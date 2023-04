Mají lidé hnát vládu klackem? Poslanec Vích jmenuje, koho přednostně

reklama

Anketa Jste rádi, že EU rozšiřuje emisní povolenky i na dopravu a bydlení? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 12069 lidí

Nejaktuálnějším bezpečnostním tématem je patrně uzavírání bilaterální obranné smlouvy mezi ČR a USA. Jak se díváte na vše, co se kolem jejího podpisu děje?

Vláda Petra Fialy tuto smlouvu připravovala rok a je potřeba se s ní nejdříve podrobně seznámit, přičemž ďábel se skrývá v detailu. Nechceme na našem území žádná cizí vojska anebo výstavbu základny ani vytvoření podmínek pro případnou její výstavbu do budoucna. Je také potřeba jasně odmítnout potenciální umístění jaderných zbraní na území ČR. Jedněch vojáků jsme se po 30 letech zbavili a nechceme na našem území další. Také to načasování schvalování smlouvy je zvláštní. Pobyt cizích vojsk na našem území musí podléhat v každém případě souhlasu Sněmovny a nikoliv aby o něm na základě této smlouvy rozhodovala vláda.

Na základě podobné smlouvy, kterou vloni uzavřely USA se Slovenskem se hodně diskutuje o možnostech přítomnosti amerických vojáků na území ČR a o jurisdikci, které by podléhali. Samozřejmě, že tento typ smlouvy bude vždy částečně v utajeném režimu, ale neměla by i vzhledem k naší historické zkušenosti s pobytem vojsk právě tato otázka být komunikována mimořádně transparentně?

Podle všeho smlouva obsahuje technické parametry pobytu amerických ozbrojených sil na území ČR, a k ní by pro takový účel ještě mělo být rozhodnutí vlády nebo vlády a Parlamentu (podle počtu ozbrojených sil). Tedy hrozí, že až se tato dohoda podepíše a ratifikuje, mohla by nastat situace, že už by jen vláda schválila tento pobyt. To je ale bez souhlasu Parlamentu ČR nepřijatelné! Smlouva má 40 stran a je v utajovaném režimu do doby projednání vládou. To je poněkud netransparentní a tyto způsoby kabinetní politiky je potřeba odmítnout.

K čemu je tato smlouva vůbec potřebná, když ČR a USA už roky mají spojenecké závazky v rámci NATO?

Smlouva je podle mě zbytečná. Jednak ji má s USA uzavřeno pouze 24 členských států NATO z 31, a navíc již máme smlouvu NATO SOFA. Na otázku, proč je potřeba speciální smlouva a v čem je jiná než smlouva s NATO, Ministerstvo obrany uvádí, že tato smlouva spolupráci prohlubuje. Jakým způsobem, ale již Ministerstvo obrany neuvádí.

Smlouvu velmi rázně prosazovala ministryně obrany Černochová. Na její působení přitom v posledních týdnech stoupá kritika. Jak funkci zvládá podle vás?

Ministryně obrany Černochová prosazuje zejména politiku posilování transatlantických vazeb až na úroveň jejich zabetonování. Dělá z USA mírotvorce a stabilizátory, přitom je to pravý opak. Provádí to navíc takovými způsoby, které vyvolávají značné rozpaky nejen u odborné ale i laické veřejnosti. Vláda má nejnižší důvěru veřejnosti v novodobé historii a je věcí premiéra Fialy, který za vládu odpovídá, který z ministrů to hodnocení dotáhl svou prací na tuto úroveň. Vyjádření na sociálních sítích vůči její osobě o něčem svědčí a jsou často nepublikovatelná.

Psali jsme: Vše půjde rychleji. Generál o naší smlouvě s USA Nové plány: Další české tanky pro Ukrajinu a zřízení centra pro opravy její těžké techniky Ministryně Černochová: První legislativní reakce na agresi Ruska na Ukrajině Dvě procenta na obranu schválena. Mírová dividenda skončila loni v únoru, vzkázala Černochová od pultíku

Jedním z momentů, kdy si mnozí řekli, že takto by to asi fungovat nemělo, byla kauza sportovce Davida Svobody, z titulu svého členství v Dukle Praha příslušníka armády. Po jeho slovech o Rusku byl na základě veřejného vystoupení ministryně kázeňsky potrestán. Je správné, aby ministryně obrany takto intenzivně řešila slova každého nadporučíka, tím spíše, aby se tato disciplinární kauza odehrávala veřejně, v médiích a na sociálních sítích?

Je to nepřijatelné. Po předvolání k ministryni obrany a následném jednání bylo navíc oznámeno, že David Svoboda musí odejít z čela Komise sportovců Českého olympijského výboru. Jsem přesvědčen, že štvanice proti jeho osobě je štvanicí proti svobodě slova. Veřejné pronásledování občanů ze strany politiků a hrozba profesní likvidací za vyřčení vlastního názoru, kterým není porušen zákon, jsou v demokratickém právním státě nepřijatelné. Jde jednoznačně o cenzurní praktiky a omezování svobody projevu typické pro totalitní režimy.

V obdobných případech, kdy jiné státy, zejména USA, v rozporu s mezinárodním právem napadaly cizí země (Jugoslávii, Irák, Libyi) nikdy k sankcionování sportovních reprezentantů nedocházelo a nedochází. Ale za vlády Petra Fialy a pětikoalice ano. Je to špatná vizitka.

Nominantem ministryně Černochové je i současný náčelník Generálního štábu generál Řehka. Panovaly pochybnosti, jak funkci zvládne, jak ji tedy podle vás zvládá?

Bylo dávno jasné, že kdokoliv přijde po generálu Aleši Opatovi na nejvyšší vojenskou funkci v armádě, to bude míst složité. Ministryně obrany Černochová si Řehku do této funkce prosadila, a tak za jeho fungování také nese plnou politickou odpovědnost. Přitom byli vhodnější a služebně starší kandidáti. Na Generálním štábu AČR má generál Řehka stovky podřízených, kteří jsou většinou zkušenější a odborně zdatnější a kteří jsou zároveň schopni mu připravovat podklady pro rozhodnutí. Neznám v novodobě historii žádného náčelníka Generálního štábu AČR, který by tuto funkci nezvládl, takže jí zvládne i generál Řehka.

Jedním z témat, která generál Řehka opakovaně vrhá do veřejného prostoru, je otázka mobilizace. Samozřejmě, že všichni víme, že tato zákonná povinnost pro občany tady existuje, ale není neustálé zdůrazňování této možnosti zbytečným zvyšováním napětí?

Občany plašit v době konfliktu na Ukrajině a tento jím pronesený výrok navíc v době prezidentské kampaně byl zbytečný. Musí dojít k celkové revizi mobilizačního systému, a to by měl generál Řehka vědět. Dnes se dají mobilizovat tak maximálně aktivní zálohy. Poslední voják, který absolvoval základní vojenskou službu v roce 2004, má dnes 38 let a více. Pro mobilizované není ve skladech výstroj, výzbroj, technika a materiál. Navíc v šesti krajích nejsou kromě Krajských vojenských velitelství vojáci vůbec. Chybí kasárna, školící centra, školy poddůstojníků a důstojníků v záloze atd. V podstatě nereálné.

Kvůli mobilizaci se před několika dny odehrála kauza „mobilizačního cvičení“, kdy armáda žádala lékaře pro nácvik vojenských odvodů a Česká lékařská komora nebyla připravena, neboť po nich dvacet let tuto participaci na obraně státu nikdo nechtěl. Co jste říkal na tuto kauzu?

Svědčí to o úrovni řízení Ministerstva obrany a také, že se současná vláda Petra Fialy připravuje na válečný konflikt. Nejsme však ve válce a není to ani naše válka, jak hovoří někteří členové současné vlády. Naopak chceme mír. Ale k podstatě: Zrušením základní vojenské služby v roce 2004 zároveň zanikla zákonná povinnost odvodů všech, kterým bylo v tom roce 18 let. Od té doby se mohou provádět odvody branců pouze v případě Parlamentem odsouhlaseného stavu ohrožení státu, anebo válečného stavu.

Ministerstvo obrany pořádá zpravidla každý rok (podle plánu cvičení) tzv. cvičení s cílem výběrové mobilizace některého válečně rozvinovaného anebo vytvářeného útvaru. Cílem je prověřit, jestli předurčení vojáci jsou vůbec schopni u takového útvaru po zdravotní stránce jednotlivé funkce vykonávat. Poslednímu vojákovi, který se zúčastnil odvodů v roce 2004, je dnes 38 let a není známý zdravotní stav těch, kteří jsou v tomto případě povoláni na takovéto cvičení. U komisí, které řeší nástup povolávaných, je proto důležitý posudek lékaře, tedy jestli jmenovaný má zdravotní stav způsobilý k absolvování takovéto cvičení.

Podle mých informací tato cvičení probíhala doposud velice zřídka a pokud, tak spíše formálně, tedy bez účasti doktorů. V každém případě o tomto způsobu oslovování doktorů k těmto odvodům na tato cvičení mělo Ministerstvo obrany v dostatečném předstihu informovat ČLK a požádat je o součinnost, a nikoliv vyzývat k účasti v této komisi jednotlivé doktory na přímo.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Generál a europoslanec Hynek Blaško se následně vyjádřil, že struktury naší armády jsou tak rozpadlé, že by operaci mobilizace logisticky nebyly schopny zvládnout. Co si o tom myslíte vy?

Mobilizace je zejména záležitostí velmi náročnou na administrativu. Není přehled o vojácích v záloze, jejich aktuálním zdravotním stavu, řada občanů navíc pracuje na druhém konci republiky anebo v zahraničí atd. Navíc většinou jsou školeni na vojenské odbornosti, které dnes již neexistují. Neexistují ale ani přehledy a možnosti doplnění mobilizovaných útvarů věcnými prostředky a jejich případnými úhradami z národního hospodářství. A dalo by se dlouze pokračovat.

Nejvýše postaveným vojákem v zemi je ale prezident republiky generál Petr Pavel. Za pár dní završí dva měsíce svého prezidentování. Jak podle vás zatím zvládá svou roli vrchního velitele a reprezentanta státu navenek?

Prezident republiky jako vrchní velitel armádu neřídí. Schvaluje základní vojenské řády, jmenuje a odvolává náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky, propůjčuje čestné nebo historické názvy vojenským útvarům a vojenským zařízením, propůjčuje bojové prapory vojenským útvarům a vojenským zařízením a jmenuje a povyšuje generály. Za řízení armády odpovídá vláda.

Těžko hodnotit prezidenta po dvou měsících ve funkci. Měl by ale mít v klíčových otázkách ekonomiky a hospodářské politiky své vlastní názory, které je schopen kdykoliv a před kýmkoliv prezentovat a obhajovat. Jinými slovy prezident republiky by měl mít politické zkušenosti, a nikoliv se na všechno ptát odborníků.

Prezident se stal v tomto týdnu zdrojem diplomatické přestřelky mezi Prahou a Moskvou, když ruský ministr zahraničí Lavrov řekl, že Pavlův výrok o zájmu Číny na prodlužování ruské agrese „nemá nic společného s působením normálního politického činitele“. Na to reagoval český ministr zahraničí Lipavský, že Lavrov je klaun a dodal, že Rusko je teroristický stát a jeho představitelé patří před mezinárodní tribunál. Měla by naše diplomacie probíhat na takové úrovni?

Výroky prezidenta nechávám bez komentáře. Pirátský ministr zahraničí Lipavský ale nikdy neměl být ministrem, natož ministrem zahraničí. Jeho výroky pouze poškozují naše dlouhodobě budované zahraniční vztahy, které bude kdokoliv, kdo přijde po něm, těžko napravovat. Při bilaterálním jednání mezi Lavrovem a Lipavským by si ho Lavrov namazal na chleba. Naštěstí k tomu nikdy nedojde. Ve vládě Petra Fialy je ale takovýchto ministrů více, takže se tyto výroky ztratí a zapadnou. Až tato vláda skončí, skončí s ní i ministr Lipavský v propadlišti politických dějin.

Až skončí tento nešťastný konflikt na Ukrajině, tak Rusko z mapy nikdo nevymaže, naopak. A my budeme složitě obnovovat diplomatické vztahy a uplatnění našich výrobků v rámci ekonomické diplomacie na bezedném ruském trhu. To si ale ministr Lipavský neuvědomuje.

Je to vláda amatérů a nikoliv odborníků, která vznikla díky podvodu s volebním zákonem. Také proto se tento slepenec těší nejnižší podpoře veřejnosti, která by jí už měla dávno hnát klackem a ministra zahraničí Lipavského jako prvního.

Psali jsme: „Jsme svazáci. Měli bychom se poučit.“ Macronova slova mají v Česku ohlas Pětikoalice už ztratila všechny zábrany. Poslanec žádá konec Pekarové Nezvykle rychlý průběh kariéry... Petr Pavel očima bývalého vojáka a poslance Pravda se dnes nenosí, protože „Rusko je fuj“. Poslanec Vích z branného výboru o Černochové i Rakušanovi

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.