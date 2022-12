Lidé topí v kamnech, ovzduší se zhoršuje. A vše začalo v Bruselu... Markéta Šichtařová vidí, kam to směřuje

INVENTURA MARKÉTY ŠICHTAŘOVÉ Green Deal je hlavním důvodem energetické krize, energetická krize je hlavním důvodem relativně většího zchudnutí Evropy než zbytku světa, zchudnutí Evropy je hlavním důvodem masívního přechodu na tuhá paliva, tuhá paliva produkují víc CO2, proti němuž Green Deal brojí. „Ano, Green Deal způsobil přesný opak toho, co zamýšlel. Tento mechanismus si můžete dosadit do jakékoliv jiné oblasti, v níž pohnutkou pro sociální inženýring je nějaký kolektivistický záměr,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Markéta Šichtařová.

Evropská unie podpoří Ukrajinu částkou 18 miliard eur (cca 437 miliard Kč) formou společné půjčky. Tu pomoc by měla od EU dostávat pravidelně od ledna příštího roku. Fialova vláda proto schválila přijetí úvěru 200 milionů eur (4,9 miliardy korun) od Evropské investiční banky na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Už v říjnu schválila přijetí úvěru 400 milionů eur (9,8 miliardy korun) od Rozvojové banky Rady Evropy (CEB) na spolufinancování humanitární pomoci pro uprchlíky z Ukrajiny. Z jakého úhlu pohledu je třeba se dívat na tyto naše úvěry ve výši cca 15 miliard korun, což je 0,75 procenta výdajů státu za celý rok?

Možná tady ode mne čekáte nějaké senzační odhalení, ale obávám se, že asi nepřijde. Samozřejmě ideálně by všechny úvěry měly být za tržní úrokovou sazbu. Jenomže tady má stát zjevně nějaké geopolitické zájmy. Můžeme sice mít různé názory, zda tyto geopolitické zájmy jsou, či nejsou správně zamířené, ale je jasné, že jakmile se do hry dostanou tyto faktory, převálcuje to i požadavek na tržní úvěrování. Armádu stát taky nefinancuje tržně tím, že by si vydělávala na svůj život. Toto je analogické.

Maďarský premiér Viktor Orbán si udělal legraci z korupce v Evropském parlamentu (EP). Na svůj twitterový účet nahrál obrázek smějících se někdejších známých politiků, u kterých je anglicky připsáno: „A pak řekli, že EP má vážné obavy z korupce v Maďarsku.“

Jde o reakci na zatčení místopředsedkyně EP Evy Kailiové kvůli podezření z praní špinavých peněz a korupce. „Evropský parlament po desetiletí poskytoval půdu kultuře beztrestnosti… a absolutnímu nedostatku nezávislé etické kontroly,“ uvedla k tomu Transparency International. Jakou lze mít ve světle těchto informací důvěru v rozhodování europoslanců, kteří nemalou měrou zasahují do života všech lidí členských států?

Já v jejich rozhodování nemám důvěru žádnou. Byl to Evropský parlament, který odklepnul Green Deal, zvrhlost, která ožebračuje Evropany. Byl to Evropský parlament, který odsouhlasil svými rozhodnutími energetickou krizi. Byl to Evropský parlament, který schvaluje všechny regulace a diskriminační směrnice, který podporuje rozepínání státu, který umožnil, že dnes už je EU socialistická, protože její veřejné výdaje na HDP přesáhly polovinu. EU je naprosto nereformovatelná. Tak jako byl nereformovatelný Sovětský svaz. A když se o jakousi reformu pokusil Gorbačov, celý moloch se mu rozpadl pod rukama. Evropská unie je také nereformovatelná, a pokud by se někdo pokusil EU shora reformovat, tento konstrukt by se rozpadl.

Zastropování se stává hitem poslední doby. Jako by nestačilo zastropování cen energií, v Nizozemsku se rozhodli, že od ledna 2024 zavedou zastropování cen nájemného. Majitelé, kteří si i tak budou účtovat vyšší ceny, budou platit pokuty. Nájemné se podle vládních výpočtů má v průměru snížit asi o 190 eur, v přepočtu zhruba 4600 korun. Proč by se Česko nemělo vydat stejnou cestou, ačkoli má také velké problémy s nedostatkem dostupného bydlení?

Celá Evropa se vydává stejnou – socialistickou – cestou. A také konsekvence budou samozřejmě stejné jako za socialismu: Dvojí trh se zbožím i byty, oficiální stropovaný, a černý nestropovaný, kde budou ceny na několikanásobku. Chátrání bytového fondu, nedostatek bytů pro bydlení. Lid, který se nepoučí ze své historie, je odsouzen k tomu si ji zopáknout.

To máte tak: Když hlupák ve jménu kolektivismu a veřejného blaha koná vynucené dobro, můžete si být jisti, že výsledkem bude zlo. Ukážu vám to na příkladu:

Český hydrometeorologický ústav k mé kyselé škodolibosti oznámil, že od začátku tohoto roku pozoruje výrazné zhoršení kvality ovzduší hlavně kvůli topení tuhými palivy. Logicky. Jak už jsem říkala, pouze bohatý stát má na to, aby se choval ekologicky, chudý stát se chová neekologicky, a Green Deal vede ke zchudnutí. Takže Green Deal je hlavním důvodem energetické krize, energetická krize je hlavním důvodem relativně většího zchudnutí Evropy než zbytku světa, zchudnutí Evropy je hlavním důvodem masívního přechodu na tuhá paliva, tuhá paliva produkují víc CO2, proti němuž Green Deal brojí. Ano, Green Deal způsobil přesný opak toho, co zamýšlel.

Tento mechanismus si můžete dosadit do jakékoliv jiné oblasti, v níž pohnutkou pro sociální inženýring je nějaký kolektivistický záměr. Neboli: čím víc se soudruzi budou snažit stropováním, vyvlastňováním, regulacemi bojovat proti nedostatku bytů – tím méně bytů bude!

Stanovování maximálních cen se stává běžnou praxí. Změnou školského zákona, která zakotví objem peněz na učitelské platy, se má naopak zajistit, aby průměrný plat pedagoga v regionálním školství neklesl pod 130 procent průměrné mzdy, což je slib vládních stran. Limity shora, limity zdola. Nepřehání se to v českém pojetí kapitalismu s regulováním až příliš?

Samozřejmě, opět mohu zopakovat jen zcela stejnou tezi. Kdyby stát nekladl překážky vznikům soukromých škol, bylo by škol více, byly by i vyšší platy ve školství jako celku.

Před dvěma týdny jsme se bavili o nájezdech českých nakupujících na obchody v Polsku. Tuto praxi ještě podpořil ekonom Štěpán Křeček, jeden z poradců premiéra Fialy, když pro Lidovky.cz na dotaz, jak radí bojovat proti drahým potravinám, odpověděl: „Doporučuji vyrazit na nákupy do Polska, kde některé potraviny lze koupit za poloviční ceny. Rovněž tím lze demonstrovat, že si jako spotřebitelé nenecháme všechno líbit a některé ceny zkrátka již nebudeme akceptovat.“ Opravdu by při ještě masívnějším nakupování tuzemců v Polsku šly ceny u nás dolů?

Neodvážím se tvrdit, že by u nás šly ceny dolů nějak razantně, protože to by podsouvalo, že obchodníci si nasazují svévolně bůhvíjak vysoké marže, ale technicky vzato je to jen zákon nabídky a poptávky: čím nižší je poptávka, tím nižší jsou ceny. Takže pokud u nějakého konkrétního zboží by hromadně lidé došli k názoru, že je pro ně příliš drahé a dokázali by ho nějak suplementovat, ať už jiným zbožím, nebo třeba nákupy v Polsku, tak by pochopitelně cena tohoto nepoptávaného zboží šla dolů. Na tom není nic záhadného, není v tom třeba vidět žádnou teorii spiknutí, je to jen obyčejný – a fungující – trh.

Za necelý měsíc si budeme vybírat v prvním kole přímé prezidentské volby. V průzkumech se jasně oddělila trojice favoritů. Řečeno s Miroslavem Kalouskem zasloužíme si, aby příští hlavou státu byl „prominentní spratek“ z té či oné prominentní bolševické rodiny, jak Andreje Babiše i Petra Pavla nazval, nebo spíše „mladou a pohlednou“ prezidentku, jak sama o sobě mluví Danuše Nerudová? Jaké požadavky by především měla hlava státu splňovat kromě neposkvrněné minulosti a mládí s pohledností?

Každý vidí, co si volíme, co se umístilo na špici preferencí. A pak se někdo diví, když volíme buď bývalé bolševiky, nebo bývalé estébáky, nebo progresivistické duté nádoby, tedy ohebného levičáka, nebo pragmatického levičáka, nebo moderního levičáka, že to jde s celou zemí od deseti k pěti a doleva. Toto je zrcadlo společnosti, toto je vysvětlení, proč ekonomicky i morálně země chřadne a chřadnout bude.

Jaké požadavky by měl prezident splňovat? Pro mě za mě, klidně může být šeredný jak noc, hlavně ale ať má alespoň základní politickou zkušenost, není naivní blouznílek, není ideolog, a obdivuje svobodu jednotlivce.

