Lékař Engel udeřil: Dát čísla na stůl a zavést opatření. Lidé tomu nerozumí. Jsou pod tlakem těch, co říkali, že covid je chřipečka

Některé nemocnice jsou na hraně. To jste říkal 5. října v rádiu Z. Jak to vidíte teď, koncem října?

Situace je mnohem horší, navyšují se kapacity lůžkových zařízení ze všech sil, nemluvě o budování vojenských pavilonů. Ani v nejhorším snu jsem si nemyslel, že situace bude takto špatná.

Zdravotníci jsou ve velkém zápřahu a tisícovka denně se jich nakazí. Což je docela klíčové číslo...

No právě. Kapacitní problém spočívá ve dvou věcech. Aby byl dostatek lehátek, dýchacích přístrojů a zároveň zdravotníků, kteří se o ně budou starat. Zdá se, že daleko horší bude situace s počtem zdravotníků. Teď je situace, že medici a dobrovolníci z řad sester, které by se vrátily, můžou pomoci. Tu odbornou činnost za lékaře může těžko někdo převzít. Žádné nové si nenaklonujeme a při vší úctě – 28 amerických vojenských lékařů nemůže situaci zásadně otočit.

Nemohli by nám třeba vypomoci lékaři ze sousedních zemí?

Když se ale podíváte na jejich epidemiologickou situaci, tak ono to roste v celém světě. Jsme bohužel premianti, ale nikdo nemůže říci, že se ho to netýká. Už nás předhonila Belgie, která měla obrovské problémy už v první vlně. Takže to ani nesouvisí s tím, že kdo to měl lehčí v první fázi, tak to má horší ve druhé. Podívejte, jak obrovsky roste Slovensko. Bojím se, že s žádnou zásadní pomocí z těch zemí asi moc počítat nemůžeme.

Dají se tedy zdravotníci nějak lépe chránit?

Neznám úplně přesně situaci v těch 162 nemocnicích poskytujících akutní péči. Ale mám pocit, že zajištění pomůckami je na maximální možné úrovni. Jedině, že by se ještě týmy rozdělily. Bohužel ale je jich tak málo, že to nejde jako v první vlně, kdy se vytvářely týmy, které se spolu nepotkaly. Aby v případě, že je někdo nakažen, se nemusel rušit celý kolektiv. Stačila třeba třetina. Ale to bohužel teď při těch číslech nakažených a jaká je jejich potřeba být v práci už nejde. Zvláště v těch menších, kde je stav špatný.

Celá léta jsme upozorňovali na špatnou personální situaci. Ukazuje se, jakou jsme měli pravdu. Ještě že jsme zabránili tomu, že se tu chtěli redukovat zdravotnická zařízení. Tak si dovedete představit, kdyby k tomu došlo, jak situace nyní by byla ještě tragičtější.

Stačí, co už je teď...

Já vím, ale vezměte si, že nemocnic mohlo být třeba o čtyřicet míň a počet postelí úměrně tomu taky. To si vůbec nedovedu představit, jak bychom tomuto čelili.

Mnohé nemocnice odkládají operace...

Samozřejmě. Jiné řešení není. Je mi líto všech lidí, kteří mají bolest a operace by jim mohla pomoci. Opravdu to ale jiné řešení nemá. Teď je nejdůležitější se postarat o ty akutnější.

Čísla nakažených stále stoupají, kam až to může zajít?

Vláda připravila zpřísňující opatření, dávkuje je takovou salámovou metodou, zatím se to moc neprojevuje...

No právě. My ani nepočkáme, jestli zabrala. I když je fakt, že při těch rostoucích číslech není na co čekat. Na druhou stranu vláda už nemá moc možností, co omezit. Snad ještě omezit pohyb osob. Ale už toho moc nezbývá.

Předseda Lékařské komory Kubek volá po úplném lockdownu. Politicky je to těžko průchodné, u veřejnosti nepopulární, ale nebylo by to ze zdravotního hlediska nejpraktičtější a nejrychleji by pak čísla přestala stoupat?

Dá se tedy čekat, že úplný lockdown přijde?

Už pomalu nastává. Jak se říká, že ekonomika musí běžet. Ona stejně neběží. K čemu je, že budou teď vyrábět auta, když si je nikdo nebude kupovat. Situace je celosvětově problematická. Myslím, že musí jasně zvítězit zdravotní hledisko a dostat čísla pod kontrolu.

Je nějaké světlo na konci tunelu? Napadá mě jediné, že když jsme na tom teď nejhůře, tak o to dřív to u nás skončí, kdežto ostatní asi náš scénář teprve čeká?

To je přesně tak. Vidíte, že nakonec bylo jedno, jestli se někdo choval zodpovědněji během dvou letních měsíců, protože teď celá Evropa má hrozná čísla. A ta vlna se tam vrací. Máte pravdu jedině v tom, že jsme nyní bohužel premianti Evropy. Je tu obrovská vina vlády v tom, že měla začít zavádět opatření v září, a ne že se odložila kvůli volbám a měli jsme tu pseudoklid a honili kočku za ocas. S těmito opatřeními se nemělo začínat 5. října, ale měly být už od půlky září.

