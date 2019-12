Novotný je pošuk, na ČT24 bych se vy****. Pochvala Putinovi. Legendární Jiří Holík drtil Rusy na ledě, ale „kavárnu“ vypráskal. A pak začal o Milionu chvilek...

Pane Holíku, prožíváme teď vánoční svátky, jste věřící člověk?

Ne, to nejsem. I když musím říct, že například to Desatero je možná lepší než spousta zákonů, které vymýšlejí naši páni poslanci. Lepší než kdejaký stranický program.

Pane Holíku, vám je 75 let, a proto patříte do té skupiny starších lidí, kteří jsou údajně náchylnější k přijetí nejčastěji různých proruských serverů a jejich zavádějících informací. Pozorujete to na sobě?

Jo, no jo, jistě... to se výborně bavím, když tohle slyším. Ale vážně – tyhle řeči tady roztrušuje jenom jedna část médií, ta druhá zase neříká nic. To je těžké si vybrat. Ale já sám vám řeknu, dívat se třeba na ČT24, to je teda vážně síla!

Ta jejich takzvaná vyváženost a nestrannost, tak to mám opravdu úplně jinou představu, jak to má vypadat. Čtyřiadvacítka a zprávy, na to bych se nejradši vy… no ne, tak podívám se na ně, ale jsou mi k smíchu.

Je sucho – může za to Putin a v tomhle duchu pořád dokola.

A to nemluvím o tom příšerným pošukovi a buranovi Novotném z Řeporyjí, co předvádí, kouká mu sláma z bot, no prostě buran!

A nejlepší je, že někteří ti velcí demokrati ho ještě hrozně uznávají.

Když se přidržím té úvodní otázky, vy nemáte strach z rostoucího ruského či čínského vlivu?

Ne, tak to fakt nemám, to přenechám politikům, ať se bojí. Já naopak musím obdivovat, když se dívám na ČT2, co Čína za posledních 30 let všechno dokázala. Bohužel paní Šámalová do toho mluví jenom o tom, jak je to všechno špatně, ale já zase vidím ten jasný čínský pokrok. Časem to bude hlavní světová velmoc. A mimochodem, Čína překonává ty ostatní ekonomicky. Já nevím nic o tom, že by někde válčila. O tom jsem neslyšel. Ani o tom, že by měla někde základny. A podívejte se na amíky – ti mají stovky nebo i tisíce základen po celém světě.

A to Rusko?

No, Rusko je za každého režimu silný stát, i když se na něj kydá špína ze všech stran, tak je to zkrátka velmoc.

Někdo si myslí, že je Putin gauner, já si myslím, že pro Rusy je to dobrý prezident! A přijdou časy, až tam Putin nebude, že budeme říkat, ježišmarja, kdyby tam radši byl ten Putin!

To je to samé jako Reagan – jak se říkalo, jé herec, to bude hrozný – a byl to dobrý prezident. A Gorbačov? Kdyby ten nám neřekl „éto vaše dělo“, tak tady žádná demokracie nebyla ještě hodně dlouho.

Celý tento rok se svými demonstracemi prezentuje sdružení Milion chvilek pro demokracii a…

Ne! O těch mi ani nemluvte!

No, já nemusím, mluvte vy.

No pro mě jsou to blbci! Normální blbci! O složení Parlamentu, vlády a o prezidentovi rozhodují volby.

Sami jsme o tenhle systém přece tolik stáli. Jak to řekl premiér Babiš – ať si udělají vlastní stranu a s tou uspějí, místo aby takhle pořád mleli!

Ale dobře. Máme demokracii. Ať tam ti lidi chodí, je to jejich věc. Ale ať jsou aspoň slušní. Zrovna jsem četl rozhovor s Miroslavem Kalouskem, který si pochvaluje, jak jsou protestující bezvadní, já tam vidím už jenom na těch transparentech zloděj, lump, estébák – já se divím, že premiér ještě nedal některé lidi k soudu.

Vy jste mi nahrál na tu elementární otázku těchto týdnů. Měl by Andrej Babiš z pozice premiéra odstoupit?

A kvůli čemu tentokrát? Kvůli Evropské komisi. Prosím vás a proč by nám do toho měla vůbec kecat?

Jestliže je to české právo, tak prosím. Když nejvyšší státní zástupce Zeman nařídí přešetření toho rozsudku v případu Čapí hnízdo, tak dobře, je to jeho právo.

Ale já obdivuju Andreje Babiše, že ten dlouholetý tlak ještě vydrží.

Vždyť to je, co tam přišel. A ten humbuk kvůli 50 milionům. I kdyby to nakrásně byla pravda, tak to poměřujme spravedlivě s miliardami, které tu prošustrovali jiní. Proč potom třeba Bakalu nikdo pořádně nevyšetřuje?

Pane Holíku, co říkáte na vyšetřování bývalých komunistických prominentů Jakeše a Štrougala?

Jo, tak to je opravdu výborný nápad. Třicet let po revoluci a my začneme něco vyšetřovat!

To je to samé jako ten Koněvův památník. Kdyby se to dělo v devadesátém roce, tak bych to ještě pochopil, ale dneska je to jenom zbytečné gesto. A podle mě je to prostě blbost.

Souhlasíte s tím, že naším hlavním náboženstvím jsou dnes peníze a honba za nimi?

Určitě, s tím souhlasím. Podle mě ten trend přišel z Ameriky.

Já si velice dobře pamatuju, když jsem tam jezdil, tak když jsme se těch lidí zeptali na ty hvězdy typu Bobbyho Halla nebo Phila Esposita, tak okamžitě automaticky odpověděli: „Ten má milion dolarů!“ Ne že by řekli třeba, že umí dobře bruslit a střílet, ale důležitý byly jenom ty prachy. A to vidíme na celé dnešní NHL, že o ničem jiném už to skoro není.

Tento rok byl také ve znamení boje proti změnám klimatu. Když jsem teď mluvil s Jánem Čarnogurským, tak jsem mu říkal, ať si dá pozor, aby za sebou nezanechával uhlíkovou stopu. On řekl, že za prvé neví, co to uhlíková stopa je – a za druhé kvůli tomu nic omezovat nehodlá...

To ne, uhlíková stopa – já, jenom to slyším, tak nemůžu dejchat a je mi špatně. Samozřejmě že si tu planetu nějak ničíme a mělo by se s tím něco dělat, ale rozumně. A ne dávat nějaká nesmyslná ultimáta!

A jak na vás působí osobnost roku časopisu Times – aktivistka Greta Thunbergová?

No tak za prvé by měla jít do školy. Jinak s touhle bláznivou holčičkou já se nebudu vůbec zabývat. Podle mě je to taková zneužitá figurka, kterou řídí rodiče nebo nějací ti aktivisti v pozadí. Měla by se jednak léčit, protože je prý nemocná – a za druhé chodit do školy. Přesně jako nedostudovaný pan Minář, který je v čele toho Milionu chvilek pro demokracii, a ještě za to bere peníze...

Když už jste se zmínil právě o NHL, tam teď probíhá takové hokejové MeToo. Nemine týden, aby neodstoupil pro „nevhodné chování“ některý z trenérů, nebo se nesvěřil některý z hráčů médiím, jakých křivd se na něm dopustil jeho kouč během kariéry v NHL. Například bývalý brankář Bostonu, který skončil po minulé sezóně, před několika dny prohlásil, že hraní v NHL mu zničilo život…

Co k tomu říct, to se člověk musí zasmát. Tak to mohl jít dělat klidně třeba vrátného nebo podnikat.

Ale hokej prostě není žádná dívčí škola! Hokej je prostě tvrdý sport, slova, co se tam používají, se vůbec nedají publikovat a žádná kinderstube to fakt není.

Někdy to samozřejmě ti trenéři přeženou, někdy to zase přeženou hráči, ale tak to prostě funguje už desítky let, a to je hokej.

Rozhovor vedl Tomáš Procházka.

