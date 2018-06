Miloš Zeman pro PL: S Merkelovou o Sudeťácích budu mluvit. Správně, Matteo Salvini! Neschopný Pavel Šafr, odevšad ho vyhodili. Stop Soros, souhlasím. Václav Moravec, zjev...

ROZHOVOR S PREZIDENTEM Německá kancléřka by si měla prostudovat materiály o poválečném uspořádání Evropy. V reakci na její výroky o odsunu Němců to řekl ParlamentnímListům.cz prezident Miloš Zeman. Na podzim při své cestě do Berlína bude chtít s Merkelovou o jejích výrocích mluvit. Italský zákaz přijímání lodí s migranty je podle prezidenta správné rozhodnutí a ostatním lídrům v EU chybí fantazie k tomu, aby lodě posílali zpět do Afriky. Česko by podle Zemana mělo stáhnout svou přihlášku do Rady OSN pro lidská práva, a to v reakci na odchod USA z této instituce pro její protiizraelské postoje.

Pane prezidente, velký rozruch způsobilo prohlášení kancléřky Merkelové, která odsoudila odsun sudetských Němců. Vy jste vyjádřil hluboký nesouhlas. Jak se díváte na to, že Merkelová takto citlivé téma vůbec otevírá?

Zdá se, že díky konfliktům s panem Seehoferem a možná i jiným konfliktům má paní kancléřka poněkud méně stabilní pozici, než měla v minulosti, a že se to snaží kompenzovat ne zcela uváženými výroky. Především bych doporučoval, aby si přečetla knihu Karla Jasperse Die Schuldfrage neboli Otázka viny, aby si přečetla Postupimskou dohodu a aby si uvědomila, že k odsunu došlo nikoli pouze u sudetských Němců, ale v Polsku, Maďarsku, Slovensku, kde byli karpatští Němci, a což se málo ví, dokonce i v Holandsku, holandští Němci byli také odsunuti.

Není přesně z těchto důvodů výběr tématu značně nešťastný i s dopadem na vztahy s Českou republikou? Zmínil jste Postupimskou dohodu, tedy by tyto výroky Merkelové někteří mohli označit jako zpochybnění poválečného uspořádání.

Samozřejmě že ano. Myslím si, že je to krajně nešťastné, a až navštívím na podzim Německo, předpokládám, že o tom budu s paní kancléřkou mluvit.

Novinář Pavel Šafr napsal, že „vyhnání našich německých spoluobčanů bylo hnusným zločinem, který přispěl k nástupu komunistů“, a bez toho by prý nebylo února 1948. Co na to říkáte?

Pavel Šafr je obětí vyhnání, a já ho tedy naprosto chápu. Byl postupně vyhnán z Českého deníku, z Reflexu, z Mladé fronty, z Blesku a možná jsem ještě nějaké periodikum zapomněl. Takže Pavel Šafr je obětí vyhnání, neboť jako neschopný novinář byl vyhozen z jakéhokoli periodika, v němž se ocitl.

Merkelová ta slova pronesla v době, kdy Německem otřásá skandál kvůli přijímání migrantů, kdy tamní úřady za úplatu nelegálně udělovaly azyl a kancléřka o tom mohla vědět. Německo, ale i další státy EU za otevřenou náruč vůči migrantům kritizoval Donald Trump. Podle jeho názoru by se v USA měli ilegální migranti zatýkat a nechce, aby jeho země dopadla jako Evropa. Bylo by pro EU špatně, kdyby to celé Merkelová neustála?

Kdyby to neustála paní kancléřka, tak na její místo nastoupí někdo jiný, což se v demokratické společnosti odehrává zcela běžně. Základní chyba paní kancléřky byla, že otevřela dveře migraci. Kdyby je otevřela jen do Německa, je to vnitřní věc Německa. Ale ona je otevřela do Evropy, a to je něco, na co neměla právo.

Když byla řeč o migraci, co říkáte na změnu italské vlády, kdy ministr vnitra Salvini nechal zavřít přístavy a země dál nepřijímá lodě s migranty. Považujete to za správné rozhodnutí?

Velmi správné rozhodnutí.

Nakonec je přijali ve španělské Valencii, jinak by prý hrozila katastrofa. Bylo jiné řešení, než je přijmout, a zachránit tak jejich život?

Ta loď se mohla klidně vrátit do Libye a nic by se nestalo.

Jak si vysvětlujete, že toto většinu evropských lídrů nenapadne?

Nemají dostatek fantazie.

Maďarský parlament teď schválil zákon označovaný jako Stop Soros, podle něhož má být podpora migrace trestná. Nejvíc se to dotkne neziskovek. Co na ten záměr říkáte?

Naprosto s ním souhlasím. Myslím si, že pan Soros se snaží organizovat takzvané barevné revoluce a takzvané Majdany a do toho mu nic není.

Měli bychom takový zákon přijmout i u nás? Budeme mít protimigrační vládu, tak by to nemusel být problém…

Pokud v té protimigrační vládě nebude zastánce migrantů, pak je takový zákon celkem zbytečný.

USA opouštějí Radu OSN pro lidská práva, důvodem je zaujatost této organizace proti Izraeli. Podle některých představitelů USA jde dokonce o nekonečné nepřátelství. Je odchod USA z této organizace správným krokem?

Dokonce se domnívám, že ani Česká republika by se neměla ucházet o členství v této Radě pro lidská práva, a to mimo jiné z toho důvodu, že jí předsedá Saúdská Arábie, což při vší úctě k Saúdské Arábii není úplný vzor lidských práv.

Česko do Rady OSN pro lidská práva kandiduje na členství, má se o tom hlasovat na podzim při Valném hromáždění v New Yorku. Budete se snažit tomu zabránit?

S novým ministrem zahraničí mohu o této otázce mluvit a mohu se ho zeptat, zda by nezvážil stažení této žádosti.

Teď už domácí politika. V pátek by se měl rozseknout spor kolem nové vlády. Přijmete Miroslava Pocheho a poté Jana Hamáčka. Vzhledem k předchozím vyjádřením předpokládám, že se pan Poche dozví, že ministrem nikdy nebude.

Počkejte si den. Vydám tiskové prohlášení a vydám ho zítra navečer.

Ptám se i proto, že prohlášení proti jeho členství ve vládě bylo z vaší strany a ze strany vašeho mluvčího možná až několik desítek, a přesto někteří novináři a politici stále říkají, že vás na setkání přesvědčí.

Jsem ochoten ho vyslechnout a pak vydám to tiskové prohlášení.

Máte už od premiéra kompletní seznam kandidátů na ministry?

Mám ho, ale myslím, že by ho měl zveřejnit on sám, a nikoli já.

Jak byste zhodnotil dosavadní pomalu končící vládu? Přece jen vládne už více než půl roku.

Je to normální technická manažerská vláda, která řeší problémy, jež naše země potřebuje vyřešit. Nemám proti ní zásadní námitky.

Mluví se o tom, že pokračování v budoucí vládě nemají jisté třeba ministr průmyslu nebo ministryně obrany. Jak jste s jejich prací spokojen?

Předpokládám, že pan premiér Babiš, kterého jsem nedávno jmenoval, jména navrhovaných ministrů, než je jmenuji, zveřejní.

A jak jste s prací uvedených dvou ministrů spokojen?

Nedávno jsem měl diskusi s panem ministrem Hünerem a bavili jsme se o energetické koncepci a myslím, že je to odborník na energetiku, a já nejsem ten, kdo by měl důvod ho nějak výrazně kritizovat. Mimochodem, zvláštní zjev české žurnalistiky, který se jmenuje Václav Moravec, klamal své diváky čtvrt hodiny tím, že ministrem průmyslu bude František Koníček, aniž to kdy byla pravda.

Pokud jde o ministryni obrany, v médiích se uvádělo, že byla v plánu vaše schůzka s ministryní Šlechtovou. Uskutečnila se už?

S paní ministryní Šlechtovou zatím v plánu žádná schůzka není. Nevylučuji, že se uvidíme na zasedání summitu NATO.

Četl jsem spekulace na vašich „oblíbených“ Aktuálně.cz a LN, že váš vztah s paní Šlechtovou už není tak vřelý jako dřív. Je na tom něco?

Bylo mně trochu líto, že v kauze novičok paní ministryně Šlechtová zastávala spíše stanovisko ředitele BIS pana Koudelky než stanovisko Vojenského zpravodajství, ale její názory jsem respektoval.

Nakolik pravděpodobné je, že ČSSD společnou vládu odpíská, když v ní nebude mít Pocheho?

To je otázka na pana předsedu Hamáčka.

A vadilo by vám, kdyby tato koalice nakonec nevznikla?

Samozřejmě že ano, protože jsem do tohoto projektu něco investoval. Byl jsem na sjezdu sociální demokracie a přesvědčoval, aby spolupracovali s hnutím ANO. Vyzval jsem sociální demokraty, aby v referendu hlasovali pro tuto spolupráci, ale pokud by se dopustili té chyby, že kvůli jednomu člověku by tento projekt odpískali, pokrčil bych rameny a řekl, že existují i jiné varianty.

Přece jenom bych mohl dodat, že Jakub Michálek, místopředseda Pirátů, nedávno na Seznamu prohlásil, že pan Poche neměl být nikdy navržen, protože je součástí korupční struktury na pražském magistrátu. I to je věc, k níž by sociální demokracie měla přihlížet.

Jste už rozhodnut podpořit novou vládu ve Sněmovně před hlasováním o důvěře?

Velmi pravděpodobně ano. Požádali mě o to tři předsedové stran, tedy Andrej Babiš, Jan Hamáček a Vojtěch Filip. Pokládám za zdvořilé a vhodné jim vyhovět.

autor: Radim Panenka