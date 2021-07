Mutace delta na olympiádě! 206 delegací z celého světa. Nová exploze nemoci. Kdy? Přední imunolog už tuší

V celosvětovém kontextu se rozhodnutí britského premiéra Borise Johnsona k uvolnění všech plošných lockdownů či trasování a návrat Spojeného království k normálnímu životu jeví jako hodně odvážné. „Na první pohled je to velmi sympatické, ale závažná rizika zde pochopitelně jsou,“ připouští v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz přední český imunolog Jaroslav Svoboda. Kvůli mutaci delta se můžeme oprávněně obávat, že na podzim dojde k opakování scénáře z podzimu 2020, protože jde o velmi infekční variantu. A přispěje k tomu i 206 výprav na Olympijských hrách, jejichž účastníci ji rozvezou do celého světa.

Nazrály při vyšší proočkovanosti důvody k odstoupení od veškerých opatření proti šíření koronavirové nákazy, jak se děje kupříkladu ve Spojeném království nebo v Singapuru, nebo je nadále namístě velká dávka opatrnosti?

Strategie zvolená proti novému koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19, se v současných dnech v některých zemích mění vzhledem k vysoké proočkovanosti jejich obyvatel, a to přesto, že se zde objevila hrozba v Indii vzniklé varianty delta. Ta se intenzivně šíří především Asií směrem na východ od Indie, takže zasáhla masivně například i Japonsko, kde přesto mají už za necelé dva týdny odstartovat Olympijské hry. Jejich konání považuji za velmi riskantní, přestože bude v Tokiu vyhlášen po dobu jejich trvání výjimečný stav a budou se konat bez diváků. V každém případě zde však bude 206 delegací z celého světa, které nejsou složeny pouze ze sportovců, ale i z rozsáhlých podpůrných týmů všech delegací. A tito lidé se po skončení Olympijských her rozjedou do celého světa.

Jak velkou hrozbu pro další vývoj koronavirové pandemie ve světě představuje vámi zmíněná mutace delta?

Delta varianta je už prakticky přítomna v celém světě. Například ve Velké Británii či ve Francii je tato varianta nového koronaviru majoritní. V celé Evropské unii se předpokládá, že do konce letošního srpna bude varianta delta příčinou 90 procent infekcí. Oprávněně se můžeme obávat, že se na podzim může opakovat scénář z podzimu 2020, protože jde o velmi infekční variantu. Je jenom škoda, že, i když i muslimové zásadně omezili poutě do Mekky a v Izraeli byly svátky spojené s větším shromažďováním lidí zakázány, nedošlo k zákazu posvátné koupele v řece Ganga, byť indická vláda před ní varovala. Skutečně několik dnů po hromadné koupeli v této pro Indy posvátné řece epidemie způsobená novou, agresivnější variantou vypukla a delta se rychle šíří po celém světě.

Stalo se očkování významnou překážkou proti šíření delty?

Je prokázáno, že dvě aplikace vakcíny proti COVIDU-19 na principu m(messenger)RNA chrání dotyčného člověka nikoliv zcela před infekcí, ale před těžším průběhem infekce, který by člověka mohl ohrožovat na životě. V posledních dnech firma Pfizer doporučuje s určitým odstupem ještě třetí dávku svojí vakcíny, která by upevnila protikoronavirovou imunitu, a to tehdy, když dotyčný dostal dvě dávky vakcíny Astra/Zeneca. Zdá se, že kombinace vakcín je výhodná.

Delta se rychle šíří, ani dvě dávky vakcíny člověka zcela před infekcí neochrání, ale i za této situace v Británii pozbudou od 19. července platnost dosavadní vládní opatření proti šíření koronaviru. Otevřou se všechny služby a restaurace, bez omezení kapacity budou probíhat kulturní, sportovní a jiné akce, přestane platit povinnost nošení roušek. Co říkáte na vyjádření premiéra Borise Johnsona, že úspěch při očkování znamená, že Británie bude schopná „žít s covidem, protože vazba mezi případy nákazy a počtem hospitalizovaných už byla přetržena“ a že je třeba zacházet s covidem jako s chřipkou?

V celosvětovém kontextu se pochopitelně jeví rozhodnutí britského premiéra Borise Johnsona k uvolnění všech plošných lockdownů či trasování a návrat Velké Británie k normálnímu životu od 19. července tohoto rok, jako riskantní. Na první pohled je to velmi sympatické, ale závažná rizika zde pochopitelně jsou, a proto i tisíce vědců, lékařů, epidemiologů, virologů a imunologů britského premiéra varovalo před tímto krokem. Britská vláda vychází z toho, že dnes je ve Velké Británii mimořádně vysoká proočkovanost. Například se uvádí, že dvě třetiny populace již dostaly obě dvě dávky vakcíny a 86 procent populace alespoň jednu dávku. Přesto v těchto dnech je v Británii denně nově infikováno až 35 tisíc lidí. Předpokládá se, že Boris Johnson chce využít relativně příznivějšího letního období před podzimem, o kterém i on jistě ví, že bude pravděpodobně větším problémem, aby si Britové oddychli, aby na chvíli žili normálně. A aby si oddechla i ekonomika, která trpí stejně jako jednotliví lidé.

Dá se tento krok britské vlády obhajovat kromě vysoké proočkovanosti obyvatelstva i tím, že přibývají pouze nakažení, nikoli hospitalizace a počet úmrtí?

Nepustil se přesto Johnsonův kabinet na příliš tenký led, když je Spojené království s více než 128 tisíci oběťmi jednou z nejzasaženějších zemí na světě?

Pochopitelně i britská vláda si uvědomuje, že podzim může, i při vysoké proočkovanosti, představovat opět velký společenský problém. Nelze vyloučit, že se objeví i nové mutace, například v Peru byla zachycena šířící se mutace lambda. Mutace epsilon zachycená, tuším že v prosinci 2020 v Kalifornii, byla trochu mediálním humbukem, byť se zmínky o ní objevily i v současném odborném tisku. Tato mutace byla skutečně nalezena, jevila určité velmi nepříznivé rysy, ale naštěstí měla malou schopnost se množit, tedy malý tzv. „proliferační potenciál“ a zanikla dříve, než mohla způsobit škody.

V Česku stejný postup jako v Británii odmítají vládní i opoziční politici, ale i někteří odborníci, a to nejčastěji s poukazováním na výrazně menší proočkovanost v zemi. Dal byste jim za pravdu?

Stále platí, že vakcinace je zatím jedinou možnou, nicméně účinnou, prevencí infekce novým koronavirem. Zatímco proočkovanost ve Velké Británii se opravdu začne blížit 100 procentům, u nás tomu tak zdaleka není. Dokonce asi 30 procent lidí starších šedesáti let není vůbec naočkováno, o mladší populaci ani nehovořím, ačkoli kvalitní vakcíny u nás dnes již nejsou problémem a je naprostý dostatek vakcín na principu mRNA (Moderna či Pfizer/BioNTech). Naopak česká vláda nyní nabídla asi 150 tisíc vakcín Astra/Zeneca zemím tzv. „třetího světa“. Přesto u nás vakcinace vázne. Zdaleka se však nejedná převážně o lidi, kteří striktně apriori vakcinaci odmítají.

Na kom tedy vakcinace ještě vázne, když pomineme neústupné „odmítače“ očkování?

Bohužel jde velmi často o lidi, kteří se už i před rokem zaregistrovali, často s obtížemi, protože práci s počítačem neovládají ani ho nevlastní. Ale zaregistrovali se s pomocí svých dětí či vnoučat, často však nejsou schopni pružně na informace v počítači zareagovat. Navíc je pro ně obtížné, i kvůli vážným poruchám pohybového ústrojí – revmatologické, ortopedické či neurologické problémy – se někam dopravit. Příkladem budiž jedna z mých pacientek, která žije v obci, kde žádná vakcinace neprobíhala, v blízkém městysi také ne, ani u praktického lékaře. Musela by jet do poměrně vzdáleného bývalého okresního města, kde si však není jista, že když ji tam někdo vezme autem, neboť chodí o dvou berlích, že ji tam právě ten den někdo naočkuje.

Jak by se dalo, a to nejen této pacientce, pomoci?

Tady už nejde o systémová řešení organizovaná státem, ale o osobní individuální angažovanost zdravotních sester a lékařů, případně místních nebo městských úřadů. Byl by snad problém půjčit si jakousi mobilní vakcinační jednotku, kde by byl dostatek vakcín, několik zdravotních sester a jeden lékař a zajet v sobotu či v neděli nebo o nedávných státních svátcích do těchto menších obcí, předem to o několik dní dříve oznámit a případně za neočkovanými lidmi, kteří nejsou schopni ani dojít třeba na náměstí, navštívit je doma a aplikovat jim vakcínu?¨

Další z mých pacientek z jižních Čech, kde také vakcinace vázla, odjela autem se svou dcerou do Prahy a nechala se naočkovat v O2 Aréně, nicméně doma měla potom poměrně závažné a zajímavé vedlejší účinky, které jednak musela řešit, jednak je chtěla i nahlásit. V O2 Aréně ani po několika pokusech telefonicky neuspěla. V pracovní době bylo stále obsazeno, mimo ni telefon nikdo nebral. Počítač nemá a praktický lékař jí sdělil, že on nikoho neočkoval a ať to řeší tam, kde byla očkována. Ten nezájem o problémy nemocné mne dost zarazil.

Nedá se tedy očekávat, že by se v Česku do konce prázdnin podařilo populaci proočkovat tak, abychom se blížili těm s vakcinací nejúspěšnějším zemím?

Jsem přesvědčený, že při určité individuální angažovanosti či kreativním přemýšlení, jak problémy řešit, bychom se proočkovaností mohli celkem rychle, alespoň do konce srpna, dostat na úroveň Velké Británie, protože jiné řešení než vakcinace neexistuje!

