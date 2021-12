Pekarovou dobře znám. V Rozhlase to bylo tak. Zkušený muž po řevu kavárny

Podobně jako v České televizi je i zpravodajství a hlavně publicistika v Českém rozhlase pouze o jednom, a to liberálnědemokratickém názoru a ostatní jsou opomíjeny. „Chci věřit, že důvodem pro změnu v čele zpravodajství, je nespokojenost s jeho úrovní a snaha jej svým způsobem objektivizovat,“ říká pro ParlamentníListy.cz mediální poradce Václav Musílek k ohlášenému nástupu Jitky Obzinové. Bývalý šéfredaktor jak zpravodajství, tak Radiožurnálu Českého rozhlasu se nediví kritice, která se strhla, protože zaznívá hlavně z úst těch, co mají ve veřejnoprávních médiích takřka neomezený prostor.

Čím si vysvětlujete, že zpráva o tom, že zpravodajství Českého rozhlasu povede od ledna příštího roku Jitka Obzinová, vzbudila takový rozruch?

Hlavně proto, že Jitka Obzinová není žádný nepopsaný list. Je to v novinářských i jiných kruzích známá osoba, a to nejen tím, že vedla zpravodajství Primy, ale i za svou předchozí novinářskou kariéru, která byla – myslím – velmi zajímavá. Já osobně si jí velice vážím jako velmi kvalitní novinářky. Zažil jsem ji před dávnou dobou za svého působení v Českém rozhlase, její kariéru pořád sleduji a musím říct, že mě to rozhodnutí jinak takového hodně usedlého a strnulého vedení Českého rozhlasu velmi překvapilo. Ale překvapilo mě hodně mile. Velice jí fandím a věřím, že bude mít tolik energie a elánu, aby se zpravodajství Českého rozhlasu pod jejím vedením výrazně změnilo.

Když mluvíte o usedlém vedení Českého rozhlasu, nehrozí, že by se generální ředitel René Zavoral zalekl negativní odezvy na toto své rozhodnutí – především od politiků – a z tohoto záměru vycouval?

To opravdu nevím. Pravdou je, že pan ředitel na mě nepůsobí dojmem zvlášť odvážného člověka, na druhou stranu jej nepovažuji ani za osobu, která by se úplně bála nových či nevyzkoušených věcí. Tak doufám, že necouvne. A hlavně doufám, že v něm bude mít Jitka oporu, a že tudíž necouvne ani ona. Určitě jde do rozhlasu s nějakou představou, jakým způsobem tam věci měnit, což je podle mého názoru po éře Jana Pokorného a dalších velmi potřeba.

Dosavadní šéf zpravodajství Jan Pokorný je zřetelně jiného ražení než Jitka Obzinová a jeho podřízení na sociálních sítích jeho odchodu moc litují. Dá se tato změna v čele zpravodajství vysvětlit i jeho vcelku kamarádským přístupem k podřízeným, zatímco jeho nástupkyni by nemělo činit velké problémy snižovat stavy zaměstnanců a šetřit náklady, což podle vyjádření generálního ředitele Český rozhlas v nejbližší době čeká?

Můj názor na Jana Pokorného je dlouhodobý a i jsem mu ho několikrát osobně sdělil, že on zpravodajství nikdy nerozuměl. Pro mě je to spíše takový bavič. Je to zábavný člověk, je s ním pohoda, ale zpravodajství nikdy řídit neměl. Jinak si nemyslím, že důvodem této změny je jenom snižování stavu pracovníků nebo snížení rozpočtu. Ne, že by nebylo potřeba. Jednou jsem si spočítal, že když jsem v roce 1993 v rozhlase končil ve funkci šéfredaktora zpravodajství a Radiožurnálu, tak na to, co jsem tam tehdy dělal, je tam dnes osm lidí. Takže prostor pro snižování stavu tam je. Na druhou stranu si nemyslím, že to je hlavní důvod. Důvody pana ředitele Zavorala samozřejmě neznám, ale chci věřit, že jistým důvodem je určitá nespokojenost s úrovní zpravodajství a snaha jej svým způsobem objektivizovat. Tím mám na mysli, že podobně jako Česká televize je i zpravodajství v rozhlase a hlavně publicistika hodně jednonázorová. Dominuje tam liberálnědemokratický názor a ostatní jsou velmi opomíjeny.

Ta jednonázorovost se spojuje především s nástupem Petra Šabaty do funkce šéfredaktora Českého rozhlasu Plus v roce 2018. Za jeho působení museli odejít redaktoři a komentátoři, jejichž vidění světa tomuto předlistopadovému členu KSČ nevyhovovalo. Jaký názor máte na úroveň vysílání jím vedené stanice?

ČRo Plus je co se týče publicistiky a tzv. renomovaných komentátorů absolutní katastrofa. Pro mě jako bývalého dlouholetého rozhlasáka je to obraz toho, jak veřejnoprávní médium vypadat nemá. Nemůžu to ani poslouchat. Jestli bude mít Jitka sílu do toho zasáhnout, tak to bude určitě ku prospěchu věci. Tím nemyslím ku prospěchu názorů, které zastávám třeba já, ale ku prospěchu poslání, které má veřejnoprávní rozhlas a které Český rozhlas Plus absolutně neplní.

Mluvíte o síle. Tak já se zeptám na odvahu. Bude ji nová šéfka zpravodajství mít, aby nabourala nynější stav jedním hlasem hovořící stanice veřejnoprávního rozhlasu?

Myslím, že ano. Odvahu mít určitě bude. Jestli v tom bude mít podporu, aby něco takového dokázala, tak věřím, že to uskuteční. Nevím přesně, jak jsou rozděleny kompetence, ale jestli má být ředitelkou zpravodajství, tak se domnívám, že bude v tomto směru ten poslední – samozřejmě pominu-li generálního ředitele – člověk, který bude mít tu konečnou rozhodovací pravomoc. Doufám, že to tak bude. A v tom případě – podle toho, jak ji znám – věřím, že si bude chtít zpravodajský tým vytvořit podle toho, jak je přesvědčena, že zpravodajství a publicistika mají vypadat. Známe se dlouho, nejsem s ní sice nijak v kontaktu, ale její kariéru sleduji a myslím si, že předpoklady pro to, aby zpravodajství Českého rozhlasu pod jejím vedením plnilo svoji veřejnoprávní funkci, určitě má.

Na druhou stranu se nedivím kritice, kterou je po tomto oznámení slyšet, protože zaznívá především z úst těch, co mají ve veřejnoprávních médiích poměrně neomezený prostor. A chápu, že to pro ně není dobrá zpráva.

Nepřicházejí však s novou ředitelkou zpravodajství do Českého rozhlasu dezinformace, jak naznačuje předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová? Tím míří na šest let starou historku z působení Jitky Obzinové na Primě a zveřejnění nahrávky z porady, kde instruuje podřízené jak informovat o tehdy vrcholící migraci do Evropy.

Ale to jsou takové politické řeči Markéty, kterou také velmi dobře znám. Několik let jsem s ní seděl v Radě Prahy 8, takže bych to vůbec nebral vážně. Reagoval bych na to lehkým pousmáním. Stejně tak na nějakou nahrávku, to mě vůbec nezajímá. Já Jitku Obzinovou znám jako kvalitní novinářku, jako výbornou mediální manažerku a nevím, jaké jiné předpoklady by někdo chtěl pro takovou funkci.

Jinak to ale vidí někteří redaktoři zpravodajství veřejnoprávního rozhlasu, kteří tuto změnu na sociálních sítích provázejí nesouhlasnými komentáři. Co byste jejím budoucím podřízeným doporučil?

Oni tam jsou pouhými zaměstnanci, takže jim do toho, kdo jim bude šéfovat vůbec nic není. A jestli se jim její šéfování nebude líbit, tak dveře ven jsou určitě otevřeny.

