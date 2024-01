Pavel Černý z Liga Libe: Rakušane, populistické zákazy zbraní proti masovým vrahům rozhodně nepomohou!

reklama

Ministr vnitra Vít Rakušan na páteční tiskové konferenci uvedl: „Je tady po střelbě v Praze údajně veřejná poptávka po úpravě zbraňové legislativy...“ Nová legislativa podle ministra vnitra musí být racionální a musí na ní panovat široká politická shoda. „Jednáme napříč politickým spektrem proto, abychom nalezli dlouhodobá řešení, na kterých bude shoda. Aktivně řešíme zbraňovou legislativu, ale snažíme se o určitou vyváženost, nechceme, aby nějaká hysterie šla proti spořádaným držitelům zbraní. K takovým krokům nedojde, to Ministerstvo vnitra nedopustí. Na druhou stranu je tady od veřejnosti legitimní poptávka a my se tomu věnovat musíme,“ řekl Rakušan. Co vy jako prezident lidskoprávní platformy Liga Libe, která hájí zájmy nejen statisíců majitelů legálních soukromých zbraní, na toto vše říkáte?

Pan Rakušan už v poslední době zmínil žel i jiné věci než tyto. Někdo by řekl, že se v tomto značně „názorově vyvíjí“. Jiný by ovšem mohl říci, že ministr vnitra zjevně uskutečňuje nějaký plánovaný restriktivní program. Pojďme ale od začátku. Půl roku zpět Vít Rakušan při představení návrhu nového zákona o zbraních, který zrovna šel do Sněmovny, proklamoval „že nejde v žádném případě o omezení či zákazy, tedy utahování šroubů“. Tvrdil v té době, že jde „pouze o zpřehlednění a zjednodušení“. No buď jej tehdy špatně informovali, anebo nemluvil pravdu. Čili vědomě lhal. Zde nejen záhadně zmizela ona dosud přítomná úvodní deklaratorní proklamace o právu českých bezúhonných občanů na legální soukromou zbraň, ale následovala tam i omezení další, prostě zpřísňování, které bylo naprosto v rozporu s jeho ujišťováními.

Co to bylo dále, můžeme vědět?

Kdo o takové kroky stojí?

Prý je to „vyžadováno z EU“ jako časté odůvodnění čehokoliv. A též i kvůli tomu, že údajně „z flobertky od nás jsou předělávány na ostré zbraně a působí velké bezpečnostní problémy ve státech Evropy“. V Británii, Švédsku apod. Je to paradox. Za prvé, ty výrobky od českých producentů předělat vlastně nejdou, ti to mají dobře ošetřené – a někomu, kdo by to chtěl zkoušet, tedy nanejvýš to předělat na malorážku, by se spíše už vyplatilo vyrobit znovu komplet celou zbraň. Pak také takové snahy zkusit předělat zbraň jsou trestným činem. Jak ale u nás, tak i v ostatních státech. Tak ať si tam takové pokusy odstíhají a potrestají tak jako u nás. A neobtěžují tím nás a nedestruují naši bezproblémovou legislativu. Poslední k tomuto: myslí si snad někdo, že zrovna kupříkladu ve Švédsku, kde po ulicích v současnosti denně duní střelba z kalašnikovů, a gangy tam po sobě házejí dokonce i granáty, jsou „flobertky z Čech“, skutečně něco jako vzduchovky, pro tamní „bezpečnost“ snad zásadně ohrožujícími? Je to prostě výsměch...

Přibyla tam snad i jakási klauzule o zabavování zbraní na bázi poznatků tajných služeb, je to tak?

Ano. Představte si kupříkladu: máte zbroják – a pozvou si vás, že na vás má „nějaká“ tajná služba „nějaké“ informace. A vy nevíte KDO a hlavně CO vlastně. To vám totiž ani nikdo pak nepoví. A na bázi jen tohoto přijdete o své legální soukromé zbraně. Není proti tomu, neb nevíte ono „kdo a co“, žádný opravný prostředek, tedy nejde se ani tomu nijak bránit. To je přece nejen právní nejistota, ale něco, co by rozhodně nemělo v legislativě skutečně demokratického státu být. Velmi zneužitelný nástroj pro to, aby se třeba jednou z jakéhokoliv důvodu či případně i záminky cíleně odzbrojovali lidé, kteří třeba jen někomu, kupříkladu úřadům či vládě, budou něčím nepříjemní. Třeba názoroví oponenti, kdo ví. Takovouto moc pak v ruce může mít kdokoliv.

Ve dnech těsně po té tragédii na filozofické fakultě se zdálo, že ministr Rakušan mluví rozumně. Tedy zmiňoval se o tom, že by jakkoliv přísné zákazy a omezení podobnému činu zabránit nemohly, ne?

Je to tak. Bylo to den po té hrozné události a všimla si toho celá tzv. střelecká komunita. Kolovalo to hodně ohledně debat na sociálních sítích. A lidé velmi v té době opravdu oceňovali, že pan ministr nepodléhá nějakým v té době pochopitelným emocím. Že hovoří takto pragmaticky a moudře. To se ale brzy změnilo. Škoda. Pro české majitele zbraní i pro něj. Protože je to znepokojivý signál – a komunita majitelů zbrojních průkazů, jejich rodiny, příznivci, sympatizanti, to je nemalá volební síla. A také už dost aktivizovaná, na svá věčně ohrožovaná práva citlivá, výrazná část naší společnosti.

Proč tomu tak bylo?

Nevíme. Asi proto, že tento politik třeba mazaně vycítil šanci situaci využit. Či spíše zneužít. Snad získat nějaké politické body tím, že „něco udělá“. Aby bylo vidět, že něco rázem koná. Což očekával, že v té rozjitřené atmosféře lidé nejvíce ocení. Asi i hádám volebně. Samozřejmě mu muselo být ale jasné, že tím potrestá jen ty, co za nic nemohou. Celou komunitu, statisíce majitelů zbrojních průkazů. Občanů průběžně prověřovaných, bezúhonných ze své podstaty. Vždy, když někdo někde v Evropě provede nějaký teroristický čin, volá se ihned po tom, aby z toho nebyla viněna celá minorita, kompletní skupina lidí. Tedy nebyla snad aplikována kolektivní vina. To v případě majitelů zbrojních průkazů, zdá se, neplatí. Jsou rázem v roli jakýchsi podílníků na onom činu, vítaných otloukánků. A když nejde potrestat onoho vrahouna, co dopředu dobře věděl, že při svém činu zemře, zbývají zde pro nějaký postih ze strany určitých bulvárněji naladěných médií a některých vychytralých politiků přece oni. Tedy potrestat je, nejlépe nějakým striktním zákazem. I kdyby byl sebevíce iracionální a nefunkční. K tomu se pan Rakušan zjevně chystá. Pokud snad ne, budu jen rád. Avšak jak to řekl Karel Kryl? „Politikům se nevěří, politici se kontrolují“, ne?

Jaké by pak měly takové kroky dopady?

Mnozí nechápou,že tím by vlastně naše společnost potrestala a postihla jen sama sebe. Ty statisíce našich občanů vlastnících zbrojní průkaz, jsou totiž právě těmi, kteří u sebe mívají jak účinný defenzivní prostředek, tak i dovednosti chránit nejen sebe, ale i ostatní kolem. A jak ukazují četné případy ze světa, zvyšují enormně šanci takového psychopatického vraha v jeho konání zastavit. Ve chvílích, kdy každá sekunda znamená další mrtvé kolem a i sebelepší policie bývá ještě na minuty daleko. Anebo se neuváženými zákazy zničí ona šance k využití této masy ozbrojených lidí podle již platného zákona, coby stanovené zálohy státu. Míněno jejich potenciálu k obraně naší vlasti. Zvláště v situaci, kdy válka je doslova za humny. Ukrajina ani státy EU na západ od nás díky své restriktivní zbraňové legislativě takovouto šanci neměly a nemají. Prostě máme skutečně dobré zbraňové zákony. A může nám je ověřeně závidět celý svět. I ty země, kde díky přespřísným pravidlům nesmějí tamní občané nosit v kapse ani malý nožík. I ty státy, kde naopak kvůli ne zrovna pečlivé prověrce se běžně k legálním zbraním dostávají i lidé s kriminální minulostí či jedinci ,jak to říci, „vyšinutí“...

Myslíte, že tedy není třeba nic měnit? Tedy aby nedošlo snad k podobnému?

Jak i hlásá naše Liga Libe, naše současné zákony není třeba nijak zpřísňovat, jen jejich dostatečně přísná pravidla DODRŽOVAT. A to se bohužel v případě té obrovské tragédie na filozofické fakultě nestalo. Prostě zde selhal jen informační zdravotnický systém, po jehož zefektivnění se dávno (a to i námi) tolik volá. Navíc ten zrůdný jedinec, nenávistný ke svému okolí a naší společnosti, se tvrdí, že byl duševně nemocný, ale to neznamená, že nebyl nadmíru inteligentní. Naopak. Svůj čin pečlivě připravil a realizoval by jej dozajista jakýmkoliv prostředkem. Když ne zbraní legální, tak by si sehnal bezpochyby nějakou nelegální. Jen za tu svou pušku, která jej přišla na více než 150 tisíc, by na černém trhu sehnal tak tři armádní kalašnikovy, pocházející ať již kdysi z Balkánu anebo nyní z Ukrajiny. Anebo by to udělal ještě jednodušeji. I jiných možností k realizaci strašného činu má totiž, jak se ukazuje, takováto kreatura dost. Třeba náklaďák jako kdysi Olga Hepnarová. Anebo by užil benzín jako ten, který zabil jedenáct lidí, když tři roky zpět zapálil byt v Bohumíně. Či plyn, pomocí kterého ten pán roku 2012 ve Frenštátu pod Radhoštěm vyhodil své sousedy do povětří. Výsledek byl osm mrtvých. Klíčový není ten prostředek, ale člověk a jeho rozhodutí takový hrozný čin vykonat...

Myslíte tedy, že systém u nás skutečně funguje?

Ano. A o tom svědčí minimum excesů, které majitelé zbrojních průkazů mají na svědomí. Pozor, zde se nenechat mást ohledně velmi často mediálně užívané „kriminality s legální zbraní“. To jsou totiž prakticky vždy problémy těch, co mají v ruce zbraň sice „legální“, ale je to vzduchovka, airsoftka. Nebo plynovka, lidově poplašňák. Shrnuto: čeští držitelé zbrojních průkazů jsou skutečně, bez přehánění, tou nejslušnější částí naší veřejnosti. Ani policista, pokud nemá nějaký problém, není prověřován opakovaně, pravidelně a periodicky, jako je tomu u českých majitelů zbrojních průkazů. A těm navíc stačí spáchat pouhé dva přestupky, a mají „po zbrojáku“. Neopíjejí se, nefetují, neperou na veřejnosti. Pravidla pro ně jsou opravdu tvrdá.

Jedna z petic, která vznikla těsně po události, kupříkladu požaduje jako řešení naprostý plošný zákaz všech legálních soukromých zbraní u nás, co na to říkáte?

Prosím, to je naivní představa ještě více naivních lidí. Za prvé, zákazem zbraní legálních nezmizí zbraně nelegální, ty tzv. černé, neevidované. Ty jsou ve společnosti pochopitelně nejnebezpečnější. Za druhé, nejde nijak zakázat násilí. To je v každé společnosti. A přitom ale patříme k nejbezpečnějším zemím světa. A dovolím si říci, i díky našim vyrovnaným a funkčním zbraňovým zákonům. Ať si tvůrci té petice zkusí udělat delší výlet třeba do Velké Británie. Kde legální pistole a pušky ve společnosti díky přísným zákonům prakticky neexistují. A přesto tam kriminalita realizovaná palnou zbraní jen dále a dále vzrůstá. Pan žurnalista by měl kouknout do této země, kde občané u sebe nesmějí mít žádný bodnořezný předmět – a pro někoho překvapivě v ulicích Londýna či Birminghamu počty pobodaných a pořezaných lidí stále více a více stoupají.

Vy a vaše Liga Libe jste byl účastni na tzv. kulatém stole, kde se právě změny nové „zbraňové legislativy“ řešily. Co vás zde zaujalo?

Spíše překvapilo. Nemile. Takříkajíc dost nadzvedlo. Nebyl jsem sám, kdo třeštil oči. A to ohledně výroků hned v úvodním zde projevu již zmíněného ministra Víta Rakušana. Mimo jiné mnohé, z čeho rozhodně nebudou mít držitelé zbrojních průkazů radost, zde zaznělo, zkusím citovat: „Je určitě legitimní připustit společenskou diskusi, zda mají občané disponovat útočnými puškami a zda tyto typy splňují parametry osobní ochrany či lovecké zbraně, případně zbraně určené pro sportovní střelbu...“ (pozn.: viz oficiální záznam 13:24, Kulatý stůl, Legislativa v oblasti zbraní a střeliva, Sněmovna dne 10. 1. 2024). Míněno, alibisticky chytat takové populistické kroky – a zjevnou jeho ideologii odůvodnit drze tvrzením, „že to lidé chtějí“, že je to vůle občanů. Nevídané...

A lidé by snad měli vlastnit „útočné pušky“, to mi pardon fakt nepřipadá normální...

Víte co to skutečně je ÚTOČNÁ PUŠKA? To je armádní pěchotní zbraň, střílející dávkou. Ale tenhle termín je pak, zejména v USA zneužíván i pro tažení proti veřejnosti, vlastnící naprosto běžné zbraně. A je smutné, že ministr nyní jednak převzal onu podobnou, nešťastnou bulvární rétoriku, ohledně těch "útočných pušek", tedy něčeho, co civilista "na zbroják" rozhodně nevlastní a vlastnit ani nemůže. Mimochodem, ani v USA. Je proto důvodná obava že tím ministr Rakušan již trochu avizuje, že evidentně má nemalý zálusk obrat nejen ty, kteří mají dlouhé samonabíjecí (tedy ty, střílejících pouze po jednotlivých ranách) pro svoji ochranu či je užívají k výcvikům v rámci již zmíněných Stanovených rezerv státu. Ale i sportovních střelců a též myslivců, kteří podobné "semi" zbraně běžně užívají. Pro sport, pro lov. Navíc, je to od pana ministra mazané, odůvodnit to nyní "společenskou poptávkou", tedy něčím ve stylu 50. let, "Lid si to žádá, lid to chce...".

Není obava z toho, že ministr Rakušan "něco chystá" trochu přehnaná?

Rozhodně není. Víte, je z čeho se již poučit a být v tomto ostražitý. Začalo to podobně mnoho let zpět ve Velké Británii, kde vlastnictví zbraní tehdy nebylo pražádným problémem. Pak, podobně jako nyní tam roku 1996 ve skotském Dunblene útočník postřílel 16 žáků základní školy. To v zápětí vedlo k totálním zákazům palných privátních zbraní napříč celou společností. A zapříčinilo již výše popsanou situaci, která je tam dnes. Prostě, zhola ničemu to nepomohlo, jen šikaně občanů. Těch slušných. Paradoxně jsou tam poslední dobou přestřelky rozličných gangů jen a jen na vzestupu. Vedené pochopitelně zbraněmi nelegálními.

To už je ale nějaká doba, nezdá se vám?

Pokračuje to dá se říci ve stejném rytmu. Podobně pak dopadly některé evropské země na západ o nás. Také se vždy pro podobné kroky hledala nějaká vhodná záminka. Novějším příkladem, z druhé strany světa, je kupříkladu Nový Zéland. Tam po masovém vraždění ve dvou mešitách byla roku 2019 komplet na popud tamní předsedkyně neolevicové vlády Jacinty Ardenové zakázána většina typů zbraní, které tam vlastnili sportovní střelci a lovci již pro nás neskutečně přísných podmínek. Situace se tu zvrhla natolik, že policejní jednotky nezřídka vyrážely dveře u domů a zabavovaly lidem jejich legální zbraně. Ty jsou vždy registrované, takže dobře věděli, kam si pro ně mají jít.

Podobné se pak dělo v Kanadě, nemám pravdu?

Ano. Pak přišla na řadu Kanada. Obdobný případ masové střelby. A zase, obratem byl využit k bleskovému odzbrojení zákonadbalé veřejnosti. Nic na tom nezměnilo to, že to bylo tenkrát spácháno zbraní NELEGÁLNÍ. Kanadský premiér Justin Trudeau, šéf tzv. liberálů, kteří jsou spíše neomarxisty, navzdory svým předchozím slibům, "že zákazy zbraní nechystá" zcela nedemokraticky, jakýmsi zvláštním výnosem obešel parlament a obral Kanaďany o jejich zbraně, tj. do té doby legálně pořízené majetky. Nikdo to tam nečekal. Jako blesk z nebe. Z hlediska toho, že právě pan Rakušan prezentuje, že jeho strana dělá "demokraticko-liberální", progresivistickou politiku, přesně stejného směru jako zmínění Ardenová a Trudeau. Prostě pak nevyhrává racionalita, ale pouze ideologie. Zbraně jsou zlé, špatné, rychle je zakázat...

To ale nemusí být přeci případ České republiky, ne?

Může. Dost nás totiž trklo, že pod vedením ministra Rakušana jeho ministerstvo propašovalo do návrhu nového zákona takovou neobvyklou, dosti nestandardní klauzuli. Jedná se o jakýsi "bianko šek". Míněno, že mohou i následně vstupovat do zákona - a to už jen pomocí tzv. Zmocnění pro vládu, bez dalšího nutného schvalování Sněmovnou a Senátem, jako je obvyklé. A upravovat tak "za pochodu" podmínky pro držení a získání zbrojního průkazu. Kupříkladu plošných, pro všechny povinných psychotestů.

Mimochodem, na tom sněmovním kulatém stole se též o nich mluvilo. Co o nich zaznělo tam?

Padly tam toho odpoledne kromobyčejně zajímavé informace. I pro mě zcela nové věci. Třeba to, že tam největší kapacity z oboru psychologie a psychiatrie přiznali několik zásadních faktů. Kupříkladu, že by se pro plošné, navíc průběžné a periodické testování naprosto všech majitelů zbrojních průkazů v ČR těžko někdy našla kapacita. Pak také, a to zde zaujalo všechny, byl zde přiblížen profil takového masového vraha, který se z nenávisti nejčastěji dopouští takového hrozného skutku. Není to prý, oproti laickým představám, obvykle nějaká duševně nemocná osoba, pro ty takovéto jednání, tedy dlouhodobě chystat zabíjení co nejvíce lidí kolem, není typické. Z takových občas, jak bylo řečeno, vraždí třeba schizofrenici. Ale to je takříkajíc namátkové a cílem je pak kdokoliv kolem, avšak většinou jen jednotlivá osoba.

Takže pachatel toho útoku u nás, to nebyl, jak to říci, blázen?

Takoví, jako byl pachatel útoku na Filozofické fakultě, bývají psychopaty. Jde o jedince s opravdu vážnými poruchami osobnosti. Avšak ty, a to často nejen kvůli jejich nemalé inteligenci, klasické testy mají jen malou šanci zachytit a nějak odhalit. Navíc, i kdyby se prý pro toto udělal nějaký test speciální, velmi časově náročný, není u nás dostatek odborníků, kteří by dokázali toto pak objektivně vyhodnotit. Poslední perlička, co tam zazněla: i kdyby, nikdo nemůže zaručit, jaké procento takových eventuálních budoucích vrahounů by vůbec takovým způsobem bylo zachyceno. To není vůbec radostná zpráva, že?

