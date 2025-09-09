ODS natahuje sítě? Článek na Šlachtu, podepsán Wollner. Vše ale bylo jinak

V článku se píše, že se na vašem facebookovém profilu objevila fotka vás, vítajícího Davida Konečného, kterému byl prokázán trestný čin a který si odseděl trest na Mírově. Můžete objasnit kontext tohoto setkání a proč jste ji nakonec smazal?
V roce 2022 jsme kandidovali v komunálních volbách v Pohořelicích a pár dnů před volbami jsme u nás dělali velkou akci, kam jsme pozvali všechny lidi z Pohořelic, zpíval u toho Karel Gott band a lidé pojídali langoše. Jako vždycky, jsem stál u vchodu a vítal se s každým, kdo tam přisel. No a mezi příchozími byl taky zmíněný pán. Já jsem si v prvním momentě neuvědomil, o koho jde, podal jsem mu ruku a on se chtěl u toho vyfotit. Tak vznikla ta fotografie. Následně mi kolegové řekli, o koho jde, já jsem si uvědomil, že jsem ho v minulosti dokonce zatýkal, a požádali mě, abych fotku neuveřejňoval a já jsem jim vyhověl.
Takových fotek v kampani vznikají tisícovky a já nikdy neodmítnu lidi, kteří se se mnou chtějí vyfotit. Vždyť mám fotku i s Václavem Klausem (smích). Důležité je, že pak nás lidi zvolili do zastupitelstva a získali jsme 42 % hlasů, protože lidé vědí a chápou, že naším jediným cílem je pracovat pro město a pro jeho obyvatele.
Starosta Miroslav Novák tvrdí, že lobbujete za zájmy spekulantů s kriminální minulostí. Jak konkrétně tato obvinění odmítáte a co podle vás skutečně děláte ve prospěch města?
No tak to je naprostý nesmysl. Na vedení města jsem ve věci dražby hotelu podal trestní oznámení, protože jsem měl pochybnosti o tom, jestli město postupovalo jako správný hospodář. Je proto jasné, že celý ten článek je jenom odpovědí starosty na moje trestní oznámení.
Není náhodou starosta za ODSku?
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Anketa
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Starosta Novák zde uvádí, že po komunálních volbách se mnou nikdo z místních stran nechtěl jít do koalice, protože se mnou z minulosti měli špatné zkušenosti, a jako příklad uvádí kauzu hotelu Morava.
Nevím, jaké špatné zkušenosti se mnou starosta nebo kdokoliv z koaličních stran v minulosti měl, protože před komunálními volbami v roce 2022 jsme se mohli tak maximálně míjet v Pohořelicích na ulici. A dražba hotelu Morava proběhla také až po volbách.
Takže je úplně jasné, že chapadla ODS dojela až k nám na Moravu a společně s Wollnerem, se kterým se soudím, vyprodukovali tento „super“ článek. Kluci z ODS se už klepou, že budou odstřiženi od prachů, protože vědí, že pokud se tam Přísaha dostane, tak udělá všem Bitcoinům a Dozimetrům rázný konec.
Přísaha je totiž jediná strana, která umí ohlídat vaše peníze!
Město se snaží hotel Morava zachránit, vy jste ale podle starosty stál na straně těch, kteří mu to komplikovali – proč jste se rozhodl zasáhnout do této kauzy?
Protože jsem musel. Protože jsem měl podezření, že město nepostupuje tak, jak by postupovat mělo a nehájí zájmy jeho obyvatel, ale jenom developerů. Když starosta píše, jak se město snaží o záchranu objektu a já bych dle jeho tvrzení měl být ten, který škodí, proč tedy město nechávalo hotel 20 let chátrat, proč se o záchranu objektu a využití pro občany nesnažilo dříve?
Taky absolutně nesouhlasím s tím, aby se u nás budovaly další a další byty bez toho, aby byla dostatečně pokryta občanská vybavenost, jako sociální nebo zdravotní služby. Město má v první řadě sloužit jeho obyvatelům, a až pak má řešit všechno ostatní.
Volební výsledky v Pohořelicích, kde jste získali drtivých 42 procent, vás přivedly do zastupitelstva, přesto jste v opozici. Jak hodnotíte vaši pozici – dle vás konstruktivní opozici, nebo blokování celého procesu?
A teď jste na to kápnul! Jsme v opozici a starostovi se velice pečlivě díváme pod ruce. Kontrolujeme ho a nedovolíme, aby si tady ODS natahovala svoje sítě, přesně tak, jak to mají ve zvyku a chtěli to dělat i u nás v Pohořelicích. A to my nebudeme tolerovat! Právě proto jim tak vadíme, čehož výsledkem jsou i tyhle nesmyslné články na Forum 24.
Na druhou stranu, já Pohořelice miluji, a proto když se podívám na stránku Forum 24 a vidím, že je to pro ně tak důležité téma, že to dají na hlavní stránku před zprávu o evakuací v Bratislavě kvůli nalezení bomby, je jasné, že je naše město velice důležité, a mám z toho vlastně radost!
Jako bývalý šéf ÚOOZ jste čelil tlakům a pokusům o diskreditaci. Myslíte, že s tím souvisí i dnešní narativ kolem vašeho působení v Pohořelicích?
Určitě ano. Vidíte to i na tom, jak je celý článek psaný. Prý jsem měl poznat někoho, kdo svědčil v nějakém případu, co jsme řešili. Tak to mě fakt pobavilo. Jako ředitel ÚOOZ jsem řídil 500 lidí, dělali jsme tisícovky kauz a řešili desetitisíce svědků. Fakt jsem neměl přehled o tom, kdo, kde, kdy a v jakém případě koho vyslýchá.
A poslední otázka. Co tedy to lobbování?
Tak to se zase musím smát. Celé lobbování bylo v tom, že do naší krajské kanceláře v Pohořelicích v době, kdy máme hodiny pro veřejnost, přišel správce hotelu s tím, že má pro hotel projekt, který chce představit na zastupitelstvu, s dovětkem, že s uvedeným požadavkem byl nejprve za starostou Novákem, ale ten ho slušně řečeno „vypoklonkoval“. Nic víc, nic míň. A to jsme mu jako opoziční zastupitelé umožnili. Navrhli jsme zařazení bodu do programu jednání na nejbližším ZMP. Na tomto postupu se shodla většina opozičních zastupitelů, která byla přítomna v kanceláři. Sám jsem s uvedeným pánem nikdy nejednal. Nic víc, nic míň. Pokud by takto fungovalo lobbování i v Poslanecké sněmovně, tak bychom v téhle zemi byli úplně někde jinde. Jenže lobbování ve sněmovně v podání ODS vypadá jako zákony šité na míru kmotrům, jako například v případě exekucí.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Karel Výborný