Nedala slovo a „nálepkovala“? Na Českou televizi míří vážná stížnost k RRTV

„Fialova vláda i prezident Pavel jsou ocáskové Washingtonu a Bruselu, a to jsem použitím té zdrobněliny k některým z nich ještě velice milosrdný, neboť to jsou spíš tragičtí ocasové,“ říká rázně první místopředseda Trikolory Petr Štěpánek. Tento rok považuje z hlediska ČR za promarněný. Dostal se i k novým „číslům“ ohledně spolupráce SPD a Trikolory a také prozradil, proč dal stížnost na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání. „Kolosální skandál,“ podotýká k tomu, co zaznělo v ČT v souvislosti se stávkou, především kolem „blogera Vidláka“.

reklama

Blížíme se ke konci roku, jak tedy tento rok z hlediska ČR, české politiky hodnotit?

Promarněný rok. Nulové výsledky Fialovy vlády. Všechna čísla to potvrzují. Stačí porovnat naše procenta HDP, inflace či čehokoli jiného s procenty okolních zemí.

A co říci na naši zahraniční politiku?

Česká republika žádnou svoji zahraniční politiku nemá. Fialova vláda i prezident Pavel jsou ocáskové Washingtonu a Bruselu, a to jsem použitím té zdrobněliny k některým z nich ještě velice milosrdný, neboť to jsou spíš tragičtí ocasové. Když Fialova vláda nastupovala, vyslovil jsem bonmot, že zatímco Babiš se do bruselské řiti nořil spíše pragmaticky a neochotně, tihle výtečníci se namažou lubrikantem. Realita je ovšem ještě horší, protože do hry vstoupila ukrajinská válka a ti ocáskové si hrají na největší válečníky. Rovněž nový pan soudruh prezident coby maňásek v rukou svých loutkovodičů hájí namísto českých americké obchodní a velmocenské zájmy naprosto příkladně.

Fotogalerie: - Rychlá schůze

Poměrně zásadní informace pro mnohé lidi zazněla v těchto dnech a sice, že potraviny opět, na rozdíl od očekávání ministra zemědělství, oproti snížení DPH od ledna zdraží. Co na to říci?

Všechny ceny se odvíjejí od cen energií, takže snížení DPH o tři procenta lehce smažou zvýšené ceny energií. Nechápou to pouze ocáskové a ocasové. Ale máme štěstí, neboť náš ministr zemědělství je teolog. Třeba se za snížení cen potravin pomodlí.

Psali jsme: „Vychca*á sleva“. Zeptali jsme se v Albertu, jak se z dvojky stala sedmička. Na odpověď stále čekáme Párek v rohlíku, klobása z Makra. A nas*ané ksichty. Češi už radši jezdí jinam „Hořící bordel. Nemám z toho radost.“ Vidlák se proslaví ještě víc. Tímto Hodili to slepicím. Zpestření Vánoc z Polska dopadlo zle

KSČM představila tento týden koalici STAČILO. Co na ni říkáte? A jak pokračuje spolupráce SPD a Trikolory?

Opakovaně říkám, že politický systém musí mít dvě nohy. Pravou i levou. Takže ten kvas na vlastenecké levici sleduji se zájmem a vlastně i se sympatiemi. Co se týče spolupráce SPD a Trikolory, zaznamenal jsem první čísla, která už reflektují, že do evropských voleb jdeme jako koalice. Agentura STEM/MARK nám přisuzuje téměř 15 procent. Pokud jsou její čísla správná, potvrzuje to náš předpoklad, že náš společný výsledek může být vyšší, než je prostý součet našich preferencí. V tom je ono kouzlo synergického efektu, respektive přidaná hodnota naší schopnosti domluvit se, netříštit síly a táhnout za jeden provaz.

Fotogalerie: - Komunistům Stačilo!

Podívejme se i na případ učitelky, která dostala před časem výpověď poté, co prý před žáky zpochybňovala ruské válečné zločiny na Ukrajině. Soud nyní potvrdil, že ze školy byla vyhozena právem. Co byste k tomu řekl?

K tomu ostudnému rozsudku nad učitelkou Martinou Bednářovou vydala Trikolora oficiální stanovisko. Odcituji vám z něj:

Nazývejme věci pravými jmény. Rozsudek senátu Městského soudu v Praze v čele s JUDr. Jitkou Denemarkovou, který potvrdil vyhazov učitelky z Prahy 6 Martiny Bednářové z práce, není rozsudkem nezávislé justice, nýbrž naprosto ostudným aktem politické a justiční zvůle. Čtyřiatřicet let po listopadu 1989 jsme už zase svědky toho, že justice na politickou objednávku likviduje vybrané osoby.

Žádné argumenty a důkazy exemplárně likvidované Martiny Bednářové nejsou připuštěny, je vyhlášen předem připravený verdikt, který jde na ruku současné politické vrchnosti. Úplně stejně to dělala služebná justice v časech komunistické totality. Martina Bednářová není v tomto smyslu ani první a bohužel ani poslední. Trend nastoupený za Fialovy vlády je nebezpečím pro celou společnost. Trikolora protestuje a zároveň varuje a vybízí veřejnost, aby se tomuto nebezpečnému trendu aktivně postavila. Dřív, než bude pozdě.

Psali jsme: Veřejný odpor je tu! Profesoři, novináři, umělci, ekonomové... Podpisy proti Rakušanovi

V minulých dnech jste podal stížnost na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání. Vím, že jste o tom psal na vašem facebookovém profilu, ale pro naše čtenáře, o co šlo?

To je další kolosální skandál. Tentokrát pro změnu skandál České televize. Dne 3. 12. 2023 od 22:10 odvysílala Česká televize na programu ČT24 pořad Newsroom ČT24. Jeho součástí byla také reportáž o stávce, jež se uskutečnila dne 27. 11. 2023. Podstatnou roli v reportáži hrála osoba blogera Vidláka, občanským jménem Daniela Sterzika, který toho dne promluvil na demonstraci na Malostranském náměstí v Praze.

Bloger Vidlák byl v reportáži mnohokrát označen za dezinformátora či podporovatele Ruska, a to nejenom samotnou Českou televizí, ale také řadou mluvících hlav, kterým reportáž dala slovo nebo které citovala. Na podporu těchto tvrzení ale Česká televize nepředložila ani jeden důkaz, pouze opět, tak jak je její dlouhodobou neřestí, nálepkovala.

Ale hlavně, v inkriminované reportáži České televize vůbec nedostal slovo právě ten, koho Česká televize tak usilovně dehonestovala, tedy bloger Vidlák. A to navzdory tomu, že k celé kauze se několikrát velmi obsáhle vyjádřil, což je snadno dohledatelné. A už vůbec Česká televize svým divákům nezprostředkovala, co to vlastně ten Vidlák na demonstraci řekl, aby si divák sám mohl udělat svůj vlastní názor.

Takový způsob provozování publicistiky je zcela v rozporu s posláním a úkoly veřejnoprávní televize, jak je definuje zákon o České televizi. Ale kdyby jen to. Nijak se rovněž neliší od praxe, kterou za minulého totalitního režimu provozovala socialistická Československá televize.

Psali jsme: Takhle nevybojujete nic. Vidlák, „hvězda dne“, účtuje s odbory i s Fialou Premiér dal přednost kravám. A Milionu chvilek. Právník Dostál vidí už jen obrovskou ostudu Člověk s přezdívkou Vidlák, on hájí Rusko... Do Interview pozvali učitelku, ta se od řečníka distancovala „Nenažranost.“ Odboráři se utrhli. Už nejde o školy, zašli mnohem dál

Jak celkově hodnotit stávku? Domníváte se, že nakonec dojde i ke stávce generální?

Nemám nic proti občanským protestům včetně stávek, ale zločinnou Fialovu vládu musíme především porazit ve volbách, ať už budou kdykoli. První příležitost nabídnou volby do Evropského parlamentu. To bude taková generální zkouška na volby do Poslanecké sněmovny, která by mohla leccos naznačit a posunout.

Stávka byla zřejmě symbolicky ve stejný den, kdy se konala právě generální stávka v roce 1989. Jsou nálady ve společnosti před 34 lety a dnes v něčem srovnatelné?

To si nemyslím. Zatímco KSČ v roce 1989 byla k smíchu takřka všem, strany současné pětikoalice mají stále ještě své věrné podporovatele. Sice jich pomalu ubývá, ale to na věci nic nemění. Je to spíše sociologický jev, neboť ti lidé evidentně volí proti svým vlastním ekonomickým zájmům. Ale příslušnost k pomyslné sortě „lepšolidí“ je jim milejší než jakákoli racionální úvaha, že svými volebními preferencemi škodí zemi i sami sobě.

Fotogalerie: - Vysíláme signál Fialovi

Vraťme se ještě k ČT. Dá se už nějak „hodnotit“, jak si vede televize pod vedením nového ředitele?

Na hodnocení je ještě příliš brzo. Televize je něco jako zaoceánská loď. Kormidlem zatočíte u Islandu, ale projeví se to až u amerických břehů. Počkejme si.

Psali jsme: „Tohle ředitel toleruje?!“ Moravec zuří. Pozvánka na Radu ČT o jeho excesu vypuštěna „Václav Moravec se diskvalifikoval.“ Za Součka se postavil exšéf veřejnoprávní televize. A nejen on Moravec nastražil past. Zkouší, co ředitel vydrží. Petr Žantovský a zákulisí v ČT Přikyvování jako veřejná služba ČT. Šarapatka a mediální tanec. Dvořáka vám už nevrátí, vzkazuje Žantovský

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE