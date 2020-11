Majerová: Covidová pravda. Nadnárodní kolosy si mastí kapsy, malý český živnostník krachuje

ROZHOVOR „Nemůžeme celý gastronomický sektor zavřít a v klidu sledovat, jak firmy končí jedna za druhou. To je ekonomický zločin. Totéž platí o malých obchodech. Nadnárodní giganti si v hypermarketech mastí kapsy, zatímco naši malí čeští provozovatelé krachují, protože musejí mít zavřeno. A logiku to nemá žádnou. To je další zločin,“ říká poslankyně a místopředsedkyně hnutí Trikolóra Zuzana Majerová-Zahradníková (původně zvolena za ODS). Podle ní hnutí ANO ruku v ruce s ČSSD likviduje veřejné finance, a přitom nedokázali dodržet ani slib, že o děti maminek – zdravotnic bude postaráno.

Jste původním povoláním učitelka. Právě žáci a studenti jsou v koronavirové epidemii často probíraným tématem. Brzy by se měli vrátit do školy. Vítáte to?

Jak hodnotíte postup vlády, co se školství týká? Tedy uzavření škol, distanční výuka a tak dále…

Uzavření škol považuji za naprostý omyl a zločin na dětech. Představa některých, že distanční výuka může dlouhodobě nahradit normální vyučování, je naprosto scestná. Navíc nejde pouze o děti, je to i zásah do chodu rodin a do pracovních povinností rodičů.

Co o českém školství ukázala koronavirová nákaza?

Ukázala nesmírnou ochotu učitelského stavu věnovat se dětem, a to i ve ztížených podmínkách. Ale to nic nemění na tom, že vládní rozhodnutí nepustit všechny děti do škol je škodlivé.

A co ukázala o českém zdravotnictví?

Ve vztahu k zavřeným školám jen ztížila chod zdravotnických zařízení, protože mnohé maminky – lékařky a maminky – zdravotní sestry musely zůstat s dětmi doma. A slib, který jim byl dán, že o děti bude postaráno, co vím, absolutně nefungoval. V mém Olomouckém kraji nikde!

Během jednoho roku se Česká republika dostala do miliardového dluhu. Polovina za letošní rok a druhá polovina se projeví v rozpočtu příštím. Je jasné, že podobně bojují i další země, v čem je Česká republika jiná, ať už v dobrém, nebo špatném slova smyslu?

Nejsem proti přijímání epidemiologických opatření, ale musejí mít logiku a nesmějí v druhém plánu škodit. Nelze jedny chránit tím, že existenčně ničíme druhé.

Kvůli rozpočtu se hnutí ANO dostalo i do sporu s koaliční ČSSD. Ministr vnitra Jan Hamáček tvrdí, že Babišův návrh likviduje veřejné finance. Souhlasíte s ním?

Veřejné finance likvidují ANO a ČSSD ruku v ruce. Když je zemi ouvej, nemůžeme rozhazovat peníze, jako by se nic nedělo. Vláda s klidným svědomím dusí živnostníky a malé firmy, zatímco státní úředníci často sedí za plný plat doma... pardon, mají tam home office.

Na co vláda v ekonomice v krizi zapomíná? Kde tedy podle vás dělá největší chybu? Jsou to například malí živnostníci, z nichž velká část končí? Nebo restaurace a stravovací provozovny?

Vládní opatření jsou nelogická, protichůdná, často nesmyslná a pro mnohé likvidační. Třeba restaurace. Ano, ať jsou tam rozestupy, ano, ať jsou tam i roušky, pokud se zrovna nejí, ano, ať je jídelní lístek na internetu, ale proboha. Nemůžeme celý gastronomický sektor zavřít a v klidu sledovat, jak firmy končí jedna za druhou. To je ekonomický zločin. Totéž platí o malých obchodech. Nadnárodní giganti si v hypermarketech mastí kapsy, zatímco naši malí čeští provozovatelé krachují, protože musejí mít zavřeno. A logiku to nemá žádnou. To je další zločin.

Ačkoliv platí přísná opatření, jsou to právě čeští politici, kdo se opakovaně dopouštějí pochybení. Roman Prymula, Miroslav Kalousek, Marian Jurečka… všichni mají nyní fotografii z porušování nařízení. Jak to?

Nic nového pod sluncem. Typičtí papaláši. Kážou vodu, pijí víno. Na prostý lid posílají policii a sami nedodržují vlastní nařízení. Pak se divíme, že lidé mají politiků plné zuby a házejí nás do jednoho pytle. Chápu je a štve mě to. Nikdy jsem se po vstupu do Sněmovny nezačala chovat jako arogantní mocipán. Stydím se za některé kolegy ve Sněmovně.

Má ministr zdravotnictví Jan Blatný jako třetí v řadě během koronaviru vaši důvěru?

Blatný, donedávna náměstek ředitele Fakultní nemocnice Brno, je náhradník náhradníka – rozuměj náhradník ředitele Fakultní nemocnice Brno Štěrby, který ministerský post odmítl, náhradníka – rozuměj plukovníka Prymuly, který sám byl náhradníkem za odstoupivšího ministra Vojtěcha. Takže asi tak. Kdosi docela vtipně poznamenal, že ministrem zdravotnictví je jakýsi pán z Brna, který šel náhodou okolo ministerstva.

A má vaši důvěru protiepidemický systém PES?

Ne. Život nejsou tabulky. Zvláště pak, když můžeme mít důvodné pochybnosti o číslech, podle kterých se tabulky tvoří. Celé to na mě dělá dojem, že vládní politici si vytvářejí alibi, jak byli takzvaně akční a co všechno vymysleli, zatímco virus tak jako tak sám od sebe oslabí a ustoupí.

Proč například na stránkách Českého statistického ústavu nejsou od 33. týdne doplněny a aktualizovány údaje o úmrtí? Mohu se jen domnívat, že jsou dokonce nižší než v předešlých letech... Aa proto se nehodí do krámu vytváření strachu a poslušnosti?

Nakolik se podle vás současná situace odrazí v příštích volbách? Bude koronavirus jedním ze základních rozhodovacích faktorů?

Netroufám si říct, ale spíš ne. Co se týká koronaviru, moc velký rozdíl v přístupu vlády a opozice reprezentované demoblokem či Piráty, nevidím. Pořád je to o tom, kdo na koho nakydá víc špíny. A obávám se, že ani příští rok to nebude jinak. Když namísto programu vytváříte nesourodé slepence s jedinou vizí Antibabiš, co chcete čekat? Z politiky se úplně vytratil přirozený souboj o ideály, o pravolevé, konzervativně-liberální spektrum voličů... jde jen o moc. A za sebe mohu říct, že v současnosti jediná Trikolóra opravdu jasně, čitelně a bez ohledu na popularitu předkládá neustále návrhy řešení. Bohužel jsme ve Sněmovně jen tři. Věřím, že to lidé vnímají a příští rok budeme o mnoho silnější.

Co právě děláte?

Po strašně dlouhé době jsem otevřela a začetla se do knihy Elementární částice. Autor Michel Houellebecq mě zaujal už před pár lety románem Podvolení. Doporučuji všem, kteří si naivně myslí, že migrace se nás netýká.

