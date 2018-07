Ohromující slova senátora od Starostů: Geniální nápad, jak z toho Babiše dostat. Jeho trestní stíhání bude dříve, či později zrušeno

ROZHOVOR „ČSSD si touto koalicí podřezává větev, ale ještě více si větev podřezává KSČM,“ komentoval v rozhovoru současné dění Michael Canov, senátor za STAN a starosta Chrastavy. Podle něj komunističtí voliči už nemají důvod KSČM volit, protože se jejich představitelé dali do „holportu“ s velkokapitalistou a do Sněmovny už se příště nedostanou. Pro ParlamentníListy.cz také řekl, že prezident dělá, co mu dovolí ostatní. Silnější vždy mává se slabšími.

Vláda byla jmenována. Očekával jste, že vyjednávání dopadnou takto? A jaký je váš názor na proces vzniku koalice?

Očekával jsem, že nedopadnou, protože podle mého názoru si Andrej Babiš stále přeje jednobarevnou vládu, to mu vyhovuje nejvíce. Navíc součástí vzniku koalice byla i jména ministrů a Miroslav Poche tam není. Pokud si to poslanci ČSSD odhlasují, v podstatě se vysmějí sami sobě a členská základna tím bude podvedena, protože hlasovala o jiných jménech, než v návrhu jsou.

ČSSD nejdříve tvrdila, že nepůjde do vlády s trestně stíhaným premiérem, postupně slevovala ze svých požadavků a nakonec trvala na jménu europoslance Miroslav Poche, se kterým to nedopadlo. Někdo tvrdí, že si tím ČSSD podřezává větev, navíc míří do koalice, která už jednou zkrachovala.

S tím si podřezává větev, ale ještě více si větev podřezává KSČM, protože její voliči už nemají žádný důvod volit své komunisty, když vlastně jejich představitelé jdou do holportu s velkokapitalistou. Podle mého názoru se KSČM už do příští parlamentní Sněmovny nedostane. Pokud ta vláda tedy bude, jak je plánováno a bude trvat do řádných voleb, podpora KSČM klesne pod pět procent a sociální demokraté budou rádi, když se udrží na těch sedmi procentech.

Jeden z argumentů komunistů byl, že od doby revoluce mají největší možnost se zase vlády účastnit a měli by toho využít. Vy říkáte, že si tím podřezávají větev…

ČSSD tedy nedopadne lépe?

Do sněmovny se dostane, ale budou na těch sedmi, osmi procentech. Pokud se tedy sami nerozpadnou, protože jednotlivé frakce jsou rozštěpené maximálně.

Chtěla jsem se zeptat i na celou situaci kolem europoslance Miroslava Pocheho. Vy to tedy považujete za podvod na členskou základnu ČSSD?

Ano, protože členská základna schvalovala v týdnu nejen text, ale měli vědomí i těch pěti jmen na místa ministrů. Nejde o Pocheho jako takového, ale byl jeden z pěti jmenovaných budoucích ministrů a teď tam není. Tím pádem by správně museli referendum udělat znovu, což se neděje, takže nikdo to nemůže zvrátit, protože referendum je nejvyšší orgán.

Když jsme se spolu bavili minule, řekl jste: „Nastala situace, kdy máme vládu bez důvěry, prezident může jmenovat, koho chce a Babiš je premiérem. Podle mého názoru jen předstírá jednání s ČSSD, ODS a tak dále a současný stav mu vyhovuje nejvíce, protože má jednobarevnou vládu.“ I v první odpovědi jste to zmínil. Nakonec však tu koalici musel sestavit, aby neměl problémy. Donutily ho k tomu vnější tlaky spíše, než respektování parlamentní demokracie?

Ano, to si myslím. Dokonce si myslím, že ještě teď doufá, že poslanci ČSSD koalici potopí kvůli Miroslavu Pochemu. A nebo komunisté. Ve skrytu duše doufá, že bude mít důvod pro jednobarevnou vládu. Kdyby současná vláda nedostala důvěru, měl by třetí pokus a zase jednobarevnou vládu, případně předčasné volby. On během toho může členy vlády vyměnit i bez důvěry.

Jak v celém procesu vnímáte chování prezidenta Miloše Zemana, který se stal hlavním aktérem sestavování vlády, zatímco by měl být spíše v pozadí?

Prezident dělá, co mu dovolí ti ostatní. Když se chová Babiš a Hamáček tak, jak se chovají, tak si s nimi dělá, co chce. Zeman z toho nakonec vyklouzl, takže nic neporušil, pokud jsem dobře informován, nakonec na druhý pokus premiér jméno Poche vyškrtl a dal tam Hamáčka, takže oni mu takové jednání umožnili. Kdyby se postupovalo správně, v případě Pocheho by byla možná kompetenční žaloba. Ale to Babiš nechce, a tím pádem si s nimi prezident mává, jak uzná za vhodné. Řekl bych, že to není ani tak zásluha prezidenta Miloše Zemana, jako Andreje Babiše a Jana Hamáčka, že s nimi mává. Silnější vždy mává se slabšími v takových situacích.

Jaké jsou podle vás motivy Miloše Zemana?

Baví ho mít moc. Pocheho nechce, protože si dovolil podporovat jeho protikandidáta, možná jsou i další důvody. Prokazovat vlastní moc ho baví, a na druhou stranu to baví i ostatní. Prezident dělá to, co mu dovolí. Teď si může dělat všechno.

V minulém rozhovoru jste mi také řekl: „Babiš, musí se přiznat, že má charisma. Mluví jednoduše, slíbí každému, co chce, takticky mluví o jízdném zdarma pro důchodce. Když zvýhodněné jízdné předtím v omezené míře navrhovala ČSSD, tak to neschválili. Část lidí věří jeho lidovosti a jedná se o určité období, kdy musí projít slzavým údolím, aby pochopili, že nemá pravdu.“ Čím to je, že slaví úspěch s hesly jako: zařídíme to, bude líp, makáme na tom? Dezinformačními kampaněmi, nebo českou národní povahou?

Já nevím. Prostě má charisma a k tomu média, která velice šikovně dokáží vyzdvihnout. On opravdu může říci větu, kde sám sobě odporuje, dvakrát i třikrát a přesto má příznivce. Mohou za to tradiční strany v minulosti, kdy přehlížely spoustu věcí a v tom má Babiš pravdu, že je jejich produktem. Teď se prostě Babiš musí přežít, jinak to nepůjde.

Rád bych se vyjádřil ještě k jedné věci, mohu?

Jistě…

Společnost Imoba vlastníci Čapí hnízdo vrátí dobrovolně dotaci.

Ano, kdyby tak neučinila, vystavovala by se dalším rizikům.

Od roku 2015 je možnost takzvaného dobrovolného vrácení dotace s tím, že tedy pokud tu dotaci někdo dobrovolně vrátí, tak ze zákona to jeho provinění není bráno jako provinění a není bráno jako porušení rozpočtové kázně. Já si myslím, že na základě toho vrácení bude v jeho důsledku dříve, nebo později Babišovo trestní stíhání zrušeno. Neumím si představit, že když neporušil rozpočtovou kázeň, že by byl obviněn z podvodu. Proto jsem přesvědčen, že dotaci vrátili. Jinak by ji nevraceli. Tím přiznávají svoji vinu.

A mám k tomu ještě jednu věc. To vrácení je v zákoně od roku 2015 a vztahuje se na případy, kdy dojde k podezření kázně v roce 2015 nebo později. Jenže tady k němu došlo už dávno předtím v roce 2009. To znamená, že ROP jim možnost vrácení nabídl protizákonně. Staré případy musejí posuzovat podle starého zákona, kdy ta možnost nebyla. Takže vrátí dotaci a bude z toho venku, protože jim to nabídl ROP. Za to vyzvaný nemůže, jde o provinění úředníků, i když ten případ byl dávno před rokem 2015. Takže to byl geniální nápad, jak z toho Babiše dostat ven. A proto tam také byla ta prodloužená lhůta, protože podle mne prověřovali, zda bude zbaven obvinění z podvodu, nebo nikoliv.

Jakým způsobem chtějí Starostové spolupracovat ve vládní opozici, právě aby byli dost výrazní a jejich pozice sílila?

Klub starostů v Poslanecké sněmovně to má hrozně těžké, protože je jich šest z dvou stovek. Mají šanci se prosazovat jak jednotlivými zákony, viz třeba řidičské průkazy, které si může každý pořídit mimo své bydliště, ale jinak je to opravdu těžké. Kolegy lituji, protože je jich málo, občas se mohou vyjadřovat k řadě věcí, ale prosadit něco bude velmi obtížné. Senátoři a starostové mají zastoupení vyšší, ale ta rozhodující je Poslanecká sněmovna.

Právě v Praze chtějí STAN, TOP 09 a lidovci kandidovat společně v komunálních volbách. Je to podle vás správný krok?

V tom je ta komunální politika specifická, že v každé obci je to pomalu jinak. U nás jsme v drtivé většině sami, ale také v České Lípě budeme mít koalici s některými stranami. V Praze to zvážili takto, chtějí se tam prosadit, tak předpokládám, že vědí, co dělají, ale nedokáží to hodnotit blíže.

Poslední otázka se týká Evropské unie. Minule jste mi řekl, že se „trošku posunula ve vyjádřeních, ale nestačí to. Hlavní je udělat neprodyšný Schengen, což se stále zanedbává. Situace přitvrzuje, Itálie odmítla přijmout lodě, rakouský kancléř Kurz prosazuje tvrdší opatření. Myslíte si, že nás čekají změny, o kterých většina politiků i odborníků tvrdí, že měly přijít dávno?

Já doufám, protože Evropská unie se v tomto smyslu opravdu posunula. Problémy cítí další a další země. Koneckonců dochází ke štěpení partnerství CDU a CSU v Německu a vlastně buď bude neprodyšný Schengen, nebo se Schengen rozpadne a budou neprodyšné hranice jednotlivých států. Tak stokrát lepší by bylo, kdyby byl neprodyšný Schengen. Takže já doufám, že to dopadne takhle a nikoliv obnovováním vnitřní hranice.

Jak v této souvislosti vnímáte, že se česká vláda neúčastnila minisummitu Evropské unie.

Jakákoliv neúčast je špatně, vždy je dobré být u toho a prosazovat naše názory.

