Okamura: Generální stávka. Už o ní jednám

Politickou událostí týdne bylo představení vládního balíčku důchodové reformy a daňových změn. Jak se vám líbí?

Vůbec nelíbí a nesouhlasím. Fialova vládní pětikoalice se rozhodla zvýšit všem lidem a firmám plošně prudce daně, zvýšit věk odchodu do důchodu a snížit valorizaci. Hnutí SPD je proti zvyšování daní a zvyšování věku odchodu do důchodu. Přitom vláda zároveň vyhazuje stovky miliard na zbytečnosti od předražených zahraničních nákupů přes solární barony, politické neziskovky až po dávky nepřizpůsobivým. Navíc si sami vládní politici letos zvýšili platy (SPD hlasovalo proti) a zamítli návrh zákona SPD na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými.

SPD nebude mlčet a budeme bojovat za všechny slušné lidi. Hned na nejbližší schůzi Sněmovny, což je v úterý, navrhnu mimořádný bod, abychom veřejně tyto škodlivé vládní návrhy probrali. Až vláda tyto jejich návrhy podá do Sněmovny, což bude během června, chystáme obstrukce. Na středu 24. května v 15.30 svoláváme protivládní demonstraci, která bude v Liberci v centru na Soukenném náměstí. A osobně jsem již třikrát jednal s odbory, aby nám pomohly zorganizovat generální stávku. Bohužel odbory zatím váhají.

Navíc zvyšování daní ekonomice neprospívá a nepomůže. Je proinflační a také funguje Lafferova křivka, která říká, že při snížení daní se díky povzbuzení většího ekonomického růstu nakonec vybere více peněz a naopak – zvyšování daní podvazuje ekonomický růst a výběr daní. Vládní „konsolidační“ balíček zdraží i léky, vodu, bydlení, kojenecké potřeby, pivo, dopravu, holičské a kadeřnické služby a mnoho dalšího.

A pokud jde o důchody, tak nesouhlasíme se zvyšováním věku odchodu důchodu ani se snížením valorizace. Vláda by výrazně měla daňovými odpočty podpořit pracující rodiny a porodnost, aby bylo možné financovat průběžný důchodový systém. Bohužel vládou předložená důchodová reforma není žádnou reformou, jsou to pouze změny parametrů k horšímu. A vláda doslova zařízla pracující rodiny s dětmi, kterým ruší daňová zvýhodnění.

Opravdu tam není nic, co byste ocenil jako krok správným směrem?

Ne, jelikož daně celkově lidem i firmám vzrostou v situaci, kdy peníze v rozpočtu jsou, ale vláda je vyhazuje na zbytné výdaje. DPH na potraviny měla podle mého názoru vláda snížit na nulu, jako to udělali v Polsku nebo v Portugalsku, aby byly potraviny levnější. Za zločin považuji zvýšení daně z nemovitosti, kdy lidé, kteří již nyní mají problém ufinancovat hypotéky či svoje byty a domky a jejich vytápění a energie, budou muset platit dvojnásobné zvýšení daně z nemovitosti. Nesouhlasím se snížením dotací českým zemědělcům, kteří mají mnohem nižší dotace než jejich západní konkurenti, a budou tak nekonkurenceschopní.

Dobře. Jak by tedy narůstající zadlužování řešilo vaše hnutí?

Finance do státního rozpočtu lze získat omezením plateb nepřizpůsobivým, omezením předražených zahraničních armádních zakázek, omezením dotací soukromým podnikatelským subjektům včetně solárních baronů, ukončením financování politických neziskovek, zrušením inkluze či omezením podpory takzvaných obnovitelných zdrojů energie. Nutné je zdanit nadnárodní zahraniční korporace, které vyvádějí formou nezdaněných dividend z ČR až 300 miliard ročně. Je nutné zastropovat ceny elektřiny přímo u výrobců a plyn nakupovat přímo od producentů za nejvýhodnější cenu. Dalšími opatřeními, která mohou přinést významné úspory občanům, firmám i státu, je zrušení emisních povolenek a odmítnutí Green Dealu EU. Jen to, co jsem teď vyjmenoval, znamená příjem pro stát ve stamiliardách ročně. Bez nutnosti zvyšování daní občanům a firmám. Nekompetentní a neschopná Fialova vládní pětikoalice ale raději potrestá naše občany...

Kromě toho jsme si připomínali výročí konce druhé světové války. Co je podle vás odkazem, na který bychom v tento den měli myslet?

Nejstrašnější válka v dějinách způsobila smrt více než 72 milionů lidí včetně šesti milionů obětí židovského holokaustu. Květnové povstání českého lidu a osvobození Československa armádami Spojenců v čele s tehdejším Sovětským svazem přinesly definitivní porážku hitlerovského Německa a konec německé okupace českých zemí. Jednalo se o okupaci, která měla jednoznačně genocidní charakter a jejímž konečným cílem byla úplná likvidace Slovanů a českého národa. Je třeba si stále připomínat oběti našich osvoboditelů, především vojáků tehdejší sovětské Rudé armády, kteří se na našem osvobození podíleli rozhodujícím způsobem, ale i vojáků rumunské armády či amerických, polských, belgických a dalších vojáků, kteří v letech 1944 a 1945 padli na území Československé republiky při jejím osvobozování. Čest jejich památce!

Německo nám dosud nezaplatilo značnou část válečných reparací (v řádech bilionů korun), které jim ukládá Pařížská reparační dohoda a které se současná vláda ČR odmítá snažit vymáhat. Hnutí SPD jako jediný politický subjekt zastoupený ve Sněmovně nepovažuje tuto otázku za uzavřenou a požaduje obdobně jako Polsko zaplacení zbytku německých válečných reparací, které nám po právu náleží. Odmítáme přepisování dějin a výsledků druhé světové války i jakoukoli relativizaci a rehabilitaci nacismu a jeho zločinů.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Premiér Petr Fiala v minulém týdnu obvinil Českou národní banku a jejího guvernéra Aleše Michla z nedostatečného boje proti inflaci, jejíž výše je v České republice jednou z nejvyšších v Evropě, aktuálně přes 15 %. Souhlasíte s kritikou ČNB?

Určitě ne. Premiér Fiala shazuje vinu za zdražování na ČNB, přitom za něj může Fialova vláda. Realita je taková, že ČNB již mnoho měsíců proti inflaci bojuje, přičemž preferuje metodu posilování kurzu české koruny prostřednictvím tzv. měnových intervencí (prodej eurových rezerv a nákup českých korun). Silný kurz české koruny tak zlevňuje dovážené zboží, což je důležité hlavně u ropy, a působí protiinflačně. Bezezbytku platí, a vidíme to po celé Evropě, že na vývoj inflace mají enormní vliv opatření jednotlivých vlád. Hlavními protiinflačními nástroji musí být snižování deficitu státního rozpočtu (primárně prostřednictvím snižování výdajů), snižování státního dluhu a regulační opatření, která zabrání dalšímu růstu cen.

Fialova vláda jde opačnou cestou a rozhodla se zvyšovat nepřímé daně (DPH a spotřební daň) či majetkové daně (daň z nemovitosti), což bude působit jednoznačně proinflačně, a ještě více to zdraží většinu zboží a služeb. Z pohledu SPD je momentálně klíčové snížit ceny energií, kdy máme kvůli neschopné vládě stále nejdražší elektřinu přepočtenou na paritu kupní síly v rámci Evropy a kde u plynu jsme druzí nejdražší. Řešení je, jak jsem již řekl, zastropování ceny elektřiny přímo u výrobců a v nákupu plynu přímo od producenta s nejvýhodnější cenou. V rámci snižování cen potravin je to kombinace daňových (snížení DPH), kontrolních a regulačních opatření.

Připomenu, že pokud jde o aktuální inflaci, tak například ceny masa byly v dubnu meziročně vyšší o 12,7 procenta, polotučného trvanlivého mléka o 19,2 procenta nebo vajec o 41,2 procenta. Zelenina zdražila v dubnu meziročně o 18,3 procenta a cukr téměř o 61 procent. Vodné zdražilo o 16,3 procenta, stočné o 30,3 procenta a tuhá paliva o 47,6 procenta. Kromě potravin pak stouply také ceny dovolených, a to zhruba o pětinu. Stravovací služby zdražily oproti loňskému dubnu o 17,6 procenta a ubytovací služby o 17,4 procenta.

Bavili jsme se o důchodové reformě, kterou představoval ministr Marian Jurečka. Do toho aktuálně přicházejí zprávy, že desítky tisíc občanů v posledních měsících neobdržely rozhodnutí o přiznání důchodu a jeho výplatu v zákonné lhůtě devadesáti dnů. Nevzbuzuje to ve vás trochu obavy, zda je zrovna tento ministr natolik na výši, aby systém reformoval na desítky let?

Plnou manažerskou odpovědnost za to nese ministr sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL a Fialova vláda jako celek. Ministr Jurečka se vymlouvá na přetíženost a vysoký počet žádostí o důchod, jde ale o naprosté manažerské selhání Fialovy vlády a výsměch občanům. Povinností ministra i celé vlády je, aby byl v praxi dodržován zákon o důchodovém pojištění a aby důchody byly přiznávány a vypláceny včas. Ministr Jurečka tento kritický stav vůbec neřeší, naopak dochází k rušení poboček ČSSZ (například v Praze), což situaci naopak nadále zhoršuje. Obdobně neuspokojivě z hlediska dodržování lhůt pro výplatu sociální podpory a pomoci fungují i úřady práce, opět řízené ministrem Jurečkou, jehož manažerská neschopnost by měla být jasným důvodem k jeho odvolání z pozice ministra práce a sociálních věcí a člena vlády. Fialova vláda ale škodí i živnostníkům.

Jak prosím?

Téměř milion občanů se dosud nepřihlásil do datových schránek, které jim k 1. lednu letošního roku povinně zřídil stát na návrh vlády Petra Fialy. Pro tyto občany to může znamenat vážné problémy. K aktivaci datové schránky totiž dojde i bez jejich přihlášení, což přináší pro jejich uživatele nové povinnosti a riziko vysokých pokut. Statisíce občanů, kterých se to týká, ovšem tyto podstatné informace od vlády s předstihem vůbec neobdržely. Problémem je především to, že nepřihlášení do datové schránky neznamená, že schránka zůstane neaktivní. Na řadu potom přichází tzv. fikce zpřístupnění datové schránky, která se automaticky aktivuje po patnácti dnech od doručení přístupových údajů a od této chvíle platí i tzv. fikce doručení, kdy se dokumenty zaslané do datové schránky považují za doručené po deseti dnech. Mnoha občanům tak může hrozit i reálné riziko exekucí.

Se zřízením a zpřístupněním datové schránky je rovněž spojena povinnost podávat daňové přiznání výhradně elektronicky. O tom opět statisíce živnostníků nevědí. Zároveň většina z nich hodlá podávat svá daňová přiznání i nadále standardním způsobem, na který jsou zvyklí. Značné množství z nich také nepracuje s internetem či počítačem. Činnost Fialovy vlády tedy objektivně směřuje proti zájmům živnostníků, které hnutí SPD naopak vždy pevně hájí.

Centrum pro výzkum veřejného mínění ve středu zveřejnilo průzkum, ze kterého vyplývá, že více než polovina dotázaných nesouhlasí s kroky české vlády ohledně podpory Ukrajiny a myslí si, že je podpora příliš velká. Vy se podobně vyjadřujete stabilně, jste tím potěšen?

Nechci přeceňovat výzkumy, ale jsem rád, že občané mají podobný názor jako my. Podle nás bylo správné pomoci skutečným válečným uprchlíkům, ale přiměřeně a v rozumné míře. Není možné, aby byly zároveň miliony našich občanů v chudobě. Naprosto odmítáme dodávání zbraní. To jen prodlužuje válku. Chceme mír, ne válku. Je potřeba otevřít diplomatická jednání. To mohl udělat v rámci předsednictví České republiky Evropské unii premiér Fiala, ale totálně selhal a i nyní je vládní iniciativa nulová. Hlavně že na podporu Ukrajinců už vláda poslala přes 50 miliard...

Ministryně obrany Černochová z ODS je válečný štváč a zatahuje nás do války. Premiér Fiala zase veřejně lže, vyvolává v lidech strach a šíří poplašnou zprávu, že je prý Česká republika ve válce. To ale přece není pravda. Hnutí SPD prosazuje neutralitu naší země.