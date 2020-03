Migranti a pohádky o pečených holubech. Markéta Šichtařová ukazuje, co všechno je špatně

INVENTURA MARKÉTY ŠICHTAŘOVÉ Migrace je principiálně špatně v okamžiku, kdy platí, že cílová země má extrémně přebujelý sociální systém a zároveň jsou migranti oklamáni pohádkami o tom, jak jim budou v cílové zemi létat pečení holubi do pusy bez práce. Obě tyto podmínky nyní platí, což vede k tomu, že tento druh migrace je pro Evropu zhoubný. Tak reaguje Markéta Šichtařová na rozhořčenou reakci bývalého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga k situaci na řecko-turecké hranici, že se stydí za naši vládu, když brání, aby se k nám někdo dostal, ať jsou to děti, nebo ženy.

Pokud by kvůli šíření koronaviru hrozilo výrazné zpomalení růstu české ekonomiky, měla by zasáhnout vláda. Prostřednictvím rozpočtových opatření by měla stimulovat ekonomiku i za cenu vyššího než plánovaného schodku, neměla by i vzhledem k nízké míře zadlužení naší země opakovat chyby předchozích vlád, které škrtily rozpočtové výdaje a zhoršovaly náladu v ekonomice. Co si myslíte o tomto názoru z řad ekonomů?

Já s tím naprosto kategoricky nesouhlasím. Na druhou stranu tento názor i chápu – on je takový chytlavý a jednoduchý. Pro veřejnost srozumitelný. Máme problém a vláda je tu od toho, aby problém vyřešila, že?

Jenomže ono to funguje jinak. Za prvé, na koronavirus nemůžeme ani omylem házet zpomalování české ekonomiky. Ona totiž zpomalovala už předtím, než jsme o viru cokoliv věděli.

Jenomže ono to funguje jinak. Za prvé, na koronavirus nemůžeme ani omylem házet zpomalování české ekonomiky. Ona totiž zpomalovala už předtím, než jsme o viru cokoliv věděli.

Za druhé, myslíte, že když do ekonomiky pošlete víc peněz, ať už je tam napumpuje centrální banka nebo vláda, že tím nějak nahradíte fakt, že lidé nepracují, protože jsou v karanténě? Nebo tím snad nahradíte chybějící dodávky z Číny? Myslíte, že levnější úvěr pomůže firmě přežít, když nemá ani lidi, ani objednané čínské součástky?

Za třetí, koronavirus je aktuální teď. Jakýkoliv záchranný balíček – i kdyby se přijal dnes – začne reálně na ekonomiku působit nejdřív za půl roku, spíš za rok, podle toho, o jaký typ podpory jde. To už bude virus dávno v tahu.

Za čtvrté, pokud má naše a obecně evropská ekonomika nějaký opravdový problém, pak je to hlavně zadlužení. Ekonomické zpomalení, které teď pociťujeme, nepovažuji za problém; to je prostě pravidelný jev. Kdo neakceptuje fakt, že periodicky se střídají recese a konjunktury, jen neakceptuje realitu. To nelze označit za problém. Takže pokud bychom nyní v naivní představě, že zabráníme hospodářskému zpomalení, které se mimochodem různými způsoby signalizuje už dva roky, pumpovali víc peněz do ekonomiky, pouze bychom se ještě víc zadlužili a zveličili ten opravdový problém.

Mezinárodní ratingová agentura S&P kvůli koronaviru snížila odhad letošního růstu ekonomiky eurozóny na půl procenta z dříve očekávaného jednoho procenta. Německu, které je největším obchodním partnerem České republiky, předvídá S&P pro letošní rok stagnaci. Považujete tyto nepříznivě vyhlížející odhady v tuto chvíli za opodstatněné? A je koronavirus tou pověstnou „černou labutí“?

Tak předně nutno říct, že odhady měly různé instituce snížit už dříve, ještě před virem. Už loni jsem je považovala za nadsazené. Teprve nyní, když jsou snížené, se začínají blížit, podle mého úsudku, realitě.

Pokud jde o pověstnou černou labuť, tedy neočekávanou a nepředvídatelnou událost, která prudce zhorší ekonomický výhled, tady bych byla opatrná. Myslím, že to v případě koronaviru platí tak napůl. Totiž jistě platí, že virus zhoršuje ekonomický výhled, že se stal rozbuškou. Ale současně si myslím, že kdyby nepřišla epidemie, našlo by se něco jiného, co by demaskovalo stav, kdy Čína prudce snižuje svou výkonnost, vysoké procento firem v Evropě drží při životě uměle jen záporní úrokové sazby a Evropa ztrácí konkurenceschopnost. Spíš bych řekla, že načasování viru přišlo v takovou chvíli, kdy napáchá větší neplechu, než kdyby přišlo třeba před třemi lety.

Po minulém vydání Inventury Markéty Šichtařové jsem v diskusi na vašem facebookovém profilu zaregistroval příspěvek, v němž autor považuje vaše hodnocení ekonomické situace ve světě i u nás za velmi přesné, ale ptá se, co s tím, až to tzv. bouchne. Sám navrhuje přistoupit k euru, abychom měli rezervy na řešení dluhové pasti, které teď nemáme a které jsou k mání v eurozóně. Bez ohledu na váš odmítavý postoj k euru, myslíte, že by v takovémto případě byla společná evropská měna výhodnější než koruna?

To je pěkný protimluv. „Bez ohledu na váš odmítavý postoj, bylo by euro výhodnější…?“ Haha, taková hláška vlastně říká, že bych měla být naprosto iracionální, měla bych podléhat emocím a „být proti euru“ prostě jen tak, protože ho „nemám ráda“, ačkoliv je „občas užitečné“. Tak to samozřejmě není!

Já nemám odmítavý postoj k euru a priori. Pro některé země je euro užitečné, euro například velmi pomohlo Německu.

Pak jsou tu země – a my jsme mezi nimi – pro které euro bylo, je, nebo potenciálně by bylo nevýhodné. Koruna je naší velkou výhodou. Jistě jste si všimli, že poté, co vypukla panika kolem koronaviru v Evropě, koruna začala oslabovat. To je naprosto výborná věc! Naši exportéři mají už tak dost zavařenou hlavu s tím, že jim chybí dodávky ze zahraničí, musejí hledat náhradu z jiných zemí, která je dražší, tím se jejich zboží může stát méně konkurenceschopné. Jenomže když koruna oslabuje, tak tím kompenzuje tyto ztráty a exportérům naopak pomáhá. Náraz proto není tak tvrdý. To je jen jeden z mnoha příkladů, proč je pro nás koruna výhodná.

Tady musím dodat: Neplést s intervencemi! Někdo by možná mohl podlehnout pokušení říct, že když se mi teď líbí slabší koruna, proč se mi tedy nelíbily intervence? To je na delší povídání, na které zde není místo. Uzavřu to tím, že by to bylo úplné míchání ne jablek s hruškami, ale jablek s hovězím...

Evropská komise představila klimatický zákon, který podle její předsedkyně Ursuly von der Leyenové „převádí náš politický závazek do práva a my se jím nevratně vydáváme na cestu k udržitelnější budoucnosti“. Na prezentaci zákona byla pozvána i švédská aktivistka Greta Thunbergová, která označila plán EU na dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050 za nedostatečný, protože „nepotřebujeme jen závazky pro roky 2030 nebo 2050, ale nejvíce ze všeho je potřebujeme pro rok 2020 a každý další měsíc a rok“. Není s podivem, že Evropská komise chce svůj Green Deal tlačit hlava nehlava, bez souhlasu členských zemí, bez souhlasu lidí, kteří v nich žijí, ale švédské teenagerce skoro nábožně naslouchá?

Není to podivné ve společnosti, která propadla ideologii. Klimatická ideologie je podobně nebezpečná jako jakákoliv jiná totalitní ideologie. Také inklinuje k tomu v zájmu údajného vyššího dobra krást lidem svobodu. Přitom toto „vyšší dobro“ je v každé ideologii jenom aktuální hříčkou, módou a umělým konstruktem. Pochopitelně, že ti, kteří věří, že musíme zabránit globálnímu oteplování, se mnou budou hrubě nesouhlasit a budou velmi namíchnutí z mých slov. Ale to je jen proto, že ještě neprohlédli tuto ideologii.

Z postoje české vlády k situaci na řecko-turecké hranici je stydno Karlu Schwarzenbergovi. „Bráníme se, aby se k nám někdo dostal, ať jsou to děti nebo ženy. Musím se za naši vládu a její konání stydět. Je to hanba, jak se chováme,“ prohlásil ve Sněmovně bývalý ministr zahraničí. Je načase podat pomocnou ruku alespoň některým migrantům a jejich rodinám, proti nimž na hranicích používá řecká policie slzný plyn?

Nechť se pan Schwarzenberg klidně stydí, jeho volba. Já tvrdím už několik let, že je žádoucí uzavřít hranice schengenského prostoru tak, aby jimi nelegálně neproklouzla ani myš.

Pozor, já netvrdím, že migrace je principiálně špatně. Migrace dokonce může být pro mnoho ekonomik velmi vítaná a pozitivní. Migrace je ale principiálně špatně v okamžiku, kdy platí dvě podmínky současně:

Za prvé, cílová země má extrémně přebujelý sociální systém.

A za druhé, migranti jsou vystaveni informační asymetrii. Jinak řečeno, jsou ohloupeni pohádkami o tom, jak jim budou v cílové zemi létat pečení holubi do pusy bez práce.

Obě tyto podmínky nyní platí, což vede k tomu, že tento druh migrace je pro Evropu zhoubný. Jestli něco česká vláda dělá špatně, pak snad to, že nedostatečně Řecku pomáhá hájit jeho hranice.

Zaregistroval jsem komentář, že vláda dělá hrubou ekonomickou chybu, když se rozhodla regulovat ceny respirátorů. Měla ale jinou možnost, když přibývají informace, jak se v Česku „obchoduje se strachem“ a za přemrštěné ceny se prodávají pomůcky, o nichž si kupující myslí, že je ochrání před koronavirem?

Tyhle pomůcky, jejichž cena je regulována, vůbec proti viru nechrání. Proto je víceméně „jedno“, jestli k dostání jsou či nejsou. Proto nevidím jediný důvod, proč by jejich cena měla být regulována. Když někdo podlehne zbytečné hysterii a nabízí království za roušku, jeho věc.

A to není vše. Ekonom ví, že každá regulace ceny vede k chronickému nedostatku regulovaného zboží. Pokud jsme tedy chtěli mít – nepotřebných – respirátorů nedostatek, bravo, zadařilo se.

