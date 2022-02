Okamura: Úplně šílená vláda. Obelhává občany, tak potřebuje změnit volby a ovládnout ČT

„Absolutně se potvrzuje, že Fiala, Lipavský a Černochová nehájí zájmy České republiky, ale Bruselu a Washingtonu a jsou zaslepení nenávistí a touhou s někým válčit,“ říká předseda hnutí SPD Tomio Okamura k vyhroceným vztahům kolem Ukrajiny. Varoval také před obrovskou migrací, která by v případě války odtud proudila právě do Čech.

reklama

Anketa Který z nedávných lídrů SSSR či Ruské federace byl nejlepší? Gorbačov 4% Jelcin 0% Putin 93% Medveděv 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 9504 lidí

Hnutí SPD obstruuje u schvalování pandemického zákona ve Sněmovně a hodlá v tom pokračovat. Jak vnímáte kritiku, která se na vás za to snáší?

Zaznamenali jsme obrovské množství pochvalných a podpůrných reakcí nejen od voličů SPD, ale také od voličů jiných stran. Ta kritika zaznívá pouze od poslanců vládní pětikoalice a s nimi přímo spřažených médií. Hnutí SPD bude opět tvrdě obstruovat pandemický zákon, jelikož nesouhlasíme s tím, že vláda Petr Fialy (ODS, pozn. red.) chce omezovat další práva a svobody občanů. Navíc ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 teď vyhrožuje lidem, že když nebyl schválen pandemický zákon, bude chtít od prvního března vyhlášení nouzového stavu. Myslím, že vláda Petra Fialy už se asi definitivně zbláznila. Evropské země rozvolňují a vracejí se do normálního života, ale vláda Petra Fialy chce znovu nouzový stav? Navíc hlasování vládních senátorů, kteří mají v Senátu většinu, ukazuje, že koalice je v rozkolu a premiér Fiala nemá podporu ani svých vlastních senátorů.

Senátoři neschválili Pandemický zákon, a tak se vrací do Poslanecké sněmovny. Domníváte se, že poslanci zákon schválí, když mají pohodlnou většinu 108 hlasů?

Důvodem, proč bude hnutí SPD opět obstruovat tento zákon – a byli jsme jediným poslaneckým klubem ve Sněmovně, který hlasoval proti před rokem a stejně tak i nyní. Budeme se snažit ze všech sil poslancům vládní koalice vysvětlit, že není možné, aby omezovali běžným zákonem ústavou garantovaná práva a svobody občanů. Takže doufám, že si to někteří vládní poslanci rozmyslí a přestanou mít totalitní tendence ovládat lidi za každou cenu, přestože k tomu není žádný důvod. A doufám, že vláda přistoupí na naše výzvy, aby tento zákon stáhla. Ještě bych rád doplnil, že na základě obrovského tlaku SPD, přestože je nás ve Sněmovně jen dvacet, musela vládní koalice alespoň upravit pandemický zákon o pozměňovací návrhy, které určitým způsobem snahu omezovat lidi zmírnily.

Ten výsledek hlasování Senátu je samozřejmě na základě vytrvalého tlaku SPD. Bez tohoto tlaku a průtahů by se veřejnost neseznámila i skrze média s tím, o co v zákoně jde. Tedy omezit právo na podnikání, vzdělání, soukromý a společenský život. Díky naší od začátku promyšlené strategie jsme dokázali upozornit na tento problém. I když je nás pouze dvacet, budeme bojovat za svobodu a demokracii ze všech sil a doufám, že vláda si to uvědomí.

Jak vnímáte, že současná vládní pětikoalice chce prosadit pandemický zákon ve zrychleném řízení, zatímco stejný postup negativně komentovala před rokem u oponenta a bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO)?

Z posledního aktuálního průzkumu, který odvysílala televize Nova, vyplývá, že vládě strmě klesá podpora. V současné době vládě věří už pouze 26 procent občanů. Důvodem je, že vláda obelhala občany v mnoha věcech. Stejně tak obelhává občany i v této věci, a co sami kritizovali, tak dnes sami dělají. Občané to prostě vidí a je opravdu děsivé, že vláda Petra Fialy odmítá doslova řešit zdražování energií i potravin a jako své priority řeší pouze tři věci. Prosazení totalitního pandemického zákona, kterým chtějí omezovat práva a svobody občanů, a dále korespondenční volby, protože jim strmě klesají preference a bojí se, že už neuspějí ve volbách. Chtějí změnit volby, kde se může podvádět a manipulovat, jak ukazují zkušenosti ze zahraničí. A pak prosazují volbu národního ptáka. Přidává se také čtvrtá priorita: politicky ovládnout Českou televizi a Český rozhlas. Zákonem chtějí odvolat Radu České televize a Radu Českého rozhlasu a dosadit tam své lidi, aby mohli totalitně ovládnout veřejnoprávní média.

Jde o obrovské zklamání. Vidíme na polské a maďarské vládě, že chrlí jeden nápad za druhým a chrlí návrhy na řešení zdražování. Zlevnili potraviny, zastropovali hypotéky, ale česká vláda to vůbec neřeší. Věnují se čistě svým osobním politickým zájmům místo zájmu občanů. Opravdu považuji za šílené, že místo toho poslali celníky proti svým vlastním občanům, kteří levně nakupují v Polsku. Celníkům nic nevyčítám, jsou ve službě a dělají to na základě pokynů vlády, konkrétně spadají pod ministra financí Stanjuru z ODS. Už to začíná přesahovat veškeré meze. To je úplně šílená vláda.

Vláda učinila škrty v rozpočtu na letošní rok se schodkem 280 miliard korun. Jsou úspory na správném místě?

Prosazujeme snižování deficitu, ale nikoliv způsobem, jaký předvádí vláda. Na jednu stranu nepřijatelně škrtá slevy na jízdné pro seniory a studenty, zhoršuje životní úroveň pro občany a snižuje podporu zdravotně postižených občanů, matek samoživitelek a dalších. Na druhou stranu vláda zároveň odmítá ukončit vyplácení dávek nepřizpůsobivým, kteří zneužívají systém, a peníze jim naopak navyšuje. Vláda rozšiřuje demokratický aparát pro tři nově vytvořená místa ministrů – za 84 milionů korun, přestože říkali, že to žádné náklady navíc nebudou. Prostě je jich v pětikoalici tolik a měli tak málo korýtek, že si museli vytvořit tři nové ministry, takže musejí sedět ve dvou řadách ve Sněmovně. To jsem ještě nezažil.

A také zvyšují odvody do rozpočtu Evropské unie o dvě miliardy korun, protože jsou servilní vůči Evropské unii a hájí cizí zájmy. Tady vidíte, co je prioritou této vlády. Co se týká plateb do zdravotnictví, tak lidé samozřejmě mohou očekávat dlouhé čekací lhůty na operace, zhoršení dostupnosti zdravotní péče, stomatologie a další. Problémem je i snížení prostředků na příspěvek zdravotně postižených o jednu miliardu. Snižují příspěvek České poště, takže můžeme očekávat zdražování poštovních služeb. Snižuje dotace na obnovitelné zdroje, což se projeví na zdražování elektrické energie. Peníze chce brát solárním baronům, ale tak, že se to projeví dalším zdražováním energií. Snižují objem investic do dopravní infrastruktury, což je špatně, protože se kvůli extrémně deficitnímu rozpočtu, za který může vláda Andreje Babiše, z krize potřebujeme proinvestovat opravami silnic a kolejí.

S touto strukturou rozpočtu my skutečně nesouhlasíme, vláda měla škrtat jinde. Solárním baronům, politickým neziskovým organizacím, které propagují gender, multikulti migraci, Evropskou unii, ale to vláda udělat nechce a nemůže, protože to naslibovali Evropské unii.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ombudsman Stanislav Křeček čelí silné kritice za výrok, že Romové si za svoji bytovou situaci mohou sami proto, jak se v místě bydliště a k bydlení chovají. Ozývají se kvůli tomu výzvy na jeho odvolání. Co si o jeho výroku myslíte vy?

Stanislav Křeček řekl pravdu a potrefené husy začaly kejhat. Samozřejmě každý, kdo má zkušenosti s oblastmi, kde žijí takzvaně nepřizpůsobiví, mu prostě musí dát za pravdu. Pravdou je, že když se do těch lokalit podíváte, a já jsem v mnoha z nich byl osobně, určitě není rovnítko mezi Rom a nepřizpůsobivý. Ale vidíte v takové lokalitě na první pohled, že tam žije větší množství Romů. Nezastírám, že Stanislav Křeček je zvolen do funkce ombudsmana i hlasy poslanců SPD. Věděli jsme, koho tam volíme, a má naši podporu, protože pojmenovává problém pravými jmény. A že se proti jeho slovům postaví zrovna romská politická neziskovka, která je přisátá na veřejné penězovody a místo aby problémy řešila – čehož nejsou schopní, tak kopají kolem sebe? To jen dává ombudsmanovi za pravdu. Neziskovky, které parazitují na problému, který ve skutečnosti vyřešit nechtějí. Kdyby ho vyřešily, tak přijdou o penězovody, na něž jsou přisáté. Ale v SPD máme i romské členy, romskou zdravotní sestru, romského vysokoškolsky vzdělaného vychovatele a jsme za to rádi.

Vyjádřil jste se tvrdě proti vládnímu postoji České republiky vůči Ukrajině. Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) posílá na Ukrajinu granáty, je ochoten případně poslat na pomoc i české vojáky. Do toho eskalují vztahy mezi Ruskem, Severoatlantickou aliancí, a tedy i Spojenými státy. Jak hodnotíte současnou českou zahraniční politiku?

Ministryně obrany Jana Černochová z ODS a Lipavský zatahují Českou republiku do konfliktu na Ukrajině a do války proti Rusku. Chovají se jako váleční štváči. Hnutí SPD není proruské, ale nejsme ani probruselští, ani proameričtí nebo pročínští. My jsme prostě pročeští, nechceme válku a nechceme, aby Česká republika byla zatažena do války na Ukrajině, kde probíhá občanská válka. Ukrajina ani není členem NATO, takže my vůči Ukrajině nemáme žádné závazky. Jsme proti tomu, aby byli čeští vojáci vysíláni na Ukrajinu tak, jak o tom přemýšlí ministryně obrany Černochová, která připustila tuto variantu.

Co se týká zasílání munice a zbraní na Ukrajinu, tak my s tím nesouhlasíme a všimněte si, že žádná evropská země žádnou munici ani zbraně neposlala – ani Německo nebo Francie. Co se týká výzbroje, tak ji zasílaly státy mimo evropský kontinent. Ostatní k tomu přistupují uvážlivě, protože vědí, že když bude evropský kontinent zatažen do války ve 45milionové Ukrajině, bude to mít dalekosáhlé následky ohledně migrace. Představte si ten exodus, pro Českou republiku by to byla katastrofa, protože miliony z nich by skončily v České republice. Miliony jich tu už žijí a jsme nejvyspělejší nejzápadnější slovanská země v našem regionu. Podseknou mzdy našich dělníků a českých pracovníků především manuálních prací. Doplatí na to Češi. Absolutně se potvrzuje, že Fiala, Lipavský a Černochová nehájí zájmy České republiky, ale Bruselu a Washingtonu a jsou zaslepení nenávistí a touhou s někým válčit.

A projevuje se to na trpkém příkladu. Minulý týden byl Orbán (Viktor, maďarský premiér, pozn. red.) v Moskvě a domluvil pětkrát levnější plyn pro Maďary. Pekarová Adamová (Markéta, TOP 09, pozn. red.) z vládní koalice byla v Bruselu, navštívila předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou a dala jí fotku Václava Havla. Je to taková neschopnost cokoliv pozitivního domluvit pro české občany, a ještě nás chtějí zatahovat do války. Rovněž musíme důrazně odmítnout neustálé lži politiků vládní koalice, že odmítání zatahování České republiky do konfliktu na Ukrajině znamená, že jsme proruští. Hnutí SPD a nikdo z něj nejezdí do Ruska ani se neschází s Putinem nebo někým z Ruska, nejsme financováni z Kremlu a nikdy jsme od nich peníze neměli. Ať přestanou lhát a odvracet pozornost jinam, my prostě chceme mír. Aby země žíla v míru, naši lidé aby žili v míru, měli víc peněz, více bezpečnosti a spravedlnosti.

Psali jsme: Demonstrantům proti Putinovi došly svíčky? Půjčili si je z předešlé akce proti Číně Babiš a Okamura v druhém kole? Fiala řekl, co s bojem o Hrad Válek ještě vyhrožuje? Zbláznili se už úplně? Okamura žádá demisi vlády Paskvil, prasárna. Vysmívají se lidem do očí. Okamura o tom, co se dělo kolem pandemického zákona

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.