Konec humanity. Buďme tvrdí jako ti, co chtějí do Evropy, vyzývá Čech, který utekl před migranty. A předestírá nový záměr EU

Rakouský kancléř Sebastian Kurz na tiskové konferenci po summitu premiérů Visegrádské čtyřky řekl, že se během předsednictví Rakouska v Evropské unii hodlá zaměřit na ochranu vnějších hranic a boj proti nelegální migraci. Čekají Evropskou unii změny? Dokáže to?

Pokud to dokáže, Evropská unie v té podobě, jakou ji známe doposud, končí. Zánik Unie opravdu hrozí. Jestli se o to bude snažit také nová italská vláda, která s odchodem z Evropské unie skutečně koketuje, znamenalo by to začátek konce. Prý by to nepřineslo nic dobrého. Jenže ve skutečnosti by to eliminovalo spoustu problémů, se kterými se dnes potýkáme. To, že je můžeme vyřešit jen na celoevropské úrovni a samotné národní státy si s tím neporadí, není pravda. Naopak – „Více Evropy“ a vše dle nařízení a doporučení Evropy, to nám svazuje ruce.

Žádný z premiérů Visegrádské čtyřky nezamířil do Bruselu na tzv. minisummit o migraci a azylové politice. Andrej Babiš prohlásil, že byl svolán nestandardně a navíc by stejně s předpokládanými závěry minisummitu nesouhlasili. Nastává doba, kdy se bude ignorace setkání užívat jako protest proti dění v Evropské unii? A je to s pořádku? Kritici tohoto kroku tvrdí, že jsme naopak měli jet a měli jsme tam být slyšet…

Babiš se, myslím si, zachoval v tomto rozumně. Není důvod asistovat někde, kde stejně výsledek je dopředu znám, a my s tímto řešením již roky nesouhlasíme. Ono takzvané „Více Evropy“ je již drobátko zprofanované, a tak sice svolavatelem schůzky byl šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker, nicméně se schůzka konala stejně na popud Německa. Z textu pozvánky bylo možné přímo vyčíst, že důvodem byly kancléřčiny vnitropolitické těžkosti. Sama Merkel si je připravila, a tak není důvod, aby si všichni kvůli ní pálili prsty, až za ní budou tahat horké kaštany z ohně.

Rakousko uzavře sedm mešit a vypoví ze země několik imámů financovaných ze zahraničí. Současně zakázalo nošení šátků v základních školách a školkách. V Rakousku žije z 8,7 milionů obyvatel asi 700 tisíc muslimů…

Zatímco většina lídrů západního světa přešlapuje na místě, rakouský premiér Sebastián Kurz začal jednat. Je sice pravda, že i kdybychom vymysleli sebepřísnější imigrační politiku, lidi toužící po lepším životě neodradíme. Zkrátka se chtějí mít dobře a chtějí se mít dobře v Evropě. Tedy není možné nějak upravit imigrační politiku, ale musí se radikálně změnit. Možná je vhodné si připomenout heslo ze Spojených států – kdo nepracuje, nesmí zůstat. Nebo ještě lépe australské heslo – nelegální migranti, nikdy si z naší země neuděláte svoji zemi, vždy budete vyhoštěni a již nikdy se do naší země nedostanete. K tomu, jak ve skutečnosti obě země fungují, mohu poznamenat, že obě země přijímají legální migranty, kteří chtějí pracovat a přinášejí zemím užitek. Proč by někdo měl brát cizí parazity? Každá země má dost svých vlastních.

Uzavření mešit, kde se scházeli muslimové, kteří organizovali akce proti Rakousku, tak to je snad logický krok. Taktéž jako vypovězení Islámských duchovních hlásajících nenávist k Rakousku a propagujících nádhery muslimského ráje, aby se budoucí dobrovolníci byli ochotni při teroristických útocích zabít, a dostat se tak dle jejich představ přímo do ráje. Případně v uvozovkách pouhou nadřazenost pravých věřících nad obyčejnými Rakušany, kteří jsou pouze dobří k tomu, aby jim sloužili. Není možné prezentovat odchod do vyspělejších zemí jako jedinou možnost, jak se mít lépe. To je přece nesmysl. Copak lze přesunout pět miliard lidí do Evropy? Všichni se chtějí mít lépe. Ale aby tomu tak bylo, musí pro své pohodlí udělat o mnoho více než jen natáhnout ruku. Takže Rakousko začalo dobře. Tedy po tom, co na své území vpustilo mnoho nelegálních migrantů... a teď z problému, který si samo navařilo, hledá cestu ven.

Kurz navrhuje, aby Bavorsko, Německo a Itálie vytvořily „osu ochotných“, aby mohl lépe prosadit ráznější opatření proti migraci. Do toho Itálie opakovaně odmítla na svých březích přijmout lodě s migranty. Zdá se, že Evropě dochází trpělivost. Nebo se mýlím?

Snad se konečně začne cosi dít. Snad konečně budou brána do úvahy fakta o tom, co znamená příliv, ano, nekontrolovaný příliv nelegálních migrantů. Ale k té Itálii, Itálie odmítla přijmout do svých přístavů pouze lodě s nelegálními migranty plavících se pod jinými než Italskými vlajkami, a to konkrétně pod německou a nizozemskou vlajkou – a vždy se jednalo o lodě neziskových organizací, které nicméně chtěly rychle vysypat trosečníky, otočit a nabrat u afrických břehů další migranty, aby mohli za jejich převoz inkasovat. Jsou to pašeráci lidí, a ne záchranné lodě. Lodě, které však pluly pod Italskými vlajkami, byly do italských přístavů vpuštěny. Je pravda, že Italský ministr vnitra Matteo Salvini vyhostil egyptského státního příslušníka za to, že působil v prostředí blízkém islámskému extremismu. Jde o prvního deportovaného za působení tohoto ministra ve funkci.

Jak trefně poznamenal bývalý soudce německého Ústavního soudu Udo di Fabio, Západ je posedlý prosazováním autonomie jednotlivce, i když je to na úkor lidské důstojnosti. Zdánlivě neomezené možnosti, které osvobození poskytlo, jdou společně s úpadkem solidarity, mravů, slušnosti, společenských standardů a dalších neformálních pravidel. Toho využívají lidé bez skrupulí a lákají do Evropy ty, kteří se bez práce chtějí mít dobře. K tomu však říká Gregor Gysi, čelný představitel německé parlamentní strany Die Linke a předseda Strany evropské levice, že v Evropě nesmí opět vyrůst ostnaté dráty. Nesmíme prý znovu oplotit hranice.

Tito lidé z německé Levice chtějí prosadit, aby každá obec, která přijme uprchlíka, dostala z evropských fondů zpětně proplacené všechny prokazatelné náklady s tím spojené. A nadto ještě jednou tu samou částku jako bonus. Kdyby tedy přijetí uprchlíka stálo tisíc eur, obec dostane dvojnásobek. Zajímavé je, že se neptají, kde na to Evropská unie vezme peníze a zda by ony prostředky nemohla investovat do čehokoliv smysluplnějšího. Takže na jednu stranu ano, dochází Evropě trpělivost, ale bude to ještě hodně dlouho trvat, než si uvědomí, že musí postupovat rázně a důsledně.

Andrej Babiš také řeší, že pokud Německo začne odmítat migranty přímo na svých hranicích, je nutné být připraven bránit ty české. A tvrdí, že jsme připraveni. Zvládneme to?

Chcete slyšet pravdu, nebo mám začít lhát o tom, jak to ustojíme? Neustojíme. Se současným stavem armády, policie a obranných složek nemáme šanci. Je to technicky neproveditelné. Muselo by se mnohé změnit, a Česká republika by musela velmi mnoho investovat tam, kde byly investice opomíjeny. To souvisí s předraženými letouny Casa, doposud nikdo nebyl odsouzen, a miliardy jsou v trapu. S transportéry Pandur, také nebylo dořešeno jak je možné, že Češi zaplatili za tyto obrněné transportéry 4x více než Portugalci. Za údajnou korupci v kauze Gripeny není koho stíhat, i když s důkazy přišla myslím již roce 2007 švédská televize a ve Velké Británii z toho tehdy byla slušná aféra. Žil jsem tam tehdy a královský soudce po sérii článků o Gripenech a korupci sahající nejen do vysokých kruhů v Británii, ale do všech dalších zemí účastnících se obchodu s Gripeny, uvalil na veškeré informace týkající se Gripenů informační embargo.

Hlavně však musí o otázkách armády rozhodovat ne člověk s modrou knížkou, případně herec, nebo paní, která nemá ani představu, o čem armáda je, ale voják. Proč jdou armády západní Evropy s bojeschopností postupně tam, kam jdou? Jak vypadá akceschopnost armády při obyčejných demonstracích ze strany nelegálních migrantů? Na ulicích sice stojí vojáci se samopaly, ale mají vůbec nějaký respekt? Nemají pravomoci, a k čemu tam potom jsou?! A v neposlední řadě ony armády mají ministryně obrany a řídí je civilisté. Armády Spojených států, Turecka, Číny a Ruska vedou vojáci. Tak nějak jsme si s tím genderovým přístupem podřízli pod sebou větev.

Ale jak jsem řekl, bude to problém, který nelze vyřešit hned na počkání. Jenže v tomto případě čekat nelze. Tlačí nás čas, a my ho nemáme. Až se začne lámat chleba, nebude to nic pěkného. Pokud se máme postavit těm, kteří pronikají do Evropy, budeme se muset přizpůsobit jejich stylu. Konec nějaké humanity, kterou pohrdají a díky ní nás mají za změkčilé. V Evropě to pravděpodobně bude vypadat jako v devadesátých letech v Jugoslávii. A tragické je, že to je ještě ta lepší varianta. Ta horší je, že nás dostanou bez odporu.

Jak hodnotit výrok Merkelové o tom, že pro poválečný odsun Němců z regionu střední a východní Evropy do Německa neexistovalo ani morální, ani politické ospravedlnění?

Jde o nepokryté hulvátství ze strany Merkel. Dělo se toho mnoho, a to již před odsunem. Hlavně se dělo to, že Československo bylo přepadeno a okupováno nacisty, že českoslovenští občané německé národnosti bez toho, aby jim kdokoli držel pistoli u hlavy, spolupracovali se státem, který nás přepadl a pomocí zbraní si vynucoval poslušnost, že tito Českoslovenští občané přísahali věrnost Říši. Zradili a vlastizrada ve válečném stavu se řeší pouze šibenici nebo zastřelením.

Že by jich bylo příliš mnoho? Pokud by se tak stalo, navždy by si Československo získalo sice strašnou pověst, ale nikdo nikdy by si nedovolil ani desetinu toho, co si na nás cizáci dovoluji dnes. Dnes je moderní jednat humanisticky a diplomaticky obrousit hrany možných střetů a třenic. Přesně v tomto duchu postupují dnešní evropští politici. A kam to vede?! Nelegální migranti, kteří se dopravili do Evropy, ji neopustí a budou horší, a budou se k nám chovat odporněji, než se třeba teď k nám chová paní Merkel. Ona poukazuje na odsun Němců, na to, co se dělo běžným německým lidem. A zapomíná s gustem na to, co Němci, většinou členové NSDAP, způsobili. Pokud by po válce Československo postupovalo důrazněji, ani ve snu by nikoho nenapadlo nás dráždit. Věděli by, že to se rovná velkým, a ještě větším problémům.

Kupodivu v této souvislosti nechávají kancléřku chladnou vyhlazené obce a povraždění obyvatelé Lidic, Ležáků, Javoříčka. Miliony mrtvých v Němci rozpoutané válce ji nezajímají. Ale kvůli ošklivému odsunu nemůže paní Merkel spát?!

Jaký dopad může mít takový výrok na česko-německé vztahy? A zaznamenal jste nějaké reakce Němců na tento výrok?

Zde u nás jsem nezaznamenal žádnou konkrétní reakci. A dopad by tento výrok měl mít, opakuji: měl mít, a to velmi výrazný. Nejsme kolonií, nejsme německou provincií. Nechápu jak to, že minimálně nebyl předvolán »na kobereček Německý velvyslanec a nebyla mu předána protestní nóta. Ale osobně bych se ani nedivil, kdyby byl vyhoštěn. Opravdu bych se nedivil.

Ministr vnitra Horst Seehofer (CSU) prohlásil, že s Angelou Merkelovou už nemůže dále pracovat. Blíží se její politický konec? Jaká nálada panuje v Německu nyní kolem její osoby?

Merkel měla problémy se sestavením vlády rázu dlouhodobějšího. Zatímco ministr vnitra a šéf CSU Horst Seehofer požaduje, aby Německo ze svých hranic začalo vracet běžence, kteří už v jiné zemi Evropské unie požádali o azyl, Merkelová to s odkazem na evropské právo odmítá. Ale to je samozřejmě střet jako hrom. Doslova jde o to, že kancléřka doma v Německu bojuje o přežití. Prvního července vyprší ultimátum stanovené Horstem Seehoferem, který požaduje ukončit propustnost vnitro schengenských hranic pro běžence. Pokud se tak nestane, chce zavřít německé hranice bez ohledu na sousední státy sám.

Pro mě osobně, to bude mít následek ten, že moji hosté – tedy hosté Penzionu Šumaváček, si při cestě za rekreací budou muset připravit na hranicích pasy. Tak jako tomu bylo ještě před pár lety. Ale jsem si naprosto jist, že to lidé rádi podstoupí. Totiž to, co mnohdy třeba obhájci Evropské unie uvádí, jako přínos Evropské unie, je ve skutečnosti jinak. Mnohdy je to pouhý posun kupředu, kdy se celá civilizace hnula, a doba se posunula.

Abych to vysvětlil. Komunisté v padesátých a na počátku šedesátých let zdůrazňovali, jak lidé mají úžasnou možnost dívat se díky KSČ na televizi, a že bez podpory strany a vlády, by tato vymoženost nebyla. No jo, jenže venku se lidé dívali na televizi i bez oné podpory KSČ, tak co si o tom myslet? Stejně tak je nám podsouváno, že jedině a díky Evropské unii máme možnost a smíme cestovat, obchodovat, podnikat a žít v zahraničí. Ale to přece není pravda. Lidé cestovali, obchodovali a pohybovali se v zahraničí již před zřízením Shengenského protokolu.

autor: Zuzana Koulová