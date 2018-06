Lídr Pirátů Michálek: Václav Klaus je v propadlišti dějin. On i Zeman jsou ze staré generace, která odchází. Migrace? Hysterie

ROZHOVOR Exprezident Václav Klaus je podle předsedy poslaneckého klubu Pirátské strany Jakuba Michálka úplně mimo, když tvrdí, že Piráti a Zelení jsou horší než komunisté. Ale kriticky se vyjadřuje také o premiérovi Andreji Babišovi a jeho snaze prodat komunistům důvěru vládě za místa v dozorčích radách státních podniků. „Když je to jeho doména, chemický průmysl, zemědělství, potravinářský průmysl, lesnictví a teď nově zdravotnictví, snaží se přihrát si výhody a zajistit, jak je co nejvíc podojit. A když je to mimo tuhle doménu, předává to svým marketinkovým poradcům, ať připraví nějaké návrhy, které odpovídají průzkumům veřejného mínění. To je úplně vyprázdněná politika, bez myšlenek,“ kritizuje v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz Jakub Michálek.

Bývalý prezident Václav Klaus prohlásil v televizním diskusním pořadu, že Piráti a Zelení jsou horší než komunisté. Jak se něco takového od exprezidenta poslouchá?

Myslím, že když je to od pana Klause, který propustil na svobodu tuneláře z doby privatizace divokých devadesátých let, tak je to spíš pochvala. Nerozumím tomu, proč jsme v jednom pytli se Zelenými, ale myslím, že to není o argumentaci, ale o snaze nálepkovat své oponenty, což Václav Klaus posledních dvacet let dělal.

Vy teď máte s komunisty v Poslanecké sněmovně osobní zkušenost, víte, jak se chovají, co prosazují. Souhlasíte se slovy exprezidenta, že KSČM je bezbarvá, ideologicky prázdná a zbytková strana?

Podle mne i v tomhle je pan Klaus úplně mimo. Komunisti jsou jedna politická partaj, která má historii, jakou má. Můj praděda skončil kvůli komunistům v uranovém dole. Upřímně řečeno, ta kritika od pana Klause, který už je v propadlišti dějin, mne nijak nevzrušuje.

Jak jste vnímal to, že v současné době, kdy jsme zažili v historii České republiky nejdelší období vlády v demisi, Václav Klaus prohlásil, že to vlastně nevadí, protože vláda by mohla navrhovat zákony, které by byly horší než ty staré. Máte také pocit, že vládnutí Babišovy vlády bez důvěry je vlastně bezpečné a bezproblémové?

Pan prezident Klaus velmi dobře ví, že úkolem vlády není jen navrhovat zákony, ale spravovat stát, řídit ministerstva a realizovat vládní program i prostřednictvím toho, že se vypisují různé zakázky, dosazují lidi do státních firem. To, co my vytýkáme vládě Andreje Babiše, je, že je netransparentní, že si všude dosazují vlastní lidi, že chtějí dávat místa v dozorčích radách komunistům apod. A samozřejmě chápu Václava Klause, který transparentnost ve státní správě považoval vždycky za jistý druh konspirace, že toho tyhle ideje moc nezajímají.

Nepřekvapuje vás, že se čím dál víc sbližují názory bývalých politických soupeřů – Václava Klause a Miloše Zemana – i když jeden se vydával za pravicového, druhý za levicového politika? Dnes se v mnoha věcech shodují, ať už jde o postoj ke komunistům, Václav Klaus jejich nebezpečí bagatelizuje, Zeman je dokonce svou účastí na jejich sjezdu legitimizuje, na kritickém postoji k Evropské unii, i když byl ještě donedávna velmi odlišný, nebo na vstřícném vztahu k putinovskému Rusku.

Myslím, že oba jsou politici té staré generace, která ztrácí na významu. V zásadě tuší, že s tím časem už to nebude nějak valné, že ve svých pozicích brzy skončí. Ale překvapuje mne, že se nesnaží zanechat nějaký pozitivní odkaz pro Českou republiku, že je to stále jen o vystupování proti něčemu. A každý člověk v těch rolích, ve kterých oni dva byli, když vedli Českou republiku ve vládě nebo v úřadu prezidenta republiky, by měl dělat něco pozitivního pro svoji zemi. A to se bohužel těmto dvěma, byť v některých ohledech mají názory, které jsou mi poměrně blízké, i když rozhodně ne všechny, ne vždy dařilo. Politik, který má exekutivní roli, který byl zvolen občany do vedení státu, by měl mít nějakou vlastní pozitivní agendu.

Jaké názory Václava Klause a Miloše Zemana jsou vám poměrně blízké?

Já nesouhlasím s hysterií, která byla vyvolaná kolem imigrační politiky. Ale považuji za správné, že v Evropské unii zazněl i oponentní názor vůči tomu hujerismu. Ve spoustě různých věcí je důležité, když oponentní názor zaznívá. Jiná věc je, že v některých případech to vypadá, že ten názor jako třeba v případě Lisabonské smlouvy, byl názorem za celou Českou republiku. Což je špatně, protože Českou republiku to poškozuje. Stejně jako Českou republiku poškozují některá servilní vyjádření k Rusku. Myslím, že to nepatří k novodobé politice v České republice.

Myslíte, že bez kritických názorů Miloše Zemana a Václava Klause na povinné kvóty pro rozdělování migrantů do členských zemí Evropské unie by česká reprezentace byla vůči nim vstřícnější?

Myslím, že převážil názor obyvatelstva, že by se Česká republika neměla vydat cestou jako Německo. A teď to vypadá, že i Německo z toho tzv. vítání trochu couvá. Netroufnu si posuzovat, jaký na postoj české reprezentace měli Václav Klaus a Miloš Zeman vliv.

A co vám naopak na obou politicích, kteří se pohybovali v nejvyšších patrech české politiky, vadí?

Jejich společná vlastnost je, že do značné míry ignorují právní stát, ignorovali rozsudky soudů, i když ty zavazují každého občana. Pan Klaus například nejmenoval soudce, i když je podle zákona jmenovat měl, svůj vlastní názor povýšil nad zákon, Miloš Zeman měl zase problémy s omluvami, které měl učinit. Myslím, že v naší politice hodně chybí to, aby politik byl schopen se omluvit za chyby, které udělá. My v Pirátské straně také neuděláme všechno dobře. Ale když se něco nepovede, omluvíme se a snažíme se to napravit.

Myslíte třeba to, že se místopředseda Sněmovny za Piráty Vojtěch Pikal omluvil za chybu, že podpořil komunistického novináře a básníka Karla Sýse, protože si dostatečně neprostudoval podklady k osobám navrženým na státní vyznamenání? Ale přitom se dopustil dalšího kontroverzního výroku, že váleční letci „v zásadě jen plnili rozkazy“. Za to pak po velké kritice poslal jako omluvu 50 tisíc korun Paměti národa. Byli jste teď často kritizováni, protože se několik přešlapů vašich členů nakumulovalo. Plyne to jen z vaší politické nezkušenosti, není za tím i neznalost třeba české historie ze strany některých vašich stranických kolegů?

My jsme ve Sněmovně nová strana, takže samozřejmě občas drobné chyby děláme, to je podle mne lidské. Myslím, že tyto pseudokauzy média hodně nafukují. Ale když vyplouvají na povrch jen tyto kauzy, je vidět, že na nás protivníci nic významného nemají. Není to nic proti kauzám, které jsou spojené třeba s Bakalou, v nichž jedou špičky sociální demokracie, nebo kauzy kolem Babiše, kde se objevují nové informace, že podvod kolem Čapího hnízda asi nebyl jediný, že firmy holdingu Agrofert čerpaly dotace jako divé, i když na ně neměly nárok, což jsou prostě dotační podvody. Takové kauzy my nemáme, u nás je to o tom, že se někdo nevhodně vyfotil na ruské ambasádě nebo že měl o pár stovek větší účet za elektřinu. To se stane, my samozřejmě tyhle kauzy řešíme, ale nic skutečně závažného na nás nikdo nemá. Myslím, že děláme dobrou práci.

Třeba navrhujeme nominační zákon, aby byly konečně zrušeny politické trafiky ve státních firmách a politici si tam nedosazovali své aparátčíky, nebo prosazujeme zveřejňování smluv ČEZu, podali jsme naprosto konkrétní návrh zákona, který by zprůhlednil tuto největší státní organizaci, která hospodaří se srovnatelným rozpočtem jako celá Česká republika. Jde o stovky miliard korun. Musíme řešit tu pravou korupci, která v našem státě je, a nemělo by se to zatemňovat touhle mlhou složenou z pseudokauz. Navrhli jsme vyšetřovací komisi k OKD, doufám, že informace, který vyplouvají na povrch, povedou k tomu, že se ta kauza dořeší, uzavře a že na lidi, kteří jsou za to zodpovědní jako pan Bakala, se podá trestní oznámení.

Poslední průzkumy volebních preferencí politických stran naznačují mírný pokles podpory hnutí ANO a mírný nárůst podpory ODS. Myslíte si, že zklamaní pravicoví voliči, kteří utekli k Andreji Babišovi, se vracejí k ODS, protože vidí, že Babiš nadbíhá svým programem i činy levicovým voličům? Nebo doufáte, že někteří přejdou k vám?

Já nejsem politolog, takže se mohu jen domnívat. Mne osobně uráží, že Babiš jedná s komunisty, že se baví o tom, kolik komunistů bude sedět v dozorčích radách státních firem. Důvěra vládě přece nemůže být postavena na tom, že ji někomu prodáte za místa v dozorčích radách. Navíc se Babiš při vstupu do politiky tvářil jako protikorupční bojovník, ale teď se ukazují jeho podvody s žádostmi o dotace, nebo že dotace ze zemědělského fondu, které byly určeny pro lokální farmy, šly Agrofertu nebo jeho firmám, takže myslím, že Babiš přichází o nálepku protikorupčního bojovníka. To je také jeden aspekt, který se do toho může promítnout. Proklamace, že Babiš chce prosadit zvýšení důchodů, jsou vedeny snahou získat hlasy důchodců, protože ti jsou spolehliví, chodí volit. Je to kampaň, aby získal jejich hlasy, aby byl znovu zvolen. A myslí si, že jim stačí, když jim zvýší důchody. K tomu využívá svoje média, tomu my nemůžeme konkurovat. Třeba jeho MF Dnes vydala žebříček, kolik berou poslanci v Poslanecké sněmovně. Ale shodou okolností tam zapomněli uvést Babišovy lidi z hnutí ANO, takže v deníku vyšlo, že ANO má nejnižší průměr, protože tam neuvedli ministry a tyhle potentáty. Jde o dlouho trvající manipulace ze strany Babišových médií. Všechna soukromá média mají svoje zájmy, nejen Babišova, i Bakala filtruje určitý druh zpráv, a to všechno klade velké nároky na voliče, aby si udělal vlastní názor.

Proto také sílí tlak na veřejnoprávní média, aby se dostala pod kontrolu politiků, protože to je ještě poslední bašta jakési nezávislosti, i když také ne naprosté, protože jejich ředitele volí a odvolávají Rady České televize a Českého rozhlasu, které schvaluje Poslanecká sněmovna.

A vládnoucí politici chtějí tyto rady nově obsadit. Ve Sněmovně se odkládá zpráva o České televizi, což může vést k tomu, že se rozpustí Rada České televize, aby si tam potom ANO a komunisti dosadili vlastní nominanty. A když se podíváte na to, kdo jde do funkcí, kdo šel například na NKÚ, do různých rad, do dozorčích rad na zemědělství a podobné orgány, tak to jsou všechno lidi od Babiše. On si to domluví s SPD a komunisty nebo dalšími stranami.

Nemá Andrej Babiš výhodu, že mu nejde o nějakou ideologii, ale o vlastní byznys a výhody, takže může vyhovět v jiných věcech komukoli, kdo mu půjde na ruku?

Když je to jeho doména, chemický průmysl, zemědělství, potravinářský průmysl, lesnictví a teď nově zdravotnictví, snaží se přihrát si výhody a zajistit, jak je co nejvíc podojit. A když je to mimo tuhle doménu, předává to svým marketinkovým poradcům, ať připraví nějaké návrhy, které odpovídají průzkumům veřejného mínění. To je úplně vyprázdněná politika, bez myšlenek. My oproti tomu jsme liberální strana, která klade důraz na svobodu, na vzdělání a digitalizaci.

Myslíte si, že oslabená opozice může něco proti hlasovací mašinérii ANO, KSČM, SPD a brzy zřejmě i ČSSD prosadit a zabránit parcelování České republiky?

Babiš funguje tak, že vždycky chce ideálně absolutní moc. Když se obsazuje dozorčí rada, jemu nestačí jen jeho podíl, který mu přísluší podle volebních výsledků, on chce dát svoje lidi i za jiné strany, aby to mohl úplně ovládat a napojit na to všechny svoje soukromé firmy, aby z toho mohl tahat peníze. Jedním z těch klíčových opatření, co by teď parlamentní strany měly udělat, by bylo spojit se v otázce nominačního zákona, který budeme projednávat. Ale SPD se k tomu zatím staví odmítavě. Nechápu proč, když to má zabránit tomu, aby Babiš ovládl všechny firmy a nenastrkal tam komunisty. Může to zpomalit tenhle proces až do té doby, než třetina voličů z toho babišovského opojení vystřízliví.

autor: Libuše Frantová