Musíme se ptát: Kdo vlastně ovládá USA? Až Biden odstoupí... Ben Kuras šokuje

Kiksy Bidena a jeho administrativy. Narůstající důkazy o volebních podvodech. Čína expanduje technologickou špionáž do institucí a prodává Západu otrockou práci. Totalitní manýry Evropské unie tlačí na Maďarsko a Polsko. Nové dveře ilegální imigrace v Litvě. Nově přibývají informace o genocidách v Nigérii a Afghánistánu. Nejprve co je tedy nového u Bidenů?

Bývalý lékař Bílého domu, který tam sloužil za Obamy i Trumpa, Ronny Jackson, je přesvědčen, že Biden nezvládá svůj úřad a bude předčasně rezignovat, nebo podle ústavního dodatku 25 bude k rezignaci donucen. Doktor žádá, aby Biden podstoupil kognitivní test, podobně jako Trump v roce 2018, a aby jeho výsledky byly zveřejněny. Bidenovy výstupy, podle doktora Jacksona, „překročily hranici trapnosti, už skoro nedokáže sestavit souvislou větu“. Anketa Roman Janoušek se přibelhal do vězení. Myslíte, že je na tom zdravotně opravdu tak zle? Ano, má podlomené zdraví 3% Ne, simuluje 92% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 13278 lidí

Z Bidenových nesouvislých blábolů se už sestavuje hezká sbírka, kam se na něho hrabe dosud rekordní blábolista mladý Bush. Citují se takovéto jeho výroky:

„Už se to připravuje, stejně jako ta druhá otázka, co je nelogická. A já jsem vás slyšel o tom mluvit, protože vy vždycky – a to se nechci podbízet – ale vy jste vždycky na rovinu v tom, co děláte.“

Odpovídal tím na otázku o očkování dětí. A pokračoval:

„A otázka je, zda bychom měli být v situaci, kde vy uh, um, jste – proč nemůžou ti, ti, ti, experti říct, my víme, že ten virus je, ve skutečnosti, uh, um, tedy bude – nebo, promiňte, my, my, my přece víme, proč všechny ty schválené léky nejsou dočasně schválené schválením trvalým.“

Bidenův projev o vzdělávání dětí dopadl takto:

„Nebo, víte – nebo nebo nebo nebo máma a táta, nebo nebo nebo soused, nebo když chodíte do kostela, nebo když jste – no, já já já já to myslím vážně. Existují spolehliví diskutéři. Myslete na ty lidi – kdyby vaše děcko chtělo zjistit, zda byli nebo nebyli – je člověk na Měsíci, nebo cokoli – víte, něco, nebo, víte, zda jsou tady mimozemšťani, nebo nejsou – víte, kdo jsou ti lidé, s nimiž se mluví, kromě těch děcek, která o tom tak ráda mluví? Jdou za lidmi, které respektují a zeptají se: Co vy myslíte?“

Na otázku, zda finanční podpora v nezaměstnanosti neodradí lidi od práce, kdy firmám chybějí zaměstnanci:

„Nevidím důkaz, že by to mělo vážný dopad. Ale můžete namítat – dejme tomu, že mělo. Ono to končí, takže to není, jako bychom byli v situaci, kde – kdyby to tak bylo a skončí to, tak John nebude mít problém.“

A doktor Jackson se (v TV Fox) táže: „Kde jsou ti odborníci, kteří nutili Trumpa ke kognitivnímu testu?“

A my se musíme tázat: Kdo vlastně vládne Americe a tím celému svobodnému světu? A kdo bude vládnout, až Biden odstoupí, což se už zdá být na sto procent jisté?

Psali jsme: Češi jsou rasisté, smutní klimatická aktivistka. Tento pocit ji přepadá i v tramvaji. Špatně jí je i z ekonomického růstu

U lokálních soudů některých států a okresů se hromadí důkazy, že volby byly vyšvindlovány proti Trumpovi a ve prospěch Bidena. Dává to ještě nějakou šanci, že by se prokázal kolosální podvod a vláda se musela vyměnit?

Nebude to snadné. Jednak Demokraté už ovládli příliš mnoho – jak rádo říká politické klišé – „otěží moci“, které v mnohých okresech znemožňují přepočty hlasů. Mají na své straně média označující „Trumpovce“ za „bělošské supremacisty“ a „vnitrostátní teroristy“, ale i FBI, která už ony „teroristy“ zatýká. Jednomu muži, který strávil deset nečinných zevlujících minut v Kongresu za onoho „teroristického útoku“ 6. ledna, hrozí u soudu až 20 let vězení, obhajoba ho přijde na čtvrt milionu, který samozřejmě nemá. Ale hlavně, i kdyby se prokázaly podvody ve velkém, těžko si představit, jakým mechanismem by se změna vlády dala provést. Anketa Vnímáte sudetské Němce jako své krajany? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 11790 lidí

Vy fandíte Trumpovi?

Ne, já fandím principu fair play. A ten Trump za 4 roky porušil míň než za necelý rok ta parta, co vládne za fasádou Bidenovy bodrosti.

Ale je těch prokazatelně podvodných volebních obvodů už dostatečný počet, aby mohly něco změnit?

Zaznamenány a prošetřovány jsou desítky obvodů. Nejnovější, nejakutnější a možná i nejkřiklavější je výsledek nezávislého auditu Maricopa County v Arizoně předložený tamnímu státnímu senátu. Tam se odevzdalo o 74 tisíce hlasovacích lístků víc, než bylo rozesláno voličům. Z voličského seznamu bylo vymazáno 18 tisíc voličů po uzávěrce voleb. A 4 tisíce byly registrovány po registrační uzávěrce 15. října. Též se zjistilo hackování volebního systému, odevzdané lístky tištěné na jiném papíře, a podobné nesrovnalosti.

V Georgii nezávislý audit odhalil pravděpodobných 35 tisíc ilegálních hlasů. Z těch přes 10 tisíc byli voliči přestěhovaní do jiných okrsků, ale volících i v těch bývalých. Jinde se zjistily odevzdané hlasy voličů už mrtvých. Trump tam prohrál o 12 tisíc hlasů.

Audity pokračují, Bidenovy kiksy se zveřejňují a Americe Bidenova prezidentství, coby vůdcovství západní civilizace, demokracie a svobody, se vysmívají Rusové i Číňané.

No a ti proti Západu vedou něco, čemu se už začalo říkat „kybernetická válka“. Co v té je nového?

Britská kontrarozvědka MI5 zjistila nejméně 10 tisíc britských občanů, kteří se stali terčem cizích špionů, hlavně čínských a ruských, prostřednictvím technologií Microsoftu. Zaměřených hlavně na krádež technologických vynálezů. Američtí zpravodajci upozorňují, že Čína provádí kybernetické útoky na technologické odborníky v celém západním světě a Japonsku. Americké bezpečnostní instituce k tomu vydávají 30-stránkovou zprávu. Její technické podrobnosti jsem nezkoumal, pro mě to je dvojitá holandština.

Neprobouzejí se ty americké bezpečnostní instituce pozdě a nemohly zabránit čínskému viru, kdyby naslouchaly spojencům, v tomto případě Francouzům? Ti je už v roce 2015 varovali před podezřelou činností wuchanského virologického institutu. Bývaly by mohly covidové pandemii zabránit?

Tahle zpráva určitě přikrmí konspirační teorie o spoluúčasti Američanů na jeho výrobě, na níž přispívali finančně, i po francouzském varování. Francouzská rozvědka varovala americké Ministerstvo zahraničí v roce 2015, že na čínském výzkumu se dělo něco podezřelého, když omezil s Francií spolupráci. Ta začala v roce 2004 s francouzskou technologií a francouzskými financemi jednoho milionu eur ročně a padesáti francouzskými vědci. Ti měli na výzkum a jeho výsledky dozírat. V roce 2017 Wuchan spolupráci zrušil úplně a francouzské vědce vyhodil. Mohlo to být pro Američany dostatečným varováním.

A my bychom dnes nemuseli nosit náhubky. Ale něco nemravného se děje v obchodu Západu s Čínou. Na jedné straně Západ kritizuje a na oko trestá Čínu za kruté zacházení s muslimskými Ujgury v Sin-Tiangu, na druhé straně zvyšuje dovoz zboží vyráběného jejich otrockou prací v koncentrácích, kde jsou zavíraní také Kirgizové a Kazaši. Pokrytectví?

Vysokého kalibru. Evropská unie v uplynulém půlroce dovoz sin-tianských produktů oproti loňsku zvýšila o 130 procent. Celkem EU importovala se Sin-tiangu zboží za 316 milionů eur. Británie import výsledků otrocké práce téměř ztrojnásobila. A pak Číňanům vyprávějte něco o lidských právech evropského střihu.

Psali jsme: Ferjenčík lže a bude házet vinu na ostatní? Poslanci zablokovali návrh proti zneužívání dávek nepřizpůsobivými, nastoupil Okamura

Číňanům zjevně roste sebevědomí tak, že se, dosud zcela nebývale, chtějí pouštět do řešení konfliktu izraelsko-palestinského a vytahují znovu kartu dvou států. Mají šanci, kde všichni zatím selhali?

Označují návrat Izraele do hranic před rokem 1967 za jediné možné řešení. Těm ale Izraelci přezdívají „hranice osvětimské“, čili neubránitelné, tedy sebevražedné. Takže je těžké si představit, s čím novým mohou přijít, co už se nevyzkoušelo. Palestinci odmítli všechny dosavadní návrhy jako nedostatečné, Izrael se nescvrkne na neubránitelné území, protože na rozdíl od západních Evropanů ještě neztratil pud sebezáchovy. Ale kdo ví, Čína třeba přijde s něčím novým. Jde konec konců o území, které by chtěla začlenit do svého projektu nové hedvábné stezky. A Izrael zatím nemá čeho se od Číny bát, dodává jí hodnotnou elektroniku, třeba na elektrifikaci a řízení dopravy. Kdoví, zda ty čínské sledovací technologie nepocházejí i z Izraele nebo z něčeho, co od něj Číňané šlohli. Anketa Je nutné nařídit očkování proti covidu-19 v Česku jakožto povinné? Ano 10% Ne 88% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 14638 lidí

Evropská komise zahájila právní řízení proti Maďarsku a Polsku kvůli údajnému porušování práv osob LGBT. Připomeňme, že útočí hlavně na tamní nové zákony o zákazu propagace LGBT ve školách. Jaké jsou podrobnosti žaloby?

Kromě zákazu propagace LGBT ve školách Maďarsko prý taky porušuje svobodu slova, když nutí vydavatele dětské knížky o LGBT začlenit varování, že kniha zobrazuje „chování, které odbočuje od tradičních genderových rolí.“ Rozumějme: tu knížku nikdo nezakazuje, jen přikazuje upozornění. Orbán trvá na tom, že vzdělání ve školách nesmí být v konfliktu s vůlí rodičů, kteří v případě „dodatečného“ vzdělání mají mít právo souhlasu či nesouhlasu. A tam má většinovou rodičovskou podporu. A neodpustil si poznámku, že evropští komisaři se chovají jako kolonialisté. Polsko zase komise kritizuje, že zavádí „zóny bez ideologie LGBT“. A že se tím dopouští protizákonné diskriminace na základě sexuální orientace.“ I Poláci ale pro to mají v sondážích národní podporu 62 % občanů.

Měli bychom se připojit k Maďarům a Polákům, nebo k Evropské komisi?

Češi určitě sympatizují s Maďary a Poláky, ale k tomuto tématu jsou poměrně lhostejní. Takže to vypadá, že žádné podobné „diskriminační“ zákony nepřijmou, ale zároveň to nějak chytře ošvejkují tak, že školy se propagaci LGBT vyhnou, aniž by se dostaly do konfliktu s eurozákony.

Britská křesťanská charita Barnabas Fund napsala otevřený dopis Borisu Johnsonovi, aby se pokusil zachránit nigerijské křesťany před genocidou. Co se v Nigérii děje?

Vraždění křesťanů islámskými gangy zvanými Boko Haram (což znamená něco jako „fuj západní civilizaci“) masakrují celé křesťanské vesnice, a často jsou to mačetová jatka, jak to už někdo popsal. Vypuklo to v roce 2015 a od té doby takto přišly o život tisíce křesťanů. Barnabas Fund uvádí 8 400, ale server Genocide Watch ten počet zvedá až okolo 40 tisíc, přibližně 4 tisíce ročně. Děje se to za netečnosti nigerijské vlády.

Hromadné masakry, jež Genocide Watch už také nazývá genocidou, provádějí Talibánci v Afghánistánu na územích, která se po odchodu Američanů dostávají pod jejich vládu. Koho ti vraždí?

Prakticky kdekoho, kdo se nějakým způsobem zapletl se západními „okupanty“, kteří si naivně mysleli, že tam zavedou demokracii a naučí afghánskou armádu bojovat. Ta se houfně vzdává. Mučeni a popravováni jsou třeba tlumočníci, coby kolaboranti s nepřítelem. A poslední zprávy uvádějí, že se do Afghánistánu přesouvají bojovníci Islámského státu.

Z toho určitě přibudou tisíce uprchlíků, ale taky islamistů za uprchlíky se vydávající. V jakém stavu je příliv ilegálních migrantů?

Na obvyklých místech jako Itálie, ty „migrační toky“ (jak jim říkala Lisabonská smlouva) stále přitékají. Novou branou se ale stala nečekaně Litva. Létají volně do Běloruska a odtamtud je Lukašenko posílá na Evropskou unii. Litevská vláda jich nedávno přesunula tisícovku do jedné vesnice o 500 obyvatelích polské národnosti u polských hranic.

Tisíců ilegálů se zbavuje Francie a mstí se jimi Británii za brexit. Francouzské válečné námořnictvo doprovází přeplněné vratké čluny až k britským vodám, kde jsou britští námořníci nuceni je zachraňovat. Mimo jiné i tím se imigrace do Británie drží na kolosálních 300 tisících ročně. Server Migration Watch spočítal, že přírůstek obyvatelstva Británie je z 90 % imigrantský a počet imigrantů překročil pětinu obyvatelstva. Není to samozřejmě samé negativum, patří k nim i ti nejlepší fotbalisté a nejrychlejší olympijský běžec povýšený do rytířského stavu.

Ale teď už jako obvykle vážně něco zábavného.

Katolický týdeník The Tablet chválí Danteho, „kolik toho dluží vibrující kultuře raně středověkého islámu.“ Jeho Božská komedie přece používá tolik odkazů na „islámský intelektuální život, ve slovech jako alchymie, zenit, nebo alkohol“. No, namítají kritici Tabletu. „Nejislámštější na celé Komedii je, že do pekla vedle tří biskupů strčil i jednoho imáma.“

Vážně nic zábavnějšího?

Dvaaosmdesátiletý herecký mistr Sir Ian McKellen se rozhodl zahrát si Hamleta, proti o 20 let mladší mamince Gertrudě a o 12 let mladší herečce v roli otcova ducha. Inscenace se propagovala jako „slepá k věku, barvě a genderu“. Nějak se mu tam pohádal 83letý Polonius s mladičkou talentovanou černoškou v roli jeho syna Laerta, a oba z inscenace odešli.

