Lidi si řeknou, že byli ošizeni. Že nás zahraničí vydírá. Publicista Podracký v zimě očekává nepokoje

Už čtyři měsíce sledujeme válku na Ukrajině, kterou napadlo Rusko. Vidíte reálný konec tohoto konfliktu dejme tomu letos?

Putin řeší problémy s Ukrajinou tím nejhorším a nejkrvavějším způsobem, jaký vůbec mohl zvolit. Jeho odsudek Ukrajinců jako jakéhosi etnika, které není národem, je neuvěřitelné hloupý. Tím nechci tvrdit, že by neměl žádné důvody k zásahu, nicméně vůbec nechápu, proč šel na Kyjev, proč tolik krve, proč tolik bojových akcí? To si myslel, že to jsou jen ostré manévry? Dnes ovšem se už jedná jen o Donbas a snad některé jiné oblasti, ale další scénáře války neodvisí pouze od Putina.

Ve hře jsou zkráceně řečeno tři činitelé: Rusko, Ukrajina a Západ. Rusko se nevzdá oblastí Donbasu a Krymu. Pokud totéž bude chtít Ukrajina, bude trvalý vleklý konflikt. V něm nemá Ukrajina šanci, vyčerpá se a zhroutí. Západ bude dodávat ještě nějakou dobu zbraně, ale jen do času. Vidíme, že jakmile Ukrajinci vystřelili americké dálkové střely na donbaské civilní obyvatelstvo, udělali Rusové totéž na Kyjev. Co se stane dodáním dalších zbraní? Jen další hromady mrtvých. Konečně by měli pochopit, že se musí dohodnout.

Jaké jsou podle vás příčiny tohoto konfliktu?

Putin ve svém proslovu ve chvíli zahájení invaze svoje důvody řekl. Podle něj je Ukrajina fašistická. To nejsou jen nějaké oddíly neonacistů, jak se tvrdí. To je především kulturní genocida ruského obyvatelstva a naprostá likvidace čehokoliv ruského včetně historie. V tom má sice Putin pravdu, ale to se nenapraví válkou, naopak tím nacionalisty posílí. Dále chce Ukrajina vstoupit do NATO, což znamená přijmout na své území americké základny s raketami. Takové ohrožení si Rusko nemůže dovolit. I když se to ještě neuskutečnilo, nebezpečí určitě bylo veliké.

Myslím si, že nejdůležitější je problém ruských menšin na Donbase, zbytková území Luhanské a Doněcké republiky čekala na zařazení do Ukrajiny jako autonomní oblasti v rámci Minských dohod. Ukrajinci Minské dohody neplnili, území odstřelovali, a nakonec ho obklíčili, zřejmě aby jej obsadili. Putin musel minimálně zakročit na obranu těchto území a vynutit řešení v jejich zájmu.

Ale opravdové příčiny zjistíme, až se z bahna propagandy vyklubou pravdivé a ucelené informace. Je mnoho otázek: Chtěl Zelenskyj napadnout Donbas? Jak je to s genocidou obyvatel Donbasu? Byly na Ukrajině vyvíjeny biologické zbraně nebo dokonce atomová bomba, atd.?

Můžeme udělat my jako Česká republika pro to, aby skončil?

My bychom v době, kdy už nejde o dobývání Ukrajiny jako celku, ale o záležitosti Donbasu, měli zastavit dodávky zbraní a snažit se o dohodu. Měli bychom být v tomto ještě aktivnější než Macron. Zbytečně umírají lidé ve věci, která není rozhodující pro osud Evropy. Něco jiného to bylo v době, kdy jsme mohli mít obavy, že Putin opravdu půjde až do Evropy. Putin ukázal navzdory svým řečem, že na to nemá.

Lze po Ukrajincích, kteří trpí a přinášejí oběti, chtít územní a jiné ústupky?

Na Západě vyjma důchodců nemá odvahu nikdo otevřeně říci, že Ukrajina by měla jednat o území. Všichni se bojí, že by to Ukrajina připomínala jako kdysi Československo svým spojencům po Mnichovu. Biden ovšem několikrát naznačoval, že počítá se stabilní situací, ve které nebude Rusko poraženo. Poslední zbraně dodal se slovy, že válku stejně nevyhrají.

Současná situace je bohužel smutným výsledem podmazávání a pochlebování Ukrajině, jak je ohromná a jak má právo si o svém území rozhodovat sama. To je obrovská chyba především od zemí, které podepsaly Minské dohody mající dát Donbasu autonomii. Tyto země, především Německo a Francie, podlehly zájmům USA, nenutily Ukrajinu plnit Minské dohody a realizovat evropské hodnoty v oblasti menšin. Co je to za Evropu, která má lidská práva jen pro někoho?

Přitom jak Krym, tak Donbas jsou osídleny ruským obyvatelstvem, které Ukrajinu nepovažuje za svoji vlast. Co bude s tímto územím, by měla být legitimní otázka. Vrátíme ho do rukou ukrajinských nacionalistů, kteří na něm budou dělat minimálně kulturní genocidu, ne-li něco horšího? To by musela být jiná Ukrajina. Současné nacionalistické Ukrajině toto území vracet nelze, i kdyby Rusko nebylo schopno ho udržet.

Co si myslíte o sankcích vůči Rusku a o jejich účinnosti?

Účinnost je dvojí. Jedna je na Rusko, které ztratí především trhy v Evropě. To jej určitě poškodí, ale nemyslím si, že zničí. Jestli se z toho dostane vlastní silou, k čemuž má všechny předpoklady, je otázkou schopností a odhodlanosti. Pokud bude Rusko dostatečně schopné a nakoupí důležité technologie v Číně, nemusí mít ani velký hospodářský pokles. Obyvatelstvo v takovém případě určitě neutrpí zdaleka tak jako my. Je to ovšem otázka dalšího vývoje, který nelze dokonale předvídat.

Jak si vysvětlit, že sankce uvalují na Rusko převážně země Západu, zatímco Čína, Indie a jiné země BRICS, stejně jako např. africké či arabské země s Ruskem dále nerušeně udržují styky. Proč Západ ztratil schopnost izolovat svého nyní největšího soupeře?

Západ už nemá, jak tyto země donutit, aby sankce proti Rusku vyhlásily. Sankce nikomu neprospějí a tyto země by na nich prodělaly také, a nemají důvody proč ztrácet prostředky v případě, když je konflikt nezajímá a netýká se jich. Země Západu to v jejich prospěch také nikdy neudělaly.

Jak si vede v této těžké době česká vláda?

My jsme součástí NATO a EU a nemůžeme si dovolit dělat něco nesouhlasného. Myslím, že by se jiná vláda ovšem mohla chovat alespoň tak jako Maďarsko nebo Německo nebo Francie. To, co dělá naše vláda, je zbytečné rozvracení i těch posledních vztahů s Ruskem a zároveň nám to nepomáhá ani v hospodářské oblasti.

Naprostý rozchod s Ruskem do budoucnosti nám v ničem neprospěje. Vsadit na úplně zničení Ruska je fanatický nesmysl, který dnes sleduje jen Polsko, pobaltské země a Británie. Ostatní počítají s nějakým obnovením vztahů – k těm bychom se v zájmu naší země měli připojit i my.

Zdražuje se, vysoké ceny energií dopadají na obyvatelstvo. Očekáváte, že situace může vyústit až v nějaké sociální nepokoje?

Myslím si, že ano, a to se stane v zimě, kdy nebude plyn nebo bude nedosažitelný, budou neúměrně drahé potraviny, ale hlavně se objeví problémy, které nyní necítíme. To budou problémy ze zavřených průmyslových podniků. Pokud podniky nebudou mít levné suroviny nebo žádné, budou zavírat a propouštět.

Kolotoč narůstajících cen a platů nás nezachrání a bylo by potřebné, aby se začali uskrovňovat i lidé, aby peníze vkládali do záchrany podniků, neboť jejich likvidací likvidujeme budoucnost. Uskrovňovat se je možno v oblastech dosavadního plýtvání, tedy částečně v potravinách, oděvech, kultuře, restauracích, sportu, a obecně v nadstandardních potřebách.

Pochybuji, že lidé budou ochotni k uskrovnění, pokud nebudou vidět východisko; pokud budou obviňovat vládu, že to způsobila (alespoň částečně); pokud uvidí, že peníze odcházejí do zahraničí, vydávají se za drahé zahraniční zbraně, které nepotřebujeme – a celkově, pokud budou přesvědčeni, že na někoho doplácíme. Potom očekávám nepokoje, které nemusí být zrovna sociální, ale prostě z naštvanosti, že jsme byli ošizeni, že nás zahraničí vydírá, že je to dáno špatnými rozhodnutími vlády.

