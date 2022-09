Národ to viděl. Nejsilnější trumf Fialy je pryč! Docent Konvička zásadně k demonstraci

reklama

„Energetická krize se vládě naprosto vymkla z rukou. České republice hrozí energetický armagedon a rozsáhlé sociální nepokoje,“ řekl ve Sněmovně bývalý premiér, předseda hnutí ANO Andrej Babiš směrem k vládě. Souhlasíte s ním, či nikoliv, a proč?



Přiznejme si, že doba je nejen mimořádně zlá, ale i mimořádně dynamická; teď všichni z jakéhosi důvodu říkají volatilní. Otázky pro rozhovor jsou ze čtvrtečního večera, je sobotní poledne, a za tu dobu se stalo tolik věcí, že nic není staršího, než včerejší noviny. Proto se pokusím odpovídat nadčasověji, tedy tam, kde to půjde.

Vláda ve Sněmovně nepadla. Ono se to dalo čekat, byť mě loajalita některých poslanců překvapila – čekal jsem, že liška podšitá Babiš si hlasovací většinu nějak zajistí, i kdyby ho to mělo stát nějaké to kapesné. Nezajistil, takže nás armagedon a nepokoje skutečně čekají. Byť to asi neproběhne instantně a jednoznačně, jak někteří možná čekají. Bude to spíš pomalé dušení Čechů a Evropanů ve vlastní šťávě – což vyhovuje dlouhodobě i krátkodobě jedné straně války na Ukrajině – Rusku, a krátkodobě i krátkozrace stranám dalším – finančním kruhům ve Spojených státech, revanšistům v Německu a v Polsku. Sám jsem překvapen, že opravdu existují. Té druhé skupině však jen krátkozrace.

Někdy v polovině uplynulého týdne jsme se s velikou slávou dozvěděli, že skončil skoro exponenciální růst burzovních cen energií. Radost mainstreamových komentátorů byla skoro bizarní, protože ten takzvaný pád cen znamená, že momentální ceny nejsou řekněme dvacetkrát vyšší než před rokem touto dobou, ale šestkrát či sedmkrát vyšší. Což je pořád dost na to, aby to poslalo dost domácností do dluhových pastí a řadě dalším domácnostem překazilo dlouhodobé plány, vzalo naději na zlepšení poměrů, radikálně zhoršilo kvalitu života. Hlavně to je ale dost na to, aby nastaly řetězové krachy podniků – již se děje, a to napříč celou Evropou – následované dalšími propady nikoli do obyčejné chudoby, ale do hnusné a bezvýchodné bídy. Jenže to mluvíme o nějakém čtvrtku.

V pátek přestal plynovodem Nord Stream 1 téci do severozápadní Evropy jakýkoli zemní plyn. To znamená, že přestal téci i k nám, protože Fialovo Česko, jak známo, spaluje ruský plyn vyčištěný přes německé překupníky. Musí se nechat, že Rusové své akce skvěle časují: Plyn přestal téci dost pozdě na to, aby si evropští spotřebitelé uvědomili bezprostřední blízkost topné sezony, ale dost brzy na to, aby výpadek okamžitě pocítili. Hlavně ale přestal téci pár dní předtím, než se skvělí evropští lídři, samozřejmě včetně profesora Fialy, konečně odhodlali oznámit, že zlý ruský plyn vlastně nechtějí.

No a dnes (v sobotu), namísto abych promýšlel vaše otázky, probíhá velkolepá protivládní demonstrace na Václavském náměstí. A přenášejí ji nejen alternativní kanály, ale i naprosto mainstreamové Novinky.cz. Pakliže to interpretuji správně, tak moc vládní klaky se drolí. Parlamentní opozice sice vládu neshodila, ale vláda už se nemůže opírat o svůj nejsilnější trumf, jednohlasně hovořící mediální scénu.

Fotogalerie: - Fialenko, idi na chuj!

Premiér Petr Fiala (ODS) tvrdí, že vláda lidi nenechá padnout a pomůže. Zároveň brání princip volného trhu, který má vše srovnat sám. Je to správný postup?

Anketa Hlasoval/a byste jako poslanec/poslankyně pro vyslovení nedůvěry vládě? Ano 98% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 31666 lidí

Když se ale nad ním zamyslíme jako nad historickým fenoménem, tak by mě zajímalo, co měl tím nenecháním padnout myslet. Žebračenky, potravní poukázky a společné ohřívárny? Obávám se, že pro občany, kteří mají práci, někde nějak bydlí, žili si relativně blahobytně, měli úspory a životní plány a nyní se jim to všechno hroutí, tohle opravdu není řešením. A co se týče volného trhu, tam je Fialova parta skutečně legrační. Oni na jedné straně tvrdí, že země je ve válce – a do války ji postrkují, no a na druhé straně se pokoušejí oživit hospodářské recepty, které možná fungují v míru a všeobecném dostatku. Jenže za stavu válečné nouze a nedostatku, kam patří i nouze a nedostatky vyvolané válkou kdesi v sousedství, bývalo odjakživa zvykem, že stát přejímal starost o ty základní věci – energie, vodu, pohonné hmoty, potraviny. Víc k tomu nemám co dodat.

Průzkum pro CNN Prima News agentury STEM ukázal, že podle Čechů vláda nedělá v jejich situaci dost. Chystají se demonstrace, opozice volá po konci vlády s tím, že je neschopná. Jaký další průběh očekáváte?

Ta první demonstrace právě končí. A autistický osamělý profesor politologie nazval její účastníky proruskými sympatizanty. To je naprostá neschopnost odhadnout situaci.

Na té demonstraci je podle mě zásadní, že tam příliš nenechali mluvit různé antivaxerské konspirační pomatence. Mluvili zkušení inženýři – energetici, mluvili experti přes průmysl, mluvil předseda Agrární komory. A národ, nejen přímí účastníci, to viděl. To vytvoří úplně jiný obraz o neparlamentní opozici, než jaký se tak úpěnlivě snažila vytvářet Česká televize a spol. Miliony zatím pasivních pozorovatelů zjistí, že proti vládě a Evropské unii nejsou jen různí rozvášnění aktivisté – nic proti nim! – a dehonestovaný Babiš. Uvidí, že zde je reálná alternativa tažená střízlivými technokraty. Podle mě je medializace, jakož i celkově pozitivní dojem z celé akce, očekávaným bodem obratu.

Co tedy bude dál? Pokud má vláda za sebou ještě nějaké relevantní a myslící síly, pokusí se tyto hodit veškerý průšvih právě na premiéra Fialu. Zachránit situaci tím, že jej obětují. Dále je možné všechno, od vlády národní záchrany tvořené ANO a neušpiněnými jmény ze současných koaličních stran, až po úřednickou vládu. Pokud ovšem vláda za sebou žádné relevantní a myslící síly nemá – může být po nějaký čas mnohem hůř. Možná se ti šílenci pokusí i o nějakou represi, o zastrašení potenciálních protivníků. A ovšem – všeho do času.

Opozice také žádá, aby byl vytvořen jasný plán, které firmy mají nárok na plyn v případě, že dojde v zimě k jeho nedostatku. Které firmy by podle vás měly mít přednost? A dočká se opozice podobného plánu?

Nedočká. Opozice se dřív dočká vládních pozic, načež ten plán vytvoří sama.

Jak moc se obáváte o český průmysl s přicházející zimou?

Ptát se unaveného akademika, který zná z průmyslu jen středoškolské prázdninové brigády, na průmysl, je poněkud bizarní. Mohu mluvit jen jako úplný laik, ale i jako úplný laik vím, že naše země není bohatá ani na suroviny, ani na rozlehlé lány úrodné půdy. Proto byl průmysl posledních 200 let páteří našeho hospodářství, díky tomu měli Češi – jistěže v různých dobách v různé míře – relativně slušný život. Nyní průmyslové podniky, které bez energií a surovin neznamenají vůbec nic, jeden po druhém padají.

Nejde tady však jen o český průmysl. Uvědomme si, že všechno to energetické šílenství, kterého jsme svědky, není primárně vinou ani Putina a jeho války, ani Fialy a jeho imbecility. Uvědomme si, že přesně to, co se nyní děje, nám i bez války mínili naordinovat bruselský klimatický maršál Timmermans s jeho Green Dealem, jakož i němečtí Zelení s jejich zavíráním jaderných a uhelných elektráren. Válka ten vývoj jen urychlila, či spíše – zviditelnila a zvýraznila. Ptáme-li se na český a evropský průmysl, nemůžeme se omezovat na tuto zimu. Jsou zde závazky zastavení výroby spalovacích motorů – což byla donedávna páteř evropského průmyslu, jsou zde hutě a ocelárny bez surovin, chemičky bez energií.

Celé to tažení proti průmyslu mi připomíná takzvaný Morgenthaův plán, což byl vážně míněný plán jakéhosi státního tajemníka ve Spojených státech na konci druhé světové války. Jeho cílem bylo potrestat tehdy poražené Německo tím, že bude přeměněno v chudičkou agrární zemi. Tenkrát to měl být trest za válku, dnes možná za přílišný konzum, přesně to nevím, ale je to přesně ono. Jen tím potrestaným nemají být Němci, ale celá Evropa.

Co říkáte na vyjádření o svetrech, nutnosti topit na 15 až 18 stupňů a podobně?

To vše byly hřebíčky do rakve, kterou si čacká Fialova vláda postupně stloukala. Urážení, a tak trochu strašení celého národa, včetně vlastních voličů. Až tahle parta půjde od válu, zkusím té jejich úžasné Market poslat nějaký puget. Za své zásluhy si ho zaslouží.

Dmitrij Medvěděv prohlásil směrem k Evropě (jak upozornil server Echo24.cz), že se má připravit na další zvýšení ceny plynu – a to až na 5000 eur za tisíc kubíků do konce roku. Co to pro nás znamená?

Pro mě osobně to nejspíš znamená, že strávím další zimu ve své venkovské pevnosti, kde jsem otopem, i vším ostatním, zásoben poměrně dostatečně. Pro národ jako takový – inu, moc lituji lidi v městských bytovkách, kteří jsou na plynovém topení závislí, a moc lituji podnikatele, živnostníky, průmyslníky, učitele a vůbec všechny, pro které to bude znamenat radikální zhoršení kvality života. Na druhé straně, pokud to povede k hlubším změnám celého evropského politického směřování a hospodářského uspořádání, což je nejspíš nevyřčeným cílem protivníka, nechť se tak stane.

Je trvalé odstřižení od ruského plynu tak, jak mnozí politici tvrdí, možné? Co by to znamenalo pro Evropu?

Smysluplná odpověď na tuto otázku může být jen odpovědí velezrádnou, a my dnes nesmíme ani naznačovat. Přesto to zkusím, přičemž odpověď není tak úplně z mé hlavy.

Začnu tím, že vyspělá průmyslová civilizace nemůže existovat bez paliv či jiných zdrojů energie. Nabídka či zásoba paliv, jejich rozložení na planetě Zemi, samozřejmě nejsou spravedlivé, máme oblasti na paliva bohaté a oblasti chudé, jakož i oblasti, kde už byly přírodní zásoby vyčerpány. Kdo si dnes vzpomene, že Anglie či německé Porúří oplývaly černým uhlím, což právě v těch krajích umožnilo nastartovat průmyslovou revoluci? Pak zde máme hledisko ekologické. Jakkoli se obáváme vyčerpání planetárních zdrojů a jakkoli věříme na klimatickou změnu – já věřím druhému, obávám se prvního –, tak se snad shodneme, že nemá smysl převážet těžkotonážní náklady z kontinentu na kontinent, nebo vyrábět energie tak nákladně, že to převýší případné zisky.

Když se podíváme na mapu, vidíme, že Evropa sice zásobami paliv neoplývá, ale je výběžkem obrovské kontinentální masy, která se v nich doslova topí. Ze středu té masy vedou do Evropy trubky produktovodů a vysoce propustné železniční tratě. Na jiných stranách té masy pak jsou obrovsky lidnaté a rychle se rozvíjející národy, což implikuje mimo jiné pracovní sílu a nekonečný duševní, intelektuální potenciál.

No a úplně jinde, za oceánem, přes který žádné produktovody nevedou, je jiná kontinentální masa. Tam sice mají energií dost, ale taky je obrovsky baví klekat si před příslušníky nadřazených menšin, zakazovat běžným zaměstnancům mírně košilaté vtipy v zaměstnání, pořádat domovní prohlídky v sídlech bývalých prezidentů, jakož i četné jiné, srovnatelně blbé kratochvíle. Potravinově a energeticky jsou soběstační, ale vyrábět a mezinárodně prodávat umí jen zbraně, a i to za přemrštěné ceny. No a k těm za oceánem prý patříme.

Je to nesmysl geopolitický, surovinový i ekologický – stačí se podívat na mapu. Proto se někomu muselo náramně hodit přetnout ty produktovody, přerušit ty vysoko propustné železniční tratě, zfanatizovat jeden chudý národ k boji do posledního, no a Peťkovi s Markétkou doporučit ty svetry.

Opět v české politice sledujeme odhalení organizovaného korupčního jednání. Tentokrát v jedné ze stran koalice, které volaly po slušné politice bez korupce. O čem to svědčí?

Anketa Je finální podoba Síkelova úsporného tarifu dostatečná? Je dostatečná 1% Není dostatečná 99% hlasovalo: 14105 lidí

Poté, co se ukázaly další kontakty a odposlechy Petra Mlejnka s lidmi kolem zmanipulovaných veřejných zakázek (jak upozornil server Seznam), Mlejnek rezignoval na funkci ředitele ÚZSI. Tlak na něj byl už před tím velký. Ministr vnitra Vít Rakušan dále zůstává ve funkci ministra vnitra i šéfa STAN, jehož politici – nyní již většinou bývalí – jsou z korupce podezřelí. Měl by rezignovat?

Mě strašně baví ten pojem tlak na Mlejnka. Jaký tlak, proboha? Pokud měl ten týpek korupční průšvihy, intimní styky s mafiánskými cocaleros, nehotové prověrky, a tak dále a tak dále, tak tu funkci prostě dělat nemohl – protože jedny průšvihy by generovaly druhé. A mít vydíratelného neprověřeného šéfšpiona, to by bylo příliš i na běžné české poměry. No, a pokud je neměl, byl takzvaně čistý, pak by žádný tlak neměl ani pocítit – protože, opět, co je nějaké podezření proti práci šéfšpiona?

A co se týče ministra vnitra: Grázlík je to podařený, ale všimněte si, nemá vůbec žádnou autoritu. Když jsem před lety, v souvislosti s migrační krizí, kritizovával tehdejšího ministra vnitra Chovance, slovo grázlík bych, myslím, nepoužil – přece jen to byl chlápek, který z titulu své funkce velí silovým složkám. A podívejte, ministra Rakušana nebere vážně nikdo. Pokud v nejbližších dnech či týdnech padne premiér Fiala, půjde ministr vnitra zcela určitě s ním. No, a pokud nepadne, padne později.

Překvapil vás rozsah organizované chobotnice v kauze Dozimetr? Nebo už si zvykáte, že je to „v Čechách normální“, jak také zaznívá?

Jak už jsem zmínil, zajímal mě jen ten kokain na sliznicích. Nevíte, od koho ho měli?

Premiér Petr Fiala kdysi velmi tvrdě kritizoval Evropskou unii i její kroky. Nyní se už tak ale neděje. Co se podle vás změnilo?

Kdo že?

