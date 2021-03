Občané druhé kategorie. Majerová Zahradníková vidí nové zlo

ROZHOVOR „S bezpečností to nemá společného nic. Petříček škodí své vlastní zemi. To, že se tenhle člověk někdy stal ministrem zahraničí, je od počátku omyl,“ říká poslankyně a místopředsedkyně hnutí Trikolóra Zuzana Majerová Zahradníková (původně zvolena za ODS). Sama odmítá vymýšlení překážek při shánění vakcín kvůli politikaření a tvrdí, že vláda má na svědomí těžké poškození ekonomických odvětví, protože se vyřádila na malých podnicích, zatímco velké nechala fungovat.

reklama

Jaký je váš názor na vlnu diskusí, které vyvolává ruská vakcína Sputnik V?

Anketa Bojíte se vakcíny AstraZeneca? Ano 84% Ne 16% hlasovalo: 4836 lidí

Už jsem na to odpovídala několikrát, takže znovu. Vakcína nemá ideologii, je buď dobrá, nebo špatná, účinná, nebo neúčinná. Komu jde o zdraví, hledá cesty, jak zaopatřit vakcín co nejvíce, ať už jsou odkudkoli, komu o ideologické politikaření, vymýšlí si překážky.

A jak vnímáte slova prezidenta Miloše Zemana, podle něhož by měl kvůli odmítání Sputniku V rezignovat ministr zdravotnictví Jan Blatný a ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová?

Myslím si, že pan ministr Blatný by se měl poroučet nejen kvůli Sputniku. Alibistické výmluvy a čekání na dobrozdání Evropské lékové agentury, a to za situace, kdy máme svůj vlastní lékový ústav, z nás dělá provincii Evropské unie.

Na prezidenta se svalila kritika, že zasahuje do politiky nepřiměřeně. Souhlasíte s tím?

Prezident je nejvýše postaveným politikem v zemi. Aby zasahoval do politiky, přesně od toho tu je. Přestože s ním někdy nesouhlasím, nijak mě to nepohoršuje. Na přiměřenost nebo nepřiměřenost budou vždy různé názory. Taková už politika je, ba dokonce od toho tu politika je.

Kriticky se Zeman vyjádřil i o ministrovi Tomáši Petříčkovi kvůli shánění vakcín od podezřelé firmy, ale i k jeho kandidatuře na předsedu ČSSD. Je pravda, že se dlouhodobě neshodnou, Petříček navíc tvrdí, že vakcína je jen záminkou a ve skutečnosti jde o dostavbu Dukovan. Je to možné?

Petříčkův boj proti ruské a čínské účasti v tendru na dostavbu Dukovan může mít jediný výsledek. Cena poletí nahoru. Je to o ekonomice. A také o zametání cestičky pro konkurenční subjekty. S bezpečností to nemá společného nic. Suma sumárum: Petříček škodí své vlastní zemi. To, že se tenhle člověk někdy stal ministrem zahraničí, je od počátku omyl.

Stačilo by vám u ruské vakcíny schválení Státního ústavu pro kontrolou léčiv?

Ano, od toho tu Státní ústav pro kontrolu léčiv snad máme. A jsme suverénní země. Tedy přesněji, měli bychom být.

Nakolik za současnou bouři kolem ruské a čínské vakcíny může skutečnost, že farmaceutické firmy, jejichž výzkum vakcín spolufinancovala Evropská unie, nedodávají vakcíny podle dohodnutých smluv? A nakolik za to může pomalý postup Bruselu v těchto záležitostech?

Okolo vakcín se rozvinul obrovský byznys. Je to prostě obchod a obchod má své zákonitosti. Poptávku a nabídku. Někdo je dobrý obchodník, někdo špatný. Někdo nakoupil rychle, někdo šikovně, někdo druhého přeplatil, někdo s prázdnýma rukama kouká jako puk. Tak to v byznysu chodí. Evropská unie je špatný obchodník.

České nemocnice fungují na hraně svých možností, zdravotníci čelí vyčerpání. Zastavení průmyslu spousta politiků odmítá kvůli už tak velkému dluhu v rozpočtu, který letos ještě naroste. Co o české vládě rok s koronavirem vypověděl?

To, že nemá žádný plán, že nemá žádnou strategii, že pouze improvizuje, a ještě k tomu s křížkem po funuse. Velké podniky nechala běžet, zato se alibisticky vyřádila na těch malých. Výsledkem je zničení či těžké poškození několika ekonomických odvětví. To vše bez toho, že by vládní kroky měly nějaký pozitivní a zásadní vliv na samotný virus, ba naopak.

Psali jsme: Žatec: Nové parkování v ulicích Pekárenská a Stavbařů se blíží Rozdávaly se respirátory zdarma. Vznikla tam fronta, že by hygienika švihlo NATO bude dbát u zbraní o klima. Plánuje se „rozšířená bezpečnost“ Důvěřoval státu, nyní hrozí jeho firmě krach. Novela zákona ohrožuje majitele solárních elektráren

Trikolóra půjde do parlamentních voleb spolu se Svobodnými a Soukromníky. Bude to třetí předvolební koalice. Je tak větší šance dostat se do Sněmovny?

Je to především rozumný krok, kterým chceme eliminovat tradiční rozdrobenost euroskeptických pravicových konzervativních stran. Kdybychom si nemysleli, že je to správná cesta, nedělali bychom to. Zda to bude koalice, či jiný typ spolupráce, je v jednání.

Jedním ze společných pilířů této koalice je ochrana svobody. Jak vidíte zavádění očkovacích pasů pro cestování za hranice? A věříte, že půjde jen o dočasný nástroj?

Očkovací pasy jsou klasickou ukázkou, jak se vyrábějí občané dvou kategorií, navíc s ne zcela jasnými pravidly. Člověk, který covid prodělal, má možná lepší imunitu než osoba, která je pouze naočkovaná, ale bude muset sedět doma na zadku. Tohle není ta správná cesta.

Trikolóra podávala žalobu na protiústavnost prodloužení nouzového stavu skrze hejtmany. Jak se na tanečky kolem nouzového stavu díváte? A je podle vás pravda, že premiér začal více vyjednávat s opozicí poté, co Sněmovna nouzový stav neprodloužila?

O Babišově vyjednávání s kýmkoliv si žádné iluze nedělám. Od opozice, myslím teď strany, které kdosi nedávno velmi přiléhavě pojmenoval jako bruselskou pětku, je mimořádně podlé, že na tuhle vějičku naskočila. Pandemický zákon, který společně prohlasovali, je jen jiné pojmenování nouzového stavu. Tudíž nesou stejnou zodpovědnost za to, co se tady děje. A pěkné to už dávno není...



Psali jsme: Vsetín: Kontejnery pro zahrádkáře přistaví technické služby i letos Zeman: Ano, Rychetský chce na Hrad. Máte o něm špatnou představu Šlachta za SPD? Tak ne. Komentátor Honzejk má stejně jasno My jen práškovali! Covid ne, brání se zemědělci. No jo, ale Volný...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.