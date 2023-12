Odmítnutý Kalousek. Vyoral tuší, proč ho Fiala s Pekarovou nepustili na eurokandidátku

reklama

Po dlouhých peripetiích nakonec došlo k plánovanému odvolání děkana Miroslava Ševčíka. Myslíte, že rektor Dvořák může tvrdit, že odvolání nesouvisí s politickými názory doc. Ševčíka a pak říct, že poškozoval školu „nevhodnými výroky o panu premiérovi“?

Anketa Považujete Tomáše Halíka za morální autoritu? Považuji 1% Nepovažuji 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 17174 lidí

V USA půjde příští rok do kin film o občanské válce v USA. Ale ne o té v 19. století, ale zřejmě o té v blízké duboucnosti. Hrdiny dělá z novinářů, Texas se v něm spojí s Kalifornií, atd. Myslíte, že obecenstvu filmaři něco naznačují, nebo je dokonce ponoukají?

A new “Civil War” Movie is coming out ahead of 2024



This is Predictive Programming pic.twitter.com/IBbWJJuKKY — Jack Poso ???? (@JackPosobiec) December 13, 2023

Děkuju za upozornění na zajímavý připravovaný projekt. No, Hollywood běžné využívá v rámci svých filmů takzvané prediktivní programování, kdy dopředu diváky připravuje na to, co vládnoucí elity chystají pro "dobro" občanů. Tudíž i tento film může takovým do jisté míry být. Už jen to, že se jedná o tak kontroverzní téma a film se zřejmě dočká uvedení a že hrdiny budou novináři, by nás ovšem mělo vést ke zbystření. Nechci předejímat, ale uvidíme, nakolik film bude nezávislý, nebo naopak prorežimní. Na což bych vsadil já.

Doporučil bych čtenářům mrknout na jiný, nakonec nezrealizovaný projekt Gray state (nebo už Grey state, respektive jeho trailer, který se dochoval. V tomto případě totiž mělo jít skutečně o film varující před narůstající totalitou. Film měl popisovat brutální policejní stát, stanné právo, kompletní identifikaci s biometrií, všudypřítomný dohled státu a zásahové jednotky FEMA, která disidenty v USA vláčí do „koncentračních táborů“. Jenže před dokončením projektu byli jeho režisér David Crowley i se svou ženou a dcerkou nalezeni doma mrtví. Jak jinak než "sebevražda".

Svobodní polili aktivisty z Poslední generace blokující dopravu vodou. Myslíte, že je to v tomto počasí adekvátní?

Adekvátní. Já bych byl k ekoteroristům označovaným eufemisticky za aktivisty ještě ostřejší. Tito pokrytci, kteří by bez mobilu, notebooku, dopravních prostředků, vytopených domů a kaváren nevydrželi ani den, by měli raději jít do práce vytvářet reálné hodnoty, aby přebytek volného času neinvestovali do debilit.

Fotogalerie: - Staromák, trhy a ceny

Premiér i jeho poradce Cerha se ohánějí tím, že v ČR přetrvává „blbá nálada“ a podle nich není proč. „Žijeme v jedné z nejbezpečnějších zemí světa. Prakticky neznáme nezaměstnanost. Patříme k nejrozvinutějším státům na naší planetě, ekonomicky a vlastně z jakéhokoliv hlediska. Kvalita našich veřejných služeb je vysoká, a to i ve srovnání s bohatšími zeměmi. Máme fungující demokracii,“ uvádí. Jsou podle vás jejich slova pravdivá?

Doporučil bych soudruhu Fialovi jít rozdat svá moudrá do některé z obyčejných hospod. Do konce si myslím, že by to měla být povinnost pro každého politika jít každý měsíc zkonfrontovat svá vyjádření, rozhodnutí a činy do některé z obyčejných knajp. Občané mají zjevně oprávněně „blbou náladu“ vzhledem k vládou záměrně eskalované inflaci, tedy zdražování elektřiny, plynu, pohonných hmot, potravin, zkrátka všeho. Vzhledem k válkychtivé politice Fialovy vlády a rozhazování peněz daňových poplatníků ve prospěch nedotknutelných ukrajinských polobohů. Vzhledem k omezování svobody slova, cenzuře a provládnímu mediálnímu hlavnímu proudu. O fungující demokracii by se pak dalo rovněž dlouhé hodiny polemizovat, jelikož spíš než demokracie, zdá se současný stav připomíná korporátní fašismus. Co se doposud bezpečné země týká, onen řízený příliv migrantů ať už z Ukrajiny či výhledově odjinud, byl bych na místě Fialy opatrný. A nezaměstnanost prakticky neznáme, protože všichni musí pracovat na to, aby se potentáti nahoře mohli čepýřit a žít si jak prasata v žitě.

Psali jsme: Fialův „mozek“ vybouchl a vyděsil už úplně všechny

Opět se řeší, že ČT nebude vysílat velké sportovní události jako hokejová a fotbalová mistrovství. Myslíte, že má sport na ČT budoucnost?

Bohužel to vypadá, že sport coby jedna z mála oblastí, na kterou se jakžtakž dalo dívat – nemá-li své nejapné pravověrné politické narážky pan Bosák či pan Záruba – budoucnost nemá. No jo, na sport nejsou peníze. Ale na kontinuální čtyřiadvacetihodinovou propagandu na ČT 24 nebo na milionové bonusy pro soudruha ředitele či mým odhadem statisícové platy vybraných hochštaplerů ze zpravodajství a publicistiky se vždycky najdou. Což je obskurní, ale vypovídající o současném režimu.

Miroslav Kalousek na kandidátce SPOLU do eurovoleb nakonec nebude. Co myslíte, byl by pro koalici spíše oporou nebo přítěží?

No, jakkoliv se to zdráhám říci a jde mi to těžko přes zuby, tak Miroslavu Kalouskovi – sic ho už bylo dost – nesahá prakticky nikdo ze současných bezpohlavních necharismatických liberálně levicových kádrů SPOLU ani po kotníky. Mám za to, že pro voliče tohoto pětidemoličního slepence by byl spíše pozitivem a pro celou kolaborantskou skvadru spíše přínosem. Jenže jak známo slabí, hloupí a necharismatičtí mají strach z těch, kterým bylo dáno více. A to věčného lemtu z parlamentní nálevny nemusím.

Psali jsme: Vlaječkáři opustí Ukrajinu. Kdy? Vyoral už ví. I na kom bude záležet „Postoj Součka mě poněkud zarazil.“ Vyoral překvapen, že Moravec zůstal na ocet Slovní průjem z „mladých a krásných“ úst. Tohle by ani dramatik Havel nevymyslel. Vyoral a sedmnáctý listopad Boj za klima? Tak přestaňte chlastat cibetkové kávy a latéčka. Telefony, notebooky pryč! Drsný vzkaz studentům

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE