Lidé od Hamáčka objíždějí republiku a slibují za podporu funkce. Místní funkcionář ČSSD otevřeně promluvil o praktikách před sjezdem

Vy jste napsal výzvu delegátům mimořádného sjezdu ČSSD, který se koná už tuto neděli. Píšete v ní mimo jiné, že jen na delegátech vyslaných členy sociální demokracie bude, zda bude pokračovat volný pád strany, nebo se alespoň pokusí o zvrat. Jak to podle vás dopadne a jaký výsledek by podle vás zapříčinil právě pád strany, a naopak co by mohlo stranu „zachránit“?

Dopadne to tak, jak delegáti sjezdu rozhodnou svým hlasováním. Chci věřit, že dojde alespoň ke zvolení kompletního vedení a ČSSD dá jasný signál jak politickým konkurentům, tak české veřejnosti, že je připravena se seriózně podílet na správě naší země. Současně doufám, že nové vedení ČSSD začne neprodleně pracovat na obnově naší strany a nebude pokračovat v likvidaci ČSSD, prohlubování vnitřní krize a nedůstojné reprezentaci voličů i členů. Pokud se nepoučíme z vlastních chyb, pokud znovu budeme bagatelizovat volební výsledky, jako tomu bylo v minulosti, nemůžeme očekávat nic jiného než pokračování pádu.

Když se podíváme na kandidáty do vedení strany, který z nich by podle vás mohl ČSSD opět vrátit její „slávu“, koho byste rád ve vedení viděl a proti komu naopak máte výhrady?

Nejde o slávu. Jde o schopnost hájit náš program, pracovat pro naše voliče a prosazovat jejich zájmy. Kandidatury lidí ze současného vedení považuji za trapné. Tito lidé dovedli ČSSD svou letitou prací z politického vrcholu téměř na dno. Ze strany, která nesla vládní odpovědnost, ji málem poslali mimo parlament, který je pro prosazení zájmu voličů naprosto klíčový. Dnes pan Hamáček hlásá, jak zlepší politický marketing. Na to měl ve vedení strany tři roky a nejen jako místopředseda zodpovědný za mediální politiku ČSSD. Současně se prezentuje jako sjednotitel, což je naprosto neuvěřitelné s ohledem na fakt, s jakou razancí hájil škrtání z kandidátek a Sobotkovu personální politiku ve stylu, kdo nejde s námi, jde proti nám. V neposlední řadě lidé, kteří stojí v pozadí kandidatury Hamáčka, objíždějí republiku a slibují a přesvědčují jednotlivé krajské předsedy o podpoře. Tu za post místopředsedy statutárního, tu za řadového a jinde za ministerské křeslo.

V Poslanecké sněmovně reprezentuje ČSSD neuvěřitelných 12 let, a jestli o něčem přesvědčil, že je schopen jakéhokoliv názorového veletoče a jakékoliv dohody, která mu zaručí jeho pokračování v politice. Chápu, že nikdy nic jiného nedělal a může mít obavy o svoji budoucnost, ale nepochopím, jak může byť jen doufat, že celá ČSSD trpí ztrátou paměti. Ale ukazuje se, že není zhola sám, komu sebereflexe nic neříká. Ke kandidatuře pana Chovance snad ani nemá smysl se vyjadřovat vůbec. Ten nám i veřejnosti jasně ukázal, kam umí dovést ČSSD.

A mimochodem, myslíte si, že sjezd opravdu toto všechno vyřeší? Zmiňujete, že půldenní sjezd je málo…

Žádný sjezd nevyřeší všechno a nemá význam si něco takového nalhávat. Někde se ale začít musí. Už ten mimořádný sjezd je poměrně velký úspěch. Je naprosto zjevné, že kdyby ČSSD padla z 20 % na 12 %, současné vedení by prohlásilo, jaké jsme utrpěli další vítězství, a jede se dál. Ostatně jako po všech volbách, které jsme za jejich éry prohráli. Na sjezd 2019 by přijeli jako ministři a předtím obeslali celou členskou základnu svými výplody, jak jde ČSSD správným směrem a jak je ve jménu stabilní vlády nutné potvrdit je ve funkcích. Volební výsledek posledních voleb jasně ale ukázal, že našim voličům už trpělivost došla.

Ve své výzvě píšete, ať delegáti volí ty, kteří se nepodíleli na pádu ČSSD. Koho tím konkrétně myslíte a domníváte se, že ti, kdo se, jak píšete, na pádu podíleli, by skutečně znovu mohli stát v čele strany?

Po loňském sjezdu v Brně jsem přesvědčen, že v ČSSD je možné všechno. Léta důsledné a důkladné personální politiky Sobotkova vedení se na straně značně podepsala. Ostatně stejně jako opuštění programových priorit. V posledních letech byli v mnohých regionech nahrazováni schopní loajálními. Z regionálních dohod se tak stala nedotknutelná hlasovací bratrstva. Ta si sice dokázala vzájemně zajistit místa na kandidátkách, ale propadla u české veřejnosti i našich voličů. Nezbývá, než věřit v pud sebezáchovy.

Uvádíte také, že volit by se měli ti, kteří jsou schopni nadřadit zájmy ČSSD a voličů zájmům svým. V minulosti to tak nebylo?

Kdyby tomu tak bylo, nebojovala by nyní ČSSD o přežití. Kdyby tomu tak bylo, nebyla by značka ČSSD spojována s kauzami typu OKD. S těmi kauzami, se kterými drtivá většina členů nikdy neměla a nemá nic společného.

Bude se hlasovat i o tom, zda se bude strana podílet na Babišově vládě. Jaký vy na to máte názor?

Parlamentní volby 2017 skončily v podstatě patem. Nebylo to poprvé a možná ani naposledy. Voliči rozdali karty a s těmi mají politici hrát. Podle mě se sociální demokracie nesmí zříct své odpovědnosti a dobře zvážit všechny možnosti. A to včetně možného vzniku vlády ANO, KSČM a SPD. Stejně tak ale nesmíme pokračovat v opovrhování našimi voliči, jako tomu bylo v minulosti. Pokud se rozhodneme pro vstup do vlády s hnutím ANO, měly by rozhodnout podmínky této účasti i personální zastoupení. Těžko se nyní budeme vyjadřovat k něčemu, co neexistuje. Současné vedení nevyjednalo vůbec nic. Což však s ohledem na jejich výsledky může být výhoda.

Psali jsme: Manžel Heleny Vondráčkové povolebně zúčtoval s umělci Voličům Miloše Zemana nehraju, ať odejdou, vyzval prý z pódia český umělec. A my máme svědectví, jak tito lidé o prezidentovi hovoří mezi sebou v šatnách Hejtman Běhounek: Úspěch Agrostroje pod Stokláskovým vedením není limitován hranicemi K zblití! Po pořadu Václava Moravce nastalo peklo, kvůli Okamurovi a sudeťákům

Budoucí předseda ČSSD bude mimo jiné řešit špatnou finanční situaci strany. Jak ji podle vás vyřešit a bylo by správné v krajním případě například prodat Lidový dům, kde strana sídlí a který je v určitém smyslu jejím symbolem?

Prodej Lidového domu beru skutečně jako krajní možnost. Je to kus historie nejen ČSSD, ale i celého sociálnědemokratického hnutí. Nové vedení se bude muset postavit k finanční situaci čelem, a to okamžitě.

ČSSD zřejmě část sjezdu uzavře, novináři v tu chvíli nebudou mít přístup. Je to podle vás dobře?

Mediální zájem chápu, ale popravdě přijde mi logické, že část sjezdu nepoběží on-line. My nejsme firma, jsme společenství téměř 20 tisíc lidí a sjezd je platformou, kde se nejen hlasuje, ale i probírají interní záležitosti strany. Aspoň doufám, že tomu tak bude a dojde nejen na personálie, ale i diskusi o strategii dalšího směřování. Chápu, že naše politická konkurence by on-line přenos jednání ocenila, ale se závěry je jistě seznámí nové vedení stejně jako veřejnost.

Jak vidíte budoucnost ČSSD, myslíte, že strana opět dokáže přesvědčit voliče a získat znovu své bývalé postavení na české politické scéně? A třeba už v blížících se komunálních volbách?

Stejně jako mě neživí politika, neživí mě ani věštění. Věřím, že pokud opustíme sebedestrukční personální politiku a vrátíme se k našim tradičním programovým prioritám, budeme tvrdě pracovat nejen ve sněmovně, ale na všech úrovních, pak máme šanci. Komunální i senátní volby v letošním roce jsou velkou výzvou. Je naprosto tristní, že stovky našich úspěšných starostů a zastupitelů v regionech mají obavu z kandidatury pod značkou ČSSD. Ale je to fakt a já se jim vůbec nedivím. Většina z nich odvádí řadu let skvělou práci, mnohdy na úkor nejen svého volného času, ale i rodin a jejíž výsledky však přebije v současnosti zdecimovaná značka ČSSD. Snad nové vedení bude konečně věnovat větší péči právě kolegům v regionech, protože dosud se jim z Lidového domu dostávalo tak maximálně klacků pod nohy.

Výzva delegátům mimořádného sjezdu ČSSD

Jen dny nás dělí od hlasování, která rozhodnou o budoucnosti ČSSD. Jen na delegátech vyslaných členy sociální demokracie z regionů do Hradce Králové bude, zda bude pokračovat její volný pád, anebo se alespoň pokusíme o zvrat.

Jsem přesvědčen, že většina z nás nejede na sjezd, jaký by si přála. Půldenní sjezd, neskutečné čtyři měsíce po historickém volebním debaklu, ale i řadě let ve znamení proher, bez větší ambice než zvolit nejužší vedení strany ani ti největší optimisté nevnímají jako dostatečný pro širokou diskusi o charakteru strany samotné, o programových prioritách, povolební strategii a personálních otázkách.

Proč máme takový sjezd? Protože tak rozhodly nejvyšší stranické orgány – ty samé, které rozhodly o faktu, že nebudeme volit právě je, ty samé, které znemožnily přímou volbu předsedy. Náhoda? Nikoliv.

A přesto všechno je bez pochyb, že onen mimořádný sjezd je důležitější než jakýkoliv předešlý. Dlužíme ho totiž sobě, dlužíme jej našim voličům, dlužíme jej našim bývalým podporovatelům, ale i české veřejnosti. Jen na nás, delegátech sjezdu, jakou ČSSD budeme po únoru 2018.

Nevzdávejme se, najděme odvahu ke změně a volme:

podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, ne podle dohod funkcionářů obchodující si vlastní pozice

v souladu se zájmy našich voličů, ne podle přání našich politických konkurentů

Volme ty, kteří se na našem pádu nepodíleli

Volme ty, kteří se nebojí jít mezi nás i naše voliče

Volme ty, kteří mají odvahu i energii ke změně

Volme ty, kteří jsou schopni nadřadit zájmy ČSSD a našich voličů zájmům svým

Chápu, že pro mnohé delegáty z řad těch, kteří vloni na brněnském sjezdu hlasovali pro dnes již dosluhující vedení, není jednoduché přiznat si, jak moc se mýlili. Ale odvahu, kterou žádáme po členech našeho vedení, musíme nejprve chtít sami od sebe. Odvahu je však potřeba projevit nejen ve veřejné diskusi, ale také na půdě strany a to reálnými činy. Již mnohokrát delegáti sjezdu skočili na plané sliby kandidujících a opakovaně volili do čela strany dle zákulisních dohod namísto názoru členů, které mají na sjezdu zastupovat. Pokud tento nefunkční model neopustíme, zkáze se nevyhneme.

Jak budeme po sjezdu obhajovat, že znovu i přes fatální volební výsledek u nás uspěli titíž? Ano, jsou to lidi, kteří pro záchranu svých křesel jsou schopni se mezi sebou dohodnout. Stačí si vzpomenout, jak srdnatě se byli za Sobotku, jen výměnou za křesla ve vedení. A dnes, po zpackané demisi – nedemisi jimi prosazeného Sobotky, trapnosti nazvané volební kampaní, utracených desítek milionů korun z rozpočtu strany nám i veřejnosti jsou schopni znovu tvrdit, že když je potřetí či počtvrté zvolíme do vedení – právě oni budou tou pozitivní změnou. Už jejich samotná kandidatura přeci svědčí o jediném, jsme jim jedno my, sociální demokraté, jsou jim jedno naši voliči. Vyhovovalo jim mít v čele Sobotku a vést se na oné většinové dohodě, která jim přinesla křesla ve vládě či ve sněmovně.

Nepromarněme možná poslední příležitost ČSSD vyslat jasný signál našim voličům stávajícím i bývalým – bereme vás vážně a uděláme vše proto, abychom si znovu zasloužili vaši důvěru.

David Slepička, předseda MO ČSSD Týn nad Vltavou

Psali jsme: Někteří lidé prostě hloupí jsou. Spousta jich je mimo. A těm dát možnost rozhodovat v referendu?! Komentátor od Bakaly napsal, co si vážně myslí Ivan Bartoš (Piráti): U nás se pracuje zadarmo, zlatokopové a kariéristi k nám nechodí Okamura může být v klidu. Proti jeho odvolání z vedení Sněmovny se zřejmě postaví Babišovo hnutí Czexit? To není téma pro nás. Spíš udělejme referendum, zda zdvojnásobit důchody, doporučuje Valachová



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: David Hora