Okamura: Už mi malují na záda terč. Ukrajinec se lidem posmívá z videa. Česko na prvním místě

Politickou událostí týdne je vítězství Donalda Trumpa. Podporoval jste ho vy i vaši voliči. Mluví se o tom, co to bude znamenat pro svět; změní to nějak podle vás i českou politiku?

Gratuluji Donaldu Trumpovi, od počátku jsem ho podporoval. Bylo pro mě důležité, že mluvil o tom, že chce mír, že vysloveně řekl, že války a konflikty chce ukončovat, ne zahajovat. A to je asi ten největší význam, který by mohl mít pro celý svět, pokud se tato slova naplní.

Je v tomto směru určitě lepší volbou, než Kamala Harrisová.

Pokud jde o ekonomiku, tak je třeba vědět, že Donald Trump má heslo „Amerika na prvním místě“. V situaci, kdy se tu dává dohromady BRICS, sdružení nejlidnatějších zemí světa, které ovládají většinu surovin, a spojují je jejich špatné zkušenosti s politikou Západu.

Anketa Prospěje České republice vítězství Donalda Trumpa? Prospěje 90% Neprospěje 5% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 11925 lidí I Donald Trump si nejspíš uvědomuje, že hlavně musí nastartovat americkou ekonomiku, které ujíždí vlak. A co to znamená pro Evropu? Hlavně to, že se na nás přitom nebude ohlížet, protože bude řešit vlastní prosperitu.

Je to politik, který vyznává konzervativní hodnoty; jasně řekl, že odmítá nelegální migraci. To jsou věci, které by se mohly přelít i k nám do Evropy. Vedení Evropské unie a další progresivističtí politici, kteří ničí Evropu svými nesmyslnými ideologiemi, by si mohli uvědomit, že v USA ztrácejí spojence. Ale zrovna v toto nedoufám, Ursula von der Leyen a její komisaři mají čerstvý mandát a vypadá to, že se tam budou držet jak klíšťata.

Ale bez ohledu na to, jak se tam budou držet, se prostě Evropa ocitá na vedlejší koleji. A Evropa ztrácí konkurenceschopnost. Evropa bohužel nemá žádnou smysluplnou perspektivu ekonomiky, růstu. Což v této situaci není dobrá zpráva.

Hovoříme spolu ve čtvrtek, když celý den přicházejí zprávy o rozpadu vlády v Německu. Podepíše se podle vás i toto na nestabilitě v Evropě?

Je to taková labutí píseň. Vedení nejdůležitějších unijních států ztratilo dynamiku, přestali vnímat reálné pohyby ve světě. Čína, Rusko, Indie se dávají dohromady a lákají do BRICS celý svět přesně opačnou politikou, než doposud dělala EU a USA. To byla politika sankcí, diktátu, zasahování do jejich životů, doplněná někde drancováním surovin. BRICS nabízí spolupráci a nechává svobodu, jak si svou zemi vnitřně uspořádáte.

Německo je určitě příkladem země, která ztratila dynamiku, ukazují to aktuálně všechna čísla. Přidalo se tím k Francii, Itálii a vlastně k celému jihu EU, který se takto plácá už léta. Já doufám, že se tam něco změní, ale zdá se, že tam ty skutečně změny budou probíhat velice pomalu. Mně to přijde jako labutí píseň, rozhodně už to není to silné Německo, jaké jsme znali.

Tato německá vláda se postavila na stranu Green Dealu, ministr Habeck byl v tomhle úplně zelený blázen, který bez ohledu na ekonomickou realitu začal likvidovat tamní průmysl, čehož využily Čína, Rusko i další země.

Tam dnes vidíme skutečnou dynamiku, podívejte se, co tam udělali za dva roky, kdy jsme si my tady řešili válku na Ukrajině. Ani ten Putin nelení, má desítky setkání se státníky z celého světa. Dal se dohromady prstenec obepínající celý svět. A Evropa zatím plánuje, že dá další peníze na propagaci genderové ideologie. To je bohužel konec Evropy, tak jak ji známe.

EU je nepružná, byrokratická – lidé chtěli změnu, ale zase se tam navolili ti samí lidé v čele s Ursulou von der Leyen.

A jaké to tedy má řešení pro nás? SPD vidí jediné smysluplné řešení v ukončení projektu Evropské unie a vrátit se ke spolupráci svobodných a suverénních států. Znamenalo by to návrat do stavu, ve kterém byla evropská integrace ve fázi Evropského hospodářského společenství, tedy k ekonomické spolupráci bez politických diktátů. Což je zhruba to, co dnes nabízí BRICS. Byl to celkem pružný svazek, kde politici měli přímou odpovědnost k voličům a museli myslet na to, aby jednali v jejich zájmu.

V souvislosti s volbami v USA se začalo diskutovat ještě o jedné věci. Počet voličů se vrátil zhruba na úroveň, na které byl v roce 2016. Ony „korespondenční volby“ 2020, ve kterých Joe Biden obdržel o deset milionů hlasů víc, než kterýkoliv demokrat předtím i Kamala Harrisová nyní, byly zcela extrémním výkyvem, což samozřejmě vyvolává otázky, zda může něco být na slovech Donalda Trumpa o čachrech a podvodech. My si své „korespondenční volby“ zavádíme nyní, měli bychom se z toho nějak poučit?

My jsme na to upozorňovali, že je tady toto nebezpečí, celou dobu, co se to projednávalo. Jak známo, SPD hlasovala proti zavedení korespondenční volby, jelikož je tento zákon z pera Fialovy vlády v rozporu s Ústavou ČR.

Volební systém v USA je však ještě horší, tam v některých státech ani nepotřebujete identifikační průkaz, takže skutečně mohou volit i mrtvé duše. V každé zemi je to trochu jinak, je jiná ústava, jiný volební zákon, takže je to vždycky trochu jiný příběh.

Je ale asi pravda, že cílem Fialovy vlády prostě bylo vnést do volebního systému zmatek. Teď jsou zoufalí, že příště už tu většinu nezískají, takže se snaží využít i nástrojů, které nejsou v souladu s Ústavou ČR nebo jdou přímo proti ní.

Ústava říká, že volby mají být tajné, rovné a přímé. Už jen ta tajnost je tím zmíněným zákonem fakticky znemožněna. V okamžiku vkládání lístku do obálky může kdokoliv volit za kohokoliv, není to nijak zdokumentováno. Korespondenční volba prosazená Fialovou vládou je podvod na voliče.

Tomio Okamura

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Směřuje náš stát správným směrem? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 18697 lidí Ale pokud bychom ty volby zpochybnili, a měli bychom pro to třeba i nějaké podklady, tak by o tom následně rozhodoval Ústavní soud. A ten je skládán na základě hlasování Senátu, kde má aktuální vláda také většinu. Takže nelze spoléhat, že bude věc posuzovat nestranně, nakonec viděli jste to na jeho rozhodování v tomto volebním období.

Tito ústavní soudci se usnesli, že snížení valorizace důchodů provedené touto vládou je v pořádku, i když to bylo v rozporu s platnými zákony, které narychlo přepsali, a lidé to legitimně očekávali. A pak rozhodli, že zvýšení platů soudců je také v pořádku, a tam se toho legitimního očekávání dovolávali.

Navíc je problém, že se zde bavíme o volebním zákoně a tam je nutný i souhlas Senátu. Takže pokud bychom chtěli po volbách s tím něco udělat, tak bychom nemohli přehlasovat Senát, kde má Fialova koalice většinu.

Jedinou věcí, za kterou Donalda Trumpa ocenila Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), byl jeho tlak na to, aby evropští spojenci plnili podmínku dávat 2 % HDP na obranu. V Česku se o tom rozpočtu na obranu mluvilo zrovna tento týden, když ministryně Černochová hovořila o tom, že tento balík je velmi složité proinvestovat. Co tedy s tímto ustanovením, které Fialova vláda dala do zákona, dělat dále?

SPD prosazuje moderní českou armádu. Ale už ve chvíli, kdy si to prohlasovali, tak my jsme říkali, že za prvé Česká republika na výdaje ve výši 2 % HDP nemá, a za druhé to ani není v takové výši potřeba.

Ta dvě procenta HDP jsou na základě usnesení NATO, a teď je otázka, co s tím. My jsme pro to nehlasovali, jako SPD, a od začátku jsme avizovali, že s tím nesouhlasíme.

Já jsem přesvědčen, že ta dvě procenta jsou pro naši ekonomiku postavena příliš vysoko, a zároveň si myslíme, že armáda, jak si ji představujeme, se dá pořídit i za menší peníze.

Pokud bychom zaměřili naši obranu na skutečnou obranu našich hranic, tak by to vypadalo úplně jinak, protože obranná výzbroj je levnější než ta útočná. Fialova vláda místo toho nakupuje na dluh stíhačky, které ani nejsou na našem území použitelné, a další předraženou výzbroj.

My chceme moderní, pružnou armádu, jejíž prioritou nebudou zahraniční mise NATO kdesi daleko, ale obrana českého území a českých občanů.

Mně se líbí model, který realizuje Rakousko. Jsou to naši sousedi, známe se dobře, takže by to i pro nás mohlo být vhodné. Rakousko je neutrální země, která není členem NATO.

Nám je jasné, že Trump to bude prosazovat, protože USA dnes platí na NATO nejvíc. On myslí na prvním místě na Ameriku, to je pochopitelné, tak jim chce ulevit. Ale od toho jsou tam naše vlády, aby se tomu postavily, aby hájily naše zájmy a aby našly nějaký kompromis.

Jenže tato naše vláda vlastenecká není – ta je ukrajinská, bruselská, berlínská, ale česká rozhodně ne. Příští vláda, pokud v ní bude SPD, v tomto národní zájmy určitě hájit bude.



Bavíme se tu o dvou procentech, ale v reakci na zvolení Donalda Trumpa mluvil v České televizi pan Petr Kolář, „přítel po boku“ prezidenta Pavla, o tom, že ukrajinskou válku si Evropa bude muset odtáhnout sama a že bude třeba dávat více než dvě procenta. Tři procenta by podle něho ale stačit mohla. Co na toto říci?

Pan Kolář udělal ze své loutky prezidenta Pavla politika, který si počíná zcela proti zájmům svého národa. Kde ty peníze chtějí vzít? Tato vláda šíleně zadlužila republiku, a teď ještě okradli všechny současné a budoucí důchodce.

Jsem proti tomu, že by se na Ukrajinu dál posílaly peníze. Už to stačilo, je třeba se snažit to tam ukončit.

Pokud budeme ve vládě, tak provedeme revizi všech povolení k pobytu, co tu Ukrajinci mají. Začíná se to neuvěřitelně zvrhávat, Ukrajinci tu už útočí i na české občany.

Vím, že mně už malují na záda terč. Internetem se šíří video, kde se nějaký asi dvacetiletý Ukrajinec naváží do mě a přímo vyzývá, aby se proti mně bojovalo, že prý jsem pro ukrajinské imigranty nebezpečný, protože, pakliže bude SPD ve vládě, tak se už nebudou vydávat Ukrajincům další povolení k pobytu. V tom má pravdu. (smích)

Ten Ukrajinec sem přišel na pozvání Fialovy vlády a v komentářích se tam arogantně posmíval, že od Fialovy vlády dostane v lednu 2025 dlouhodobý pobyt, ať se to lidem líbí, nebo ne. Je tu dva roky, neumí ani česky, a bude tu mluvit do české politiky a arogantně se vysmívat Čechům?

V těchto případech bychom se skutečně měli ptát, proč tihle lidé nejsou na frontě. Vypadá to, že je mladý a zdravý, tak ať jde normálně bojovat na frontu.

Já znám řadu Ukrajinců, kteří tu byli před touto vlnou za Fialovy vlády. A všichni, se kterými jsem mluvil, jsou k této vlně velmi kritičtí. Ukrajinci, co jsou u nás z devadesátých let, mě sami upozorňovali, pane Okamuro, to uvidíte, koho jste si sem pozvali. To už nebude jako my, co jsme sem přišli za prací, byli jsme vděční, že ji máme a ani jste o nás nevěděli, nechtěli jsme vás obtěžovat. Ale tahle sorta lidí bude vyřvávat, budou arogantní, budou tu vyřvávat a pak na vás i útočit. A ono se to začíná dít, otrnulo jim, mně už chodí výhrůžky pravidelně.

Tato česká vláda Ukrajince podporuje, takže situaci kolem Ukrajinců bude řešit až příští vláda, pakliže v ní bude SPD.

Tady musí začít platit Česká republika na prvním místě. Stejný přístup, jako má i prezident Trump vůči USA.

