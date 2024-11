Okamurův Ostravák: Fiala asi bere koks. Ukrajince deportovat!

Vy jste členem Hospodářského výboru sněmovny. Co jste říkal na hodně přetřásaný výrok premiéra Fialy, že když bude ještě čtyři roky u moci, tak budeme mít platy jako v Německu či Rakousku?

Tak nevím, zda nějakým bílým práškem nezásobuje pana premiéra brněnská primátorka a jeho stranická kolegyně Vaňková nebo bývalý drogový koordinátor Vobořil z ODS, který navrhoval legalizaci kokainu (smích). Jinak by premiér nemohl vyprávět takové nesmysly a tvrdit o sobě, že je Superman. Ale věřil bych tomu, že spadl z višně, která vyrostla na Marsu. A spíš než Superman je to létající Čestmír, který očichává květiny z cizí planety (smích).

Ale teď vážně. Fialova vláda kvůli pádivé inflaci okradla občany o třetinu úspor, byl zde zaznamenán rekordní propad reálných mezd, největší v rámci OECD. Fialova vláda zadlužila naši zemi více než několik vlád v minulosti dohromady a tenhle Brouk Pytlík bude vyprávět, jak zajistí, že se budeme mít dobře. Premiér Fiala fakticky okradl národ a podle mě by měl chodit kanálama. A navrch si chce ještě zvyšovat plat.

Výsledek amerických voleb bude mít určitě velký dopad nejenom na ekonomiku USA, ale i na celý svět včetně naší země. Co od Donalda Trumpa můžeme podle vás očekávat?

Dle hesla America first, Amerika na prvním místě, se zaměří na zájmy své země. Bude podle mě podporovat domácí průmysl a bude se snažit ukončit neblahý model outsorcingu, tedy přesunu výroby do zahraničí. Pokud se mu podaří ukončit konflikt na Ukrajině, mohlo by to vést k poklesu ceny ropy a plynu. Opustí podle mě klimatické šílenství. Lze očekávat, že zavede protekcionistická opatření a cla. To patrně postihne evropský průmysl. Ale to, že opustí americký Green New Deal a zavede cla, bude aspoň facka a výstraha Evropě, aby opustila evropský Green Deal a vrátila se k rozumné hospodářské politice. Pokud to unie či evropské státy neudělají, jsou odsouzeny k pokračující stagnaci a úpadku až k likvidaci evropského průmyslu a energetiky.

Co vám vadí na Green Dealu EU?

Asi úplně všechno. V Evropské komisi patrně konzumují podobný materiál jako premiér Fiala (smích). Je to naprosto nerealistický sebevražedný plán, založený na naprosto nevědeckých základech. To už snad vědecký komunismus byl vědečtější (smích). Zavádění Green Dealu dle samotné Evropské komise i podle řady studí má stát země Evropské unie biliony eur a naší zemi biliony korun.

Dobře. A co dál?

Chci k tomu dojít. Green Deal nejen formou emisních povolenek uměle zdražuje energie, a tím vše zdražuje a podvazuje průmysl, ale prakticky veškerou lidskou činnost. Je to přímá likvidace našich energeticky náročných odvětví, jako jsou hutnictví či sklářství. To vidíme i u nás na Ostravsku. Není náhodou, že český průmysl je teď na tom tak blbě. Lidé platí předražené energie a spousta občanů se naprosto uměle dostává do energetické chudoby, kdy nejsou schopni platit za energie.

Kvůli obnovitelným zdrojům energie se dávají obrovské investice do přenosové soustavy, takže sice cena silové elektřiny se poněkud snižuje, ale lidem vzroste platba za systémové služby, jističe, a tak dále. Kvůli boji Evropské unie proti uhlí, které u nás pokrývá zhruba 40 procent výroby elektrické energie, se již během roku 2025 staneme z čistého vývozce elektřiny jejím dovozcem, jak na to upozornil ČEPS. Jsem zvědav, co nahradí uhlí, které se používá na topení v domácnostech z tepláren. Pokud jde o elektřinu, tak Dukovany budou dostavěny v řádu desítek let.

Ale to není zdaleka vše. Spousta libůstek teprve přijde.

Co třeba?

Například emisní povolenky ETS 2, které budou uvaleny na silniční dopravu a budovy. Zdraží se tak enormně pohonné hmoty i výstavba domů. Evropská unie se ani netají tím, že chce výrazně omezit automobilismus. Zákaz klasických aut na benzín a naftu je také nesmysl, protože elektroauta nejsou technologicky srovnatelně schopná nahradit nynější auta se spalovacími motory. Baterie nejsou dostatečně účinné. Navíc na masový přechod na elektromobilitu není připravena přenosová soustava, dobíjecí kapacity a není na to ani dostatek elektřiny. To bychom potřebovali těch jaderných bloků o dost víc. A tak bych mohl pokračovat dál. Jestli Green Deal nezastavíme, tak nás zničí. Je to cesta do chudoby a otroctví. Nepřeháním.

Vy jste z Ostravska. Předseda SPD Okamura upozornil na „ukrajinské kluby rváčů“. Máte takové problémy i u vás?

Mám zprávy, že na Ostravsku a Opavsku je takových klubů několik a stejně jako v Praze tam Ukrajinci napadají české občany. Lidé se mnohdy bojí to hlásit na policii, protože Ukrajinci jsou Fialovou vládou chráněni. Bohužel Fialova vláda chrání nepřizpůsobivé imigranty i naše nepřizpůsobivé spoluobčany.

Nepřizpůsobivé imigranty je podle mě potřeba neprodleně deportovat, a pokud jde o nepřizpůsobivé spoluobčany, tak je potřeba za nepřizpůsobivé chování odebrat sociální dávky a sčítat přestupky, aby se například ze tří přestupků stal trestný čin. A vězení nemají být luxusní ubytovny, ale místa, kde budou pachatelé trestných činů za trest.