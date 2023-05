Ordinující poslanec Mašek: Musíme očekávat zvýšení cen léků. Počasí antibiotika opravdu nevyřeší, pane Válku

reklama

V lékárnách prý stále chybějí stovky léků. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek v současné době ujistil, že v Česku existuje ke všem druhům antibiotik alespoň nějaká varianta. Problém má být ale stále s léky na epilepsii, potíže jsou se sirupovými a suspenzními formami antibiotik pro dětské pacienty, chybějí peniciliny, některé druhy inzulinu, léky na hypertenzi, onkologické léky… Prosím, jaké máte vy informace? Změnila se trochu situace k lepšímu od té doby, co jsme spolu hovořili naposledy?



Konkrétně u antibiotik pro dospělé se situace lepší. Pokaždé zahájím ambulanci tak, že zjišťuji v nemocniční lékárně, jaká antibiotika jsou. Pořád trvá nedostatek penicilinu, širokospektrá antibiotika máme. Ale může to vést do budoucna k rezistenci, jak jsme se o tom bavili už minule. Mírné zlepšení sortimentu pro dospělé zaznamenáváme.

Nejsem dětský lékař, ale podle informací, které mám, vždy se nějaká antipyretika sehnat dají. U léků na hypertenzi se stává, že někdy nahrazujeme dříve předepisované léky, na které byli pacienti dobře nastaveni. Každopádně obecně řečeno, stav se zlepšil mírně. Rozhodně se nestane, jak tvrdil ministr Válek, že v půlce května, až se změní počasí, bude vše vyřešeno.



Myslíte si, že nějaké masovější rezistenci na širokospektrá antibiotika se dá ještě předejít? Že ještě nejsme v tak kritické fázi?



V kritické fázi určitě nejsme. Je potřeba zvažovat, zda antibiotika vůbec u konkrétních pacientů nasazovat, nebo ne. Nasazovat antibiotika zbytečně by skutečně k rezistenci vedlo. Rezistence vzniká pomalu a racionální přístup lékařů může situaci pomoci. Přesto obecně je pro lékaře současný nedostatek některých antibiotik komplikací ve správné léčbě nemocných.



Myslíte si, že otázka moderátora ČT Václava Moravce, zda by neměl ministr Vlastimil Válek rezignovat, byla případná? Je pravda, že pozice ministra zdravotnictví je jednou z nejrizikovějších a hnutí ANO často řešilo v době pandemie covidu-19 problémy změnou ministrů.



Určitě ano. Když si ale vezmete všechny ministry Fialovy vlády, většina z nich je problematická. Dlouhodobě voláme po odstoupení ministra vnitra, vždyť hnutí STAN je vyšetřováno kvůli korupci svých členů, mají problémy s neprůhledným financováním hnutí, pan ministr prokázal nezvládání personální politiky (ředitel pošty, ředitel USZI), nezvládá konsolidaci pošty, nelegální migraci... Podobně je to u dalších ministrů. Nezvládnutá problematika ze strany ministrů Nekuly, Stanjury, Síkely a dalších… Profesor Válek jen doplňuje řadu.



Čili také by měl být odvolán?



Kdyby to nebyla pětikoaliční vláda, kdy jeden drží druhého a kdy není dost dobře možné pro pana premiéra provádět změny, pak bych odpověděl, že by měl být jedním z těch, který by měl být premiérem odvolán.



Výrobci před rokem podle Válka neodhadli, jak se bude vyvíjet covid. V řadě zemí byly tvrdé restrikce, takže nepočítali s takovou vlnou respiračních onemocnění, výrobní linky nejely naplno. Myslíte si, že je to hlavní důvod?



Byli jsme upozorňováni zkušenými lékaři z oboru vakcinologie, např. profesorem Prymulou nebo Chlíbkem, že naopak musíme počítat se silnější vlnou respiračních nemocí. Že by to firmy nevěděly, si nemyslím. Když ale neměly poptávku, chápu, že na sklad nevyráběly.

Aktuální věc, co říkáte, pane poslanče, na konsolidační balíček, který představila koalice minulý čtvrtek? Mimochodem, předseda vlády Petr Fiala řekl, že léky zlevní, a vzápětí všichni zjistili, že se zvýší sazba DPH u léků ze současných 10 na 12 procent, což neznamená zlevnění, ale zdražování.



Máte naprostou pravdu. Když v roce 2015 došlo naopak k zařazení do druhého sníženého daňového pásma, snížila se cena u 90 procent všech léků. Teď, když se stává opak a zvyšuje se DPH z deseti na dvanáct, musíme očekávat, že se ceny pro koncové uživatele zvýší. Zejména k tomu nastane u léků, které se kupují volně, bez předpisu. Ty si samozřejmě zaplatíme. Je velká chyba, že pan premiér zřejmě nebyl dobře informován z Ministerstva zdravotnictví, a proto se dopustil výroku, který někteří zesměšňují.



Máte přehled o tom, jak je to v jiných částech EU? Mají stejné problémy s nedostatkem léků?



Sleduji problematiku léků a státy se zachovaly různě. Některé, např. Slovensko, si ponechaly částečnou výrobu, to pomohlo s penicilinem. Němci vsadili na kartu, že léky pro občany zajistí za cenu, že budou ostatní země přeplácet. Je to přesně otázka na téma, že v Evropě není jednotná zdravotnická politika a respektují se zdravotnické politiky jednotlivých států. Ministr Válek se vyjádřil ve smyslu, že jsme na tom lépe než Island, protože tam si nemají kam zajet pro léky, protože jde o ostrov… Je to zvláštní vyjádření, ale v zásadě měl pan ministr pravdu.



„Deglobalizace“ výroby léků. Je to úplné sci-fi?



Ano, sci-fi. Jakmile se situace uklidní. Zase se bude vyrábět tam, kde je výroba nejlevnější, tedy v Indii a v Číně. Mělo by z toho vzejít velké poučení, že bychom měli hledat cestu k tomu, aby byly zajištěny nepřekročitelné zásoby u život zachraňujících léků.



Čili to by bylo opatření číslo jedna, kterým byste předcházel krizím?



Máme celé desatero. Možná bych vás odkázal na stínového ministra zdravotnictví, což je pan Kamal Farhan. Myslím si, že vám rád odpoví. Přišel s programem asi deseti bodů, komplexní program, a já jsem vytrhl jen jednu část. Jsou tam další body, které on předkládá jako naše vhodné řešení.



Někteří odborníci se obávají podzimu, že se situace bude zhoršovat. Dokážete odhadnout, zda na podzim bude léků dostatek?



Netroufám si dávat odhady. Obecná pravda je, že se zimním obdobím je předpoklad, že budeme zažívat něco podobného jako minulou zimu. Sám ministr Válek už nyní přiznal, že není možné dostatek léků zajistit v horizontu půl roku. Sám nejsem přesvědčen o tom, že by měl být vývoj lepší než v minulém roce.



Vláda podle ministra Válka připravila legislativu, která přísun léků do Česka zlepší. A chystá i další legislativu, která má podle něj zajistit, aby pacienti nebyli v pozici rukojmích farmaceutických firem. „Ti poslanci, kteří ji nepodpoří, to jsou lidé na výplatních listinách farmaceutického průmyslu. Omlouvám se za tak tvrdá slova, ale je to tak,“ vypálil Válek v Otázkách Václava Moravce. Máte už k tomu nějaké informace?



Zatím ještě ne. Jde zřejmě o zajištění zásob a také vyvíjení tlaku na farmaceutické firmy a distributory z hlediska dodržování sjednaných dodávek. Nedovolil bych si asi tak tvrdé vyjádření jako pan ministr Válek, že kdo nezvedne ruku, bude korupčník spojený s farmaceutickými firmami. Jde o to, aby připravovaná legislativa měla hlavu a patu, byla komplexní. Něco podobného, co připravuje náš stínový ministr zdravotnictví Kamal Farhan. Aby nešlo jen o výstřel do tmy! To bude pak důvod, jestli zvedneme pro novou legislativu ruku, nebo ne.

