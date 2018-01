Ondřej Neff: Voliči Zemana neví moc o zednářích nebo Římském klubu. Ale ten Dublin IV, to je dynamit, pane Drahoši. Takže...

ROZHOVOR „Drahoše určitě čekají pasti na mamuta. Největší je záležitost s migrací, druhá je postoj k Andreji Babišovi a jak je to s tím stíháním a eventuální nominací do premiérského úřadu. To jsou věci, kde se bude muset naprosto jasně vyjádřit,“ uvádí v rozhovoru pro PL.cz spisovatel, publicista a zakladatel serveru Neviditelný pes Ondřej Neff. „Klička, kterou Andrej Babiš udělal, kdy se krátce po prvním kole vymezil k Mynářovi a Nejedlému, to je myslím vůbec největší překvapení. To by znamenalo, že má prst hodně nasliněný a větří nějakou změnu směru větru. Samozřejmě, že má zájem být zadobře s každým prezidentem. Dnes je v situaci, kdy neví, kdo bude hlavou státu,“ dodává.

Do druhého kola prezidentské volby postoupili , jak jste předpokládal, Miloš Zeman a Jiří Drahoš. Zdá se, že ač první kolo vyhrál Zeman, nadějnější vyhlídky pro kolo druhé má Drahoš. Je to opravdu tak?

Samozřejmě čistě aritmeticky, když se spočítá, kolik dostal Zeman a kolik ti, kteří volili kandidáty, kteří slíbili Drahošovi podporu, tak to vychází ve prospěch Jiřího Drahoše naprosto jednoznačně. Ale roli hrají i iracionální faktory a hlavně triky a podpásovky, které můžou nastat. Viz inzerát, že Schwarzenbergův tatínek byl kolaborant. Věci tohoto typu.

Anketa Jak byste ohodnotili dosavadní prezidentování Miloše Zemana? Jako ve škole 1 79% 2 4% 3 4% 4 1% 5 12% hlasovalo: 6827 lidí

Na Drahoše už kolují informace, že byl zednářem, členem Římského klubu a podobně...

Těch zednářů a Římského klubu bych se na místě pana Drahoše nebál. Nevěřím, že mnoho voličů Miloše Zemana ví něco o zednářích a nebo o Římském klubu. Nebezpečí bych viděl v jeho podpisu akademické uprchlické výzvy. Přihlásil se tím k trendu, který je problematický pro mnoho jeho potenciálních voličů. Já jsem s tou výzvou zásadně nesouhlasil. Svůj podpis bude muset obhájit, což nebude snadné. Buď se bude trapně vykrucovat, nebo naopak přitvrdí. Bude se muset jasně vymezit. Je jasné, že ho k tomu Miloš Zeman donutí.

Důležité budou patrně debaty. Tady by mohl mít výhodu Miloš Zeman, který je v tomto směru zkušenější...

Debata je vždy o něčem. Když bude o penzích, tak se Drahoš přihlásí k tomu, že by měly být vyšší. V tomhle z jeho pohledu problém nebude. Ale to, o čem jsem mluvil před chvílí, je mnohem ožehavější, přestože žádné uprchlíky nemáme. Co není, může být. Tendence povinných kvót a Dublin IV. jsou obrovské a zásadní politické téma, a budoucí prezident se k němu bude muset jasně vymezit. Pokud nás už dnes tahají po soudech kvůli minulým kvótám, tak jaká bude naše pozice, kdybychom chtěli odmítnout Dublin IV., který počítá s trvalou relokací na věčné časy a nikdy jinak. To je téma v síle dynamitu a prezidentský kandidát s ním bude muset nějak naložit.

Jiří Drahoš bude asi muset ukázat, že dokáže být rozhodný i vůči Bruselu, což Miloš Zeman dokazovat nemusí?

Nevím, jaké stanovisko Jiří Drahoš zaujme. V tomto směru se zatím nějak slyšitelně nevyjádřil. Aspoň já o tom nevím. Každopádně nějaké jasné stanovisko zaujmout musí, a pak se voliči rozhodnou, jestli mu ten prezidentský úřad svěří.

Prý to byla od Jiřího Drahoše taktika, aby si neodradil případnou podporu jiných kandidátů do druhého kola. Což se mu podařilo a nyní ji dostal. Podle politologa Kubáčka se však výsledky Horáčka, Hilšera a Fischera nedají sčítat, komentátor HN Klimeš napsal, že Drahoš bude rád za šedesát procent voličů od každého z nich. Co si myslíte vy?

To je těžké soudit. Samozřejmě hrozí nebezpečí, že si někdo řekne – volil jsem Hilšera, vy jste ho tam nedali, tak já už tam nepůjdu. I když voliči Hilšera k volbám asi půjdou. Ale třeba Horáček stavěl na osobní kampani, objížděl republiku, svým charismatem určitě získal osobně řadu lidí. Je otázka, jestli teď tito lidé budou volit pana Drahoše, který takové charisma nemá. Ale jaké procento bude reagovat tak či onak, se seriózně vyjádřit nedá. Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet.

Miloš Zeman nemá moc velký voličský „koaliční“ potenciál oproti Jiřímu Drahošovi. Jde ale také o to, kolik jeho potenciálních voličů nepřišlo k prvnímu kolu. Možná si říkali, že Miloš stejně vyhraje. A půjdou k tomu druhému, když vidí, že je jejich favorit v ohrožení?

Určitě tatováto skupina lidí je. Předpokládal jsem třeba, že extempore s ukrajinskou aktivistkou probere z letargie zemanovské voliče, kteří by jinak k volbám nepřišli. Nevíme, jestli se tak stalo. Je ale fakt, že těch čtrnáct dní, které nás čekají, budou mít faktor mobilizační v obou táborech.

Voličská účast bývá ve druhém kole nižší než v tom prvním. Může ji tato mobilizace zvýšit, aby ke druhému kolu přišlo alespoň přibližně stejně lidí jako k tomu prvnímu?

To si netroufnu odhadovat. Těžko soudit.

Psali jsme: FOTO Jakub Janda: Zeman tvrdí, že půjde bránit hranice. A sesypal se z ženy, která váží 50 kilo. Už na to nemá! Obrys duelu Zeman - Drahoš. Takto to bude vypadat podle Ondřeje Neffa Ondřej Neff vážně promluvil o Zemanovi: Těm řečem já nevěřím Tři odstavce? Ondřej Neff vypěnil nad tím, co ze zprávy OLAF zveřejnilo ministerstvo

Hodně velkou voličskou sílou jsou voliči hnutí ANO. Andrej Babiš sice Zemana podpořil, čímž se ovšem voliči ANO nemusí řídit. Jsou tito lidé výrazným faktorem druhého kola prezidentských voleb?

Klička, kterou Andrej Babiš udělal, kdy se krátce po prvním kole vymezil k Mynářovi a Nejedlému, to je myslím vůbec největší překvapení. To by znamenalo, že má prst hodně nasliněný a větří nějakou změnu směru větru. Samozřejmě, že má zájem být zadobře s každým prezidentem. Logický pro každého, kdo zastává post premiéra, je žádoucí, aby byl ve shodě s hlavou státu. Dnes je v situaci, kdy neví, kdo bude hlavou státu. Na jednu stranu mu hodil stoličku Zeman, kdy mu řekl: Přines příště 101 hlasů, čímž možná činil i nátlak na partaje. Neboť jinou variantou jsou předčasné volby, které partaje nechtějí, protože by mohly dopadnout ještě hůře, než dopadly. A následně mu Babiš odpoví, podpora ano, ale zbavte se Nejedlého a Mynáře.

Což samozřejmě Miloš Zeman neudělá...

To by byl blázen. Ani to nejde administrativně. Nelze je vyhodit jen tak.

Před volbami občas zaznívalo, že Jiří Drahoš je pro Andreje Babiše záložní variantou, kdyby to s Milošem Zemanem nevyšlo. Nicméně Jiří Drahoš to svými slovy, že nejmenuje obviněného premiéra, příliš nepotvrzoval. Jak tohle vidíte?

To je další věc, kterou bude muset Jiří Drahoš naprosto jasně formulovat. Obviněný, neobviněný. On je hlavně Babiš stíhaný. S těmi právními kvalifikacemi se velmi svévolně zachází. Když se tuším pan Kalousek o Babišovi vyjádří jako o defraudantovi, tak to už je na žalobu. Ať je to jak chce, defraudant opravdu není. Momentálně je stíhaný, ale nebyla podána žaloba u soudu. Zajímavé jsou hlasy právníků, které nabádají k opatrnosti v této věci, přinejmenším ke korektnosti.

Pokud jsou oba pragmatici, tak si Drahoš a Babiš mohou teď najít k sobě cestu. Protože Drahoš hlasy voličů hnutí ANO ve druhém kole potřebuje...

Volby jsou za 14 dní, a pak už Drahoš voliče hnutí ANO nebude potřebovat. Pokud vyhraje, tak pak až za pět let. A co my víme, co bude za pět let. Kdybych to měl shrnout – Drahoše určitě čekají pasti na mamuta. Největší je záležitost s migrací, druhá je postoj k Andreji Babišovi a jak je to s tím stíháním a eventuální nominací do premiérského úřadu. To jsou věci, kde se bude muset naprosto jasně vyjádřit. Tím pádem ovlivní velkou část potencionálních voličů, nebo nevoličů. Musí se jasně vyjádřit.

Psali jsme: Jiřího Drahoše vypískali. A co on na to? Podívejte se Pravda o Jiřím Drahošovi. Prý ta opravdu opravdická Německo prý bude více „africkou, muslimskou a asijskou zemí“. Vlivný deník má obavy o budoucnost země Babišova vláda si odhlasovala demisi. A už se píše: Přijde nová, „Zemanova“. Brzy



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Oldřich Szaban