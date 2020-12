Lékař zvedá varovně hlas: Nejsem proti očkování, ale genetické vakcíny proti covidu? Hazard!

reklama

Rok 2020 končí za přísných opatření, která odpovídají 5. stupni PES. Uzavřít musela většina obchodů. Dětí zůstanou s jistými výjimkami po Novém roce na distanční výuce. Co říkáte, pane doktore, na současná omezení? Souhlasíte s nimi, nebo máte výhrady?

Jak jsem již dříve deklaroval, nejsem absolutní odmítač opatření, přece jenom mám nějaké informace z covidových center v krajských nemocnicích a není to pro zdravotníky ani pacienty procházka růžovým sadem. Jestli jsou opatření adekvátní a správná, prověří asi až budoucnost. Důležité je, že struktura společnosti stále ještě drží a viditelně se nerozpadá.

Určitě stojí za pozornost opatření v jiných částech vyspělého tzv. demokratického světa, kde jsou obtíže s řešením pandemie podobné, jenom u nás se to vymklo z rukou koncem tohoto léta, což již nyní lze hodnotit jako velké zaváhání odpovědných orgánů. Nedovolím si ale nikoho z odpovědných osob a orgánů totálně odsoudit, jelikož zatím téměř nikdo ve vyspělém světě (paradoxně kromě Číny a dalších výjimek) na tento způsob pandemie adekvátní režimová opatření v rámci současného demokratického fungování společnosti lék nenalezl.

Jako kdyby nám vir ukázal, že takto společnosti budoucnosti fungovat nemohou, alespoň ne v této době omezené krize, která se mění pomalu v ekonomickou pohromu v důsledku komplexnosti současných společností.



Koncem září jste pro PL hovořil o tom, že zatím naše zdravotnictví obstálo dobře, ale očekával jste podzimní „prověrku“. Co ukázaly poslední týdny roku 2020 o českém zdravotnictví?

Pořád mám o našem zdravotnictví vysoké mínění. Ale to neznamená, že máme usnout na vavřínech a ze situace se nepoučit. Může být hůře a může přijít další epidemická pohroma, a to mnohem více smrtící než současná. Zaděláno máme dobře – kultivace superodolných bakterií neuváženou antibiotickou terapií, žádná nová antibiotika vynalezená v posledních desetiletích, promíchávání populací v rámci globalizace a migrace, genetické manipulace s mikroorganismy v rámci medicínského a vojenského výzkumu, pokles imunity populací ve vyspělých zemích, populační růst v rozvojových zemích v tropickém pásmu a kumulace populace v nevyhovujících hygienických podmínkách, příprava jídel ze všech možných i nemožných živočišných druhů atd.

Začalo očkování proti covidu-19. Co na to říkáte a jaké slyšíte ohlasy od svých kolegů lékařů?

Já nejsem apriori proti očkování, ale mám výhrady proti superrychle vyvinuté genetické vakcíně, kterou se nyní začalo očkovat. Vše mně to připadá příliš urychlené a cítím, že to je spíše reakce na politickou objednávku vládnoucích politiků (nejenom u nás), kteří se neúspěšně potýkají s pandemií a vidí v očkování poslední východisko z nouze. Jistě nejde jenom o politiky, ale i o normální běžný život společnosti, která nemůže v tomto přibržděném režimu dlouhodobě existovat a spěje díky své složitosti k ekonomickému kolapsu a sociálnímu neklidu.

Mně osobně připadá masivní použití genetické vakcíny na bázi mRNA (což je zcela nový princip vakcinace pro masivní použití) jako hazard, ale moje pozice je ulehčená tím, že nemám přímou odpovědnost za celou naši společnost. Já bych dal přednost osvědčenějším metodám výroby vakcín, ale v tomto případě asi rozhoduje princip času, který hraje ve prospěch genetických a vektorových vakcín. Dříve jsem byl velkým zastáncem všeho nového a progresivního, ale přece jenom život a zkušenosti mě naučily pokoře k fungování složitých biologických systémů. Zasahovat mechanisticky jako do nějakého strojku do systému proteosyntézy buněk a použít to na vakcinaci velké části populace je skutečně odvážné. Otvíráme tím Pandořinu skříňku cílených úprav buněk člověka v masovém měřítku, které nejsou na přirozené bázi. Třeba se nic nestane a vše bude fungovat geniálně, ale i potom budu mít strach. S jídlem roste chuť a lidská chyba (možná sám virus SARS-CoV-2 je výsledkem takové chyby) nebo nějaký neznámý regulační okruh v buňce nebo organismu či jiný potenciální patogen přítomný v buňce nebo organismu nás může řádně vyzpovídat.

Nemám nic proti použití genetických vakcín u onkolologických pacientů (to se již dle literatury dělo dříve – protinádorové vakcíny) a jiných těžkých stavů – ale k velké opatrnosti nabádám u zdravé populace. Nemyslím, že výzkum skončí u mRNA vakcín, jistě se již směřuje k výrobě DNA vakcín. Je to příliš lákavé sousto. Trochu si hrajeme na bohy, ale nevím, jestli na to máme dostatečné znalosti o fungování buněk a lidského organismu. Výzkum těchto technologií podporuji při zachování maximální opatrnosti a postupném uvolňování k použití. Stejně to nejde celosvětově zakázat. Může to přinést velké dobro, ale ještě větší zlo.

Dlouhodobě upozorňujete na nedostatek lékařů. Jak se podle vás vyrovná zdravotnictví navíc s očkováním?

Jak se vyrovnají s očkováním zdravotníci, to lze těžko odhadnout. Sám jsem zvědav, jaké procento zdravotníků se nechá naočkovat genetickou vakcínou. Někteří budou nějakým způsobem přesvědčeni, někteří budou souhlasit, určité procento to bude odmítat. Logisticky bude problematické chlazení vakcíny firmy Pfizer, jelikož se musí chladit na minus 70 stupňů Celsia, jinak se mRNA rozpadá. Část vakcín může být degradována při nesprávné manipulaci či poruše chlazení. To se bude těžko kontrolovat. Každá lahvička s vakcínou by měla mít indikátor, že teplota neklesla na určitou dobu a zda její obsah již není degradován. Ale nevím, jestli je to v technických a finančních možnostech současného systému.



Občany požádal premiér Andrej Babiš o trpělivost, protože se nejdřív musí očkovat zdravotníci a lidé, pro které znamená covid-19 největší riziko. Systém rezervací bude podle něho stejný jako v případě aktuálních antigenních testů a v lednu by měl být spuštěn na webu Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Jak se díváte na plánovaný systém vakcinace?

Já nejsem krizový manažer a masivní očkování jsem nikdy nezajišťoval. Určitě může nastat mnoho organizačních problémů, které mohou destabilizovat i geniálně vymyšlený systém očkování. Hlavně je třeba myslet na starší obyvatele, kteří mají problémy s použitím výpočetní a digitální techniky, a na zajištění dobré organizace očkování v domovech pro seniory, jejichž obyvatelé by měli být primárním cílem vakcinace.



Prezident Miloš Zeman v sobotním vánočním poselství vyzval všechny občany, aby se nechali očkovat proti covidu-19. Sám se také očkovat nechá. Mimochodem premiér Andrej Babiš už očkování absolvoval. Jaká byla vaše reakce na vánoční poselství prezidenta?

Abych pravdu řekl, mě prezident nepřekvapil. On si drží svůj názor, ať se to někomu líbí nebo ne. Je stejně jako já zvídavý duch, takže si určitě nastudoval dostupné informace o vakcíně a z jeho pohledu prezidenta nemohl mluvit jinak, i kdyby nějaké pochybnosti měl. Třeba pochybnosti nemá a je pevně přesvědčen o její bezpečnosti, ani to bych mu nevytýkal. Nakonec se mohu mýlit já. Jak jsem říkal, já si mohu pochybnosti zatím dovolit, ale očekávám v brzké době tlak na omezení svých vyjádření k vakcinaci z důvodu své zastupitelské funkce ve Zlínském kraji (zatím byl tento tlak minimální, a to ze strany některých mých známých – příznivců očkování). Sám si validní informace k očkování horko těžko hledám a mám obtíže s tím, abych zasadil postupně prosakující informace do svých současných znalostí. A to přiznávám, že mě molekulární biologie vždy zajímala.



Vy se intenzivně zabýváte informacemi, které se týkají nové vakcíny. Na sociální síti jste zmiňoval, že některé informace ve veřejném prostoru chybí. Můžete popsat, jakou debatu byste přivítal? Co bychom měli o vakcíně víc vědět?

Jsem rád, že jste si tohoto všimla. Pokud se mně podaří podnítit odpovědné orgány k tomu, aby nám poskytli detailní informace ke VŠEM uvažovaným vakcínám z hlediska způsobu výroby a mechanismu jejich účinku, a to na úrovni středoškolského vzdělání, tak to budu považovat za svůj osobní velký úspěch. Tyto informace a možnost vybrat si dle těchto informací vakcínu, vidím jako velmi důležitý prvek k získání důvěry přemýšlivější části populace, a tím k vymýcení různých fantasmagorií, s kterými se na sociálních sítích setkáváme. Ke genetickým vakcínám jsem našel tento velmi pěkný článek. Všem zvídavým doporučuji pečlivě přečíst. https://www.nzip.cz/clanek/1077-covid-19-co-vime-o-mrna-vakcinach? Jak jsem uvedl dříve, vakcíny, jejichž způsob výroby a mechanismu účinku je ověřen na předchozích masivně užitých vakcínách, by mohly být pro mnoho váhajících obyvatel možností volby. Jedná se dle mých kusých informací o vakcíny firem Novavax a Sanofi. Bohužel obě vakcíny neuspěly v registračním řízení, takže jejich použití se odkládá na neurčito. Doufám, že je to jenom náhoda...



Očkování propaguje i nový televizní spot. Základem spotu je úryvek z básně Jitřní píseň od Jiřího Wolkera. Ve finále zní slova o tom, že budeme žít tak jako dřív. Budeme?

Těžko říci. Tipoval bych, že ne. Přiznám se, mně několikrát na akcích, které jsem osobně navštívil před vypuknutím pandemie a kde bylo několik tisíc lidí v těsném kontaktu, napadla myšlenka, co by se stalo, kdyby někdo měl v sobě smrtící virus. Ale ihned jsem to zaplašil jako hloupost. Jsme přece vyspělá společnost, nic se nemůže stát. Myslím si, že minimálně se změní myšlení mnoha lidí z tohoto pohledu. Společenská struktura jako celek se dle mého názoru nemůže zásadním způsobem změnit cestou postupné rozumné evoluce, spíše očekávám další růst komplexnosti vazeb a vymýšlení regulací, omezení, nařízení, které povedou k tomu, že společnost bude ještě složitější, a tím ještě náchylnější na možnou krizi. Ta až přijde, přinese výrazné omezení komplexity a rychlé přizpůsobení se nastalé situaci po krizi vznikem nových společenských a jiných vazeb.



Na sociální síti jste také napsal: „Tak si přejme do roku 2021, aby lidstvo začalo tyto hrozby brát vážně a adekvátně se na ně v rámci možností připravilo, aniž by byl ohrožen optimistický duch lidských společností.“ Psal jste o tom, že společnosti postavené pouze na užívání a spotřebě většinou neměly dlouhého trvání, pokud nereflektovaly vnější či vnitřní hrozby. Můžete, pane doktore, ještě na závěr rozhovoru přidat pár slov na toto téma pro naše čtenáře?



Je to základní téma, které mě zajímá a je odpovědí na otázku, proč jsem se dal na politiku. Myslel jsem, že pokud toto nadnesu odpovědným osobám, tak uznají, že je potřeba to promyslet a začít řešit. Ale dá se říci, že jsem byl spíše označen za pesimistu a katastrofistu. Moje přesvědčení podpořilo několik publikací pana doktora Václava Cílka, pana profesora Miroslava Bárty a jiných autorů, ale nikoli zájem odpovědných politiků. Všichni politici slibují hory doly a nikdo si nechce připustit, že se krize v dějinách opakují nepříjemně často, a tím, že budeme strkat hlavu do písku před jejich vynořováním na horizontu událostí, jim neunikneme.

Politici tvrdí, že už krize nemůže přijít, že nás čekají již jenom zářné zítřky a trvalý vzestup bez větších zakolísání, nebo tvrdí, že až přijde krize a společnost se rozpadne, že stejně už nepůjde nic dělat a nelze se na to připravit. Pokud nedojde skutečně k velké katastrofě (globální jaderná válka, výbuch supervulkánu, dopad velkého meteoritu, kolaps globálních ekosystémů), potom i já věřím v další pokrok lidstva, ale musíme si projít katarzí krize dříve či později, a čím lépe z toho vyjdeme z hlediska zachování potřebných znalostí a dovedností a hlavně lidského potenciálu, tím dříve realizujeme společnost novou, jejíž obrysy zatím ani netušíme. Společnost připravená na krizi, by měla z mého pohledu rychleji vstát z popela a akcelerovat další vzestup následující společnosti směrem, jenž nyní nedokážu předpovědět. Tak daleko nevidím. Na závěr se pokusím o parafrázi: „Budoucnost bude přát připraveným, odvážným a přizpůsobivým.“

