se Klaus. Při rozmluvě s ParlamentnímiListy.cz zmínil i paradox, že tzv. „demoblok“, dle jeho slov, ve většině devastujících ekonomických opatření hlasuje s vládou.

reklama

Pane předsedo, koncem týdne jste upozornil na dopis, který zřejmě přišel nejen vám, ale i dalším poslancům, ve kterém je vytýkáno, že Poslanecká sněmovna zvolila „špatné“ kandidáty na pozice nových radních veřejnoprávní televize. Jak jste ten dopis pochopil?

Dikce onoho dopisu a obecně ta drzost je neuvěřitelná, ale nejsmutnější na tom je, že se to stává standardem. Kdyby sem něco takového přišlo před 15 lety, bude z toho hlavní zpráva všech médií, slyšíme protesty předsedy vlády, šéfa parlamentu a obecně všech. Nicméně, teď to už nikdo neřeší a bere se to jako něco, co je v pořádku, že sem někdo píše. Neuvěřitelná dikce, kterou tam prosazují jiného kandidáta ve smyslu, kdybyste volili tohoto pána, bude to dobře, ale jiní kandidáti jsou špatně a málo evropsky.

Nastoluje to otázku, jestli by se Česká televize neměla zprivatizovat a prodat Evropské unii, aby si to financovali sami a mohli si tam dosazovat svoje kádry a my bychom nemuseli platit televizní daň. Nevím, co s tím jiného. Co nám do toho mají co mluvit! Jakýsi pán z nějakých evropských orgánů nám vyčítá, že jsme měli volit jinak. Jestli naši svobodně zvolení poslanci nemají právo svobodně rozhodovat podle svého přesvědčení a názoru, nemusíme mít zastupitelskou demokracii.

Anketa Měly by skončit Otázky Václava Moravce? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 14522 lidí

Pod dopisem byli krom šéfa českého Syndikátu novinářů podepsáni i představitelé evropských novinářských svazů či organizací. Registroval jsem i názory, že o těch organizacích nikdo do té doby neslyšel…

Jde to ruku v ruce s tím, že jeden pirátský europoslanec se vytahoval, že to projedná nějaká komise Evropského parlamentu. To s tím souvisí, jde o symbiotickou tkáň těchto politiků, aktivistů a lobbistických skupin, protože tam jde o velké peníze. Tato tkáň se začíná svou činností čím dál víc odkopávat.

Není to právě o tom, že někteří čeští politici to na evropskou úroveň aktivně dostali, a pokud by to neučinili, nikdo venku by si toho nevšímal?

Patřím k lidem, kteří si myslí, že politický boj v českém parlamentu se má odehrávat tady, mezi námi, a nakonec to rozhodne český volič. Nebudu psát někam do Evropy, Ameriky nebo jinam, že pan Jurečka nebo pan Farský je takový či makový a požaduji nějaký zásah. To je neslušné. Vůči zahraničí máme vystupovat jednotně jako český stát.

Děsím se toho, že všichni ti Kalouskové a spol. nejsou z tohoto dopisu zhnuseni stejně jako já, protože se nám zvenku vlamují do našich věcí. Být demoblokem, řekl bych – tohle si vyřešíme sami doma, to naše téma, omlátíme to Klausovi, Babišovi a dalším o hlavu. Ale toho se asi nedočkáme. Jde o jasnou ukázku toho, že jsme bráni jako gubernie a oni si přejí, aby český volič neměl na nic vliv.

Předcházala tomu vámi zmíněná stížnost či jak někteří dokonce říkali „práskačství“, kdy pirátský poslanec EP Marcel Kolaja téma volby do Rady ČT nadnesl v bruselských orgánech. Na druhou stranu, pokud jsme členy EU, není takový postup legitimní?

Základní princip je, co je komu v Bruselu do toho, jak hlasuje český poslanec, jako například já. Nemám žádnou zodpovědnost vůči evropskému byrokratickému molochu. Mám zodpovědnost vůči těm voličům, kteří mě volili tady, dali mi preferenční hlasy a proto jsem ve Sněmovně. Tyto voliče se snažím zastupovat, a když se mě někdo snaží zastrašovat nebo ovlivňovat, je to setsakra vážná věc. Jde o udavačství a projev myšlenky, že si nemáme vládnout sami, ale jednou nám vládne Brežněv z Moskvy, teď zase z Brusele. Lezlo mi to krkem tehdy, když jsem byl mladík a leze mi to krkem teď, kdy už jsem pán v letech.

Ve chvíli, kdy byly zveřejněny výsledky tajné sněmovní volby nových členů Rady ČT (připomeňme, že jde o novináře Pavla Matochu, ekonomku Hanu Lipovskou a moderátora Luboše Xavera Veselého), začali někteří zástupci opozice důrazně varovat před koncem nezávislé ČT, pan Kalousek dokonce mluvil o zločinu a řekl, že zvažuje vystoupení z katolické církve kvůli paní Lipovské… Jak na vás to celé působilo?

Na pana Kalouska nejlépe reagoval pan Hykyš, což je náš krajský předseda na Pardubicku. Je to katolík tělem i duší, mají sedm dětí, a ten napsal mnohem lepší reakci, než já. Napsal, že v jedné politické straně by s Kalouskem nikdy nebyl, ale církev svatá je trošku něco jiného, plavou tam různé ryby a tam mu vůbec nevadí a vyzval ho, aby si to ještě rozmyslel. Velice vystihl to, že některé kruhy už se neštítí zatahovat do politických sporů i církev, přenášet tyto boje dovnitř církve, mezi věřící. Politické spory jsou jimi zatahovány do všeho. Do sportu, do církve a do všech společenských oblastí. Snaha zpolitizovat v naší republice úplně všechno je nebezpečná a děsivá. Má reakce na Kalouska byla, že asi svatobruselská církev dostane novou posilu.

Naprosto nepochopitelná pro mě byla reakce některých politiků ODS. Ale ne všech, pan Vondra a další to přivítali. Ale tiskovka předsedy Fialy a paní Němcové, to bylo šílené. Vím naprosto bezpečně, že řada poslanců ODS vítězné kandidáty volila. Samozřejmě jsem s nimi u urny nestál, ale vím nebo mám jistotu, že to tak bylo. Za druhé jsem si jistý u dvou nebo možná tří kandidátů, kteří byli zvoleni, že jsou to všichni voliči ODS. Jeden mi dokonce říkal, že ho to uráží, ale od roku 1990 volil v každých volbách ODS. Teď ho zvolili a vedení ODS ho označuje za ohrožení demokracie, tak co to má být. Ty reakce byly nad mé chápání.

O čem ty snahy, zatahovat politiku do všeho, vypovídají?

Je to plíživá diktatura. Podíváme-li se na různé hrozné diktatury z minulosti, ty zatahovaly politiku do všeho. Do výchovy mládeže, do odborového hnutí, do svazů zahrádkářů, do všeho. Pak přišla jistá svobodná doba, kdy se politici hádali o všem, ale společnost žila svobodně. V současné době vidíte na univerzitách, v médiích a jinde, jak se všechno ve jménu údajného boje za demokracii politizuje. Lidé se bojí promluvit, bojí se říkat nahlas své názory. Často se to děje ve školách. Celé je to velmi divné a zvláštní.

Fotogalerie: - Třicet let pod přísahou

Mluvili jsme o křiku a o přehnaných reakcích na volbu tří nových členů Rady ČT. Nyní je ovšem na stole další krok, možné odvolání dosavadního radního Zdeňka Šarapatky, který svými výroky údajně porušil pravidla. Jak se k tomu stavíte?

Neznám přesně, jaká jsou pravidla pro volbu a odvolávání členů Rady ČT. Zaznamenal jsem řadu výroků pana Šarapatky, které byly totálně nenávistné, a z druhé strany jsem četl spoustu jeho naprosto patolízalských postojů k některým politickým skupinám v minulosti. Ten člověk není vůbec nezávislý. Trikolóra jeho odvolání ale nenavrhovala, nejsme ani zastoupeni ve volebním výboru. Budu raději, pokud pan Šarapatka v Radě ČT nebude, ale neberu to jako věc, kterou bychom my táhli.

Podívejme se ještě krátce na jiné téma. Máme za sebou nejhorší část koronakrize, ekonomika se začne pomalu dávat dohromady. Jakkoli jsme překonali nákazu, máme očekávat „pád na hubu“ ve smyslu ekonomickém?

Co řeknu, není politicky šťastné, protože to lidé neradi slyší, ale ekonomický úder nás bohužel čeká a je před námi. Čili mluvit o tom, že bychom to už zvládli, o tom nemůže být řeči. Co se týče zdravotnické části, epidemie nijak skokově neroste, přestože virus stále ve společnosti je. Od první minuty jsem hájil opatření vlády ve zdravotnické oblasti. Při srovnání s ostatními vládami světa, chovali jsme se lehce nadprůměrně z hlediska rychlosti a některých dalších věcí.

Ovšem z hlediska ekonomické oblasti vláda stagnuje, protože její politika se strašně řídí jen podle veřejného mínění, což v dobách krize není dobře. Lze to dělat v dobách konjunktury, kdy to může být dobrou strategií k vládnutí, a dělat to, co lidé chtějí. V dobách krize, jako je tato, to k ničemu nevede a dostává nás to do toho, kde jsme teď. Vyčkává se, země se nenavrací k práci, do škol žáci ani učitelé chodit nemusí, pokud nechtějí. Má to strašlivé ekonomické konsekvence, spoustu lidí je doma, bere různé dávky, a to si sakra v budoucnu zaplatíme. Myšlenka, že se vytisknou peníze a začnou se dávat obyvatelstvu a nestane se nic, takhle to na světě nefunguje. Konečný účet přijde. Buď se to projeví v tlaku na vklady v bankách, v inflaci, nebo jiným způsobem. Řešení, které vláda přináší, podle mě šťastné není.

Psali jsme: „Naši mladí na krizi teprve čekají.” Keller už ví: Velká města, venkov, bohatí, chudí. Kdo bude platit „Papouškujete, novináři!“ Rána plánu EU: Babiš je proti. A teď dostal spojence. Nečekaného, bude veselo Schillerová pro PL: Mám shrnutí práce Kalouska, smutné čtení. KDU-ČSL a STAN poškodily malé firmy. Petr Fiala? Budu zdvořilá... Covid je hybridní válka, neumřel na něj žádný zdravý člověk, říká poslanec ODS Krejza

Vláda říká, že žádné drastické škrty nehrozí, a stejně tak nebude zvyšovat daně. Kdy se důsledky, o kterých mluvíte, mohou projevit?

Mnoho věcí se projeví v řádu měsíců. Až přijedeme z letních prázdnin, něco může přijít. Hodně záleží na tom, jak se země dokáže rozeběhnout, ale podle mě to celosvětově otřáslo všemožnými trhy. Lidé nechtějí utrácet, začínají se chovat jinak, je tu atmosféra šetření. Velká část společnosti a ekonomiky byla nezdravá už před krizí. Jde o nálady, že není normální pracovat, ale je normální čerpat. Dávky a všemožné dotace, to už nebylo v pořádku ani předtím. Čím dál silnější údery na střední a nižší podnikatelskou třídu, která je základem každého zdravého hospodářství, to už se také dělo před tím. Deficity, projídání budoucnosti, tohle všechno se dělo. A teď po koronaviru bude probuzení do reality daleko bolestivější a hůř řešitelné.

Pokud mluvíme o tom, že prakticky totální vypnutí ekonomiky na skoro tři měsíce napáchá takové škody, nabízí se otázka, zda to v takové míře stálo za to. Co soudíte vy?

Nerad bych dělal po bitvě generála. Upřímně jsem jako člověk pociťoval zdravotní obavy také, protože při sledování situace v Itálii bylo jasné, že to dřív nebo později přeskočí i k nám. Zprávy z Itálie, z Británie a odjinud přicházely dost hrozné. Ve chvíli, kdy to u nás začínalo, pociťovala obavy řada lidí, nevěděli, jak se to může vyvíjet, každý měl obavy, aby nenakazil třeba rodiče nebo prarodiče, takže Trikolóra v těch opatřeních vládu podporovala.

Teď po odeznění těžké situace nebudeme na vládu kydat špínu, že se to mělo dělat jinak. To je mi lidsky protivné. Zrovna tak vyšetřování nákupů roušek. Všichni si pamatujeme ten řev, ať se dovezou roušky odkudkoli pro všechny v první linii, a teď zase začít vyšetřovat, jak se to sem vozilo a jestli se to koupilo o něco dráž, to se mi nelíbí. Pokud se na tom někdo obohatil, ať přijde a řekne policie, že to tak bylo. Nemá se to ale řešit na politické scéně, aby Kalousek a spol. tady kázali o korupci. To je jako byste šel k doktorovi, že vás něco bolí a, žádal o záchranu ať to stojí co to stojí, doktor vás zachrání, a po uzdravení jste zjistil, že stejný zákrok bylo možné provést o šest stovek levněji a hrozil byste tomu lékaři žalobou, že je darebák, protože to předražil. Tohle není slušné chování, a Trikolóra to nikdy nepodpoří.

Demoblok je schopný se tady ohnivě na toto téma patnáct hodin hádat s Babišem, střílet od boku nadávky, ale když se hlasuje o těch ekonomicky devastujících opatřeních, tak hlasují s vládou, a my na to jen koukáme. Uvědomte si, že v 90 procentech věcí celý demoblok i s Piráty hlasuje s Babišem. Aspoň pokud jde o ekonomická opatření. Totéž zelený Green Deal. Jsou strany, které to zuřivě podporují, a Babiš to podporuje taky, i když tady lidem říká něco jiného. Často jsou ve vážných věcech zajedno a vlastně se tolik neliší, to je na tom nejsmutnější.

Mgr. Václav Klaus Trikolóra



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Prááásk ho. Moravec poprvé k návrhu zrušení jeho pořadu. „Je nej a nej. Cože, méně, ne a ne a ne!" Vadim Petrov pro PL: Šarapatka Radu ČT poškozuje. A reakce na výhrůžný dopis kvůli Xaverovi a Lipovské Divoká Rada ČT: Šarapatka vyzval k obraně 168 hodin a Reportérů ČT. Spor s Lipovskou i Xaverem. A chválil pořad, kterému diváci dali 18 % Výhrůžný dopis poslancům kvůli Xaverovi. Z Evropy. Dostal ho Klaus ml. a zveřejnil ho

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.