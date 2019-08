Milion chvilek? „Tak si zvolte premiérem Mináře.” Advokát Ortman má nové souvislosti

ROZHOVOR Velká část davu při demonstracích pořádaných spolkem Milion chvilek pro demokracii dělala jenom kulisu. Právě to vadí advokátu Jaroslavu Ortmanovi, protože mu to připomíná animovaný film Rychlá rota, v němž myši poskakují do taktu, jak jimi někdo manipuluje. Jestli je smyslem těchto akcí, aby odstoupila celá vláda, tak ať si příště svolají na Václavské náměstí shromáždění, zvolí předsedou vlády šéfa Milionu chvilek a nemusíme vůbec chodit k volbám. Ústavní žalobu na prezidenta Miloše Zemana vnímá jako pokus o zviditelnění některých senátorů a od Jiřího Dienstbiera i jako osobní zášť.

Pokud někdo intenzivně sleduje, o čem referují domácí média, nutně musí mít pocit, že česká společnost je naštvaná a nespokojená, a to především s politikou. Máte dojem, že ten mediální obraz odpovídá skutečnosti a lidé si přejí nějakou změnu?

Mediální obraz samozřejmě přesný není. Já to vnímám tak, že došlo k odcizení občana od politiky, protože občan má pocit, že vlastně nic moc nemá smysl. Jednou za čas jde volit, volební účast je nízká, obzvlášť do Senátu, prostě občané nevěří ničemu. Proto se domnívám, že společnost je nespokojená a politika se jí odcizila. Anketa Je škoda, že dnes odchází z úřadu ministr Antonín Staněk? Je to škoda 93% Není to škoda 4% Je to jedno 3% hlasovalo: 6481 lidí

Ale akce spolku Milion chvilek pro demokracii naopak ukázaly, že lidé o politiku začínají mít zájem. Vždyť od dubna takřka do začátku prázdnin čelila země sérii demonstrací, které byly nejprve označovány za protest proti jmenování ministryně spravedlnosti Marie Benešové do funkce a s tím spojenému údajnému ohrožení nezávislosti justice, ale postupem času vykrystalizovalo, že jsou namířeny především proti Andreji Babišovi a Miloši Zemanovi. Jak na akce spolku Milion chvilek pro demokracii pohlížíte?

Negativně, protože nemám rád manipulaci. Pamatuji si na film Rychlá rota, v němž myši poskakují do taktu, jak jimi někdo manipuluje. A tady se ti lidé shromažďují, jsou vyzýváni, aby něco volali, někomu vyslovovali nedůvěru, aby odešla Benešová. Vůbec nechápu proč, tomu jsem neporozuměl. Podle mého ti lidé mají najednou pocit, že jsou k něčemu důležití, že se mohou k něčemu veřejně vyjadřovat, že mohou být někde společně přítomni. Ale mně tam chybí, jaký je smysl této akce. Jestli jejím smyslem je, aby odstoupila celá vláda, tak ať si příště na Václavák svolají shromáždění, zvolí si předsedou vlády šéfa Milionu chvilek a nemusíme vůbec chodit k volbám. Takže mi to připadá strašně hloupé.

Takže to neberete jako nějaké probuzení občanské společnosti, která přestala být pasivní a požaduje, aby jí politici naslouchali?

Na té největší demonstraci na Letné bylo přes čtvrt milionu lidí. Tak je to velká síla, nechci to podceňovat, ale vzepětí společnosti si představuji jinak. Navíc to beru tak, že ti lidé se sešli z různých důvodů. Tam byli pravicoví, levicoví, liberálové, objevovali se tam politici jako Štěch, kterého volilo snad deset procent v jeho obvodu, takže to je směsice všeho možného. Ale kdyby se řeklo: „Jde nám o to a to, chceme to a to, takové jsou naše programové cíle, tak tam bude možná padesát tisíc lidí.“

Daly se ty protesty brát i jako zkušební palba před 17. listopadem, kdy si připomeneme třicáté výročí událostí, které vedly k přechodu od totalitní k demokratické společnosti? Je společnost v takovém kvasu, že by si dokázala vynutit odchod politiků, proti nimž se lidé na shromážděních nejvíce vymezovali? Čekáte horký podzim i s ohledem na to, že se další demonstrace po té červnové s čtvrtmilionovou účastí svolává na pražskou Letnou v předvečer výročí, tedy na 16. listopadu?

Může to být. Ale jestli chce někdo listopad 1989 přeměnit na listopad 2019 s pádem ústavních orgánů, tak prosím, ať to řekne rovnou. Nevím, proč to takhle obchází. Nebo jestli chtějí předčasné volby, ať to řeknou. Ale ty jejich požadavky, které jsou zakuklené jak motýlí kukla, se mi nelíbí. Mám pocit manipulace, rozhodně tam chodit nebudu a manipulovat se nenechám. Listopad 1989 byl spontánní, ne jako teď, v čase, kdy se lidé mají v podstatě dobře, nikdo není utlačovaný, je tu demokracie, můžeme si jezdit do ciziny, může si každý mluvit, co chce. Kdyby nebyla demokracie, tak by Milion chvilek vůbec nemohl publikovat ty své výzvy. Takže v tomto ohledu nerozumím, o co vlastně jde.

Dá se té vaší odpovědi rozumět i tak, že máte podezření, že spolek Milion chvilek je někým řízen?

Nevím, kde berou studenti teologie, kteří přerušili studium, na živobytí, kdo je živí. Nevím, kdo platí ozvučení prostor při demonstracích. Nevím, kolik stojí výroba a distribuce plakátů. Nevím, kdo platí ty, kdo se na těch akcích promenádují, kdo platí autobusy, kterými na akce přijíždějí. Myslím si, že v pozadí akcí Milionu chvilek někdo je. Proto se mi nelíbí, že velká část toho davu dělá jenom kulisu a je manipulována. Ale kdo se chce nechat manipulovat, tak ať tam chodí, to je jeho problém, ne můj.

Oba zmínění politici jsou v nesnázích i bez demonstrací proti nim. Na konci března uzavřela policie vyšetřování kauzy Čapí hnízdo a předložila státnímu zástupci spisový materiál s návrhem na obžalobu všech obviněných v případu, a to včetně Andreje Babiše. Co si myslíte o opakovaných veřejných vyjádřeních uznávaného advokáta Tomáše Sokola, že z informací, které má, si vůbec není jist, jestli bude premiér odsouzen?

Já samozřejmě také nemám žádné informace ze živé kauzy, ani mít nemůžu, ale myslím si totéž co můj kolega. Ale chci připomenout, že vůči několika obviněným v této kauze už bylo trestní stíhání zastaveno. Dospěl k tomu sám státní zástupce, že není důvod pro trestní stíhání, což se týkalo například pana Faltýnka. A jestliže státní zástupce dospěje k závěru, že u části osob je trestní stíhání zastaveno, tak už je nahlodaná důvěra v celé to trestní stíhání. Proč jenom u této části a u jiných ne? A pokud jde o to, jak ta věc dopadne, je možné, že bude podána obžaloba, je možné, že se to vrátí k došetření. Nechci předbíhat, ale myslím si totéž co Tomáš Sokol, že premiér nemusí být vůbec odsouzen. Ale představte si, kdyby došlo k zastavení trestního stíhání, tak nevím, co by ti, kteří chodili demonstrovat, vůbec dělali. Buď by museli říct, že justice je podplacená, pak je to nedůvěra v justici, jejíž důvěru a nezávislost chtějí zachovat.

Jsou ty čtyři měsíce, co uplynuly od chvíle, kdy policie předala případ státnímu zástupci, standardní lhůtou i při tak složitém případu, jakým obvinění z údajného dotačního podvodu a poškozování finančních zájmů Evropské unie určitě je, nebo se ta doba dá přičítat zákulisním informacím, podle nichž se státní zástupce „cítí být pod značným tlakem“?

Trestní řád ukládá státnímu zástupci stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozví, a je povinen prokazovat vinu. To je zásada oficiality. Dříve to bylo tak, že státní zástupce se snaží prosadit spravedlivý proces. Dnes je povinen prokazovat vinu, i kdyby si myslel, že tam vina není. Takhle je postavený trestní řád. Ten, kdo je nezávislý, je soud. Ten rozhoduje. Státní zástupce je povinen vinu prokazovat, obhájce je povinen prokazovat nevinu. Takhle jsme jako procesní strany rozdělení a nezávislý je skutečně soud. Můžu říct ze své devětadvacetileté praxe, že jsem se přesvědčil, že v drtivé většině soud skutečně nezávislý byl. A pokud došlo k nějakým pochybením, která jsou marginální, tak se to vypořádalo v rámci kárného řízení, tedy sami soudci se soudci.

Senát podpořil hlasy 48 svých členů ústavní žalobu na prezidenta Miloše Zemana kvůli údajnému hrubému porušování ústavy. Vidíte mezi prohřešky vytýkané hlavě státu opravdu takové, kvůli nimž je ústavní žaloba namístě?

Myslím, že ústavní žaloba vůbec není namístě. Vidím to tak, že jde o zviditelnění těch, kteří tu ústavní žalobu napsali, kteří pořád pobíhali po Senátu a snažili se lobbovat, aby se další a další přidali. Mezi těmi, kteří jsou v této věci aktivní, je pan Dienstbier, soupeř Miloše Zemana z první přímé prezidentské volby. Takže když si to sečteme a podtrhneme, tak vidíme, že tam jsou osobní zájmy. Jednak snaha po zviditelnění a jednak osobní zášť. A pokud jde o samotnou žalobu, tak si myslím, že k ní vůbec nedojde, protože Sněmovna to nepřipustí. Ale i kdyby došlo, tak nevěřím, že by Ústavní soud shledal na této žalobě něco, oč by se opřel. Takže předpokládám, že z toho nebude nic.

A co ty kritizované průtahy s odvoláním ministra kultury Antonína Staňka?

Miloš Zeman je provokatér, rád provokuje a rád lidi napíná. Také se rád pomstí někomu, kdo mu v minulosti ublížil. To skutečně v jeho povaze je. Ale není to důvod pro ústavní žalobu. Když si vzpomeneme na předchozí prezidenty, ať to byl Havel nebo Klaus, tak ti také neodvolávali nebo nejmenovali ministry hned. Pamatuji si, když musel naklusat pan doktor Rath, kterého se zdráhal jmenovat Václav Klaus. Vybavuji si, že se prezidenti dotazovali, jak jsou budoucí ministři jazykově vybavení. Smál jsem se, jestli chtějí navržené do vlády zkoušet z jazyků. K tomu docházelo, a přesto to nebyl důvod k žalobě na prezidenta jako nyní. Zvykli jsme si žalovat kdeco. Soudíme se se sousedy, soudíme se se státem, tak proč bychom se nesoudili s prezidentem? Úcta k ústavním činitelům nebo institucím, které jsou zřízeny ústavou, klesá. A tohle vede jenom k totální degradaci. Otevřeně říkám, že Senát je naprosto zbytečná instituce, nechápu, proč tady vůbec je. Je to odkladiště neschopných politiků. A když k volbám do Senátu přijde 25 procent oprávněných voličů, ke druhému kolu pak už jen polovina z nich, tak kdybych byl do Senátu zvolen takovou mizivou částí, tak tam ani nebudu a raději to položím. Vždyť bych nikoho nereprezentoval.

Už první přímá prezidentská volba vyvolala reakce, že jde o rozpor mezi městem a venkovem, vzdělanými a méně vzdělanými, mladšími a staršími. To se zopakovalo i po vítězství Babišova hnutí ANO na podzim 2017 a také po obhajobě Miloše Zemana ve druhé přímé prezidentské volbě. Je skutečně česká společnost takto rozdělena a jsou voliči zmíněných dvou politiků lidé nevědomí a manipulovaní, jak naznačují třeba umělci Jiří Mádl a Aňa Geislerová?

Myslím, že dělit národ na chytré a hloupé je to nejpitomější, co se může stát. A jestliže se někomu nepodaří uspět ve volbách, tak označovat ty, kteří volili opačně, za méně chytré nebo hloupé, nevzdělané, za venkovany, sedláky s bagančaty, tak to je trapné. Znám spoustu lidí, kteří volili Babiše. Je sice pravda, že drtivá většina jsou starší lidé, ale spousta z nich je v produktivním věku, dokonce podnikatelé, a ti mi tvrdili, že pro to mají důvod. Já jsem volil, jak jsem volil, ale zjistil jsem, že Babišova voličská základna je poměrně široká. Pravda, chybí v ní mladí lidé. Ale ti asi volí Piráty, o kterých nevědí vůbec nic, protože Piráti jsou jenom loď, která má na vlajce zkřížené hnáty, ale co se děje na palubě, nikdo neví.

Anketa Babiš navrhuje do Evropské komise znovu Věru Jourovou. Co na to říkáte? Je to dobře 8% Je to špatně 84% Je to jedno 8% hlasovalo: 7967 lidí

V souvislosti s diskusemi o tzv. dezinformacích a fake news varovala eurokomisařka Věra Jourová před tím, aby mladší lidé nechávali seniory samotné u počítačů, protože čtou řetězové e-maily, které zneužívají jejich samotu a frustraci. Je takováto formulace šťastná? Snaží se někdo zmást starší generaci, která přestala rozumět dnešnímu světu, či jde o urážku našich seniorů?

Určitě je to dehonestující. Mně bude šedesát sedm let, tak mě by taky měli podle doporučení paní eurokomisařky hlídat, abych nezůstal sám u počítače. Jen připomínám, že starších lidí jsou dva miliony, tak jestli chtějí vytvořit rudé gardy a nechat hlídat všechny starší lidi, aby nebyli sami u počítače, tak ať se podívají do Číny, jak to tam dopadlo při kulturní revoluci.

Karel Gott nedávno oslavil 80. narozeniny. Jeho kritici jej označují za symbol normalizace, prázdný symbol, ztělesnění konformity a méně či více přiznané spolupráce s komunistickým režimem. Čím to, že letošní Gottovo jubileum přitáhlo tolik ostrých výtek od těch, kteří ho z různých důvodů nemají rádi?

Kritika Karla Gotta mi připadá naprosto trapná. Málokdo proslavil Českou republiku tak jako Karel Gott. Jeho jméno se zejména v německy mluvících zemích stalo symbolem naší kultury. Je zajímavé, že Němcům vůbec nevadí a ani nevadilo, že Karel Gott byl z komunistického státu, že dostával vyznamenání nebo titul národního umělce od Husáka. Bylo jim to úplně fuk. Komu to vadí, jsme samozřejmě my. Pokud tím chtějí říct, že Karel Gott tím, že zpíval za předchozího režimu, že vystupoval na různých estrádách a festivalech, tak je dobré připomenout, že tam nezpíval sám. Zpívali tam i jiní, kteří jsou dnes jeho kritiky. A za druhé, to by potom museli být stejně označeni všichni sportovci, kteří v době totality reprezentovali republiku – včetně mého největšího fotbalového idolu Antonína Panenky – za to, že nosili lvíčka s hvězdou na prsou. Ale jak měli potom reprezentovat?

Nejhorší vlastností člověka je závist. A ta tady je. Češi mají jednu „fantastickou“ vlastnost. Vždy po změně režimu se najdou hrdinové, kteří trestají ty, kteří tzv. kolaborovali. To se stalo v roce 1945, kdy docházelo k lynčování a zločinům proti sudetským Němcům. To se stalo po roce 1948, kdy najednou všichni chtěli trestat kulaky. To se stalo v normalizaci, kdy mnozí odsuzovali ty, kteří chtěli demokratizaci. A to se děje i dnes. Češi mají „úžasnou“ vlastnost se připojit vždy tam a stát se kazateli na straně toho, kdo momentálně zvítězil. V tom já vidím i problém s Gottem.

Nastal čas boření trůnů, čímž teď nemyslím ani tak útoky na prezidenta a premiéra, ale na idoly, jakými byli či jsou Karel Gott, ale také Jaromír Jágr, jehož zase část společnosti a jeho bývalých fanoušků zavrhla za cestu do Číny v rámci prezidentské návštěvy?

Jestli Češi milují nějaký sport, tak je to hokej. Hokej dokáže zvednout národní vědomí, v době mistrovství světa jezdí lidé v autech s českými vlaječkami, když se hokejisté dostanou do bojů o medaile, tak jsou plná náměstí a lidé společně sledují zápasy na velkoplošných obrazovkách. Žádný jiný sport nedokáže Čechy takhle sjednotit ve vztahu k vlastenectví. Vítězství nad Sovětským svazem v roce 1969 jsou toho názorným příkladem. Jestli někdo vytýká Jágrovi, že jel do Číny, tak on tam nejel sám, jel tam také Pavel Nedvěd. V Číně byl také nějaký pan Trump, který je prezidentem Spojených států, anglická královna přijímala prezidenta Číny a společně absolvovali projížďku v kočáře po Londýně. Nevnímat ekonomické reality světa mi připadá neuvěřitelné. Prostě Čína tady byla, je a bude. A jestli si někdo myslí, že bude dupat nožkou a vykřikovat, že s tímto státem se nemáme bavit, tak je to blázen, protože se s ním budou bavit ostatní. To je jednoduché.

Je reálné, aby zjitřená atmosféra vynesla na piedestal osobnosti typu Dominika Haška, který vystupoval na demonstracích spolku Milion chvilek pro demokracii a nedávno přiznal, že tři hodiny denně studuje politiku, přičemž nevyloučil, že by se v roce 2023 mohl v přímé volbě ucházet o prezidentský úřad?

Bože, chraň nás před tím, aby se pan Hašek stal prezidentem. Stejně jako by si to při vší úctě nezasloužil Karel Gott, tak si to nezaslouží ani Dominik Hašek. Bezesporu je to velká sportovní postava, nejlepší hokejový brankář, jakého jsme kdy měli, ale já bych si nepřál, aby na základě tří hodin denně, během nichž studuje politiku, tu dělal nějaké politické závěry. No to by byla díla. To by pak žaloby na prezidenta byly úplně jednoznačné.

Proč by na to neměl, protože nemá zkušenosti z politiky? Připomenu, že vystudoval Pedagogickou fakultu v Hradci Králové a nyní se denně tři hodiny zaobírá politikou.

Vůbec by na to neměl. Kandidatury umělců i sportovců na prezidenta jsou podle mě něco bizarního. To je, jako kdyby se politici cpali do umění. Taky na to nemají. Celou dobu byl hokejista, na stará kolena se dal na podnikání, to dopadlo, jak dopadlo. Teď se rozhodl, že se dá na politiku, to dopadne, jak dopadne. Nedovedu si to ani představit a ani nevím, co by tam chudák dělal. Prezident není jenom nějaký kladeč věnců a předčítač dopředu někým napsaných novoročních projevů. To je všechno špatně. Ten člověk musí mít schopnosti a on je nemá. Vezměte si, kdo v západní Evropě dělá politiku. To jsou právníci, protože práva jsou školou, která v podstatě připravuje na výkon politické profese. Anebo jsou to ekonomové, kteří se uplatní při řízení ekonomiky, protože ten, kdo rozumí ekonomickým procesům, tak je samozřejmě žádaný. Ale prosím vás, hokejový brankář? To snad nemyslí nikdo vážně.

autor: Jiří Hroník