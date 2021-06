Má z toho srandu? Kdo chce kam... Xaver „svému“ herci Měcháčkovi. A ČT

Možná to není pravda, ale mohla by být, řekl herec Tomáš Měcháček o svých nařčeních, že internetová televize XTV je placena Ruskem. Že za to čelí žalobě, ho pobavilo. Tvář XTV, radní ČT Luboš Xaver Veselý, nicméně trvá na tom, že Měcháček by za svá slova měl nést důsledky. „Slovo je zbraň a já jsem několikrát řekl něco, za co jsem si odnesl zásadní důsledky,“ řekl ParlamentnímListům.cz. A Měcháčkovo nařčení, že „kosí Českou televizi?“ „Jako radní mám zapovězeno zákonem zasahovat do programu. Jako divák a koncesionář, tedy jeden z těch, kteří se těmto lidem skládají povinně na výplatu říkám, že je to holá katastrofa,“ říká moderátor a radní.

Pan Měcháček se až při interview pro Blesk.cz dozvěděl, že na něj společnost XTV podala trestní oznámení a vypadal pobaveně. Má smysl soudit se s někým, kdo má z věci částečně legraci?

Jedná se o rozhodnutí majitelů XTV. Myslím si, že udělali správně. Investovali své peníze do projektu, snaží se o jeho maximální fungování a najednou vás někdo veřejně známý spojí s ruskou rozvědkou a vraždami. Domnívám se, že není podstatné, zda z toho má pachatel následně legraci. Podstatné je, zda se celý tento případ a ta lež a pošpinění práce několika kolegů vysvětlí a uvede na pravou míru. Slovo je zbraň a já jsem několikrát řekl něco, za co jsem si odnesl zásadní důsledky.

Jak to celé začalo: Herci ruply nervy. Xavera sundal v živém přenosu. Šijete do ČT, platí vás ruská rozvědka, vrazi

Pan Měcháček v Blesku řekl, že na vaši protiargumentaci ve studiu nebyl dostatečně připraven. V Blesku navíc řekl, že tvrzení o „ruském vlastníkovi“ XTV „asi není pravda, ale mohla by být, jak říkává pan Veselý“. Jak to pro vás mění situaci?

Pro mě nijak. Já za sebe jsem šel jinou cestou než majitelé XTV, navíc vůči mně tam nic tak tvrdého nezaznělo. Panu Měcháčkovi jsem nabídnul debatu a věcnou argumentaci. Tvrzení v Blesku jsem částečně zaznamenal a dost mě zamrzelo, že se pan redaktor nezeptal na můj názor.

Proč se dle vás stal pan Měcháček jednou z hvězd demonstrace Milionu chvilek pro demokracii?

Na to vůbec neumím odpovědět, moc tyto věci nesleduji. Obecně platí: „Kdo chce kam…“ atd.

Cítíte se vy osobně jako „konfliktní osoba“, proti které se někomu vyplatí se vymezit?

Nevím. Není to můj styl uvažování. Vlastně ani nemám nic proti nějakému vymezování se. Každý má právo na názor, jenže si pořád myslím, že názor nabírá na síle v okamžiku, kdy je opřen o jasné argumenty, znalost věci. Vymezování se na základě drbů a polopravd je chyba. Pokud to není úmysl, svědčí o jistém druhu nezralosti.

Mezi tvrzení pana Měcháčka patřilo, že „kosíte Českou televizi“ coby radní. Kosíte?

Nemyslím to zle, ale je to klasický pavlačový žvást. Rada ČT má jednoznačný úkol – kontrolu. K tomu patří také ptát se na nepříjemné věci. Mám za to, že každý příčetný člověk ví, že je tady nějaký zákon o české televizi, který jasně vymezuje pravomoce např. členů Rady. Nechce si mi s názorem „kosíte ČT“ ani nijak polemizovat, protože je to zcela prázdná myšlenka.

Mimochodem, před časem vás rozezlil pořad Newsroom ČT tvrzením, že jste pro odvolání generálního ředitele Dvořáka. Jakou pozici v té věci v tuto chvíli zaujímáte?

Newsroom mi vložil do úst něco, co jsem nikdy neřekl. Ten pořad je bohužel velmi špatný. Začínám mít pocit, že je to trošku místo, kde se testují začátečníci. Mám hlubokou osobní zkušenost. Moje pozice je pořád stejná. Jako radní mám zapovězeno zákonem zasahovat do programu. Jako divák a koncesionář, tedy jeden z těch, kteří se těmto lidem skládají povinně na výplatu říkám, že je to holá katastrofa.

Nová poslankyně Olga Sommerová chce ve Sněmovně bojovat proti „temným silám“, které ohrožují nezávislost České televize. Patrně myslela i vás. Jak to vidíte s těmi „temnými silami“?

Opravdu nevím, co to jsou temné síly podle paní Sommerové. Myslím, že už má ve svém věku právo na podobné myšlenkové pochody. Na co ovšem právo nemá – je lhaní. O to víc, že je dokumentaristkou, tedy někým, pro koho by měla být úcta k faktům svatá. Bohužel. Já jsem paní Sommerovou označil za lhářku, také jsem jasně a věcně vysvětlil proč. Tedy vymezil jsem se.

