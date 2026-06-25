Chtějí stavět větrníky a vyhrožují nám. Volání o pomoc z Maletína

Kdy jste se prvně setkali s developerem, firmou GLIDEON, jejímž konečným vlastníkem je kyperská firma TIMOS LUX ENERGY INVESTMENT LIMITED?
V prosinci 2024 přišel developer na zastupitelstvo s tím, že pokud nepodepíší zastupitelé smlouvu s touto firmou, jakmile tady bude akcelerační oblast, přijde si sem stavět kdokoliv a obci nic nedá. Zastupitelé se lekli, nezjistili si ani žádné údaje k firmě ani její zázemí, nenechali si udělat právní rozbor smlouvy a rovnou pověřili starostu podpisem smlouvy. Tato byla podepsána v lednu 2025 starostou naší obce Maletína Ing. Pospěchem, který byl loni v létě odvolán. Občané nebyli nijak informováni, nemohli se k tomuto záměru vyjádřit.
V čem je smlouva pro obec nevýhodná?
Je to více věcí. Ve smlouvě je uvedeno pouze "větrný park". Za pár let tady může stát klidně 30 větrných elektráren. Obci z toho nejsou garantovány žádné konkrétní peníze a za takovýchto podmínek se zastupitelé se ve smlouvě zavázali ve všem podporovat developera. Není vyřešena rekultivace, v případě hospodářského výsledku jde o částku, kterou je dopředu možno zkrátit závazky, půjčkami, vytvářením rezervních fondů. Zároveň pojem „rozdělení zisku“ je vágní a negarantuje jeho výplatu. A mnoho dalších věcí.
Byla smlouva s developerem občanům zveřejněna?
Ne, právě naopak. Smlouva je přísně tajná, zastupitelé údajně musí dodržovat mlčenlivost vůči svým voličům i vůči orgánům činným v trestním řízení. Smlouva je psána tak, že je nevypověditelná. Pouze se souhlasem všech společníků, tedy i developera, anebo při bankrotu obce nebo při exekuci. Nevíme, jestli je takováto smlouva vůbec platná.
Jak probíhala beseda s občany, kterou uspořádal nový starosta?
Současný starosta obce Bc. Miroslav Flášar uspořádal developerovi jeho komerční prezentaci, kterou nazýval „objektivní besedou“. Zastupitelé, kteří se na besedu dostavili, se za uzavřenou smlouvu občanům omluvili a prohlásili, že má být vypovězena. Na začátku června na zasedání zastupitelstva se k tomu všichni zastupitelé veřejně vyjádřili tak, že si nové vrtule nepřejí.
Co tam developer prezentoval?
On na besedu vůbec nepřijel. Přestože se pokouší všude prezentovat, jak jedná s občany, poslal místo sebe poslal PR agenturu Ta přijela naprosto nepřipravená, bez znalosti konkrétních dat. Odpovědi zástupců PR agentury HERO Outlaw na dotazy občanů působily spíše komicky a nikdy jsme nedostali odpověď na konkrétní dotaz. Tam, kde odpověděli konkrétně, lhali, z čehož jsme je hned usvědčili citací ze smlouvy.
Starosta slíbil občanům besedu o celkovém záměru i s developerem a namísto toho přišla reklamní agentura? To je opravdu originální přístup. Proč ne rovnou cirkus?
Když starosta slíbí veřejnou besedu k developerskému záměru, ale místo toho přijde reklamní agentura, měl to raději celé zrušit. Jde primárně o politickou odpovědnost vůči občanům a voličům. Podle názoru právníků může jít ale v případě takovéto smlouvy o možnou škodu obci vzniklou z výrazně nevýhodných podmínek, které se takto starosta snažil propagovat a zakrývat netransparentní smlouvou. Je zde tedy podezření na to, že současný ani minulý starosta nejednali s péčí řádného hospodáře a jednali v zájmu developera, nikoli v zájmu obce. Pokud by se škoda prokázala, je zde možná hmotná i trestní zodpovědnost.
Podle čeho vybíral bývalý starosta Ing. Pospěch zrovna tuto společnost, když s jinými zájemci ani nejednal a uzavřel pro obec nevýhodnou smlouvu?
Aby se starosta nemusel zodpovídat z péče řádného hospodáře a kyperský developer neměl žádné konkrétní ekonomické povinnosti, je tato smlouva podle nich tajná a nesmí se o ní podle nich hovořit. Z hlediska zákona je to ale nesmysl nebo možná i trestný čin, pokud je v tom další úmysl. A navíc není jasné, kde vůbec k takovému developerovi s netransparentní smlouvou a vlastně bez jakýchkoli finančních podmínek a nevypověditelnému závazku obecní radní přišli. Když už by chtěli v obci větrníky, měli ho přece vybírat veřejně za co nejvýhodnějších podmínek pro obec.
Jaká je motivace nového starosty Bc. Flášara pokračovat v nevýhodné smlouvě odvolaného Ing. Pospěcha?
Bývalý starosta chodí přesvědčovat, že kdyby se ve smlouvě s developerem nepokračovalo, postihly by obec sankce.
Ale v případě, že minulý starosta pochybil při správě obecního majetku, se hmotná i trestní zodpovědnost netýká obce, ale i jeho jako fyzické osoby. Má nějaký majetek?
Nemajetný člověk to není, takové ani obvykle na vesnicích nevolí za starosty. Myslím, že jeho majetek by na pokrytí sankcí od developera bohatě stačil, tak vysoké zase nejsou. A určitě je dobrá cesta, aby si to ti dva vyřídili spolu a netahali do toho nás, kteří jsme o jejich „tajné“ smlouvě ani nevěděli.
Tepláky ani trestní zodpovědnost bych nikomu nepřál. Přejeme si jenom, aby nám s tímhle záměrem bývalý starosta Pospěch s GLIDEONem dali pokoj a případné smluvní sankce si vyřídili spolu. Když budeme mít v obci pokoj, nikdo tu není krvežíznivý. Pokud si ti dva něco naslibovali nebo třeba i část těch slibů realizovali, ať si to mezi sebou vrátí a vyrovnají, my jim v tom asistovat nemusíme. Ale nenecháme si od nich líbit nějaké výhrůžky, že něco budeme platit my nebo obec. To je pak lépe zavolat policii.
Máte v obci podezření z korupce?
Důkazy nemáme. Ale podepsal by normální člověk s neznámým a neprověřeným subjektem odněkud z Kypru smlouvu, ve které se zavazuje obec pro developera udělat prakticky cokoli, když pro obec nejsou garantovány žádné konkrétní podmínky a smlouva měla být občanům utajena? Normální to určitě není. Starosta byl loni odvolán, avšak developer tlačí dále. Výběr developera nejenom že nebyl transparentní, vůbec nevíme, zda by se něco takového konalo. Prostě občanům oznámili, že spolu uzavřeli smlouvu, která je tajná a nebudou ji nikomu ukazovat.
V neděli máte v obci referendum. Před ním máme v redakci zprávu, že se chce developer pokusit přesvědčovat občany v místní hospodě a uplácet je pivem a občerstvením zdarma.
Takhle nějak to dělali verbíři za Marie Terezie. Takovéto jednání, kdy se někdo pokouší den před vážnou událostí uplácet občany a ovlivňovat výsledky, je podle mého názoru na hraně zákona. V „tajné“ smlouvě ani není žádný konkrétní závazek, co by z toho mohli občané mít. Pokoušet by se za pomoci zdarma podávaného alkoholu rozhodování občanů ovlivňovat, je zcela jistě velmi blízké praktikám energetických šmejdů. Pokud by se developer o něco takového pokoušel, uděláme podrobnou dokumentaci a zvážíme další kroky. Občan, který tuto smlouvu četl, by ji ve střízlivém stavu ani odsouhlasit nemohl. Takže je možné, že se energetičtí šmejdi mohou pokoušet opíjet a hostit občany a přesvědčovat je o něčem, co v té jejich „tajné“ smlouvě ani není, lhát a ovlivňovat výsledek referenda.
Jste si jistý, že jde o skutečného investora s kapitálem, nebo o takzvaného „veksláka“, který jenom prodá připravený projekt dalšímu zájemci?
TCN Energie I, s.r.o., která je zakladatelem GLIDEONu, se tu v minulosti angažovala už při stavbě tří větrníků, kterou ale nikdy nerealizovala. Jenom vyřídila všechny papíry včetně souhlasu obce, ale nic nám tu nepostavila, celý projekt prodala solární společnosti DECCI.
Když se podíváme do obchodního rejstříku, jde o poměrně složitou strukturu usídlenou na Kypru.
Celá tato jejich struktura není transparentní, část je registrována právě na Kypru, ale máme obavy, že jde o podobný přeprodej. I smlouva je tak postavena, developer nemá povinnost nic stavět, ale má právo smluvní závazky převádět bez souhlasu obce.
Tedy máte obavy, že je zde nastrčená reklamní agentura i nastrčená firma, která ani nemá dost kapitálu na to, aby něco postavila?
Ano, přesně tak. Ani agentura, která se zde předváděla, není tím investorem, a nebyla to ani firma TCN Energie I, s.r.o., která k tomu v minulosti vyřizovala papíry. Máme obavu, že to zase chce stavět někdo jiný. Máme problémy už s předchozími třemi větrníky od této struktury. Tento případ popsaly i Seznam Zprávy a další mediální zdroje s tím, že jej považují ekologická hnutí i developeři za extrémní a nesrovnatelný s provozem vhodně umístěných turbín. Po této zkušenosti už tady žádné další turbíny nechceme.
Jestli z toho někdo něco v minulosti měl, nám není známo, v účetnictví obce jsme nic takového nedohledali.
Jaká je v tom role starosty?
Podle zákona o obcích je starosta je povinen poskytovat občanům pravdivé informace a umožnit jim účast na správě obce: pokud je naopak jasné, neposkytl občanům informace žádné anebo dokonce informace nepravdivé a že s jeho vědomím, účastí nebo jinou pomocí umožnil developerovi těsně před konáním referenda, aby uplácel občany alkoholem a dalšími „výhodami“ a snažil se takto ovlivnit nastávající referendum, je to především skandální.
Právní klasifikaci jsme k tomu zatím nehledali, protože doufáme, že starosta bude mít rozum a něco takového si vůbec nedovolí a v obci nepřipustí. V minulosti už opakovaně jednal s developerem a jeho zájmy ve shodě a těžko by pak na úřadech nebo i na policii vysvětloval, že „developer jel náhodou kolem“ den před konáním referenda a on o ničem nevěděl. Většina obce je zatím jednotná v tom, že tu žádné větrníky ani větrné verbíře převlečené za část obecní rady nechceme.
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