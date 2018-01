Možná jen v Praze se lidé bojí přiznat, že volí Zemana, aby nebyli uštípáni. Na venkově je to jedno, tam není čas na tlachání v kavárně. Pseudoelity rozdělují společnost. Analytička ostře k blížícím se volbám

Prezidentské volby nás v prvním kole čekají už za týden. Přesto se moc nezdá, že by kampaň nějak výrazně hýbala českou společností, před pěti lety prakticky jiné téma nebylo, nyní naopak. Čím to je?

Lidé jsou přesyceni politikou. A kandidáti, s výjimkou Miloše Zemana, neumí kampaň dělat. Nemají na čem stavět, nemají jak a čím lidi oslovovat. Oni by chtěli být elitou, ale nejsou. Zeman nechce být elitou, a proto ví, jak s lidmi mluvit. O čem. Vyzkoušel si to při minulých volbách, kdy zavzpomínal na jízdy Zemáku. A využil příležitosti, aby navštívil všechny regiony. Z politiků byl jediný. Nezapomeňme též, že jsme těsně po podzimních volbách, kdy kampaň, zejména v médiích a na sociálních sítích, byla velmi nevybíravá. A prakticky se vedla proti pozdějšímu vítězi voleb. Mimo jiné i kvůli podpoře prezidenta. Lidé si své názory evidentně nechávají, poučeni léty normalizace, pro sebe. Většina je dávno rozhodnuta – zda bude volit Miloše Zemana, nebo ne. Koho volit v případě, že Miloše ne, toť otázka pouze pro sázkové kanceláře. V přímé volbě pořadí trpaslíků nehraje roli. Vy si pamatujete jejich jména?

Trpaslíků od Sněhurky?

No, tak ty jsem zrovna nemyslela (směje se).

A je dobře, že výrazná kampaň, která by strhla celospolečenskou lavinu, vlastně žádná není? Komu to případně může uškodit?

Uškodit to nemůže nikomu. Respektive všem, kteří chtějí být prezidentem a nebudou, protože do veřejného prostoru kuňkají.

Zeman vypichuje, že si Češi nesmí nechat nic vnucovat cizinou ani médii typu ČT. Drahoš jde na Hrad „s čistým štítem“ a chce tam vrátit slušnost. Horáček tvrdí, že „máme na víc“ a že úžasní čeští lidé dosáhnou lepšího života i lepší reprezentací Česka na Západě, což on prý dokáže. Topolánek bazíruje na ochraně hranic a „chce spojovat hospodu s kavárnou“. Co k těm jednotlivým sloganům říci?

Nic.

Miloš Zeman jim tím, že s nimi nehodlá diskutovat, vzal smysl života. Ukazuje se, že kromě těchto náhradních sloganů je vlastně veškerou kampaní „antiZeman“. Ale to už tu byl antiBabiš, že… Trpaslíci se dodnes přou, který je největší. Chybí skutečná témata. Pro sněmovnu i prezidenta. Což souvisí i s tím, že si vlastně nikdo z kandidátů není jist tím, co by vlastně dělal. Zrušil rámy ve vstupu na Hrad? Fakt? I kdyby mu to policie a kontrarozvědka povolily, tohle přece není program, proboha… Nepřijmout čínského prezidenta? No to by se v Černínském paláci i v Bruselu asi zbláznili. Diplomacie se už půl století nedělá s dalajlámou, ale s komunistickou Čínou. Prezident není mocný aktivista, ale reprezentant zájmů státu.

Anketa Kolik procent šance má Miloš Zeman, že bude podruhé zvolen prezidentem? 90 a více % 92% 70-90% 4% 50-70% 1% Pod 50% 3% hlasovalo: 8403 lidí

Kdo dělá nejlepší kampaň, kdo to naopak v poslední fázi před volbami „hnojí“? Kdo si získal vaše sympatie?

Miloše Zemana z této přehlídky vyjímám, neb ten se rozhodl, že kampaň dělat je nesmyslné, neboť celé volební období prezidenta musí být kampaň. A bylo. Nejsmutnější postavou čekatelů na jeho židli je podle mne akademik Drahoš, odnedávna zvaný „Fíkus“. Že je slušný? Nebo že je intelektuál? No a co si teda myslí? V čem spočívá jeho intelekt? Ten vědecký v tlaku lisování bezdýmného střelného prachu. Za to se dává i Nobelova cena, ale politicky to neznamená nic.

Jako první svou kandidaturu ohlásil Michal Horáček již předloni na Václaváku. Ale nikdo nedokáže táhnout kandidaturu skoro dva roky. Přežije se. Jako když zpěvák ochraptí. Ale povzbudil ostatní, kteří naráz chtěli kandidovat. Ti, kteří se považují za elity, vyprodukovali Jiřího Drahoše. Ten ztrácel po velmi dobrém začátku dech, což bylo způsobeno tím, že nikdo dodnes neví, co si reálně myslí a jak bude konat. Pokud si něco myslí. A pokud kdy nějak konal. Pro lidi neudělal naprosto nic. Proto byl nahrazen Pavlem Fischerem. Nepomohlo to. A naposledy připlula štika v podobě expředsedy ODS a vlády Mirka Topolánka, který za sebou ale táhne nejen Dalíka, ale minulost své strany. Ostatní kandidáti jsou v podstatě kompars.

Dělá Miloš Zeman dobře, když tvrdí, že žádnou kampaň nedělá, a přitom jsou vyvěšeny jeho billboardy?

Chytrý tah jeho fanoušků, i když eticky na hraně.

Dělá dobře, když nechodí do debat s protikandidáty?

Má je snad učit s ním diskutovat?

Komentátor Pečinka napsal o Zemanovi, že je díky tomu „sráč“. Je prezident naší země sráč?

Billboardy nevyvěšuje prezident a pokusy Jana Outlého započítat veškeré výstupy prezidenta do kampaně, jsou legrační. Jeho urputnost nesvědčí zrovna o nestrannosti, kterou by měl mít. Pokud by byl nestranný, pak by měl každému měřit stejným metrem. Výkon funkce prezidenta jako předvolební kampaň je nesmysl. To bychom museli prezidenta rok před ukončením mandátu zavřít někam do stodoly a nechat jej tam. To, že Zeman nechodí do debat, je vcelku pochopitelné, jeho kandidáti mají program antiZeman a tedy by asi ani nedocházelo nějakým odborným debatám, jako spíš výkřikům, jimiž by se ostatní vymezovali vůči němu. A upřímně řečeno, co na to odpovídat? Pokud někdo o hlavě státu napíše, že je „sráč“, inu to je jeho vizitka. Urážka je poslední argument zoufalství.

Psali jsme: Prezident Zeman: Pražská kavárna má komplex, protože vyhrál někdo, koho se bojí. Není to žádná elita, jen pár neúspěšných politiků a béčkových umělců Budu prezidentem, věří Jiří Drahoš. A žádná ruská dezinformace, žádné "druhé lithium" s tím prý nic neudělá „Zeman je sráč,“ zaznělo od Klvani a Pečinky. A Komárek se neudržel... „Nechci slyšet kecy, jak budou konsensuální, že budou hodní na děti a staré lidi!“ Bohumil Pečinka udeřil na Drahoše, Horáčka a další. A pokud prý bude vyřazen Topolánek...

Zaznívají nářky, že dokonce už i v rodinách či na pracovišti se lidé v ČR nesnášejí kvůli tomu, zda mají nebo nemají rádi Zemana. Čí je to chyba?

Vy si myslíte, že „tatíčka“ Masaryka všichni milovali? Pokud je prezident osobnost, tak nutně musí mít nějaký názor a polarizuje společnost.

A jak vnímáte skutečnost, že čím dál více je prezident milován na venkově a staršími lidmi a čím dál více nenáviděn ve městě, zejména mezi mladšími voliči?

To je projev generačních a vzdělanostních priorit. Starší generace a obyvatelé venkova nahlíží na hodnoty státníka jinak, než duševně pracující a městská mládež. Je to také chyba sebestředných pseudoelit s přístupem do většiny médií. Možná jen v Praze se lidé ostýchají přiznat, že Zemana volí, aby nebyli uštípáni... Na venkově je to jedno, krávu musíte podojit, ať volíte, koho chcete. Tam není čas na tlachání v kavárně. To, že se společnost štěpí, je problém městských pseudoelit, protože to byly ony, které neunesly, že lid demokraticky zvolil někoho jiného, než chtěly ony. Je to podobná zhrzenost, jako když vítěz voleb má problém sestavit vládu, protože pětiprocentní strany jsou uražené, že neměly dost voličů, aby vyhrály ony.

Pokud se naplní většinové predikce a druhé kolo bude ve složení Zeman – Drahoš, jaké jsou šance? Mluví se o tom, že Drahoš není pro nerozhodnuté voliče zdaleka tak nepřijatelný jako Zeman. Nemůže to současné hlavě státu uškodit?

Anketa Který prezidentský kandidát vede NEJBLBĚJŠÍ kampaň? Zeman 9% Drahoš 63% Topolánek 9% Horáček 14% Fischer 0% Hilšer 0% Hynek 0% Kulhánek 5% Hannig 0% hlasovalo: 16915 lidí

Drahoš je takový kandidát všech. Svou bezvýrazností si do něj každý může promítnout jakákoliv očekávání. Takže je to možné, pokud druhé kolo bude takové, pak je možné, že ti bez názoru budou volit toho bez názoru. Mít názor je v téhle zemi dost nebezpečné. Odjakživa. Ale těch, kteří na volbu prezidenta mají názor jasný a dlouhodobě stabilní, je většina. Takže uvidíme.

Co by pro Vás znamenalo vítězství Jiřího Drahoše? Nebylo by to dobře? Přece jen vystupuje hodně slušně, není okoukaný, není „zkažený“ politikou…

No a to je tak všechno. Jinak o něm nevíme vůbec nic. Nevíme, jak se bude chovat, jaké jsou jeho ideje. Je to prostě takový slušný pán, co si kupuje v trafice noviny přede mnou a vždycky pozdraví. To není málo, ale pro funkci prezidenta to není dost. Pro mne osobně to nebude znamenat nic. Jen to, že lid jej zvolil a má na to právo.

Ještě před volbami prezidenta předstoupí s žádostí o důvěru před Sněmovnu Andrej Babiš. Předpokládá se, že důvěru nezíská, kabinet přesto bude vládnout dál. Hrozí, že napáchá škody v podobě čistek ve státní správě a státních podnicích? Nebo má i na to Babiš morální právo?

Jaké škody? Že vymění ty, kteří na svých místech setrvávají pětadvacet let, protože celá léta se tu střídaly u moci dvě strany? Jistěže na to má právo.

Jaké řešení by bylo pro Česko nejlepší? Zaprvé, jaký vítěz prezidentských voleb? A následně možnosti: Vláda Babiše klidně bez důvěry, menšinová vláda Babiše s důvěrou, koaliční vláda Babiše (s jakými partnery?), vláda s ANO bez Babiše, vláda bez ANO nebo… předčasné volby?

Předčasné volby. Ať se trpaslíci ukážou. Ony už ty stranické kapsičky nejsou bezedné. Většina stran je v dluzích. Moudrá, pragmatická politika se dělá s mokrým ručníkem na hlavě. NE pak nikdy neznamená ne.

autor: Radim Panenka