Novelu pandemického zákona předloží v legislativní nouzi. A Fiala řekne, že ho nepoužijí?! Juchelka se chytá za hlavu

PŮLNOČNÍ ROZHOVOR „Se šedou barvou mám spojenu dobu před rokem 1989. Šedé ulice, fasády, oblečení... Nechci to znovu zažít, svět je barevný i v názorech,“ varuje v rozhovoru poslanec hnutí ANO a stínový ministr sociálních věcí Aleš Juchelka. Podle něj je třeba více odvahy jít proti davu a vyhraňovat se totalitním praktikám. Současnou vládu pak kritizuje za to, že se doopravdy nedokáže vcítit do problémů Čechů, za krátkou dobu tak naštvala různé skupiny.

Z vládních lavic jste se přesunul do opozičních lavic. Jak tuto změnu vnímáte?

Vždy jsem byl aktivním poslancem, který předkládá své návrhy zákonů a hledá pro ně podporu. Například doplatek rodičovského příspěvku, aby rodiče nepřišli o zbytek rodičáku, pokud se jim narodí další dítě – na to jsem opravdu hrdý, stejně tak jako úprava a navýšení dávek v pěstounské péči, nemluvě o navýšení příspěvku na péči pro ty nejpotřebnější ve třetím a čtvrtém stupni závislosti. To jsou konkrétní věci, které se povedly. Prosazení některých věcí, které mají logiku, bude o něco těžší, ale já se nerad vzdávám. Hodně také záleží na lidech a odvaze, aby se nebáli něco prosazovat. To vnímám jako velký hendikep. Chybí odvážní politici.

Jak byste prozatím hodnotil kroky nové vlády, která bývala opozicí a vládní hnutí ANO velmi kritizovala za zrychlená projednávání, chaotičnost, rozhazování peněz a podobně?

Velmi špatně. Je opravdu šokující, v jak krátké době dokázala naštvat různé skupiny lidí svými nesystémovými rozhodnutími nejen u covidových opatření, ale i zmražením a snížením valorizace platů v době inflační, covidové a energetické krize. Vláda skutečně nemyslí na občany a nedokáže se vcítit do jejich problémů. Neustále se zaštiťuje rozpočtovou odpovědností, ale když byla v opozici, celou dobu tepala vládu a ministryni financí, že se kompenzuje málo, pro málo lidí a subjektů, že se má kompenzovat v rámci covidu všem. A neříká celou pravdu nejen o rozpočtu, ale i o financích státu jako takových. Jsme jedna z nejméně zadlužených zemí v Evropské unii. Jejich rádoby vcítění do problémů občana je populistická otočka u zmrazení platů ústavních činitelů. Pro mě je taky lakmusovým papírkem po měsíci jejich vládnutí demonstrace hendikepovaných před ministerstvem práce a sociálních věcí, demonstrace zemědělců nebo nespokojenost podnikatelů a podnikatelských svazů při nevyplácení covidových kompenzací.

Fotogalerie: - Hlukem proti moci

Velkou kritiku vyvolal také pandemický zákon, který měl rovněž projít zrychleným řízením. Mimo jiné ruší možnost bránit se proti opatřením u soudu přednostně. Jste s jeho vyzněním spokojen?

Nejsem. Je na hraně ústavnosti. Je likvidační v pokutách a v tuto chvíli nemá ani své opodstatnění v době, kdy ostatní státy rozvolňují. Nerozumím tomu, že něco takového vláda předloží a ještě v režimu legislativní nouze. Před dvěma lety byla situace, kdy jsme o covidu nic nevěděli, ale v tuto chvíli jsme chytřejší, zkušenější a je potřeba se zamyslet nad jinými zákony. Třeba nad zákonem o ochraně veřejného zdraví a podobně. Záruky premiéra o tom, že pandemický zákon nebudeme používat, ale nebylo by zodpovědné nemít obranu, jsou ve světle toho, jak se koalice chová ve Sněmovně, jak všechno válcuje, nedrží dohody a nepsaná pravidla, málo důvěryhodné.

Když to vezmeme obecně ohledně pandemického zákona – je správné, aby o tak zásadních věcech, jako je uzavření obchodů, škol či očkování rozhodovali tři ministři – obrany, vnitra a zdravotnictví? Nebo má tato pravomoc zůstat poslancům a senátorům?

Minulá Sněmovna dokázala, že se dokážeme sejít v řádu hodin, pokud se jedná o něco mimořádného. Je to naše práce. Scházeli jsme se v polovičním počtu a vždy se rozhodovalo kolektivně o nouzovém stavu. Parlament kontroloval vládu a diskutoval o mnohých opatřeních, kompenzacích a o situaci, která tak tvrdě doléhala na občany. Kolektivní rozhodování hlasováním je vždy demokratické.

Nemůžeme ale ani zapomenout na opakovaná rušení opatření soudem, protože neměla opodstatnění v zákonech, přesto je minulá vláda opakovaně nařizovala znovu. Objevovaly se a objevují argumenty, že minulá vláda hnutí ANO ignorovala rozhodnutí soudů a spoléhala na prodlevu, během níž bude i nezákonné opatření platit. I to prý mohlo podrýt důvěru Čechů v nařízení. Co si o tom myslíte zpětně?

Když nás covidová krize postihla, nikdo skutečně nevěděl, co všechno se děje. Zastavil se doslova svět, okolní státy rovněž. Lidé se neuvěřitelně semkli, já jsem třeba nakupoval a rozvážel přes Adru jídlo seniorům a manželka dobrovolničila v domově seniorů. Byla to unikátní doba, kterou nikdo předtím neprožil. Udělala se spousta rozhodnutí, spousta chyb, kdy ani odborníci nevěděli, která bije. Kritizovat teď tuto dobu je být po bitvě generálem. Já jsem rád, že jsme ze sněmovních lavic pomohli co nejvíce lidem, živnostníkům a firmám. Současná vláda pozastavila kompenzace při trvajících opatřeních a ani nemůže některé vyplácet, protože uvrhla zemi do rozpočtového provizoria.

Udělejme za koronavirem tečku. Tečka se nepodařila, očkování ji jednoduše za virem neudělalo. Očkovaní mohou vir přenášet i mít těžký průběh nemoci. Jak moc mohl tento slib a kampaň ovlivnit onu důvěru? Můžete odpovědět, že ani vy jste netušili, zda očkování zafunguje. Znamená to ale, že i politici po světě podlehli slibům těch, kdo vakcíny a očkování proti covidu propagovali – tedy, že přijde tečka, pokud se naočkuje dostatek obyvatel?

Jestli vakcína funguje, nebo ne, je odborná záležitost. Covid se mění, vakcíny a opatření taky. I díky očkování klesá počet těžkých případů a počet hospitalizovaných v nemocnicích. To je fakt. Já jsem spíše zvědav, jak se státy ve světě, a já to budu hlídat u nás, budou vracet do normálu. Zdali to bude jako před covidem a pokud ne, utrpěla tím svoboda a demokracie. U nás by ten návrat měl být kolem března.

Fotogalerie: - Chcípl PES v Klatovech

Máte pochopení pro demonstrující proti povinnému očkování?

Ano, mám. Jsem bytostný demokrat. Já sám jsem očkován, ale plně respektuji názor jiných. Jsem pro očkování, jak je nastaveno v naší republice, a myslím, že spousta těch, kteří jsou proti povinnému očkování na covid, nejsou nějací antivaxeři. Upřímně nerozumím lidem, kteří nenechají očkovat své děti proti základním nemocem, jako jsou spalničky, zarděnky nebo příušnice.

Stále více států se rozhoduje opatření - i přes rostoucí čísla nově pozitivně nakažených - uvolňovat. Je to cesta i pro Českou republiku, třeba na jaře, jak jste zmínil?

To nechám na vyhodnocení odborníků a na vládě, je to v její kompetenci. Myslím, že ani oni neznají odpověď. Ale ten trend tady je a všichni se musíme naučit žít s covidem. Chceme se dostat zpět do normálu a všechny indicie směřují k tomu, že by to mohlo být na jaře.

Jste stínovým ministrem práce a sociálních věcí. Kdyby vaše funkce nebyla ve stínové vládě, kde byste jako ministr začal? Co považujete za prioritu?

Určitě řešit energetickou krizi. Nedostatečná pomoc rodinám je do očí bijící. Vše se zdražuje – energie, služby, potraviny. Příspěvek na bydlení nestačí, pomůže jen malé skupině lidí, kteří již v systému dávek jsou. Okruh, který rozšíří, je tak malý a informovanost tak nízká, že pokud se to dozví a dojdou na úřad práce, tak je odradí náročná administrace příspěvku na bydlení, kde musíte vyplnit a dodat spoustu papírů.

Dále bych řešil sociální služby. Od roku 2014, kdy putovalo sociálním službám 7,71 miliardy korun, se částka zvýšila na loňských 22 miliard. Zvyšovat v tuto chvíli úhradovou vyhlášku v terénních službách není rozumné. Zaměřil bych se také na podporu rodin. Fungující rodina je pro stát nejsociálnější a nejlevnější jednotka. Nemluvě o tom, že je potřeba i v trendu, který popsalo sčítání lidu, řešit důchodovou reformu. Je toho velká spousta včetně řešení ústavní péče, sociálního vyloučení, revize sociálních dávek či bydlení.

Velkým tématem je také cancelculture. Své by o tom mohla vyprávět například spisovatelka J.K. Rowlingová, která je kritizována za vyjádření, že lidem, kteří menstruují, se kdysi nějak říkalo. Měla na mysli ženy. Dále čelí kritice za znázornění skřetů v bance, kteří se podobají židům, „Znám a miluji translidi, ale vymazání pojmu pohlaví zbavuje mnohé z nich možnosti smysluplně diskutovat o svém životě,“ uvedla také a sklidila další tvrdá slova. Nakonec chybí v natočeném speciálu o kouzelníkovi Harry Potterovi, kterého stvořila. A není sama, kdo má s cancelculture své zkušenosti. Sám jste se spisovatelky zastal a připomněl, že bez Rowlingové by žádný Harry Potter nebyl. Kam se společnost v tomto smyslu dostává a čím to je způsobeno podle vás?

Neuvěřitelný důraz na politickou korektnost, ztráta humoru, soudnosti a respektu k lidem vede tuto společnost směrem k nesvobodě projevit své názory. Šířící se strach říkat věci, které jsou faktem, jak zmiňujete v otázce, povede jako za komunistů občany do ilegality a povede k velké nedůvěře mezi lidmi. Bude to ztráta plurality myšlenek, z nichž by mělo vždy vzniknout něco inovativního. A čím dál tím více lidí půjde s davem, jak o tom například píše Gasset ve Vzpouře davů. Vždy, když nad tím přemýšlím, objeví se mi před očima šedá barva. S ní mám spojenu dobu před rokem 1989. Šedé ulice, fasády, oblečení... Nechci to znovu zažít, svět je barevný i v názorech. Způsobeno je to nedostatečnou odvahou jít proti davu, vyhraňovat se těmto tendencím a vymezovat se totalitním praktikám, které čím dál tím více ve jménu demokracie pochodují západní společností, která je čím dál tím více infantilnější.

Setkáváme se s tím, že odlišné názory jsou důvodem pro blokaci na sociálních sítích. Provozovatelé těchto platforem se brání, že je nutné diskuzi regulovat. Je? Měly by se mazat jen příspěvky porušující zákon, nebo kde najít onu hranici mezi svobodou slova a cenzurou?

Příspěvky porušující zákon by se neměly jen mazat, ale i postihovat. Vzrůstající antisemitismus v Evropě nám budiž varováním. Já se neúčastním žádných diskusí na sociálních sítích, ani je nečtu. I přesto, že v tom marasmu pseudonázorů může nějaký inspirativní zapadnout. Diskuze na sociálních sítích žádnou skutečnou hodnotu nemá. Je to ztráta času. Nebezpečné může být, pokud tomu někdo hodnotu dává a myslí si, že to je ten život. Ti jsou pak skutečně ovlivněni ve svých bublinách různými dezinformacemi, ale tady jsme zase zpátky u hodnot každého člověka. Jsem pro svobodný internet, svobodu slova, a to v těch mantinelech, které už postihuje zákon v tuto chvíli.

