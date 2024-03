Napíší: „Putine, ruce vzhůru!“ a válka skončí. Oni si to vážně myslí. Analytik Baránek si ťuká na čelo

reklama

Francouzský prezident Emmanuel Macron nadnesl možnost vyslání pozemních jednotek na Ukrajinu. Neřítí se Evropa do války?



Je třeba si uvědomit, proč to Macron dělá. Francie mu hoří pod rukama a on potřebuje něco k odpoutání pozornosti od tamních problémů. Hodilo by se mu vyhlášení výjimečného stavu. A podívejte se na to, kdo se k němu přidal. Ti, co mají váhu, jako Poláci a Němci, to odmítli, což je velmi signifikantní. Jsou to v současném EU jediné dva státy, které jsou relevantní, aby poskytly smysluplnou vojenskou pomoc. A pokud se ty dvě země do toho nehodlají zapojit, Francouzi v tom zůstanou sami.



Ostatně těsně před tím byla v Paříži Victoria Nulandová. Otázka je, o čem s Macronem hovořila. Jaký přinesla vzkaz z Bílého domu, když momentálně mají USA v Kongresu zablokované peníze na pomoc Ukrajině? Jestli to byla rada z USA anebo se to zrodilo přímo v Macronově hlavě. V obou případech je zřejmé, že demokraté v USA ztrácejí mocenský vliv. Donald Trump má tak silnou pozici mezi republikány, že dokáže zablokovat peníze na Ukrajinu bez ohledu na to, jestli je či není prezidentem. Republikánská strana ho začala poslouchat.





Nejde o žádný postoj NATO. Jen některé státy NATO, takzvaná koalice ochotných, chtějí vlastní dobrodružství. Ty si ale musí uvědomit, že budou automaticky vyňaty z článku pět smlouvy NATO. Jeden z nejdůležitějších předpokladů koalice ochotných je, že kdyby na Ukrajinu vyslala své vojáky, tak by se to dělo na základě bilaterální dohody a alianční smlouva by přestala fungovat.



Včetně Francie k tomu nicméně vyjádřili ochotu jen Litva a Nizozemsko, dva trpaslíci, jejichž mezinárodní vliv ve vojenském smyslu je dnes minimální. Litva napíná svaly kvůli historickým zkušenostem a v Nizozemsku je složitá situace, protože nemá novou vládu, ale volby vyhrál Geert Wilders, takže se ta odstupující vládnoucí garnitura snažila ještě ke konci udělat nějaký silný závazek, který však nová vláda nejspíš zamítne. Nepřikládám tomu důležitost, Francie zůstala úplně sama. Nikdo nechce, aby mu na území dopadla raketa s jadernou náloží.



Nedávné jednání vašeho ministra zahraničí Juraje Blanára s ruským protějškem Sergejem Lavrovem a foto, kde si podávají ruce, zvedla ze židlí protiruské bojovníky českých sociálních sítí. „Ostuda, hajzlové, ku*vy,“ psali. Jak byste jim odpověděl?



I u nás máme takové internetové bojovníky. Nicméně stále máme určité hospodářské vztahy s Ruskem. S těmi „hajzly“. Nicméně se musím zeptat, jak je možné, že má Ukrajina naftu do tanků, elektřinu a plyn? Vědí tihle mudrlanti odkud? Dodávají jim je Rusové. Takže je taky Volodymyr Zelenskyj kolaborant a hajzl? Vždyť bere suroviny ze země, se kterou válčí.





Nevidím problém v tom, když se politici setkávají s Lavrovem. Dělá to mnoho diplomatů ze západních zemí. USA berou od Ruska stále ropu a třeba Rakousko plyn. A to jsou taky hajzlové? To jsou prvoplánová kavárenská hodnocení úplně vzdálená od reality. A je nasnadě otázka, jak by tedy oni chtěli vyřešit ten konflikt? Napíší na Facebook: „Putine, ruce vzhůru!“ či co? Každá válka se nakonec řeší diplomaticky. A pokud jsou tak válkychtiví, prezident by jim určitě dal výjimku, aby mohli odjet bojovat na Ukrajinu. Nikdo jim nebrání.



Podle průzkumu dvou agentur a Slovenské akademie věd by těsná většina Slováků uvítala spíše vítězství Ruska než Ukrajiny. Čím si to vysvětlujete?



Tohle vysvětlit nedokážu. Nikdy jsem nebyl rusofil a nikdy nebudu. Možná jde ještě o pozůstatek Kollárovy slovanské zanícenosti, symbolu lípy a Ruska jako ochránce. Nicméně my s Rusy nemáme nic společného. Chápu to v případě Bulharska, kdy ho Rusové osvobodili od Turků. Ale v případě Slovenska mi to není jasné. Jsme jiná mentalita, nemáme s nimi dobré zkušenosti a tak. Tedy kromě toho, že nás osvobozovali, i když i to bylo vnímáno dost rozpačitě. Víme, co také dělalo na Slovensku vojsko maršála Malinovského.



Tenhle fenomén vysvětlit neumím. Možná potřebujeme staršího bratra, který by nás chránil. Třeba je to tento komplex. Moc se tomu nepoddávám, což zase neznamená, že mám krvavé oči a ztrácím objektivitu, co se týká té války. Páni Ukrajinci totiž pro mě nejsou ukázkou bezúhonných lidí, kteří vedli vzorový stát. A to, co nyní zveřejnili New York Times, jak CIA působila od roku 2014 na Ukrajině, tak to dává zase úplně jiný pohled na ten konflikt. Třeba mít chladnou hlavu, otevřené oči a být zvědavý, když něco chcete hodnotit. A ne naletět na ruskou či ukrajinskou propagandu.





Filtruju samozřejmě i ruskou propagandu. Když Putin vypráví, že je Ukrajina neexistující a uměle vytvořený stát. To by totiž mohlo postihnout i nás, Slovensko. Protože by bylo jen otázkou času, kdy by Maďaři s choutkami na velké Uhry začali hovořit o tom, že je Slovensko umělým státem. To jsou velmi háklivé věci, tohle rusofilství a přijímání veškerých bludů, které se šíří i z Moskvy. Podle Putinovy logiky by totiž žádný stát neexistoval, protože všechny jsou umělé. To je přece hloupost. Na druhou stranu provokace proti Rusům na Ukrajině za účasti CIA jednoznačně proběhla. Náš pohled na věc by měl být upřímný, oproštěný od emocí a ideologií.



Dlouhou dobu se hovořilo o tom, že zakládáte politickou stranu. Partaj Zdravý rozum je na světě. Proč právě před eurovolbami?



Už dlouho se věnuju tématu klimatické změny. V zásadě jsem se v tom vrátil do studentských let, protože jsem zrovna tuto problematiku studoval. Klimatologii, geologii a tak dále. CO2 je, když nás chtějí zbavit svobod, práv a majetků, což už se začalo dít, univerzální klíč. Produkuje ho a potřebuje každý živý organismus. CO2 je neoddělitelným prvkem našich životů na planetě Zemi a manipulacemi s tím, co CO2 dokáže způsobit, velmi lehko manipulujete lidi. Když jim dáte informaci, že nárůst CO2 způsobuje oteplování planety, lidé tomu nerozumí, byť vědí, že CO2 existuje a jde o skleníkový plyn. Přičemž už se moc neví, že je to jeden z nejslabších skleníkových plynů. V atmosféře naší planety je 0,04 procenta CO2. To je základní informace pro oteplování.



Lidé ale podlehnou strachu, přesně jak se to stalo s covidem a konfliktem na Ukrajině. Stejně, jako se vyprávějí nesmysly o tom, že až skončí Rusové na Ukrajině, tak přijdou do Evropy. To je další blud. To by totiž opravdu aktivovalo článek pět smlouvy NATO.





Když si to uvědomíte, začnete se ptát, proč to dělají. Dostanete se k tomu, že nás chce někdo zbavit mobility. Elektromobilita totiž není o tom, že nahradíme auta se spalovacími motory elektromobily a život půjde dál, jen budeme častěji nabíjet. Elektromobilita je o tom, že žádný stát není schopný zabezpečit takovou infrastrukturu, aby se v tom množství, v jakém dnes máme spalovací auta, hned rozšířila elektrická auta. To se nedá. Bude to tak drahé a náročné, že to těžko nějaká země zvládne.



A o čem má být uhlíková daň za domy, které nebudou splňovat ty šílené normy ohledně uhlíkové neutrality? Lidé dostanou pokuty, pak se zadluží a přijdou o svůj majetek. A to se týká průmyslu, to se týká všeho. Číňané se do toho chytře nezapojují, protože jejich konkurent páchá sebevraždu. Až bude Evropa chudobincem, přijdou, skoupí technologie, majetky a ornou půdu a bude vymalováno. Na tohle chceme upozorňovat a proto jdeme do eurovoleb.



Založili jste i mezinárodní iniciativu Aliance za zrušení Green Dealu. Jak si zatím stojíte?



Začali jsme. Vzhledem k podobné historii a jazykové příbuznosti jsme začali v Česku. Hovořili jsme s českými partnery.



Ale nejdříve je třeba vysvětlit smysl aliance. Jde o deklaratorní alianci, ke které se může přihlásit každý. Každá politická strana v Evropě, která sdílí názor, že je třeba Green Deal zrušit a zastavit. Bez ohledu na to, jestli půjde o komunisty nebo pravici. Nejde totiž o ideologickou záležitost. Je to věc založená na fyzice a zdravém rozumu. Evropa by si měla zachovat svůj status. To je celý cíl. Protože Green Deal zabije průmysl, zemědělství a udělá z obyčejných lidí chudáky. V europarlamentu by se naši signatáři pak měli snažit o totéž. Když se to nezastaví po dobrém, tak mám obavu, že se to zastaví po zlém.





No, a v Česku jsme jednali s SPD, Aliancí národních sil, moravskými stranami či hnutím Jasný Signál Nezávislých (JaSaN) a dalšími. Chystáme se k vám znovu. Na Slovensku se k nám přidávají také mnohé strany.



Část Čechů opravdu vyvolává protislovenské nálady. Co byste jim vzkázal?



Ať se tito čeští hejtři nebo dejme tomu lidé s jiným názorem zamyslí nad tím, jestli jakákoliv ideologie stojí za to, aby umírali lidé. Protože Rusové vyhrají, prohrát nemohou. To je veřejné tajemství. Nyní jde jen o to, aby Ukrajina prohrála tak, aby to byl Západ schopen vstřebat. Jestli by nebylo lepší, co nejdřív začít jednat o příměří. To není zbabělost, ale geopolitická nutnost.



Nemluvím rovnou o míru. Příměří je vždy lepší, než když země mezi sebou bojují v nekončící válce a umírají stále další a další lidé. Není to o tom, že jsme zbabělci a chceme Rusům ustupovat. Podstata je v tom, že tam umírají mladí lidé. Otcové, manželé, synové. A nejvyšší hodnotou na Slovensku je lidský život a pak teprve přichází na řadu všechno ostatní.

Psali jsme: Režisér: „Stydím se za Fialu.“ Ale ozval se taky šlechtic... Zrušit vztahy se Slováky na Masarykovy narozeniny? Neobratný krok, mírně řečeno, nechápe Netolický Babiš (ANO): Premiér Fiala za poslední týden skutečně podal „skvělý“ výkon Okamura (SPD): Nekomunikací se nikdy žádný rozpor nepodařilo vyřešit

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama