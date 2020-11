Odborářka a bývalá poslankyně: Naprosto extremní situace. Záchranáře nutili pracovat, i když byli covid pozitivní

ROZHOVOR „Myslím si, že se druhá vlna podcenila a striktnější opatření měla přijít mnohem dříve. Předešlo by se spoustě negativních jevů, které teď ve společnosti nastávají. Především zahlcení zdravotního systému a zvyšování počtu nemocných,“ říká bývalá poslankyně Jana Hnyková, nyní místopředsedkyně odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb. Zároveň ale chválí současnou ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou. „Jsem ráda za ministryni. Po dlouhých letech je tu konečně ministryně, která si všímá práce lidí v sociálních službách. Za to bych jí chtěla poděkovat. Ona jako jedna z prvních reagovala na náš návrh odměn pro zaměstnance v sociálních službách a dokázala ho prosadit,“ konstatuje.

V Česku platí protiepidemická opatření. Někdo je považuje za příliš přísná, jiný naopak za nedostatečná. Jak se na ně díváte vy?

Pokud to budu srovnávat s jarními opatřeními, myslím, že ta současná jsou celkem přijatelná. Není uzavřen průmysl, jako tomu bylo na jaře. Jde jen o to, že některá opatření dle mého názoru měla přijít mnohem dříve a nemusel být ohrožen zdravotní systém. V současné době jsou problémy opravdu velké, nemocnice jsou na hraně svých možností, stoupají počty hospitalizovaných pacientů, bohužel rostou i počty zemřelých. Je těžké situaci objektivně posoudit, ale podle mého názoru měla vládní opatření přijít mnohem dříve. Těmi, kdo se vše nyní snaží udržet, jsou zaměstnanci v první linii a mezi ně určitě patří zaměstnanci ve zdravotnictví a v sociálních službách, kteří odvádí maximum.

Práce ve zdravotnictví a sociálních službách je náročná, i za běžných okolností chybí personál a teď je situace ještě horší a přitom například sociální služby čeká plošné testování klientů a zaměstnanců. Vyhledávání pozitivních a nemocných je bezesporu nejdůležitějším prvkem, ale testování má také své problémy. Už jsem se k tomu několikrát vyjadřovala a až dnes budeme mít videokonferenci s ministryní Maláčovou, tak se opět zmíníme o tom, že v pobytových zařízeních sociálních služeb je nedostatek zdravotnických pracovníků, kteří budou plošné testování provádět. Jsme přesvědčeni, že je nutné pokusit se zdravotníky posílit. Pokud budou testovat, tak jejich běžná práce bude stát a toho se velmi obáváme.

V současné době nejsou v domovech soběstační klienti. Většina lidí, kteří zde našli domov, potřebuje zvýšenou ošetřovatelskou péči. Zdravotníci podávají léky, aplikují injekce, provádějí převazy, sledují zdravotní stav klientů a vykonávají mnoho dalších činností. Dle našeho názoru je potřeba zvýšit kapacitu zdravotnického personálu pro plošné testování. Proto navrhujeme buď požádat o pomoc například studenty medicíny, kteří by vypomohli v jednotlivých zařízeních, nebo vytvořit mobilní odběrové týmy v rámci kraje. Mobilní týmy by jezdily od jednoho zařízení k druhému a testovaly by jak klienty, tak zaměstnance.

Vládě se vyčítá špatná komunikace a chaotičnost. Jsou tyto výtky oprávněné nebo je to dáno nevyzpytatelností a nepředvídatelností pandemie?

Myslím si obecně, že se druhá vlna podcenila a striktnější opatření, jak jsem sdělila, měla přijít mnohem dříve. Znovu opakuji, že včasnými opatřeními by se předešlo jak šíření nákazy, tak zvyšování počtu hospitalizovaných pacientů a zahlcení zdravotního systému. Informace o situaci máme z terénu velmi podrobné. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče si mapuje situaci dlouhodobě a pravidelně. Naši členové pracují ve všech zařízeních, a to jak ve zdravotnictví, tak v sociálních službách. Máme informace z nemocnic, ze záchranné služby, z hygieny a také ze zařízení sociálních služeb.

Problémy narůstají a je nutné, aby si všichni uvědomili, že je potřeba být zodpovědný. Od záchranářů například často slyšíme o zneužívání záchranné služby, o nedostatečné spolupráci s obvodními lékaři, o chybějících zdravotnících v domovech. Problémem je, že se pacienti často zbytečně převážejí do nemocnic, že každý okamžitě volá záchranku. Chápeme, že praktičtí lékaři jsou zahlceni prací s vyplňováním žádanek, vyplňováním neschopností a další činností a nemají čas působit v terénu. Nelze ovšem vše řešit přes záchrannou službu, ta pak může chybět na jiném místě, kde je jí více třeba. Záchranáři jsou také velmi často mezi nakaženými a celkově jich je málo. V praxi jsme se dokonce setkali s naprosto extrémní situací. Někteří zaměstnavatelé nutili pracovat záchranáře dokonce při pozitivním testu na covid-19. Tento stav je absolutně nepřípustný a nakažený zdravotník ohrožuje sebe i pacienty. Pokud by někdo pracoval s pozitivním testem, dopouští se trestného činu stejně, jako jeho zaměstnavatel, který by mu takovou práci nařídil.

Všechna opatření vlády – mohla bych takto brát jednu oblast za druhou – nebyla včas zavedena a na to doplácí v současné době, jak zdravotní, tak sociální systém. Koronavirus se masivně rozšířil do populace a odnáší to ti nejzranitelnější, což jsou naši senioři a nemocní. Budu se opakovat ve směru k vládě, opatření měla přijít mnohem a mnohem dříve. Výměna ministrů zdravotnictví tomu také nepřispěla. My jsme přivítali, když nastoupil na ministerstvo zdravotnictví pan Prymula jako odborník. Nebudu hodnotit, za jakých okolností byl odvolán. Samozřejmě všichni musíme dodržovat daná opatření, platí to i pro něj. Ale i tak si myslím, že jeho odvolání bylo nestandardní. Častá výměna ministrů nepřispívá ke stabilizaci a společnost to vnímá a podle toho se i chová.

Jak se vám jeví činnost opozice? Je dostatečně konstruktivní v těchto těžkých chvílích nebo si na tom chce vyzískat politické body?

V některých fázích by té kritiky mohlo být méně, ale chápu, že je to oprávněné z jejich strany, když vidí nestandardní kroky, jaké vláda prováděla. Na druhou stranu s epidemií jako je covid-19 nikdo neměl zkušenosti. Když se vrátím k opozici, lze je chápat. Je to jejich úloha stavět se k vládě kriticky a snažit se získat politické body, to patří k jejich každodenní politické práci. Brala bych to jako přiměřené. V konečné fázi i v tom, že se nyní prodloužil nouzový stav o delší čas, než původně opozice navrhovala, je vidět, že si uvědomují důsledky epidemie a co to přináší pro společnost.

Vím, že ještě předtím, než jste se stala poslankyní, jste pracovala jako vedoucí sestra v Domově důchodců ve Velkých Hamrech. Ale nevím, jak je tomu teď?

Byla jsem zvolena místopředsedkyní Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR. Chráním práva zaměstnanců a každodenně se snažím řešit jejich problémy a pomáhat, kde je potřeba. Na starost mám sociální oblast. Čerpám ze svých zkušeností, které jsem získala ze své dlouholeté praxe v sociálních službách i v Poslanecké sněmovně.

Chtěl jsem se zeptat právě na situaci v domovech důchodců. Jak to vypadá tam?

Situace je v domovech hodně napjatá. Chci velmi pochválit za spolupráci ministerstvo práce a sociálních věcí, které zavedlo pravidelné týdenní videokonference, kterých se zúčastní i paní ministryně Maláčová. Videokonference probíhají za účasti všech důležitých aktérů ze sociálních služeb. Nad aktuálními problémy se setkávají zástupci zaměstnavatelů, neziskového sektoru, krajů, měst a obcí a také odbory. Vyjadřujeme se k nejrůznější problematice, a to například k ochraně klientů a zaměstnanců, řešíme ochranné prostředky, procesní záležitosti a nyní také nastavení plošného testování. Dnes budeme apelovat na plošné testování a zajištění dostatečného množství personálu. Přítomné a ministerstvo informujeme také o tom, jak situaci vnímají zaměstnanci, podáváme informace, s čím se na nás naši členové obracejí. Tento způsob komunikace velmi chválím. Ze strany ministerstva zdravotnictví taková komunikace není a je to škoda.

Když se vrátím k středečnímu jednání, tak bychom na něm chtěli řešit hlavně chybějící zdravotní sestry. Chceme, aby se paní ministryně ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví pokusila posílit zdravotnické týmy v domovech. Na základě rychlého průzkumu jsme zjistili, že personální situace není dobrá, víme, že týmy jsou oslabené. Zaměstnanci jsou buď nakažení covidem-19, nebo v karanténě, čerpají ošetřovné nebo jsou i jinak nemocní. Život se nezastavil a není jen onemocnění covid-19, ale lidé si občas zlomí nohu nebo mají jiné obtíže.

Péče o klienty musí být v základních potřebách samozřejmě poskytnuta. A přidat k běžné péči testování a to po pěti dnech bude mnohde skoro neúnosné. Testování bude velmi náročné i časově. Jeden test, bez odběru, trvá deset až dvanáct minut. Jednoduchou matematikou můžete spočítat, jak dlouho bude trvat jen vyhodnocení testů v případě zařízení, které má sto klientů a osmdesát zaměstnanců. Testy musí provádět zdravotnický personál a ten chybí. V praxi by to znamenalo, že jedno měření skončí a hned začne další. Jak se to zorganizuje při nedostatku personálu? Zaměstnanci směnují, i to bude problém. Koordinace bude opravdu složitá.

Mluvíme teď o testování v domovech důchodců?

Ano. Ale bude to problematické i v pečovatelské službě. Kdo tam bude testovat, když nemají zdravotní personál? Je to spousta otázek, na které se budeme ptát při dnešní videokonferenci s MPSV.

Před lety jsem vás slyšel jako odborářku si stěžovat na platy v sociální sféře, které byly výrazně podprůměrné. Už se to zlepšilo?

Ano a bylo to i díky trvalému tlaku odborů. Zadarmo a sám od sebe vám nikdo nic nedá. Nicméně i když se opakovaně navýšilo o vysoká procenta, tak v reálu to navýšení není stále dostatečné. Je rozdíl jestli procentuálně navyšujete z deseti tisíc, dvaceti tisíc atd. Platy v sociální sféře stále patří mezi ty nejnižší. Znovu opakuji, jsem ráda za ministryni Maláčovou. Myslím si, že je to po dlouhých letech konečně ministryně, která si všímá práce lidí v sociálních službách. Za to bych jí chtěla poděkovat. Ona jako jedna z prvních reagovala na náš návrh odměn pro zaměstnance v sociálních službách a dokázala ho prosadit. Hlavně díky jejímu úsilí obdrželi zaměstnanci v sociálních službách za jarní nasazení v covidové pandemii odměny. Jaro byla velmi složitá doba, chyběly ochranné pomůcky a zaměstnanci chránili seniory, jak jen to šlo, a proto si bezesporu odměny zasloužili. Jsem také velmi ráda, že se Janě Maláčové, mimo odměn, podařilo ve vládě dohodnout i zvýšení platů pro zaměstnance v sociálních službách.

Náš svaz původně navrhoval 15 % navýšení platových tabulek na rok 2021, ale zvýšení tarifů o 10 % je pro zaměstnance v sociálních službách dobrý kompromis. Připomínám, že v minulosti jsme často vedli urputné boje o každou korunu navýšení. Museli jsme MPSV opakovaně přesvědčovat, jak významní jsou pracovníci v sociálních službách, připomínat o jakou skupinu obyvatel se starají. To se netýká jen domovů, ale i pečovatelských služeb, azylových domů, terénních služeb a všech dalších, kde zaměstnanci poskytují pomoc, péči, prevenci a další služby lidem. Sociální oblast je velmi široká. Jsem ráda, že dochází k postupným krokům, které zlepšují podmínky zaměstnanců. Naše představa je, aby zaměstnanci ze sociálních služeb neodcházeli do marketů, kde za pokladnou dostanou daleko víc peněz než za zodpovědnou práci pro nejslabší v naší společnosti.



