Může se někdo divit, že se dnes pamětníkům zvedá žaludek? Černocký o falši, pokrytectví a mladých svazáčcích

Na svém facebooku píšete ne příliš lichotivě o současnosti. Můžete prosím i pro čtenáře ParlamentnichListů.cz popsat, jak dnešní dobu hodnotíte?

Občané jsou hodně zklamáni. Laskavý čtenář, ať si udělá o pravdivosti argumentů vlastní názor…

Vstup naší země do EU a NATO byl tragickým a katastrofálním omylem. Nám, kteří si pamatujeme život v „osmdesátkách“, nemohou uniknout jednoduchá fakta. Došlo k destrukci našeho zemědělství, výsledkem je sice bohatá, ale nekvalitní nabídka potravin v obchodech. Raketově stouplo zadlužení země.

Objevily se nové, neblahé fenomény – bezdomovci, zadlužení lidé v exekuci. Nedostupné bydlení, obří hypotéky. Prolhané televize, trapnější než byla ta Zelenkova. Mladí lidé závislí na drogách. Nárůst kriminality. Masa lidí zneužívajících dávky, žijících na úkor těch, kteří chodí do práce. Hluboký úpadek filmové tvorby a kultury všeobecně. Morální rozvrat společnosti, LGBT, propagace homosexualismu a zpochybňování tradiční rodiny.

Nekontrolovatelný příliv nejrůznějších imigrantů. Úpadek všech stupňů našeho školství. Indoktrinace našich dětí na školách. Znekulturnění celé společnosti. Obrovská inflace, dramatický růst cen potravin a exploze životních nákladů všeobecně. Rozdělená společnost, nesnášenlivost k názorům druhých, netolerance a nesnášenlivost. Neúcta k vlastní zemi, úpadek vlastenectví – to stalo vlastně neslušným slovem.

Na Pražském hradě komunistický generál s komunistickou manželkou! Degeneráti, kteří si vlasti neváží, říkají vlastencům posměšně „fflastenci“. Green Deal. Postupný zákaz spalovacích motorů se všemi katastrofálními následky. A v neposlední řadě – balancování na pokraji 3.světové války. Celkově – život ve společnosti založené na lži, podvodech a zlodějině.

Můžeme se divit lidem, kteří si pamatují, jak vypadal život v roce 1985, že se jim ze současné situace zvedá žaludek? Ti, co se narodili po roce 1975, nemohou vědět z vlastní zkušenosti vůbec nic. Dnes bohužel žijeme v daleko větší nesvobodě a totalitě než za Husáka. (Sorry to say that…)

Určitě jsem na mnohé „vymoženosti“, které nám přinesl „Brave New World“, zapomněl. Klidně je doplňte do komentářů…Nová totalita si prostě jenom oblékla nový, slušivější kabátek… a noví, mladí svazáčci jim to žerou. Napadlo ty tisíce lidí, cinkajících klíči na Václaváku, co jim budoucnost přinese?

Vraťme se ještě k výsledkům prezidentských voleb. Co říci na to, že se do druhého kola dostali kandidáti s komunistickou minulostí? A na podporu Petra Pavla, který nakonec zvítězil, od některých umělců, jako třeba paní Holubová, pan Svěrák...

Žijeme v době obrovské falše a pokrytectví. Lidé, kteří ještě nedávno horovali proti exponentům s bolševickou minulostí, najednou otočili. Už jim nevadí komunistický generál, spolupracovník s jednou ze složek StB, a jeho komunistická manželka. Hlavně, že oba podporují současnou „liberální“ vládu.

Svěráka jsem ještě nedávno obdivoval a miloval. Nechápu, proč si na konci života pokálel svoji životní tvorbu. O Holubové je asi zbytečné mluvit. Šílená osoba. Konzistentní je nakonec paradoxně jenom ten Kocáb…

A jak si podle vás vedla v předvolební kampani média? Mimochodem, Rada České televize schválila podmínky výběrového řízení na nového generálního ředitele. Současnému generálnímu řediteli Petru Dvořákovi vyprší mandát letos na konci září. Pokud vím, vy sám jste se před lety hlásil na pozici ředitele ČT. Co by měl nový ředitel podle vás splňovat? Jak byste si představoval budoucnost ČT?

Naše média jsou totálně zkorumpovaná. Ředitel Dvořák je produktem minulého režimu. Nový ředitel by měl pochopit, že hlavní veřejnoprávní televize by měla přinášet objektivní zpravodajství, a ne být hlásnou troubou momentálního vedení země, a ne být prostředkem k manipulací veřejného mínění. To ovšem není problém jenom naší země, ale většiny „liberálních“ režimů všude kolem.

Zpátky k našemu nově zvolenému prezidentovi. Jak hodnotíte jeho první kroky a co od něj do budoucna podle vás můžeme očekávat? Jaký bude prezident?

Tragédií je, že velká část voličů dá svůj hlas tomu, kdo jim připadá atraktivní, sympatický, má příjemný, sonorní hlas a budí důvěru. Vůbec nehodnotí jeho názory, jeho potenciální manipulovatelnost a ovladatelnost. Generál Pavel byl KSČ vychován k poslušnosti nadřízeným, a tak bude nepochybně poslouchat direktivy „shora“. Části naší svazácké populace to bude bezpochyby vyhovovat. Naši voliči reálně odevzdali totální kontrolu nad Českou republikou do Bruselu (a do USA).

Inflace v Česku patří mezi nejvyšší v celé Evropské unii. Kdo za to může? A budou lidi drahotu, které jsme svědky, dál zvládat?

Je to poněkud trapné. Neschopná vláda nejprve drahotu a inflaci svou neschopností a zaprodaností vyvolá… a pak se prsí tím, jak s ní úspěšně bojuje. Je to celé špatný vtip. Ceny plynu, elektřiny a paliv jsou skandální – a vláda hodlá sebrat důchodcům tisícovku, na kterou mají nárok. Je to „vláda národní neschopnosti“. Ale jak se říká – lidé mají to, co si zvolili.

Vláda schválila návrh novely se snížením červnové mimořádné valorizace důchodů. Sněmovna by měla normu schvalovat na mimořádné schůzi 28. února. Poslanci ANO a SPD uvedli, že přijetí chtějí bránit. Omezení mimořádné valorizace by mělo být jednorázové. Ale i tak – může si vůbec něco takového vláda dovolit?

Tomio Okamura má bohužel pravdu. Můžeme si dovolit financovat miliardami prohnilý ukrajinský režim, když se naši lidé potácejí na hraně bídy? Myslím si, že občané se nakonec probudí, a v příštích parlamentních volbách to těm Fialům a Černochovým spočítají. Nevlastenec Rychetský se cítí více euroobčanem než občanem ČR. Je to vůbec třeba komentovat? Vláda se potí. Dobře vědí, že balancují na hraně zákona. Ovšem jim jde o udržení parametrů rozpočtu, udržení moci – a občan, ten už je zajímá jen ve volbách.

Evropský parlament schválil dohodu členských států Evropské unie o nové normě o nulových emisích. Podle té má být od roku 2035 prakticky nemožné pořídit si v EU nový automobil na benzín nebo naftu. Co na to říct? Jak to podle vás poznamená automobilový průmysl a jaký to bude mít dopad na běžné obyvatelstvo?

Celý ten slavný Green Deal má problém. Ruší se atomové elektrárny… a znovu se zapojuji ty uhelné. Lidé odpojují plynové kotle a pálí v kamnech co jen se dá. S automobily tomu je podobně. Elektromobily jsou a budou drahé, nová ekologická auta nebudou k mání – a tak se bude vesele jezdit s těmi 20 let starými, čoudícími. Náš automobilový průmysl bude kolabovat a na trhu se prosadí levná, nepříliš výkonná auta z Číny.

Rusko a Čína budou posilovat… a vzduch nad Evropou se bude bude stále zhoršovat. To je tak, když světu vládnou nadšení diletanti.

Na 11. března se chystá další velká demonstrace v Praze. Tentokrát ji pořádá právník Rajchl a senátorka Hamplová. Bude vláda na tuto akci, pokud se podaří zaplnit Václavák, nějak reagovat? Nebo přijdou zase z některých míst jen slova o dezolátech a podobně?

Obávám se, že se nic moc nezmění. Vláda by byla nucena reagovat pouze na neomezenou generální stávku. Pokud ovšem bude v čele odborů stát tenhle Středula, bude stávka těžko uskutečnitelná. Ovšem každá manifestace je dobrá. Na Václavák přijďte určitě!

Vox populi, tedy hlas lidu, hovoří jasně… Milí vlastenečtí politici, račte se dohodnout, spojit se a zapomenout na staré křivdy a urážky. Zapomeňte na stupidní nálepky. Tedy na extremismus, populismus, levičáctví nebo pravicovost. Jenom tak máte šanci zbavit se eurolevicové, probruselské vlády, tedy EU, která je vlastně novou, ještě horší obdobou té tehdy nenáviděné RVHP. Račte se probrat. Dříve, než vám to lidé spočítají…

