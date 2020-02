Ministr obrany pro PL: Vyplatit zálohu 454 milionů za radary není nic divného

reklama

Výbor pro obranu dnes projednával kauzu pasivních radiolokátorů, u kterých se zdvojnásobila cena ze 780 milionů na 1,5 miliardy. Poslanci si velmi stěžovali na vašeho náměstka Filipa Říhu. Vyjednávání s dodavatelem o ceně skončilo již v září 2019, přesto poslanci nebyli až do podpisu smlouvy v lednu 2020 údajně od náměstka Říhy o ničem informováni. Poslanci dokonce uvedli, že je jeho jednání neseriózní a údajně jim také lže. Jak hodnotíte jeho postup, kdy 5 měsíců neinformoval o zdvojnásobení ceny? Jaké z toho vyvodíte důsledky?

Anketa Bojíte se čínského koronaviru? Ano 25% Ne 75% hlasovalo: 1483 lidí

Rozdíl mezi předpokládanou a skutečnou cenou je způsoben starým průzkumem trhu, který je již z roku 2015 a nezohledňoval navíc všechny požadované funkcionality. To je jediné pochybení v této zakázce. Přijal jsem okamžitě interní opatření, aby se v budoucnu podobná věc už neopakovala. Člověk, který pochybil, už na obraně nepracuje. Jinak je celá zakázka procesně i z pohledu ceny v pořádku. Vše jsem si nechal detailně doložit, a ještě jsem si to ověřil nezávislým interním šetřením.

Výbor rovněž kritizoval znalecký posudek na cenu. Jednak ho dělal znalecký ústav CETAG, s.r.o., který nemá žádné zkušenosti s naceňováním armádní techniky (CETAG sice pracoval pro ministerstvo obrany, ale ne na naceňování armádních zakázek), a jednak posudek dělal Ing. Jaroslav Mráz, který svého času musel opustit post sekčního šéfa na Ministerstvu vnitra kvůli kauze nákupu policejních vysílaček. Proč nebyla posudkem pověřena znalecká firma s referencemi z oboru?

Posudek jsme soutěžili v samostatném výběrovém řízení. To je nejčistší způsob. Znalecký ústav CETAG není v oboru nováčkem, v minulosti hodnotil několik zakázek pro resort obrany i pro jiné státní instituce. Má od ministerstva spravedlnosti certifikaci pro znaleckou činnost v oblasti kybernetika – výpočetní technika, ekonomika s rozsahem znaleckého oceňování hardware, software, duševního vlastnictví a elektroniky. Podle platné legislativy neexistuje žádný obor či odvětví, které by se specializovalo na obranné technologie či oceňování vojenského materiálu. Pokud znáte jiné konkrétní znalecké firmy s referencemi z oboru, zeptejte se jich, proč se do výběrového řízení nepřihlásily.

Mgr. Lubomír Metnar BPP



ministr obrany Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Někteří poslanci, kteří dnes viděli znalecký posudek společnosti CETAG, s.r.o. ve vyhrazeném režimu, tvrdí, že z posudku údajně nevyplývá, že cena je v čase a místě obvyklá tak, jak tvrdilo ministerstvo obrany. Vy osobně jste posudek důkladně četl a je pravda, co říkají poslanci z Výboru pro obranu?

Ano, četl jsem ho. A závěrečné souhrnné konstatování, že „cena je v místě a čase obvyklá a nespekulativní“, považuji za velmi jasné vyjádření.

Psali jsme: Vyplatit zálohu za radary 454 milionů předem? Exministr obrany Vondra to odmítá

Padl rovněž návrh, aby byl zpracován oponentní znalecký posudek, který ověří závěry toho prvního. Náklady na takový krok by byly vzhledem k hodnotě zakázky nízké. Co si o tom myslíte? Jste vy osobně pro to, aby byl proveden revizní posudek, příp. kdy ho zadáte?

Nemyslím si, že se Česká republika hemží soudními znalci lačnými dělat posudky na nákup sofistikované vojenské techniky. Posudek byl přijat, má všechny formální náležitosti a já dosud nemám žádný relevantní důvod jej zpochybňovat. Anketa Chcete, aby byl Donald J. Trump znovuzvolen prezidentem USA? Ano 65% Ne 11% Kašlu na to 24% hlasovalo: 1143 lidí

Poslanci kritizovali i výši zálohy. Do 30 dnů od podpisu má být vyplaceno 227 milionů. Dále do 31. března dalších 227. Celkem tedy 454 milionů (cca 30 procent z celkové částky) má být vyplaceno, aniž by ministerstvo obrany cokoli dostalo. Nepovažujete takovou zálohu za příliš vysokou?

Ano, smlouva hovoří o zálohové platbě. Na tom není nic špatného či divného. Podobná smluvní ustanovení jsou u velkých projektů běžná. Zálohy se poskytovaly u velké řady zakázek v minulosti. Pro stát z toho velmi často, a nákup pasivních sledovacích systémů nevyjímaje, plyne výhoda v podobě slevy z celkové ceny.

Projednávání bodu bylo na výboru přerušeno. Členové výboru si chtějí prostudovat podrobné podklady, které jste jim až nyní poskytnul. Někteří poslanci navrhli, že by se mělo počkat s vyplacením záloh do doby, než se vyjasní všechny sporné body. Co si o tom myslíte, a jak budete postupovat?

My se musíme držet podepsané smlouvy a termínů v ní uvedených. Znovu ale opakuji, že zakázka je z mého pohledu v pořádku a odmítám její zpochybňování. Pokud kdokoliv disponuje důkazy, že je tomu jinak, má možnost je předložit orgánům činným v trestním řízení. V opačném případě to jsou jen spekulace, které diskreditují práci ministerstva obrany i armády.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.