Kotrba: Rusové Asada zradili. Lavrov za šaška. Ale utrpí i Američané

Motorka v poušti… to je hezký příměr. Na terénní analýzu máme všichni málo informací. V principu se ale ukazuje to samé co v Iráku ve válce s USA a při pádu Saddáma Husajna, v Libyi při pádu plukovníka Kaddáfího. Že jen Alláh je velký a Arab je schopen se zbraní hájit svou peněženku, pak víru a tradici, i cestou do nebe k sličným pannám, ne ale svůj stát. Přesně v tomto pořadí. Nepovažuje stát za svůj. Výjimkou jsou staletí utlačovaní Kurdové. Kterým ale zase nikdo stát dát nechce.



Vysvětlivky hledejme v historii. Sýrie po pádu francouzského mandátního území na území po 2. světové válce vznikla jako stát „arabsky“ socialistický.



K moci se dostali většinou příslušníci městských vyšších vrstev, kteří zároveň vlastnili rozsáhlý pozemkový majetek na venkově. Tehdejší syrská společnost byla rozdělena národnostně, nábožensky, kulturně i způsobem života. Idea jednotného státu jim nebyla srozumitelná. Byla cizí, vycházela z evropských představ o státu. Vedle obyvatel měst žilo v Sýrii i velké množství rolníků a kočujících nomádů s odlišnými zájmy a představami o uspořádání společnosti. V poušti nejsou hranice. V poušti není prezident a slovo vláda je zde důvodem k smíchu. Hlavní slovo zde má chamsín. Suchý a horký vítr přinášející písek pouště. On rozhoduje, kdo přežije a kdo ne.

V Sýrii po 2. světové válce existovaly tři relevantní politické subjekty – Národní strana zastupující zájmy damašských hodnostářů, podporujících Saúdskou Arábii, Lidová strana napojená na aleppské hodnostáře s kontakty spíše na Irák a socialistická panarabská strana Baas, rekrutující příznivce z řad studentů a vojáků. Oboje produktem vzdělávání evropskými učiteli a důstojníky ve městech, v evropském pojetí disciplíny, republikánské rovnosti, se silným akcentem na rovnostářství – v domácí politice vnímané jako sociální spravedlnost. V mezinárodní politice byli všichni příznivci Hnutí nezúčastněných zemí konfrontováni na jedné straně s poválečným bouřlivým rozvojem SSSR a socialistického bloku, na druhé straně s kolonialismem a kapitalismem Západu a jeho propastnou, nesouměřitelnou nerovností.



Gamál Abd an-Násir, Hafíz al Asad, Muammar Kaddáfí… Viděli vznik Varšavské smlouvy a její antikoloniální podporu Egyptu. Za humny viděli přerod Osmanské říše v moderní sekulární Turecko pod vedením Mustafy Kemala paši „Atatürka“, když se generál stal prezidentem a vyhnal ze země sultána Mehmeda VI., aby v první řadě změnil letopočet, který už nezačínal rokem útěku Mohameda do Medíny, ale narozením Krista. V druhé řadě ostříhal násilím všem pravověrným vousy, které nosili jako symbol následování proroka. Strhal šátky z tváří tureckých žen a dal jim stejná práva jako mužům. To byla především sekulární revoluce. A v třetí řadě změnil za pár let s pomocí Sovětského svazu zemi k nepoznání. To jsou ty „násirovské“ kořeny strany Baas v polovině 20. století, to je revoluční duch Násirovy Sjednocené arabské republiky – sekularizace, přerozdělení půdy a znárodnění průmyslových podniků.



Stejně jako v Turecku ani v Sýrii společnost modernitu nepřijala, i když v ní žila a sloužila jí. Z donucení či z prospěchářství. Necítila k ní ale věrnost, nenáviděla ji. Toužila stále po starých pořádcích, po staré víře, po bičem prosazované moci. Po starých zvycích. Po turbanech, fezech, po vousech na tvářích mužů a po závojích cudných žen. Po mnohoženství. To bylo ideovým kořenem protiproudu – důvodem vzniku a existence Muslimského bratrstva šejcha Hasana al-Bannáa a vizionáře Sajjida Qutba – srdce rozpalující kontrakulturu panislamismu a islámského fundamentalismu, které požaduje návrat ke kořenům. Ke kořenům islámu. Korán a sunna.

Po arabské porážce v šestidenní válce a téměř tři měsíce po nástupu do prezidentského úřadu navštívil Asad Moskvu. Sovětské vedení se k novému syrskému vůdci zpočátku stavělo podezřívavě, domnívalo se, že se ve své zahraniční politice kloní k Západu, ale Hafíz nabídl SSSR trvalou vojenskou přítomnost v zemi a právo využívat námořní základny, a tak brzy začaly dodávky sovětských zbraní proudit do Sýrie.



10. června 2000 během telefonického rozhovoru s libanonským premiérem Selimem Hossem zemřel syrský prezident Hafíz al-Asad na infarkt. Bašár al-Asad se stal jeho faktickým dědicem. Do prezidentského úřadu byl zvolen v nesporných volbách v letech 2000 a 2007 a v roce 2014 byl znovu zvolen prezidentem s oficiálním výsledkem 88,7 % hlasů. V roce 2021 získal prezident Bašár al-Asad v prezidentských volbách 95,1 % hlasů při 78% účasti.



Bašár al-Asad od samého počátku občanské války v roce 2011 ve snaze stabilizovat situaci učinil mnoho ústupků jak v politické, ekonomické, tak i sociální oblasti. Začátkem dubna vydal nařízení o udělení syrských pasů kurdské menšině v zemi, které se dotklo asi 300 000 lidí. Zrušil zákaz nošení nikábů ženami ve vzdělávacích institucích. Podepsal dekret o zrušení výjimečného stavu v zemi, který platil od roku 1963. Svobodná syrská armáda vedená plukovníkem Riadem al-Assadem vyhlásila odměnu 25 milionů dolarů pro každého, kdo dopadne prezidenta Bašára al-Asada, mrtvého nebo živého… Do opozice se zapojil Katar, sunnitské Muslimské bratrstvo. Hafíze podpořilo libanonské šíitské polovojenské hnutí Hizballáh. To rozhořčilo skupinu sunnitských duchovních, která vydala prohlášení vyzývající k džihádu proti syrskému režimu. K pronásledování se připojily Turecko, USA, Německo, Francie a Británie.



V roce 2014 se Křesťanská syrská vojenská rada, největší křesťanská organizace v Sýrii, spojila se Svobodnou syrskou armádou proti Asadovi a připojila se k dalším syrským křesťanským milicím, jako je Sutoro, kteří se přidali k syrské opozici proti Asadovi. Tehdy Abu Muhammad al-Joulani, velitel povstaleckých milicí Tahrir al-Šam, odsoudil Asadův režim v souvislosti se zemětřeseními v Turecku a v Sýrii v roce 2023 za to, že přeměnil Sýrii „na zemětřesení, které trvá posledních 12 let“…

Hafíz al-Asad byl silným zastáncem Sovětského svazu a těsně spojil baasistickou Sýrii s východním blokem. Rusku poskytl trvalý přístup k jeho námořní základně ze sovětské éry v Tartu, jediné velké ruské námořní základně ve Středomoří. Tartus je jediným středomořským opravárenským a doplňovacím bodem ruského námořnictva, který ruským válečným lodím ušetří cestu zpět na jejich černomořské základny přes turecké průlivy při operacích ve Středozemním moři. To je jediná strategická role pro Rusko ještě i dnes, protože Rusko nemá válečné lodě na jaderný pohon, a tak někde musí tankovat…



V roce 2015 Asad odletěl do Moskvy a setkal se s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, který dal slib, který nakonec letos nesplnil: „Sýrie je přátelská země a jsme připraveni ji podpořit nejen vojensky, ale i politicky.“ V roce 2017 Rusko a Sýrie podepsaly dohodu, podle níž bude Rusku povoleno bezplatně rozšiřovat a využívat námořní zařízení v Tartusu po dobu 49 let a požívat suverénní jurisdikce nad základnou.



3. prosince 2024 dvě fregaty třídy Admiral Gorškov, jedna fregata třídy Admirál Grigorovič, jedna ponorka třídy Kilo a dvě pomocné lodě, z nichž jedna byl tanker Jelna, opustily Tartus.



Toho dne Rusko zradilo Sýrii.



Ukázalo se ale, že syrští vojáci sice nosili uniformy, ale nebyli ochotni bojovat a umírat za stát. Osobně předpokládám dezerce a přeběhlictví na úrovni celých jednotek, vyjednávané veliteli. Možná už předem dohodnuté agenty chodci při přípravě převratu. Po předem vyjednané kořisti či budoucím postavení těch, kteří nebudou stát v cestě bojovníkům Alláha.



Uvědomte si, že Mahdí, jméno skrytého nesmrtelného imáma, posledního nástupce proroka Mohameda, který se objeví před koncem světa a který obnoví na zemi víru a spravedlnost, který obnoví původní čistotu islámu, je zde stále pojem, nejen v hadísech. Je to jméno pro „Bohem správně vedeného“. Někteří teologové ztotožňují Mahdího s „obnoviteli víry“ (mudžaddidy).



Asadův premiér Mohammad al-Džalálí prohlásil, že je „připraven spolupracovat s jakýmkoliv vedením, které si lidé zvolí“, jak cituje Al-Džazíra. Dodal, že zůstává doma a je nakloněn podpoře kontinuity vlády.

Ruské stanovisko akceptuje Asadův pád. Naprosto smířlivě…



Rusko dopředu vědělo, co se děje. Asadova rodina je v Moskvě, další příbuzní v Saúdské Arábii.

Asadova armáda nejspíš, jak tvrdí i Rusové, přestala existovat jako životaschopná bojová síla kvůli korupci, vojenské neschopnosti, zbabělosti a zradě. Nemá cenu se stavět proti politické realitě a nechat umírat „svojich“, když vládní armáda bojovat nechce. Stejně by prohráli. Před tváří světa. Toto ale není ruská válka. To není Velká vlastenecká. Zde byli Rusové v pozici technických instruktorů a podporovatelů, nájemných ochránců a pak už jen smluvních nájemců části syrského území – přístavu Tartus a letecké základny Chmejmím. Velení a úkolování hostů si ale vyhradil hostitel – Asad. Asada zachránili už jednou. Ale nejspíš už nebyl schopen platit za další a další zbraně a další a další střelivo. A tak ruské jednotky chránily do poslední chvíle jen samy sebe, protože mají smluvně zajištěný pronájem „navždy“ včetně ruské jurisdikce v přístavu.



Všimněte si, že když z nebe nad Golanskými výšinami ostřelovaly izraelské stíhačky budovy „proíránských“ milicí Hizballáh na předměstí Damašku, ruské PVO na základně drahé rakety nestřílelo, ruské stíhačky nestartovaly. Nic se nestalo, ani když se F-16 trefily do zbrojních skladů Hizballáhu přímo na latakijském letišti. Přitom ochranné pásmo vícevrstevného PVO S-400 a Tor na základně Chmejmím v provincii Latakia, která je v provozu od roku 2015, má poloměr 500 km. Tartus, vybavený vlastním PVO S-400 a Tor, je 75 km vzdušnou čarou níže. 150 km Homs. 180 km severně Aleppo. 300 km jižně Damašek i Bejrút. Další PVO komplet S-400 je o 80 km níže, v Masjafu. Takže nebyl důvod mlčet. Podle mého názoru existovala mezi Rusy, Američany i Izraelem úzkostlivě dodržovaná dohoda o neútočení, o které nemusel Asad ani vědět. Anebo věděl a znal podrobnosti. Ale nemohl nic dělat než mlčet.



Proč najednou Moskva Asada nepotřebuje? Nový režim ji snad nechá provozovat dvě vojenské základny?



A proč ne? Proč myslíte, že se včera ruský zaminir Lavrov potkal s tureckým a íránským ministrem zahraničních věcí v Dauhá na okraj tamní konference? Že řešili Asadovu budoucnost?

„Rozhodně jsme znovu potvrdili svůj závazek vůči územní celistvosti, suverenitě a jednotě Sýrie a vyzvali jsme k okamžitému ukončení nepřátelských akcí,“ řekl v sobotu na politologické konferenci v Dauhá. „Ruské lodě neopustily základnu v Tartúsu kvůli situaci v Sýrii, média mohla vyvodit nesprávné závěry kvůli cvičení ve Středozemním moři,“ řekl ruský ministr zahraničí.



Sousloví „znovu potvrdili“ je velmi významné. Rusko zradilo předem.



Syrský režim se zhroutil. Fakticky bez odporu. Trump vyzval USA, aby nezasahovaly do dění v Sýrii. Asad prý nakonec žádal o pomoc USA při ústupu jeho armády a sliboval ukončení spolupráce s Hizballáhem. Vzhledem ke schopnosti cynického humoru v izraelských špionážních kruzích bych tuto informaci bral s rezervou. Ale vyloučit nejde.

Syrská státní televize odvysílala videoprohlášení skupiny mužů, že prezident Bašár al-Asad byl svržen a všichni zadržovaní ve vězení byli propuštěni. Muž, který četl prohlášení, řekl, že opoziční skupina vyzvala všechny opoziční bojovníky a občany, aby zachovali státní instituce „svobodného syrského státu“. Šéf syrské opozice řekl, že Asad prchl z Damašku před povstalci a opustil zemi na neznámé místo. Pak jsme se dozvěděli, že odletěl Il-76 s Asadem a zmizel z radaru. Zmizel z radaru, zmizel ze stránek světového tisku. Poté Rusko potvrdilo, že bývalý syrský prezident přijel do Moskvy se svou rodinou a dostal v Rusku azyl.



Syrský premiér Mohammad al-Jalali řekl, že vláda je připravena „natáhnout ruku“ opozici a předat své funkce přechodné vládě. „Jsem ve svém domě a neodešel jsem, a to kvůli mé příslušnosti k této zemi,“ uvedl Jalali v prohlášení. Řekl, že ráno půjde do své kanceláře pokračovat v práci, a vyzval syrské občany, aby nehyzdili veřejný majetek.



Když se nad Damaškem rozednilo, shromáždily se davy, aby se modlily v městských mešitách a oslavovaly na náměstích a skandovaly „Bůh je veliký“. Lidé také skandovali protiasadovská hesla a troubili na klaksony aut. V některých oblastech se ozvaly oslavné výstřely.

HTS ovládá velkou část severozápadní Sýrie a v roce 2017 ustavila „vládu spásy“, která bude v regionu řídit každodenní záležitosti. V posledních letech se vůdce HTS Abu Mohammed al-Jolani snažil předělat image skupiny, přerušil styky s al-Káidou, zbavil se představitelů tvrdé linie a přísahal, že přijme pluralismus a náboženskou toleranci.



Celé předání moci probíhá zatím v klidu, až na vyplenění prezidentského paláce. Jediná střelba je ta do vzduchu na oslavu. Nic se nerozbíjí, nic se nerabuje…



Pravdou je, že pár pomníků bylo strženo, pár maleb na zdi prostříleno kalašnikovy… Ale nic vážného. Přejme vítězům trofeje… I kdyby někde něco vyraboval, škody budou minimální.



Lídr opozice vyzývá ke klidu.



I Trump vyzval ke klidu s tím, že toto není americká válka.



Čili: Získal Erdogan Damašek?



Erdogan chtěl s Asadem dohodu o jeho rezignaci. Nepovedlo se. Ano, získal Damašek. A s ním stovky tisíc Kurdů. Které nechtěl. Přejme mu je.

Získali Američané Damašek?



Ne. Myslím, že budou muset zanedlouho opustit svou základnu al-Tanf a kontrolní stanoviště al-Walíd v guvernorátu Homs poblíž syrsko-irácko-jordánského trojmezí. Řekl bych, že Erdogan se bude dělit s Íránem, pro který to bude náhrada za zdecimovaný Hizballáh a poraženou Gazu. Kurdský kus Sýrie si nejspíš bude nárokovat i Irák. Jako záruku, že Velký Kurdistán nikdy nevznikne.



Obamův vojenský výcvik představitelů „umírněné“ opozice – „Východních lvů“ – a boj proti zbytkům Islámského státu je už zbytečný… Alespoň v Sýrii. Navíc by se Erdogan za chvíli ocitl na opačné straně, protože skupiny bojovníků „Nové syrské armády“ na americké základně se primárně stavějí proti „íránské expanzi“ a satanský formát v Dauhá se konal s Íránem, a nikoliv s USA. Jednotky armády Bašára Asada nikdy neměly v úmyslu útočit na americkou základnu. Trump po rozhovoru s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem rozhodl 6. října 2019 o stažení všech amerických vojáků ze Sýrie, jak si to Ankara přála. Všech. Tak doufejme, že se tak stane nyní…



I když je na východě Sýrie ropa?



Sýrie v rámci regionu patří ke skromnějším vlastníkům ropných rezerv. Před rozhořením konfliktu v roce 2011 těžila zhruba 400 tisíc barelů denně, postupně se však produkce propadala na desetinu objemu a méně… Navíc v roce 2020 vybuchly bomby u pobřeží Středozemního moře a poškodily ropnou rafinérii Baniyas.



ISIS ovládla většinu syrských ropných polí a ropa je největším, ne-li jediným zdrojem příjmů této militantní skupiny. Nejvýznamnější ropná pole jsou pole al-Omar a al-Tanak na východním venkově Deir Ezzor a al-Hasakah v severovýchodní Sýrii, kdysi dávno 80 000 a 40 000 barelů denně, v roce 2015 mezi 34 000 až 40 000 barelů denně a pole al-Ward a al-Taym produkující každé 50 000 bpd. Na jižním venkově guvernorátu al-Hasakah jsou významná pole al-Suwaydiyah a al-Rimelan. První má 1 322 ropných vrtů, druhá 25 plynových vrtů. Jejich kombinovaná produkce do konce roku 2010 byla přibližně 200 000 barelů denně. Po ruské vojenské intervenci v Sýrii koncem roku 2015 podepsaly ruské společnosti smlouvy se syrskými subjekty o investicích do ropného a plynárenského sektoru.

„Syrské demokratické síly“ (SDF) podporované USA kontrolují čtvrtinu syrského území včetně oblasti bohaté na zdroje východně od Eufratu, kde je 90 % syrské ropy a více než polovina polí zemního plynu. Ruskem kontrolované oblasti nyní zahrnují ropná pole al-Thawra, al-Ward a al-Taym a naleziště plynu Tuwainan na venkově Deir Ezzor a Raqqa. I o tom mohly být poznámky tureckého ministra zahraničí Hakana Fidana o spolupráci na „osvobození“ syrských polí. Fidan chtěl „pomoci Sýrii vrátit ropná pole SDF syrskému lidu“. Teď má příležitost.



Seděli jsme před pár dny s přáteli, kteří sledují geopolitiku, a jeden říká: Víte co, teď se do 20. ledna každý bude snažit urvat, co půjde. A pak se přijde ke stolu s Trumpem v čele, vyndají se karty na stůl a bude se měnit a smlouvat. Je to tak?



Všichni, počínaje Izraelem, se nyní obávají, že Sýrie, která padla do náručí saúdskoarabského Abu Mohammada al-Joulaniho, architekta syrské sunnitské koalice, která za jedenáct dní přemohla režim, vytvoří radikálně islámský stát. Nový ISIS.

Nicméně platí, že formálně islámský, fakticky sekulární režim alavitské socialistické strany Baas, která vládla Sýrii od převratu v roce 1963, právě skončil.

My v našem prostoru řešíme hlavně Ukrajinu. Trump vysílá záměrně zmatené signály. Jeho zmocněnec Kellog je pro zastavení palby, Trump sám taky, ale Trump se zároveň schází se Zelenským. Tak kde jsme v tuto chvíli?



Víte, od doby třicet pět let trvajícího českého dohadování smlouvy s Vatikánem vím, že jednání ještě neznamená dojednání. Pouze rozdíl vidu nedokonavého a dokonavého…



Budeme mít klidné Vánoce, nebo hrozí nějaký, s prominutím, průser?



Chanuka bude jistě veselá.