Kontrolujeme Ukrajince. Okamura ukazuje první dopady

Vláda má za sebou sto dní. Jak z vašeho pohledu zatím vláda naplňuje to, co voličská většina žádala?
Vláda získala důvěru v lednu a už nyní realizujeme mnoho klíčových předvolebních slibů.
Všem občanům jsme už od ledna zlevnili elektřinu až o deset procent, což se projevilo tím, že lidé ušetřili a uvidí to na svých složenkách. V únoru také díky naší vládě byla nejnižší inflace za deset let, klesla na 1,4 procenta. Podle odborníků je hlavním důvodem právě rozhodnutí vlády o snížení ceny energií.
Citoval bych vám hlavního ekonoma Delloite Davida Marka: „Zásadní roli sehrálo odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje energie.“ To je právě to lednové rozhodnutí.
„K výraznému poklesu inflace došlo díky rozhodnutí vlády o zrušení poplatků za obnovitelné zdroje energie“. Jan Slabý, poradenská společnosti Ekowis.
„Inflace se tak letos bude pohybovat po celý rok pod dvěma procenty. Za celý rok 2026 očekávám v průměru 1,8 procenta,“ řekl analytik investiční společnosti UNIQA Václav Franče.
Takže je to tak, jak jsem říkal už před volbami- vysoké ceny energií znamenají vysokou inflaci. A to byla situace za Fialovy vlády. A my jsme okamžitě udělali opatření ke snížení cen energií, aby šla dolů i inflace, lidem se zhodnotily úspory a měli více peněz. A ono se to děje.
Dalším slibem bylo dostupnější bydlení. Zákon o dostupnějším bydlení už je ve sněmovně ve druhém čtení, chystáme nový stavební zákon, měl by být přijat v blízké době. V něm budou zásadně zjednodušeny povolovací procesy u bytové výstavby, dnes to trvá devět let, my to zkrátíme na tři až čtyři roky. Bude se moct stavět víc bytů, bude vyšší nabídka a to by se mělo projevit nižší cenou a bydlení bude dostupnější. Projeví se to ale samozřejmě až za několik let.
Hned na prvním zasedání vlády jsme odmítli migrační pakt. Kdyby tu byla bývalá Fialova vláda, která ho podepsala, tak by už teď od června docházelo k přerozdělování islámských a afrických migrantů do České republiky, my jsme tomu zabránili.
Emisní povolenky ETS 2 měly od roku 2027 zásadně zdražit občanům bydlení kvůli prodražení vytápění. Fialova vláda to v Bruselu odsouhlasila, pak před volbami vykládala, že se bude snažit o odložení, ale nedomluvili nic, jen se vymlouvali. Ale nám se podařilo ihned domluvit odložení emisních povolenek a už jednáme o jejich zrušení. Ten odklad se nám podařil domluvit během několika týdnů, což se Fialově vládě nepodařilo za celou dobu.
Rozhodli jsme, že do takzvané muniční iniciativy už nepůjdou žádné peníze z českého rozpočtu a že žádní čeští vojáci nepůjdou na Ukrajinu. To je další zásadní rozdíl od Fialovy vlády, která tam lila miliardy.
To jsou věci, které se za ty dva měsíce už podařily. Další věci samozřejmě připravujeme, máme připravený třeba zákon o zpřísnění trestů za týrání zvířat, zpřísnění podmínek pro pobyt lidí s takzvanou „dočasnou ochranou“, protože ten jako nařízení z Evropské unie nelze zrušit, takže je třeba ukončit válku. Zpřísnění by mělo mít podobu kontroly majetkových poměrů, ale i dalších věcí. Zpřísníme i zákon o pobytu cizinců v ČR. V této souvislosti jsme už od ledna zahájili kontroly Ukrajinců na čerpání dávek. Také už v médiích můžete číst příběhy, jak byli zachyceni ukrajinští podvodníci, kteří nežijí v České republice, pouze si sem jezdili pro dávky. To nastavila Fialova vláda. Teď už se to změnilo, daří se to zachytávat, vidíte první výsledky.
Chystáme zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas. Jako první krok zrušíme poplatky seniorům nad 75 let, zdravotně postiženým, nezaopatřeným dětem do 26 let. Také zrušíme koncesionářské poplatky firmám a zrušíme inflační koeficient. Toto chceme udělat co nejrychleji, návrh byl nahrán do systému v úterý jako poslanecká iniciativa.
Chystáme také zvýšení rodičovského příspěvku, abychom podpořili pracující rodiny s dětmi. Chtěli bychom také navýšit příspěvek na péči, určitě se chceme podívat na valorizace důchodů.
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
SPD má ve vládě tři ministry a na několika ministerstvech i náměstky. Jak jste zatím spokojen s jejich prací?
Začal bych ministrem dopravy. Zde už jsme připravili velké množství konkrétních kroků. Od ledna zavedeme slevu ve výši 75 procent pro příjemce důchodů a pro studenty. Postavíme více než 100 kilometrů dálnic a rychlostních silnic. Zahájíme výstavbu až 105 kilometrů, zprovozníme 40 kilometrů dálnic a 21 kilometrů silnic první třídy.
Chceme nastartovat výstavbu D11 v úseku Jaroměř- Trutnov, také D35 z Úlibic do Hořic, také nové úseky na D6 a D48, obchvaty Znojma a Břeclavi. Na dráze zahájíme výstavbu trati Praha- Ruzyně- Kladno, po tom je velká poptávka, a uzlu Ostrava. Chceme zvyšovat bezpečnost na železnici, takže budeme zavádět evropský bezpečnostní systém ETCS. Do rekonstrukce přejezdů chceme investovat tři čtvrtě miliardy.
Od příštího roku také chceme zmrazit cenu dálničních známek, nebudou se zdražovat. A srovnáme podmínky pro všechny, kteří dálnice užívají. Dnes je elektromobily užívají zadarmo, to srovnáme, aby platili stejně jako ostatní auta. Dálniční známka nemá být ekologická daň, to je příspěvek na udržování infrastruktury.
Provedeme další digitalizaci úředních agend, už příští rok by mělo být možné nechat si registrační značku nebo malý technický průkaz nechat poslat do výdejního boxu, online bude možné vyřídit přepis vozidla.
Pokud jde o obranu, tak považuji za zásadní, že jsme zamezili zvyšování výdajů na zbrojení. Naší prioritou jako SPD bylo přidat peníze našim občanům. Třeba do stabilizace zdravotních pojišťoven jsme museli dát osm miliard.
Policie prověřuje třicet jedna netransparentních zakázek, které dělala bývalá ministryně Černochová. Děláme audity, protože je potřeba to hospodaření rozkrýt.
Daří se dělat nábory do armády, opět se zvyšuje zájem, za paní Černochové se lidé do armády hlásit nechtěli, naopak docházelo k masivních odchodům. To se také podařilo stabilizovat.
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
Největší kritice čelí změny v České televizi a nová regulace neziskových organizací. SPD ale právě tyto dvě legislativy prezentovala jako své priority. Budete trvat na jejich přijetí i přes tu kritiku, která zaznívá?
Já žádnou kritiku nevnímám, naši voliči mi naopak píší, že jsou nadšení. Dostávám masivní podporu, podívejte se na mé sociální sítě.
Pokud jde o neziskové organizace, tak v programovém prohlášení vlády máme, že chceme vytvořit veřejný rejstřík, něco na principu justice.cz, kde si zadáte firmu a dostanete o ní informace . V tomto registru by byly informace o neziskových organizacích a občan by z toho mohl zjistit, jaké čerpá veřejné prostředky. Tuto informaci by občané mít podle mě měli. Jde o informace, které stát už má, jen budou koncentrovány na jedno místo.
Divím se, co někdo může mít proti tomu, že budou již dostupné informace zkoncentrovány na jednom místě, přehledně zpracovány a transparentně k dispozici. Nechápu, proč by chtěl někdo skrývat své příjmy.
Roky tu slýcháme podezření, že je někdo placen z Ruska. Tak pak už vůbec nechápu, proč proti tomu opozice protestuje, protože tady by se ukázalo, kdo je nebo není placen z Ruska. My z Ruska placeni nejsme a máme čisté svědomí, takže se transparentnosti nemusíme bát.
Druhou větou v programovém prohlášení je, že by pro veřejnost mělo být zřetelné, pokud neziskové organizace s politickým programem jsou placeny ze zahraničí. O tomto návrhu se diskutuje, ale na koaliční radě se to ještě neobjevilo. Počkáme si, až bude předložen.
Co se týče veřejnoprávních médií, tak chceme občanům pomoci rychle, takže budeme vkládat za naši koalici návrh, kterým zrušíme koncesionářské poplatky seniorům starším 75 let, zdravotně postiženým, nezaopatřeným dětem, což se týká třeba i studentů do 26 let, čerpajících podporu. Zrušíme poplatky firmám a zrušíme valorizační doložku. To bychom rádi prosadili co nejdříve a současně připravujeme novelu, kterou by se poplatky úplně zrušily.
Tím uvedeme českou legislativu do souladu s vyspělými západními demokratickými zeměmi. Upozorňuji, že systém koncesionářských poplatků platí pouze v 10 z 27 členských zemí EU a trendem je poplatky rušit, podívejte se třeba na skandinávské země.
