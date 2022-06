Ministr Rakušan má nulovou důvěryhodnost. Není to jen Hlubuček a Praha. Poslanec Rozvoral připomíná i další skandály

reklama

Pohybujete se i v regionální politice ve středních Čechách, kde má velmi silnou pozici hnutí STAN. Překvapily vás informace, jak si politici tohoto hnutí kolem náměstka Hlubučka počínali v Praze?

Už od svého počátku, kdy se zástupci hnutí STAN stali součástí vládní pětikoalice, se začaly objevovat různé skandály a prohřešky, ve kterých figurovali politici hnutí STAN. Je to zcela neúnosné, a to ještě nejsou všechny kauzy rozkryty. Korupční kauza pražského náměstka Petra Hlubučka je pro hnutí STAN dalším z celé řady závažných problémů, které odhalují pravou tvář této vládní strany. Ohledně kauzy na pražském magistrátu, na jejímž základě byl zatčen a poté umístěn do vyšetřovací vazby náměstek pražského primátora a místopředseda hnutí STAN Petr Hlubuček, informuje Policie ČR veřejnost na svých stránkách, že se jedná o organizovaný zločin. Policie uvádí, že jde o závažnou trestnou činnost založenou na dlouholetém ovlivňování zakázek pražského dopravního podniku jím dosazenou skupinou lidí do jeho vedení.

Zaznamenal jste nějaké problematické praktiky STAN i ve Středočeském kraji?

Pověst hnutí nezatíženého aférami, jak se propagovalo hnutí STAN v kampani před volbami do Poslanecké sněmovny, které proběhly vloni, naboural už krátce po těchto volbách případ nejasného financování podnikatelských aktivit místopředsedy a kandidáta na ministra průmyslu Věslava Michalika, který byl do té doby i politik na komunální úrovni. Od roku 2012 byl zastupitelem Středočeského kraje, od roku 2004 starostou obce Dolní Břežany.

Zde bylo poukazováno na jeho podnikání v solárním byznysu a na půjčku ve výši desítek milionů korun od společnosti Lowfield Investments z daňového ráje na Kypru. Michalikovy solární firmy též sponzorovaly třemi miliony korun hnutí STAN. Záležitosti financování hnutí a sponzorských příspěvků od firem ze zahraničí od nevyjasněných majitelů prověřují policejní orgány. Od té doby potíže hnutí STAN přibývají a na povrh začínají vyplouvat nové kauzy, takže si počkejme. Věřím, že orgány činné v trestním řízení si budou v těchto věcech počínat profesionálně.

Měl by podle vás odstoupit ministr vnitra Vít Rakušan?

Po skandálech a rezignacích na funkce ve vedení hnutí STAN za tak krátký čas (Farský, Polčák, Michalik, Hlubuček), se jasně ukazuje, že toto hnutí funguje jako podnikatelsko-mafiánský projekt, který nesmí být součástí naší vlády. Předseda hnutí STAN a současný místopředseda vlády a ministr vnitra Vít Rakušan nepovažuje tyto kauzy za tak důležité, aby jako předseda hnutí přijal jasnou odpovědnost a odstoupil z funkce ministra vnitra a všichni ministři nominovaní za hnutí STAN se vzdali svých ministerských postů. K předsedovi hnutí STAN jenom zmíním jeho neobjasněnou komunikaci s policejním prezidentem Janem Švejnarem, která proběhla ještě před tím, než byl Vít Rakušan oficiálně jmenován ministrem vnitra, a následné prohlášení policejního prezidenta Švejnara, že si podal žádost o uvolnění ze služebního poměru. Odstoupení ministra vnitra Víta Rakušana požadujeme za jediné správné řešení. Kauzy hnutí STAN prověřují příslušníci Policie České republiky, kteří přímo podléhají ministru vnitra, čímž v žádném případě nelze zaručit jejich nestrannost při vyšetřování těchto závažných kauz.

Jednou z hlavních tváří Hlubučkovy skupiny byl podnikatel Michal Redl, spojený v minulosti s Radovanem Krejčířem. Myslíte, že jsou česká politika nebo některé strany stále ovládány mafiánskými strukturami z devadesátých let?

Jak ukazuje průběh vyšetřování a dostupné informace o situaci kolem Hlubučka a jeho aktivitách v hnutí STAN i na pražském magistrátu, se vyšetřovací orgány přiklánějí k tomu, že zde po delší dobu působil mafiánský klan, který uplatňoval praktiky známé z minulosti podobné Radovanu Krejčířovi. Hlavou této skupiny měl být Michal Redl, někdejší pravá ruka mafiánského bosse Radovana Krejčíře. Je zadokumentováno, že Michal Redl těsně spolupracoval s vedoucími politiky a místopředsedy hnutí STAN dlouhodobě, zejména s europoslancem Stanislavem Polčákem a s ministrem školství Petrem Gazdíkem. Proto nechme policejní vyšetřovatele pracovat a nezasahujme do jejich práce, kterou zajisté provedou profesionálně. Už i z toho důvodu, aby bylo vše vyšetřeno a nedocházelo k politickému zasahování a případnému ovlivňování probíhajícího policejního vyšetřování, musí odejít z vlády zejména předseda STAN a ministr vnitra Rakušan, který o podezřeních na organizovaný zločin již dříve věděl a nic proti tomu neudělal.

Co říkáte na to, jak se ke skandálu své vládní strany staví premiér Fiala?

Premiér Petr Fiala se k tomuto velmi závažnému problému vyjádřil tak, jak se dohodli zástupci pětikoalice, plně si vědomi toho, že v případě odvolání zástupců hnutí STAN ze všech ministerských pozic by byl konec jejich společného vládnutí. V reakci na kauzu na pražském magistrátu prohlásil premiér Petr Fiala v České televizi: „Dohodli jsme se na tom, že nevidíme žádné důvody pro rekonstrukci vlády a podobné kroky. Ministr vnitra Rakušan má absolutní důvěru lídrů vládní koalice, pokud jde o nestrannost vyšetřování kauzy a jeho spravedlivý výsledek.“ Následně na to vystoupil Vít Rakušan a prohlásil, že byl potěšen, když mu předsedové koaličních stran ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů vyjádřili důvěru. Ubezpečil je o tom, že korupční kauza musí být vyřešena důsledně a podle principu „padni komu padni“. Zde musím upozornit na jeho následující výrok o tom, že do kauzy jsou zapleteni i zástupci STAN, neměl žádné informace. Vždyť ho o těchto praktikách již v minulosti informovala pražská radní Hana Kordová Marvanová, která byla do zastupitelstva v Praze zvolená za STAN. Ta své výhrady k fungování hnutí STAN ohledně Hlubučka shrnula začátkem roku v dopise předsedovi Vítu Rakušanovi. V rozhovoru pro Seznam Zprávy to uvedla Marvanová, ale Rakušan to neřešil. Zde je zcela jasné, že ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan má nulovou důvěryhodnost.

Premiér Petr Fiala místo toho v týdnu oslovil národ a sdělil mu, že faktury za energie asi budou pro někoho šokem, ale vláda prý lidi padnout nenechá. Věříte mu, že skutečně nenechá?

Vystoupení Petra Fialy, který chtěl svým projevem ke všem občanům uklidnit jejich současnou stále se zhoršující situaci z důvodu rostoucí inflace a zdražování, naše občany vůbec neujistilo, že to s nimi myslí vláda dobře. Reakce na toto premiérovo vystoupení, které mi zasílají občané, jsou téměř ve všech případech negativní a lidé nevěří, že současná vláda přinese řešení této nelehké situace. Občané se musejí stále více spolehnout na sebe a své rodiny, a to hlavně na úkor snižování životní úrovně. Současná vláda se vidí v tom, jak řeší problémy Evropská unie a na naše lidi úplně zapomněla. Vláda by si měla uvědomit, že ji platí naši občané ze svých daní a už by měla pro ně začít pracovat.

Někteří kritizují Fialův kabinet, že doposud pro lidi neudělal skoro nic. Sdílíte tento názor?

Současná Fialova vláda, kterou poskládala pětikoalice (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Piráti), vůbec neřeší prioritní problémy trápící české občany. Na základě této nečinnosti vlády se stále více lidí propadá do existenční chudoby a do dluhových a exekučních pastí. Občanům se velmi rychle snižuje jejich životní úroveň a situace se stále zhoršuje.

Vláda neřeší astronomické zdražování potravin a všech důležitých komodit, jako je plyn, elektřina, pohonné hmoty atd. Naše hnutí SPD na tento stav upozorňuje na každém jednání Poslanecké sněmovny, kdy neustále navrhujeme zařadit na program schůze bod, týkající se pomoci českým občanům v souvislosti s astronomicky rostoucími cenami základních životních potřeb, ale poslanci vládní pětikoalice s arogancí odmítají tyto problémy řešit. Z tohoto důvodu jsme sepsali petici občanů proti zdražování.

Dle zákona o právu petičním má každý právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány s žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společenského zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů (formou petice). Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno. Za hnutí SPD jednoznačně říkáme, že vláda už musí konečně začít řešit zdražování. Pro všechny občany, kteří zastávají stejný názor, jsme připravili možnost podepsat tuto petici, která je dostupná ke stažení na webových stránkách hnutí SPD.

Co říkáte na prezentovaný „Síkelův tarif“, který má domácnosti uchránit od drahé elektřiny?

Vládou projednaný úsporný tarif by měl prý pomoci domácnostem zvládnout vysoké ceny elektřiny a plynu, kdy část spotřeby by zaplatil stát. Dle vlády má úsporný tarif motivovat lidi k tomu, aby energiemi více šetřili. To ale v hnutí SPD považujeme za nedostatečnou podporu, neboť ceny elektřiny by na konci tohoto roku mohly meziročně zdražit o víc než 80 procent, plyn skoro o 60 procent. Následně představím opatření, které předkládáme jako nástroj vedoucí ke snížení Fialovy drahoty, formou deseti bodů a našim občanům a firmám zásadně pomohou. Jsou to tyto návrhy:

1. Odstoupení od Green Dealu Evropské unie.

2. Odstoupení od systému emisních povolenek EU, který zdražuje energie a suroviny.

3. Prodej levné české elektřiny napřímo českým občanům a firmám a přes Evropskou energetickou burzu pouze prodej přebytků.

4. Obnovení národního importéra plynu a nákup levného plynu přímo od producentů, nikoliv přes německé překupníky, jak je tomu v současnosti.

5. Obnovení národního zpracovatele ropy.

6. Zrušení solární daně a veškerých dotací, které zdražují elektrickou energii pro spotřebitele.

7. Zajištění potravinové bezpečnosti. Podpora českých zemědělců a potravinářů.

8. Přechodné snížení DPH u energií (sociální tarif), pohonných hmot, základních potravin a léků a snížení ceny těchto komodit.

9. Snížení neúčelných výdajů státu.

10. Srovnání podmínek tuzemských a zahraničních firem působících v ČR – zavedení sektorové daně pro nadnárodní internetové giganty (Google, Facebook atd.), které v ČR generují obrovské zisky bez zdanění v ČR, a zdanění vyvádění nezdaněných dividend z ČR nadnárodními korporacemi.

Ceny pohonných hmot i po vládní intervenci stále rostou a atakují padesát korun za litr. Co by se s nimi podle vás mělo dělat nyní?

Náš návrh řešení je již obsažen ve výše uvedených deseti bodech. Naše občany, pracující rodiny a podnikatele stále drtí neustále rostoucí ceny pohonných hmot, ale naši vládu tento stav evidentně netrápí a nechává naše občany a firmy na holičkách. Zatímco vlády v sousedních zemích po celé Evropě přijímají různá systémová plošná opatření, která vedou ke zmírnění dopadu vysokých cen benzínu a nafty na jejich občany, vláda pouze zavedla směšné krátkodobé snížení spotřební daně u pohonných hmot s účinností od 1. června do 30. září, ale jen o pouhých 1,50 Kč na litr. Toto marginální opatření neřeší vůbec nic, jelikož ceny těchto komodit dále rostou a v budoucnu porostou. To si opravdu naši občané nezaslouží.

