Místo Lipavského na ministerstvo postačí reprobedna, navrhuje Rajchl. Naši páni ve Washingtonu a skupování Ukrajiny

Vláda podpisem ministryně obrany definitivně potvrdila nákup stíhaček F-35 ze Spojených států. Proč vy ten nákup odmítáte?

Protože je to pouze úlitba jejich loutkovodičům ze Spojených států amerických. Lockheed Martin (společnost vyrábějící letouny F-35, pozn. red.) si potřebuje vylepšit obchodní bilanci a USA na tom mají zájem. My poslušně a lokajsky vezmeme 150 miliard korun našich daňových poplatníků a koupíme za to zcela nepotřebnou věc, kterou nám někdo dodá možná v roce 2031–2035. V tu dobu bude zase výrazně jiná situace, to letadlo už nebude na technologické špičce.

Celý obchod je postaven naprosto nevýhodně pro Českou republiku, kdy začneme první splácet už v roce 2025, ale první letadlo máme dostat až 2031. Do toho nám v roce 2029 končí gripeny a budeme se muset na šest let dohodnout na prodloužení pronájmu gripenů, přičemž samozřejmě koncern Saab, který byl z nákupu nových stíhaček vyšoupnut, nám zcela jistě nedá žádné příznivé podmínky k prodloužení pronájmu. Je to celé vyjednané hloupě, v rozporu se zájmy občanů České republiky, a především to nesmyslně plýtvá s našimi prostředky, protože v této době potřebujeme tyto peníze investovat do našich lidí a nikoli do nepotřebného železa.

Spojené státy podnikly odvetné útoky na cíle v Iráku a Sýrii v reakci na tři své zabité vojáky na základně v Jordánsku. Objevily se k tomu různé komentáře, ale není to prostě oprávněný revanš za útoky na jejich základnu? Měli bychom tomu věnovat pozornost?

Zcela jistě bychom tomu měli věnovat pozornost. Může to zakládat riziko širšího konfliktu na Blízkém východě, je to hra s ohněm, což je velmi nerozumné. To nejdůležitější ale vidím jinde. Jde o dvojí metr, anebo snad dokonce dvojí kilometr, který vidíme při hodnocení tohoto útoku USA ve srovnání s tím, jak hodnotíme konflikt na Ukrajině. Tam říkáme, že Rusko nemělo žádný důvod útočit, že Rusko nemělo právo zasáhnout, přestože tam dlouhodobě byli vražděni a týráni občané ruské národnosti. Najednou vidíme, že reakci na útok, který přijde na americkou základnu, která je rovněž mimo území USA, stejně jako etničtí Rusové žili na území Ukrajiny, všichni tleskají a tolerují to.

Buď mohou odpovědět obě velmoci, pokud dojdou k názoru, že došlo k útoku na jejich obyvatele, anebo nikdo. Nemůže to v žádném případě být tak, že si Spojené státy mohou zaútočit kdykoliv a kdekoliv chtějí a mohou pomstít útok na své vojáky, zatímco u Ruska je to okamžitě označeno za agresi. To je podle mého názoru ten dvojí „kilometr“ a mám pocit, že tato věc by neměla zůstat bez povšimnutí. Pokud se nevrátíme k objektivnímu posuzování reakcí na tyto útoky, ve světě nikdy nebude klid a budeme se stále točit v ozbrojených konfliktech, které mohou přerůst až ve větší války.

Co naše zahraniční politika? Měla by takové věci komentovat?

Česká republika nemá žádnou samostatnou zahraniční politiku, to je jasný fakt. Česká vláda dělá loutkovou zahraniční politiku podle pokynů ze Spojených států amerických, to je naprosto jednoznačná záležitost, kterou vidíme už delší dobu. Na ministerstvu zahraničí snad už ani nikoho nepotřebujeme, tam může sedět jen nějaká reprobedýnka, která bude tlumočit to, co nám říkají naši páni ve Washingtonu.

Tuto věc ve straně PRO kritizujeme už dlouhodobě a jasně říkáme, že Česká republika se musí vrátit k suverénní zahraniční politice. Naše zájmy nejsou totožné se zájmy USA. V současné době je jednoznačné, že naše země žádnou vlastní zahraniční politikou nedisponuje, nemá ji. Musíme to vrátit, a pokud dostaneme důvěru občanů, jednoznačně se zavazujeme k tomu, že budeme prosazovat naši vlastní a suverénní zahraniční politiku, která nebude ovlivňována žádným státem.

Prezident Pavel nedávno sdělil, že bychom se jako Evropa měli začít připravovat na možnost, že americké volby v listopadu vyhraje Donald Trump a rychle ukončí válku na Ukrajině s tím, že dohoda nebude v zájmu Ukrajinců ani Evropy. Sdílíte podobné obavy?

Mám k tomu jednoduchý komentář. Kéž by Trump zvítězil. V zájmu Ukrajiny, Evropy i v zájmu České republiky je co nejrychlejší ukončení válečného konfliktu na Ukrajině. Zájem na jeho dalším pokračování mohou mít jenom psychopati typu Petra Pavla a lidé, kteří na tom konfliktu vydělávají, zbrojařské koncerny a banky. Petr Pavel je pouhým nástrojem lidí, kteří mají zájem na tom, aby válka pokračovala. V zájmu naší země to není. Právě proto bych byl velmi rád, kdyby Donald Trump zvítězil a konečně tuhle klauniádu ukončil.

Zaujalo mě, co ve svém rozhovoru říkal Robert Francis Kennedy. Situace se podle něho má tak, že americká exekutiva Ukrajině de facto na vedení války půjčuje peníze s tím, že zavázala Ukrajinu k tomu, aby prodávala svůj majetek. Tady je zřejmé, že investiční fondy v čele s Black Rockem nakupují všechno, co má na Ukrajině jakoukoli hodnotu, a tím hlavním je tamní půda, která patří mezi vůbec nejúrodnější v Evropě. Ukrajina se stává de facto majetkem velkých amerických investičních společností. Vůbec se nebavíme o tom, jestli ta země bude patřit Ukrajincům, ale bavíme se o tom, jestli bude americká.

To se podle vás skutečně může stát?

Samozřejmě, vždyť by to nebylo poprvé. Tato strategie byla uplatněna například v Kosovu, kdy Američané podporovali tamní albánské separatisty, protlačili je ke konfliktu a následně jednostrannému vyhlášení nezávislosti a výsledkem bylo, že si tu zemi zprivatizovali a postavili tam vojenské základny. V případě Kosova je to obrovská základna Camp Bondsteel. Fakticky si tu zemi získali pro sebe. V dnešním případě Ukrajiny to může být stejné. Vůbec jim nejde o osud Ukrajiny, ta je pouze zneužívána k prosazování velmocenských zájmů, a to bychom si měli uvědomovat. Ukrajina je obětí.

