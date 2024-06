Kolik toho ještě Evropa ztratí? Poslanec od Salviniho o Leyenové, migraci i Green Dealu

„Příští Evropský parlament by se měl inspirovat v Itálii a dohodnout se na spolupráci všech pravicových stran,“ řekla před eurovolbami premiérka Giorgia Meloniová. Není to jen sen?

Není. Spolupráce mezi středopravými stranami poroste i v Evropě. V Itálii je středopravá koaliční vláda silná a velmi dobře spolu vycházíme. Je to levice, která je rozdělená a prosazuje politické návrhy proti zájmům evropských národů. Například zastavení prodeje spalovacích motorů od roku 2035, další eurozelené pošetilosti, chemické potraviny a hmyz.

Co dobrého a naopak špatného přinesly výsledky eurovoleb?

Pravý střed posílil a my budeme moci pracovat lépe a lépe tím, že budeme prosazovat své nápady a návrhy. Negativní věci nevidím, protože silně rosteme. Jsme jednotní a stabilní. Budoucnost pravého středu v Itálii a Evropě je tedy velmi pozitivní.

Premiérka Meloniová se i v Evropské unii stává velmi vlivnou političkou. Povede Ursula von der Leyenová i nadále Evropskou komisi?

Diskuse probíhají, nelze dělat rozumné předpovědi. Podívejme se na výsledky konzultací.

Itálie by chtěla přesunout migranty do Albánie. Jak by to mohlo fungovat?

Ano, část migrantů bude alespoň dočasně přesunuta do Albánie, aby to fungovalo jako brzda.O podobných řešeních přemýšlí ale i Německo a další evropské země.

Do jaké míry je zelená dohoda ve své současné podobě budoucností Evropy?

Absolutně není! Zelená dohoda pro Evropu zabíjí evropský průmysl a dostává nás zcela do područí Číny. A to bez skutečných přínosů pro globální životní prostředí. Emise CO 2 v EU jsou kolem 6 %.

A o kolik je můžeme snížit pomocí zeleného nového údělu? Výsledkem bude, že nula od nuly pojde! O kolik více však budou stát solární panely a baterie vyrobené v Číně? Kolik pracovních míst v Evropě ztratíme? Kolik průmyslových odvětví se uzavře kvůli zelené dohodě?