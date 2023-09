Paroubek a shoda se Zemanem. Rýsuje se nový projekt. Stihne volby?

Co si myslí o demonstraci, která má být už příští týden na Václavském náměstí? S čím by podle něj měli přijít „odpůrci“ vlády? A co dělají odbory? I o tom mluvil v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz expremiér Jiří Paroubek. „Myslím si, že odbory spí. Díky panu Středulovi se dostaly na druhou kolej,“ říká. Prozradil také, co si myslí Miloš Zeman o jeho záměru na sjednocení levice. Rozebral i slova premiéra Fialy nejen v souvislosti s potravinami.

Příští týden se má konat další protivládní demonstrace na Václavském náměstí, za kterou tentokrát mimo jiných stojí především Jindřich Rajchl. Vystoupíte na ní? A jak moc, dle Vašeho názoru, mohou nebo nemohou takové demonstrace ovlivnit situaci v ČR?

Pan Rajchl mě na 99,9 procenta nepozve. Protože to dělá tak trošku jako one women show. Jak jsem si povšiml, tak ho opustila půlka vedení jeho strany, takže už to tak bude úplně. Takže uvidíme. Já myslím, že demonstrace bude slušně navštívená. Nicméně zdá se mi, že pan Rajchl je ten, kdo má jenom odvádět pozornost od těch skutečných problémů tím, že prakticky neříká, co by se mělo dál dělat.

A co by se tedy podle Vás mělo dál dělat?

Přijít s nějakým reálným programem toho, jak se z té krize dostat. Jak řešit problémy, které se na republiku nahrnuly. Ať už je to imigrace – tím nemyslím jenom Ukrajince – nikdo neví, kolik jich tady je. Je to několik set tisíc lidí. Ale i ty povinné kvóty, které vypadá, že budeme muset naplňovat. Ty se týkají imigrantů z jiných zemí. Samozřejmě mír na Ukrajině, který je v nedohlednu. A samozřejmě zejména ekonomika země, která je v rozvalu. Já si myslím, že teď to vypadá, tak jak sleduji zprávy, že ministr financí Stanjura ani neví, jak slepí rozpočet. Kolik peněz mu chybí do toho, aby se dostal na nějaký kýžený schodek státního rozpočtu kolem čtvrt bilionu korun. No ale to je ostudná výše schodku státního rozpočtu. A ještě nevědí, co s tím budou dělat. Jak vlastně to zařídit, aby alespoň toto bylo.

Před časem se hodně mluvilo i o generální stávce. Jak to vypadá? Máte nějaké informace? A co dělají odbory?

Myslím, že odbory spí. Nebo tedy alespoň pan předseda Středula spí. Já jsem už hovořil o potřebě generální stávky někdy vloni v květnu. Myslím si, že této myšlenky se měli chopit především odboráři už někdy v květnu, v červnu minulého roku. A tím, že to neudělali, vyklidili pole pro lidi jako je pan Rajchl. Takže odboráři se sami díky panu Středulovi dostali na vedlejší kolej. Je to škoda, protože obě dvě ty odborové ústředny měly a mohly postupovat společně. A dnes bychom byli dál. Pokud je tady někdo, kdo je schopen vytvářet tlak, nebo měl by být schopen vytvářet tlak na vládu, tak by to měly být odbory. Ale ne krotké v podání pana Středuly.

V minulých dnech jste se sešel s bývalým prezidentem Zemanem. Pro ParlamentníListy.cz už jste o tomto setkání mluvil, tak tedy jen stručně. Co nejzajímavějšího tam zaznělo? Jak prezident vidí dnešní dobu?

Myslím si, že v průběhu příštího měsíce už budeme mít možnost seznámit veřejnost s dalším postupem v této věci. Seznámit veřejnost jak s programem, tak řekněme s osobami a obsazením společné kandidátky. Teď už to závisí do značné míry jenom na řekněme komunistické straně, zda se k té myšlence spojené levice přihlásí.

A zatím vypadá, že ano?

Předpokládám, že ano. Že si rozumíme a že to bude první společné vystoupení v eurovolbách.

„ČR díky vládním krokům úspěšně zvládla energetickou krizi, došlo k postupnému poklesu cen energií, pohonných hmot, ale i dalších vstupů, které se negativně mohou propisovat do cen potravin,“ uvedl mimo jiné premiér Fiala nedávno na Zemi živitelce. Co byste k tomu řekl?

Ceny pohonných hmot už zase rostou. Lidé teď dostávají, pokud už je nedostali v červnu, složenky od energetických společností. Tak ví, jestli pan premiér mluví či nemluví pravdu. On se také chlubí tím, že vláda zastavila inflaci. V posledních dvou letech se ta míra inflace v těch skutečně relevantních položkách, které mají význam pro každodenní život občana, pohybovala někde mezi 25 až 30 procenty. Myslím v loňském a v tomto roce, když udělám souhrn. Takže ten pokles životní úrovně je někde mezi čtvrtinou a pětinou. Prezident Zeman, když jsme o tom hovořili, tak si myslí, že je to ještě o něco horší než ty moje dohady. Takže to je slavná ekonomická politika této vlády, která tomu v podstatě nerozumí.

A co říci na premiérova slova o tom, že Andrej Babiš by jediným rozhodnutím ve svých firmách mohl snížit ceny potravin? Je to takto jednoduché?

Myslím, že to je demagogie, samozřejmě. Pan Babiš asi není nějaký dobromil. Ale je to podnikatel, v tuto chvíli ani ty své podniky neřídí, někdo je řídí za něj. Ale úkolem těch podniků je dosahovat zisku. To určitě pan profesor Fiala jako politolog ví, že to tak v kapitalismu bývá. No ale vláda může udělat rozhodnutí o snížení cen škrtem jednoho pera. Jenom tím, že půjde podobnou cestou jako v Polsku. To znamená, že zlikviduje DPH u vybraných druhů potravin, no a v zásadě tím sníží inflaci.

A snížilo by to ceny v supermarketech opravdu tak, že by to bylo citelně znát? Teď právě probíhají dohady o tom, za kolik vlastně jde to zboží do obchodů a za kolik se pak tedy prodává, tedy otázka marží těch řetězců….

Bohužel, tím se nikdo tady nezabývá. Antimonopolní úřad vůbec neřeší kartelové chování řetězců. V jednom ze svých článků jsem v nedávné době popisoval, jaké jsou průměrné výkupní ceny masa, ať už hovězího, vepřového nebo drůbeže. Každý asi ví, jaké jsou neakční ceny masa v řetězcích. Řetězce pracují s obrovskými maržemi. Ale i tehdy, pokud udělají akční ceny. Takže to je neslýchané. A myslím si, že to by si v žádné jiné zemi střední a západní Evropy prostě nemohly dovolit. Tady jsme v situaci, že ty velké firmy typu řetězců, bank, energetických firem, ale i třeba firem, které poskytují služby typu telefonu, internet…, si vytvořily tržní prostředí pro sebe. A to tržní prostředí negativně dopadá jak na občany, tak na ty malé a středně velké české firmy. A vytváří to drahotu. To není inflace. Inflace je, když rostou ceny i mzdy. Ale tady mzdy nerostou, rostou jen ceny. To je drahota.

