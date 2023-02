Konec Klímy. Prozradil více, než měl? Co horšího se chystá pod „rouškou tmy“? Vyoral má zlé tušení

reklama

Zmocněnec pro média a dezinformace Michal Klíma byl propuštěn a jeho pozice se ruší. Je to důvod jásat? Část agendy přejde přece jenom pod bezpečnostního poradce a, jak už někteří připomenuli, Evropská unie toto téma hodlá řešit také.

Předně onen orwellovsky nazývaný zmocněnec pro média není ničím jiným než vrchním cenzorem. A ještě dodám slovy klasika: V demokracii se proti dezinformacím bojuje informovaností, v diktatuře cenzurou. Nechť posoudí sami čtenáři, k čemu blíže mají oni samozvaní demokraté ve vysokých funkcích, kteří by měli pracovat pro nás občany a ne proti nám, jak ovšem činí. Já osobně důvod k jásotu moc nevidím. Mám dojem, že vládní pětidemolice v čele s ukrajinským vicepremiérem Fialenkem pod narůstající kritikou onoho cenzora pouze pro nás plebs zahrála divadlo o možném prozření. Nebo možná Klíma prozradil více, než měl. Jak navíc říkáte, pravomoci částečně přejdou od jednoho Koniáše k druhému. A kdo ví, co ještě horšího pod „rouškou tmy“ naše elity chystají. Jejich nemocné a zlovolné myšlení jsme i v rámci tohoto úřadu poznali, a to se jeho rozpuštěním nezmění. Půl krok zpátky a zakrátko jeden krok vpřed. Rád bych se mýlil.

Když jsme tak u toho, podrážděně na zprávy reagoval končící šéfredaktor Fora24 Pavel Šafr. Co myslíte, že bude dělat? I kdyby se nakrásně rozdělovaly peníze, klíč k nim už bude držet někdo jiný, nikoliv Foru24 nakloněný Klíma.

Co říkáte na balonománii, která zachvátila svět a především média? Už ani nevím, kolik bylo vlastně nahlášeno balonů či UFO na území USA, Číny a bůhví kde ještě. Ukrajinci nahlásili dokonce šest ruských balonů. Není to nějaký podivný trend?

Rovněž se v jejich počtu už ztrácím. Bezesporu nás potkal zvláštní to nešvar. Myslím, že podstatné je, jak jste zmínil „a především média“. Tam bych začal. Vzhledem k informacím, které mám, nedokážu onu současnou balonománii rozklíčovat nijak podrobněji. Bezesporu se však nabízí otázka, zda nemá v mediálním prostoru zakrýt či přebít něco jiného. Vrtěti psem?

Tak to máme černé na bílém, europoslanci schválili zákaz prodeje nových aut se spalovacím motorem od roku 2035. Dvanáct let není málo, ale v plánování průmyslové výroby a investic to není zas až tak moc. Už se rojí obrázky se čtyřmi českými europoslanci, kteří pro zákaz hlasovali. Myslíte, že si je máme dobře pamatovat, nebo to je zbytečné, protože se nám budou příštích 12 let ještě dost připomínat?

Další zcela evidentní díl skládačky k likvidaci evropských zemí sdružených v rámci EU. Jakkoliv se nám oni farizejové připomínat budou, je dobré nezapomínat na činy a zločiny druhých. I když nedělejme si iluze. Kdo z nás dnes má na paměti zločince, psychopaty a uzurpátory z nedávné hry na covid? Co se týká aut se spalovacím motorem... Jak říkáte, plánování je u průmyslové výroby důležité. Nicméně i plány se dají změnit. Vzhledem k tomu, jak politruci z EU pohrdají národními státy a jejich občany – ostatně jsou si vědomi, že mohou – je dvanáct let poměrně dlouhá doba na to, aby tento spolek nikoliv nepodobný sovětskému politbyru skončil v propadlišti dějin. A nezapomínejme, jak říká Petr Hájek, že žádný plán zcela nevyjde, respektive spíše ne každý plán zcela vyjde.

Vláda sáhla na valorizaci důchodů a výhledově hodlá zvýšit věk odchodu do důchodu na 68 let. Ekonomka Ilona Švihlíková má za to, že vláda k tomuto kroku sáhla, protože důchodci ji nevolí, takže se mohou klidně „udřít k smrti“. Na jednu stranu, rozpočtová odpovědnost je u vlády v nějaké míře nutná. Na druhou, inflace je stále vysoká, zejména v položkách, které každý důchodce potřebuje a u lidí v pokročilém věku není asi fér očekávat extrémní flexibilitu. Jaký máte názor vy?

Udivuje mě, nebo spíš do nebe vytáčí, jak vládnoucí elity neustále dokola opakují mantru, že nebude na důchody pro občany, kteří v drtivé většině poctivě pracovali a odvedli státu svůj díl, zatímco ani jednou jsem neslyšel, že nebude na dávky pro celoživotní nemakačenka, nejrůznější příživníky a sběratele politických funkcí a trafik, politické neziskovky nebo pro Ukrajince, kteří u nás mají nárok na kde co zdarma a finanční dávky jako bonus. Co se týká oněch politruků nahoře, poslal bych je na pár let pracovat do fabriky nebo na stavbu, s níž mám mimochodem sám značné zkušenosti, a viděli bychom, jak by pak zvyšovali věk pro odchod do důchodu. Ono z teplých a z našich kapes štědře placených místeček bez jakékoliv osobní odpovědnosti se to krásně rozumbraduje.

Sledujete kauzu Dominika Feriho a jeho soud? Co si o ní myslíte?

Revoluce požírá své děti. Progresivistický a uvědomělý nadějný politik, mnohými u nás i v zahraničí označovaný za budoucnost Evropy, doplatil částečně na agendu, které se propůjčil. Zda je Feri opravdu „predátor“, nebo šlo o cílenou likvidaci, shodu náhod či cokoliv jiného, neumím posoudit. Řekl bych, že od všeho tam bude něco a zřejmě si Feri svým jednáním minimálně zakoledoval.

V iDnes vyšel článek o tom, že prezident Zelenskyj udělil horské brigádě titul Edelweiss. Kdo trochu studuje historii, ví, že tento název je spojen s horskými brigádami nacistického Německa. I mladší ročníky to mohou vědět, vzhledem k tomu, že se tato kytička objevila v seriálu Bratrstvo neohrožených. Ovšem článek změnil titulek a z „Stejné jméno nesla i nacistická jednotka“ se najednou stalo „Rusové to obratem využili k manipulaci s nacisty“. Proč ten strach?

Krásný příklad mediální manipulace a orwellovství, jak lze úpravou jednoho titulku zcela změnit vyznění zprávy. Třeba by iDnes měl škraloup v rámci oněch vládou výhledově rozdělovaných peněz pro prorežimní média. A taky přirovnávat k Hitlerovi a nacistům se v současném režimu může pouze Putin, ukrajinská vládnoucí klika ani zbla. Jakkoliv si právě oním titulem s typicky ukrajinským slovem Edelweiss Zelenskyj naběhl. Nebo že by nestydatě se svolením shora odkryl část karet? Nevím. Neumím si nicméně vysvětlit, že by ono stejné pojmenování bylo čistě náhodné a nezáměrné.

