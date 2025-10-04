Opoziční smlouva 2. Miloš Zeman pro PL sestavil novou vládu

Pane prezidente, nejprve poprosím o váš obecný komentář k výsledkům voleb. Jak to hodnotíte?
Především bych chtěl blahopřát k famóznímu úspěchu Andreji Babišovi. Poslední průzkumy veřejného mínění mu přisuzovaly 28 procent, získal 36, takže průzkumy veřejného mínění se výrazně mýlily. Pokud jde o ostatní strany, SPOLU zůstalo zhruba na svém. STAN, který se těšil na patnáct, nebo dokonce dvacet procent, je na deseti. Poněkud kleslo SPD i Piráti. Motoristé se zachránili a jediným poraženým je hnutím Stačilo!, kterému jsem přitom dal svůj hlas.
Samozřejmě že hnutí STtačilo! samo si musí vyřešit příčiny, které k tomu vedly, protože původně to vypadalo na sedm až osm procent a nechci za ně dělat práci, která jim jako voleným funkcionářům přísluší.
Daniel Sterzik naznačoval, že se na špatném výsledku mohla podepsat negativní kampaň o ruských tancích v Česku a vyluxování opozičních levicových hlasů hnutím ANO…
Více či méně u všech menších stran došlo k úbytku ve prospěch hnutí ANO, protože zapůsobila jednoduchá propaganda ve smyslu, že váš hlas může propadnout. Zapůsobila také vzpomínka na milion propadlých hlasů v minulých parlamentních volbách a bohužel nejhůře to odnesl jediný levicový subjekt na české politické scéně, v němž byla i Sociální demokracie a který jsem z tohoto důvodu také volil. Je to škoda a ať si vedení hnutí Stačilo! samo rozebéře, kde se případně staly chyby a co se mělo udělat jinak.
Co se týče budoucí nové vlády, je evidentní, že premiérem bude Andrej Babiš a hnutí ANO bude logicky hlavním hybatelem. Bude však potřebovat podporu SPD a Motoristů. Jaké řešení by z vašeho pohledu bylo nejlepší?
Jakou funkci by si zasloužil Petr Fiala po konci v úřadu předsedy vlády?
Sám jste zmínil, že SPOLU je proti minulým volbám v podstatě na svém, byť jim to je pochopitelně k ničemu. Sám Andrej Babiš na tiskové konferenci zmínil svůj údiv nad tím, kolik lidí strany končící vládní koalice volilo vzhledem k tomu, co zde poslední čtyři roky předváděly. Čím si to vysvětlujete vy?
Fialova vláda byla evidentně nejslabší vládou v dějinách České republiky. Byla vládou, která vedla nejhnusnější a nejodpornější kampaň, čímž mám na mysli ty červené billboardy a výklady o vládě národní zrady, což je něco naprosto neuvěřitelného. Nejsem ten, kdo by Fialovu vládu jakkoli hájil, ale budu hájit českého voliče. Ten je tvrdohlavý, a když jednou někoho volil, a on před lety volil právě SPOLU, měl by pocit, že by popřel sám sebe, kdyby teď volil někoho jiného. Je to samozřejmě špatný pocit, pouhá tvrdohlavost a nic jiného. U českého voliče bohužel, dvakrát podtrhuji bohužel, musíme s touto tvrdohlavostí počítat.
Přesto všechno získalo hnutí ANO historicky nejlepší výsledek v moderních dějinách a bude sestavovat vládu. Lze tedy jasně konstatovat, že naše země před sebou má daleko lepší budoucnost, než kdyby volby dopadly opačně?
Není možné, aby měla horší budoucnost, protože Fialova vláda byla nepřiznanou tragédií. Zdůraznil bych slovo nepřiznanou. Stupidita českých médií se projevovala právě v podpoře slabé Fialovy vlády. Možná proto, že ta média, jako jsou Seznam Zprávy nebo Deník N, jsou natolik slabá, že musejí z pocitu sebezáchovy a soudržnosti podporovat další slabé subjekty.
V každém případě ano, máme před sebou poněkud dobrodružnou cestu po horské dráze a blahopřeji ještě jednou Andreji Babišovi k jeho výsledku.
Ing. Miloš Zeman
