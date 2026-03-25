Minář je naivní. Ale ti za ním... Vidlák tuší, co znamenala Letná

Tak nám demonstrovali chvilkaři. A hezké to měli. Plno obrazovek, zázemí, ulička pro odchod, pořadatelů mraky… Člověk by se skoro podivil, kolik to stálo, ne?
Jo, slušně to měl Minář naplněné. Škoda jen, že podobně naplněný neměl i program. Sejít se demonstrovat proti Andreji Babišovi a pak lidem doporučit, aby ho tolerovali... Stejně tak jim doporučit, aby vstupovali do politických stran... Já nevím, je to to, co chtěli lidé slyšet? Je toto ten recept, jak zbavit zemi hentoho oligarchy? Ta bezradnost z toho úplně čišela. Jsme ti správní, hodnotoví, ukotvení, máme na své straně mééédia... A stejně nějak nevyhráváme.
Ale s proslovy už to bylo horší. Mikuláš Minář tam na opozici apeloval, aby provedla sebereflexi, pustila do stran nové lidi, a možná dokonce i tolerovala menšinovou vládu Babiše. A za to dostal Minář za uši nejen od politiků, ale hlavně od dalších pravdoláskařů. Je podle vás Minář skutečně tak naivní, že si myslí, že by to mohlo fungovat?
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Česká televize se asi chystá na stávku. I když se Minář i celá opozice dožadovali „ruce pryč od médií“, Babišova vláda jim zřejmě poplatky zkrouhne. Vzhledem k vašemu vztahu k ČT, máte radost?
Ano, prosím. Mám obrovskou radost a doufám, že pracovníci České televize mé naděje nezklamou a udělají fakt pořádnou stávku, která bude úplná a časově neomezená. Doufám, že budou potírat stávkokazy a nedají se zlomit žádnými medovými řečmi. Budu jim tam nosit jídlo, aby obrazovka České televize zůstala tmavá co nejdéle... Ideálně nafurt.
A ČT hrozí, že pokud skutečně budou důchodci a studenti osvobození od placení poplatků, tak ji čeká bankrot. Je to podle vás jenom strašení, nebo to myslí vážně?
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
Naopak zmatek panuje kolem zákona o neziskovkách. Nejdřív se kvůli němu pořádal hon na Natálii Vachatovou, pak se k němu přihlásil Rajchl, pak ho měl dělat Jeroným Tejc, pak je z něj najednou vyhláška… Co myslíte, že se s tím zákonem nakonec stane?
Na to se zeptejte Andreje Babiše. Rád budu doufat, že vláda jen trochu zamlžila, aby rozptýlila pozornost pravdy a lásky. Ale rozhodně na tento předvolební slib nehodlám zapomenout. Už odpískali muniční iniciativu, valorizace důchodů nebude, dál kupují stíhačky F-35, referendum o EU a NATO také nebude a ministr obrany za SPD div nešturmuje na Rusa. Kdyby odpískali i zákon FARA, tak ať si Andrej vládne s Rakušanem a Kupkou. Alespoň bude jasné, kam patří.
Mezinárodní situace se nám ale nevyvíjí hezky. Trable s Íránem šponují ceny do výšin. Kdo ví, třeba se může splnit Rajchlových 100 Kč za litr benzínu. Trump zase prohlásil, že Írán má 48 hodin na otevření průlivu, ale v pondělí typicky cukl. Čekáte, že to zabalí?
Jestli to Trump zabalí, nebudu se mu posmívat, ale naopak se za něj budu modlit a chválit ho, protože rozšmelcovaný Perský záliv, to je začátek třetí světové. Jestli Trump tuto válku ukončí, tak obětuje svou politickou kariéru (a trochu i USA) ve prospěch zbytku světa. Od Velkého Narcise by to byla obrovská oběť svědčící o silné vůli i charakteru. Bylo by to tak ohromné gesto, že se mi v něj nechce věřit a raději se připravuji na to, že Trump zůstane Trumpem a my budeme všichni v bruseli. Třeba ale budu příjemně překvapen.
