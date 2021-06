Migrace Piráty neoslabí. Bartošova slabina je jinde

Zdanění bytů či domů, o němž se v souvislosti s Českou pirátskou stranou, čili s Piráty a s jejich možným volebním vítězstvím mluví, může skutečně vzbudit u části populace vážné obavy. Podle odborníka na výzkum veřejného mínění Jana Herzmanna je to dáno tím, že investiční byty a setrvávání ve stáří ve větších bytech jsou v Česku poměrně běžné záležitosti a lidé se nebudou orientovat v tom, co je reálná hrozba a co je jenom nějaká kritika směrem k potenciálnímu vítězi voleb. Za hlavní slabinu koalice Pirátů a STAN považuje imidžový profil Ivana Bartoše, protože pro řadu lidí a dokonce i pro část mladé generace není typem člověka, kterého si umí představit jako předsedu vlády.

Dlouhou řadu měsíců trval ve volebních průzkumech let Pirátské strany a STAN vzhůru ve volebních preferencích. Nyní se ale zastavil, nebo dokonce došlo k poklesu. Našel největší favorit strop voličské přízně?

Každá ta fáze má trochu odlišné příčiny. Fáze vzestupu souvisí s tím, že spousta českých voličů pořád hledá něco nového, nějakého „spasitele", někoho, kdo v politice ještě není tak okoukaný a nemá za sebou kauzy, které by ho pošpinily. Pak ale přijde okamžik, kdy je naděje konfrontována s reálným stavem věcí, s lidmi, s osobnostmi. A to už se ti příznivci začínají zamýšlet nad tím, jestli tenhle nově se prosazující subjekt je opravdu úplně přesně to, co chtěli. A většinou to vede k tomu, že přijde nějaká fáze stagnace nebo mírného oslabení. To je i příběh dosavadní podpory Pirátů, řekněme v období od léta loňského roku do současnosti.

Na adresu Pirátů se často – a nijak lichotivě – vyjadřuje premiér Andrej Babiš, Při čtvrtečním zasedání Sněmovny, kdy se opozice neúspěšně pokusila jeho vládě vyjádřit nedůvěru, o nich řekl, že chtějí lidem zdaňovat přebytečné metry bytů a nastěhovat do domácností migranty. Může na tohle veřejnost slyšet? Jinými slovy, je to dobrá taktika ANO, jak odradit voliče od největšího rivala?

Která taktika je dobrá a která je špatná, budeme moci říct až po volbách samotných. Ale nemyslím si, že vyjádření pana premiéra na adresu Pirátů jsou hlavní příčinou toho, proč jim podpora neroste dál. Ale ty výroky považuji za jakousi ukázku toho, v jakém tónu a stylu se pojede volební kampaň. Očekávám, že to bude kampaň velmi tvrdá, nevybíravá, no a Piráti se setkali s prvním případem.

Premiér Babiš také řekl: „Já nechci muslimskou Evropu. My v Česku nechceme žádný multikulturní ekofanatický Pirátostán.“ Nepřitvrdil trochu moc?

Nemyslím si, že to je výrok za hranou. Je to emočně silná záležitost, ale není to žádné osobní napadání, není to žádné vyhrožování. Předpokládám, že nás v kampani čekají – a nejen od pana premiéra – ještě daleko výživnější výroky.

Piráti v reakci zaslali premiéru Babišovi předžalobní výzvu, v níž po něm požadují omluvu. Je dobře, že reagují v tomto duchu a že si tedy nenechají nic líbit, i když je otázkou, jak dlouho by se to u soudu řešilo... nebo spíš nahrávají těm, co jim přisuzují nálepku udavačů?

Podle mě používání justice a práva v politickém boji není správná cesta. A ani v tomhle případě se nedomnívám, že to může Pirátům přinést nějaký podstatný politický zisk a příliv nových příznivců. A to bez ohledu na to, jestli do voleb bude kauza rozhodnutá, nebo teprve v procesu.

Na Piráty ovšem útočí i ODS, především její pražská část, které vadí, co v hlavním městě předvádí primátor Zdeněk Hřib. A poslanec Marek Benda se o Pirátech vyjádřil, že jsou příliš nalevo, zelení až rudí. Souhlasíte s tímto hodnocením, nebo jde prvořadě o výrok, který měl politickému konkurentovi uškodit?

Tak určitě tím pan poslanec Benda nechtěl Pirátům pomoci... Vede se velká debata o tom, jestli Pirátskou stranu řadit k levici, do jaké míry jsou u nich silné ekologické akcenty, do jaké míry levicově sociální akcenty. Obojí u nich v nějaké míře přítomné je. A že to v politickém boji jeden poslanec řekl takhle vyhroceně, to se dalo v zásadě čekat. Na Piráty bude určitě útočit víc subjektů, protože vždycky na toho, kdo je v čele a má šanci vyhrát, se útočí nejvíc. Ale jinak si to strany a hnutí mezi sebou budou rozdávat napříč politickým spektrem. Přitom se dočkáme, jak už jsem říkal, ještě šťavnatějších výroků.

Třetím významným subjektem, který na Piráty útočí, je Okamurova SPD. Nedá se sice předpokládat, že by nějaký volič přešel od Pirátů k SPD, ale nemůže protipirátská rétorika zafungovat jako mobilizační faktor u nerozhodnutých voličů? Něco ve smyslu – „nechystali jsme se jít volit, ale než zemi nechat napospas Pirátům, půjdeme to hodit SPD“?

SPD samozřejmě sbírá velmi pečlivě a dlouhodobě protestní hlasy. Ale nemyslím si, že to jsou protestní hlasy hlavně proti Pirátům; jsou spíš zaměřeny proti celému politickému establishmentu v čele s vládou. Já jsem se ještě poměrně nedávno domníval, že v trendu posilování nemůže SPD nic zabránit, že směřuje někam k patnáctiprocentnímu volebnímu výsledku. Ale teď už si to tak úplně nemyslím, protože mám pocit, že SPD začíná mít v rétorické kritice konkurenty, například v Přísaze nebo v Trikolóře.

Pirátský předseda Ivan Bartoš se v rozhovoru pro Deník N ohradil, že zdanění bytů či domů ani přijetí eura v žádném případě v dalším volebním období Piráti neplánují a že jde o lži a dezinformace. O Pirátech se toho ale šíří víc. Lze z té jeho reakce soudit, že právě tahle dvě tvrzení jsou z hlediska možného odlivu voličů pro jeho stranu nejvíce ohrožující?

Zdanění bytů či domů může skutečně vzbudit u části populace vážné obavy, protože investiční byty a setrvávání ve stáří ve větších bytech jsou v české populaci poměrně běžné záležitosti; a lidé se nebudou orientovat v tom, co je reálná hrozba, a co je jenom nějaká kritika směrem k potenciálnímu vítězi voleb. Pokud jde o euro, tam je to složitější, protože sice velká část – respektive většina – české veřejnosti je proti zavedení eura, ale ten odpor není nijak zásadního typu, takže s ním by se ve volební kampani dalo pracovat.

Ivan Bartoš nezmínil přístup k migraci, kvůli němuž jsou Piráti kritizováni. On sám o migraci v minulosti prohlásil: „Přál bych si, aby byl svět skutečně bez hranic, migrace je přirozená věc. Jestli, a to již vidíme ve Francii a v Německu, má být Evropa do deseti až patnácti let muslimská, nemám s tím problém.“ Postoj k migraci Pirátům u voličů uškodit nemůže?

Migrace bude velké téma pro celou volební kampaň a bude vytaženo nejenom na Piráty. Bude se o něm mluvit napříč politickým spektrem a strany si budou vzájemně vyčítat, kdo a jak se k migraci staví. Jsou tu poměrně silné skupiny totálních odpůrců migrace, ale také nezanedbatelné skupiny příznivců opatrné migrace, samozřejmě ne nelegální. Mezi příznivci Pirátů – aspoň těmi dosavadními – je poměrně dost rozšířený takový globalistický pohled. Nacionalismus jim není vlastní, takže si nemyslím, že zrovna tohle téma by mělo Piráty nějak zásadním způsobem oslabovat.

Co považujete za slabinu Pirátů coby největšího favorita voleb?

Jejich hlavní slabinou je imidžový profil. Bude poměrně obtížné přesvědčit velkou skupinu voličů, že Ivan Bartoš je optimální kandidát na premiéra. To je věc, kterou musí Piráti a STAN zvládnout, pokud chtějí ve volbách vyhrát. Pořád mluvíme o Pirátech, ale skutečně musíme mluvit o té koalici Pirátů a STAN. Hnutí STAN má trochu jiný imidžový profil a svým způsobem vlastně vyvažuje některé – řekněme – výrazně problematické prvky, které se u Pirátů objevují.

Tím jste mě překvapil, protože z vícero stran slýchám, že výhodou Pirátské strany je charismatický předseda Ivan Bartoš, například oproti nevýraznému šéfovi ODS Petru Fialovi. Vy s takovým názorem nesouhlasíte?

Jestli s tím souhlasím já, nebo nesouhlasím já, není vůbec podstatné. Důležité je, jak to vidí voliči. Pan Bartoš určitě má charisma, je to velmi schopný politik a schopný rétor, ale současně to pro řadu lidí není typ člověka, kterého si umí představit jako předsedu vlády. A to dokonce i pro část mladší generace. Tuhle bariéru bude muset překonávat v průběhu celé volební kampaně. Neříkám, že je to nepřekonatelné, ale bude s tím muset pracovat.

V čem podstatném by se Česko změnilo, kdyby vládu po volbách sestavovali Piráti a stali by se rozhodující silou v zemi?

To je v tuto chvíli těžké říct, protože by moc záleželo na tom, kdo by byli další koaliční partneři. Volební koalice Pirátů a STAN sama o sobě určitě nebude dostatečně silná na to, aby postavila většinovou vládu. A pokud půjde do vládní koalice s uskupením Spolu, tak tam bude mnoho střetů o to, kudy se má vývoj dál ubírat. Co se dá v každém případě očekávat, je větší tlak na digitalizaci, na informační společnost a jakýsi inovační potenciál, ale všechno ostatní je pro mě zatím pod velkým otazníkem.

